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Росія буде просто спалювати свій газ, щоб не дістався Європі, - Галущенко

газ

Росія використовує поставки газу для тиску на Європу. Але скоро її сховища будуть заповнені, і РФ доведеться просто спалювати газ.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином він прокоментував рішення Канади та Німеччини повернути "Газпрому" одну з турбін "Північного потоку".

"Всім очевидно, що йдеться не про турбіну. [Росіяни] хочуть отримати можливість вирвати певний товар із санкцій, тобто по факту це вейвер на санкції. Їм все одно – це турбіна, паровоз, літак. Для росіян важливий сам факт того, що вони притиснули дві країни G7. І ще це дуже небезпечний прецедент. Бо завтра вони будуть вимагати ще щось, а післязавтра скажуть: давайте вмикати Північний потік-2", – сказав Галущенко.

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Він назвав очевидним, що спірна турбіна не має жодного відношення до обсягів постачання російського газу.

"До останнього працювало всього три турбіни, і це не заважало прокачувати газ. Тим паче, вони можуть постачати його через Україну. І якщо є побоювання, що вони не включать Північний потік-1 після ремонту, то яка тоді різниця, скільки там турбін?" – сказав міністр.

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Він наголосив, що Росія може вигадати скільки завгодно причин, якщо вирішить припинити постачання до Європи.

"Але Європі теж варто розуміти – люфт для тиску на ЄС у росіян уже стискається. За певний час вони закінчать заповнювати свої сховища на 76 млрд куб. м, і постане питання, куди дівати газ? Вони мають його кудись постачати або просто втрачати. Я не здивуюся, якщо росіяни його будуть просто спалювати, хоча це навіть для них буде занадто", – сказав міністр.

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19.07.2022 13:08 Відповісти
Ту турбину уже из Канады в Хельсинки на самолёте перевезли. Теперь по морю в россию повезут, но если она случайно не потонет и таки доплывёт до россии, то может при разгрузке стропа оборваться или стрела крана поломается. А если и не поломается, то будут её долго тестировать, все болтовые соединения динамометрическим ключом проверять и возможно найдут дефект и тогда придётся срочно снова её самолётом взад в Канаду на устранение дефектов отправлять. Так, что не надо волноваться. Россия таки в надёжной газовой блокаде и не скоро из неё выберется.
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19.07.2022 13:10 Відповісти
Да там и оставшиеся две турбину, тоже уже изрядно заржавели и подшипники люфтят и вибрируют. По любому их скоро начнут к ремонту готовить и в Канаду отправлять для профилактики. Так, что всё нормально, не получат кацапы денех на газ для войны.
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19.07.2022 13:18 Відповісти
Так они вроде их и не получают. Сам не вьехал как их схема пашет. Рубль как был никому ненужен, так и ненужен. от того что в каком то из подконтрольных банков произвели обмен результат не измениляся, доллары так же лежат на четах и по большому счету куда их употребить непонятно ведь возможностей потратит из нет, с таким же успехом нарежь дома бумаги и напиши по 1000 баксов штука, если невозможно использовать, то разницы нет.
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19.07.2022 14:29 Відповісти
Ну какая то логика в этом обмене есть. Раньше, точно рубль ни кому не был нужен, а сейчас доллар не всегда находит своего покупателя, тому свидетельство его курс по отношению к рублю. А насчёт потратить, то это дело не хитрое. Было бы, что тратить. В конце концов, для того биржи и существуют что бы на них торговать акциями, облигациями, фьючерсами и доллар там в ходу. К тому же российские банки торгуют ещё и десятком других иностранных валют, курс которых такой же как и во всём мире. А любой товар проданный любому покупателю становится его собственностью и он может поступать с ним как ему хочется. Поэтому Али Экспресс совсем не унывает перепродавая санкционные товары. И производитель прекрасно понимает куда утекает его продукция, по новым логистическим цепочкам. В общем ерунда это всё. Не работают эти санкции.
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19.07.2022 17:27 Відповісти
Росiя хоче пошантажувати Европу. Читала, в росiйських новинках, що ЕС може розблокуввти частину банкiвських рахункiв. Европейцi зачастили то до Алжиру,то до Азербайджану. Надiюсь , Европi вдасться знайти замiну й не пiти на шантаж
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19.07.2022 13:36 Відповісти
этот газ по любому не достанется российским пенсам😂
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19.07.2022 14:09 Відповісти
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19.07.2022 14:25 Відповісти
 
 