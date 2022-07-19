Рада назначила Жолнович на должность министра соцполитики

Оксана Жолнович заменит Марину Лазебную в должности министра социальной политики.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал результаты голосования за кандидатуру Жолнович:

"Слуга народа" - 209 голосов "за"

"ЕС" - 0

"Батькивщина" - 0

Платформа "За жизнь и мир" - 15

"За будущее" - 13

"Голос" - 7

"Доверие" - 17

"Восстановление Украины" - 11

Внефракционные - 10

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Оксане Жолнович 43 года. С 2020 г. возглавляет департамент социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

С 2019 по 2021 год была советницей министра социальной политики. Работала в сфере защиты лиц с инвалидностью.

Жолнович – доцент кафедры социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко.

С 2017 по 2019 год была помощницей ректора Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского. С 2009 по 2019 год входила в Совет адвокатов Львовской области.

Жолнович была членом политической партии "Сила Людей".От этой партии четыре раза баллотировалась в советы разных уровней. Ни разу не была избрана.

С 1996 по 2001 год училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "правоведение", квалификация "юрист". Там защитила кандидатскую диссертацию по теме "Система трудового права Украины".