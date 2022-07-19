Рада назначила Жолнович на должность министра соцполитики
Оксана Жолнович заменит Марину Лазебную в должности министра социальной политики.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал результаты голосования за кандидатуру Жолнович:
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"Слуга народа" - 209 голосов "за"
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"ЕС" - 0
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"Батькивщина" - 0
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Платформа "За жизнь и мир" - 15
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"За будущее" - 13
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"Голос" - 7
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"Доверие" - 17
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"Восстановление Украины" - 11
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Внефракционные - 10
Оксане Жолнович 43 года. С 2020 г. возглавляет департамент социальной политики и здравоохранения Офиса президента.
С 2019 по 2021 год была советницей министра социальной политики. Работала в сфере защиты лиц с инвалидностью.
Жолнович – доцент кафедры социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко.
С 2017 по 2019 год была помощницей ректора Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского. С 2009 по 2019 год входила в Совет адвокатов Львовской области.
Жолнович была членом политической партии "Сила Людей".От этой партии четыре раза баллотировалась в советы разных уровней. Ни разу не была избрана.
С 1996 по 2001 год училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "правоведение", квалификация "юрист". Там защитила кандидатскую диссертацию по теме "Система трудового права Украины".
Пожалуйста, подождите...
Хіба що "зажопники" стали ще й за мир🤕
Цю країну врятують лише Хунта та Гетьман👿
як тобі без Гетьмана? покращення настало?
Знаємо ми всі сьогодняшню адвокатську породу . Жодного чесного фахівця. Одні переговірники , рішали і кидали.
розкажіть будь ласка про подвиги чергової Адвокатесси
))) речення можна зрозуміти так, ніби департамент займався конкретно охороною здоров'я офісу преЗЕдента...
язикомвимірювати, куштувати сечубожу росу, якою мироточить Зє і Дє, чи не солодка часом?
є політика корита через яке пропускаються кошти платників податків
а коло цього корита 350000 чиновників
тому після отримання цими дармоїдами зарплат, премій та інших виплат,
нужденним дають те що залишилося після великого деребану.
а добавте ще лівих інвалідів, лівих малозабезпечених
от і залишається пенсіонерам гулькин куй, так, щоб не здохли...
https://www.youtube.com/watch?v=jwd07Nw39wg
Охрініти, цілий департамент займається благополуччям і здоров'ям завгоспа, так він буде жити-нетужити ще довго.
Неграмотна; без бажання вчити; та ще й корупціонерка!