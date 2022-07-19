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ВР (27373) назначение (2142) Министерство социальной политики (877) Железняк Ярослав (407) Лазебная Марина (141) Жолнович Оксана (23)

Рада назначила Жолнович на должность министра соцполитики

оксана,жолнович

Оксана Жолнович заменит Марину Лазебную в должности министра социальной политики.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал результаты голосования за кандидатуру Жолнович:

  • "Слуга народа" - 209 голосов "за"

  • "ЕС" - 0

  • "Батькивщина" - 0

  • Платформа "За жизнь и мир" - 15

  • "За будущее" - 13

  • "Голос" - 7

  • "Доверие" - 17

  • "Восстановление Украины" - 11

  • Внефракционные - 10

Читайте: Рада согласовала отставку Лазебной с должности министра социальной политики

Оксане Жолнович 43 года. С 2020 г. возглавляет департамент социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

С 2019 по 2021 год была советницей министра социальной политики. Работала в сфере защиты лиц с инвалидностью.

Жолнович – доцент кафедры социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко.

С 2017 по 2019 год была помощницей ректора Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского. С 2009 по 2019 год входила в Совет адвокатов Львовской области.

Жолнович была членом политической партии "Сила Людей".От этой партии четыре раза баллотировалась в советы разных уровней. Ни разу не была избрана.

С 1996 по 2001 год училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "правоведение", квалификация "юрист". Там защитила кандидатскую диссертацию по теме "Система трудового права Украины".
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Топ комментарии
+14
чергова адвокатеса - рішала на посаді. За життя нічого практичного і путнього не робила тільки займалась казуїстикою маніпулюючи словами.
Знаємо ми всі сьогодняшню адвокатську породу . Жодного чесного фахівця. Одні переговірники , рішали і кидали.
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19.07.2022 12:39
+13
І здоров'я. Подивилась хто голосував. Без заборонених партій слуги не набирають голосів. Це знову фабрикація, бо як можуть зрадники голосування проводити
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19.07.2022 12:35
+13
Може в мене настрій сьогодні такий, але це знущання. "З 2020 року очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента". Яка нах соціальна політика і охорона здоров'я? На Цензорі публікації допомогти в лікуванні поранених воїнів, тому таке міністерство або нахрін не треба, або коли оголошується збір на лікування дитини чи воїна, то потрібно проводити конфіскацію майна працівників міністерства на користь тих, хто потребує лікування у серйозних випадках.
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19.07.2022 12:38
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Оксана Жолнович працювала в Департаменті соціяльної політики при Офісі Президента.
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19.07.2022 12:32 Ответить
І здоров'я. Подивилась хто голосував. Без заборонених партій слуги не набирають голосів. Це знову фабрикація, бо як можуть зрадники голосування проводити
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19.07.2022 12:35 Ответить
Таке враження що начеб-то й не війна, і орків під Києвом не було.

Хіба що "зажопники" стали ще й за мир🤕

Цю країну врятують лише Хунта та Гетьман👿
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19.07.2022 14:19 Ответить
Сивочолий? Ми, здається, вже проходили цих "хетьманів"-олігархів. Дякую, заберіть собі і носіться з ним, як дурень з писаною торбоюя у своєму вигаданому світі, де Україна - філіал корпорації "рАшен"
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19.07.2022 17:26 Ответить
а ти паціент психлікарні!
як тобі без Гетьмана? покращення настало?
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19.07.2022 21:58 Ответить
Може в мене настрій сьогодні такий, але це знущання. "З 2020 року очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента". Яка нах соціальна політика і охорона здоров'я? На Цензорі публікації допомогти в лікуванні поранених воїнів, тому таке міністерство або нахрін не треба, або коли оголошується збір на лікування дитини чи воїна, то потрібно проводити конфіскацію майна працівників міністерства на користь тих, хто потребує лікування у серйозних випадках.
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19.07.2022 12:38 Ответить
чергова адвокатеса - рішала на посаді. За життя нічого практичного і путнього не робила тільки займалась казуїстикою маніпулюючи словами.
Знаємо ми всі сьогодняшню адвокатську породу . Жодного чесного фахівця. Одні переговірники , рішали і кидали.
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19.07.2022 12:39 Ответить
нащо оце писати не знаючі нічого про Людину?
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19.07.2022 13:10 Ответить
Для того щоб писати з великої літери, треба заслужити

розкажіть будь ласка про подвиги чергової Адвокатесси
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19.07.2022 14:21 Ответить
а чому це пан вирішив, що ми про неї нічого не знаємо?
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19.07.2022 17:31 Ответить
Ну все. Знову не перерахують пенсію згідно Закону пенсіонерам МВС.
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19.07.2022 12:40 Ответить
Який же хороший Голос, обожеслава!
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19.07.2022 12:42 Ответить
Навіть кралійуа баба жЮля чесніша 😢
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19.07.2022 14:22 Ответить
Крадійка
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19.07.2022 14:23 Ответить
той момент, коли навіть в Слугє Народа не хочуть голосувати за чергову маріонетку Єрмака - і доводиться просить щирих медведчуківських патріотів і Кіру Рудик підкинуть голосів.
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19.07.2022 12:43 Ответить
а що робе в раді платформа "за життя за мир" кремлівського пдораса бойка?
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19.07.2022 12:51 Ответить
А,що в тій клоаці робить майже вся Гидота?
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19.07.2022 13:41 Ответить
З 2020 року очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

))) речення можна зрозуміти так, ніби департамент займався конкретно охороною здоров'я офісу преЗЕдента...

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19.07.2022 13:27 Ответить
Є сумніви? Як написано так і розуміти... Офіс (персональний,особистністний) найвеличнішого небрехатиме! Люди нездатні брехати,навіть якщо намагаються,питання правильно,їх,чути
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19.07.2022 13:38 Ответить
Добавлю:- завідуюча медпункту.... Вибачайте
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19.07.2022 13:42 Ответить
Ха! Це ж непросто - з бігової доріжки відосики писати. Потрібен цілий Департамент, щоб охороняти здоров'я Найвеличнішого. Кардіограму під час навантажень контролювати, ректальну температуру язиком вимірювати, куштувати сечу божу росу, якою мироточить Зє і Дє, чи не солодка часом?
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19.07.2022 17:37 Ответить
немає у нас ніякої соціальної політики
є політика корита через яке пропускаються кошти платників податків
а коло цього корита 350000 чиновників
тому після отримання цими дармоїдами зарплат, премій та інших виплат,
нужденним дають те що залишилося після великого деребану.
а добавте ще лівих інвалідів, лівих малозабезпечених
от і залишається пенсіонерам гулькин куй, так, щоб не здохли...
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19.07.2022 13:33 Ответить
В нас початково:- немає Державного механізму немає Державної влади!!! Є лишень огидність 95го кварталу !!!
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19.07.2022 13:40 Ответить
а скоро можна буде і цього позбавити. працодавець тепер може звільняти працівника без пояснень, це як? взагалі останнього людського відношення позбавляють? будемо за міску гречки працювати? але є і добра новина. Ця панянка, хто б здивувався дуже за рівність ратує. Тобто тепер ми всі будемо рівні, всі однакові, всі посередині.
https://www.youtube.com/watch?v=jwd07Nw39wg
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19.07.2022 17:36 Ответить
ну, так ви ж хотіли цього! всім серцем і душею! бо при баризі було "зубажіння!" і пів вареника!
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19.07.2022 22:01 Ответить
Что эта новая министерша ЖОЛНОвич, по ночам будет с кем-то печатать деньги для пенсионеров и обездоленных граждан Украины??? Всё это очередной обман и шулерство нашего клоуна -президента!!.... Не будет денег в бюджете не будет их и у Жолнович!! Распределять деньги и дурак сможет, а вот заработать!!!
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19.07.2022 15:05 Ответить
так вони ж робітників останніх прав позбавляють: то ненормований робочий день, тепер звільняти без пояснень і без попереджень, що там далі, яких ще прав українців позбавлять? Але право платити податки думаю залишать.
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19.07.2022 17:38 Ответить
Дуже пишна тітка. Якось стало страшно за свою пенсію...
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19.07.2022 16:37 Ответить
Таке враження, що цей верховний бовдур робить все від нього залежне, щоб здати країну москалям. Щоб повилазило вже тим, хто голосував за цього недолугого малороса. Навіть сам "папа Карло" Коломойський напевно не чекав від свого протеже такої геніальної тупості...
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19.07.2022 16:42 Ответить
Там папа Карло сам не відрізняється особливою гостротою, єслі шо.
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19.07.2022 17:52 Ответить
З 2020 року очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента. Джерело:

Охрініти, цілий департамент займається благополуччям і здоров'ям завгоспа, так він буде жити-нетужити ще довго.
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19.07.2022 17:23 Ответить
а я знаю, якщо вони такі медики, як він завгосп...
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19.07.2022 17:39 Ответить
Знову в цьому 95 Борделі кровати перетаскують
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19.07.2022 18:50 Ответить
Як викладачка проявила, себе дуже паскудно!
Неграмотна; без бажання вчити; та ще й корупціонерка!
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19.07.2022 19:14 Ответить
Лазебную обворовавшуюся сменила другач Лазебная...
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20.07.2022 08:31 Ответить
 
 