УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15053 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 062 14
полон (1482) росія (63574) соціальні мережі (1172) ВКонтакте (190) полонені (2192)

"ВКонтакте" видаляє профілі полонених російських військових, - ЗМІ

вконтакте

Профілі російських військовослужбовців, які потрапили в полон, зникають із соціальної мережі "ВКонтакте".

Про це пише російське видання "Сота", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти видання проаналізували понад сотню публікацій про полон росіян. Вони змогли знайти лише 40 профілів полонених у соцмережах та виявити, що ще 15 профілів були видалені.

Про зникнення профілів повідомили волонтери, які займаються пошуком полонених.

Журналісти навели приклад одного з видалених профілів. Посилання на нього з'явилося 24 лютого в одному з українських пабліків, де вказували, що власник перебуває у полоні. Того самого дня сторінку було видалено. Сам військовослужбовець не міг цього зробити, оскільки перебував у полоні без доступу до телефона.

Читайте: Кожні 4 хвилини в "ВКонтаке" виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm. СКРІНШОТИ

Аналогічна ситуація була і з кількома полоненими, з якими інтерв'ю робив український блогер Володимир Золкін. Після публікації інтерв'ю їхні профілі видалялися.

"Сота" зазначає, що до кінця невідомо, за яким принципом у "ВКонтакте" блокують акаунти військовополонених – через галас, що створюється після того, як публікують відомості про взяття в полон, чи після того, як полоненого офіційно заносять до реєстру військовополонених, який веде міноборони РФ.

У виданні наголосили, що російські контрактники під час вступу на службу заповнюють анкети, де потрібно вказати акаунти у соцмережах. До війни ці анкети оновлювали та актуалізували.

Також читайте: Латвія заблокує "Вконтакте", "Одноклассники" та "Мой мир"

Журналісти вважають, що версія про видалення близькими облікових записів полонених не витримує критики, оскільки на українських відео вони самі погоджуються на запис своїх розмов із чоловіками чи синами. Також немає сенсу видаляти облікові записи росіян і українським військовослужбовцям, які, навпаки, публікують на них посилання.

"Отже, можна припустити, що йдеться або про дії соцмережі, або про дії командування, яке заздалегідь отримує доступи до сторінок підлеглих", – підсумувало видання.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
19.07.2022 16:22
+11
где азовцы?
показати весь коментар
19.07.2022 16:03
+3
*Хозяін, я ні упал, міня уранілі* (с) ірка-дирка
показати весь коментар
19.07.2022 16:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
где азовцы?
показати весь коментар
19.07.2022 16:03 Відповісти
*Хозяін, я ні упал, міня уранілі* (с) ірка-дирка
показати весь коментар
19.07.2022 16:05 Відповісти
Родіна тєбя нє забудєт, ссинок!
показати весь коментар
19.07.2022 16:06 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 16:22 Відповісти
nado bilo skazatj shto tam skaner sechatki glaza v nutri
показати весь коментар
19.07.2022 16:28 Відповісти
фиговая идея..они женщине глаза бы вырезали
показати весь коментар
19.07.2022 17:17 Відповісти
oni tupie - nedadumalis bi
показати весь коментар
19.07.2022 18:10 Відповісти
росеюшка своих не бросает.. она их удаляет в сети....
показати весь коментар
19.07.2022 16:33 Відповісти
А-ха-ха! Ихтамнет!
показати весь коментар
19.07.2022 16:41 Відповісти
Орки пришли на помощь соседям :" Очередь из грузовиков с грузом зерна длиной несколько километров выстроилась на границе Харьковской и Белгородской областей.

На зерновозах украинские автомобильные номера. Местные аграрии везут урожай на реализацию в Россию. Зернохранилища переполнены, и единственный путь высвободить их, чтобы спасти урожай - вывезти для продажи в соседний регион, куда открыта дорога."
показати весь коментар
19.07.2022 16:45 Відповісти
Ще в березні-травні дохлі та полонені кацапи в своїх акаунтах публіковали фото, та спілкувалися з друзями!
Вели, так би мовити, активне життя онлайн.
А зараз видно ботів не вистачає, щоб спіритичні сеанси влаштовувати: просто видалити аккаунт і все.
показати весь коментар
19.07.2022 16:53 Відповісти
Всі телефони передати майору Чєрнобаєву!Він знає,як делікатно і чутливо налагоджувати контакти з родичами орків...
показати весь коментар
19.07.2022 17:18 Відповісти
Мне кажется порою,что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых

"Жигулей".
P.S. знайшов на теренах інтернету,
сподобалось.🤗
показати весь коментар
19.07.2022 19:38 Відповісти
 
 