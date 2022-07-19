"ВКонтакте" видаляє профілі полонених російських військових, - ЗМІ

Профілі російських військовослужбовців, які потрапили в полон, зникають із соціальної мережі "ВКонтакте".

Про це пише російське видання "Сота", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти видання проаналізували понад сотню публікацій про полон росіян. Вони змогли знайти лише 40 профілів полонених у соцмережах та виявити, що ще 15 профілів були видалені.

Про зникнення профілів повідомили волонтери, які займаються пошуком полонених.

Журналісти навели приклад одного з видалених профілів. Посилання на нього з'явилося 24 лютого в одному з українських пабліків, де вказували, що власник перебуває у полоні. Того самого дня сторінку було видалено. Сам військовослужбовець не міг цього зробити, оскільки перебував у полоні без доступу до телефона.

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Аналогічна ситуація була і з кількома полоненими, з якими інтерв'ю робив український блогер Володимир Золкін. Після публікації інтерв'ю їхні профілі видалялися.

"Сота" зазначає, що до кінця невідомо, за яким принципом у "ВКонтакте" блокують акаунти військовополонених – через галас, що створюється після того, як публікують відомості про взяття в полон, чи після того, як полоненого офіційно заносять до реєстру військовополонених, який веде міноборони РФ.

У виданні наголосили, що російські контрактники під час вступу на службу заповнюють анкети, де потрібно вказати акаунти у соцмережах. До війни ці анкети оновлювали та актуалізували.

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Журналісти вважають, що версія про видалення близькими облікових записів полонених не витримує критики, оскільки на українських відео вони самі погоджуються на запис своїх розмов із чоловіками чи синами. Також немає сенсу видаляти облікові записи росіян і українським військовослужбовцям, які, навпаки, публікують на них посилання.

"Отже, можна припустити, що йдеться або про дії соцмережі, або про дії командування, яке заздалегідь отримує доступи до сторінок підлеглих", – підсумувало видання.