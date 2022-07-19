Росія буде просто спалювати свій газ, щоб не дістався Європі, - Галущенко

Росія використовує поставки газу для тиску на Європу. Але скоро її сховища будуть заповнені, і РФ доведеться просто спалювати газ.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином він прокоментував рішення Канади та Німеччини повернути "Газпрому" одну з турбін "Північного потоку".

"Всім очевидно, що йдеться не про турбіну. [Росіяни] хочуть отримати можливість вирвати певний товар із санкцій, тобто по факту це вейвер на санкції. Їм все одно – це турбіна, паровоз, літак. Для росіян важливий сам факт того, що вони притиснули дві країни G7. І ще це дуже небезпечний прецедент. Бо завтра вони будуть вимагати ще щось, а післязавтра скажуть: давайте вмикати Північний потік-2", – сказав Галущенко.

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Він назвав очевидним, що спірна турбіна не має жодного відношення до обсягів постачання російського газу.

"До останнього працювало всього три турбіни, і це не заважало прокачувати газ. Тим паче, вони можуть постачати його через Україну. І якщо є побоювання, що вони не включать Північний потік-1 після ремонту, то яка тоді різниця, скільки там турбін?" – сказав міністр.

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Він наголосив, що Росія може вигадати скільки завгодно причин, якщо вирішить припинити постачання до Європи.

"Але Європі теж варто розуміти – люфт для тиску на ЄС у росіян уже стискається. За певний час вони закінчать заповнювати свої сховища на 76 млрд куб. м, і постане питання, куди дівати газ? Вони мають його кудись постачати або просто втрачати. Я не здивуюся, якщо росіяни його будуть просто спалювати, хоча це навіть для них буде занадто", – сказав міністр.