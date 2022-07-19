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"ВКонтакте" удаляет профили пленных российских военных, - СМИ

вконтакте

Профили попавших в плен российских военных исчезают из социальной сети "ВКонтакте".

Об этом пишет российское издание "Сота", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты издания проанализировали более сотни публикаций о взятии в плен россиян. Они смогли найти только 40 профилей пленников в соцсетях и обнаружить, что еще 15 профилей были удалены.

Об исчезновении профилей сообщили волонтеры, занимающиеся поиском пленных.

Журналисты привели пример одного из удалённых профилей. Ссылка на него появилась 24 февраля в одном из украинских пабликов, где указывалось, что владелец находится в плену. В тот же день страница была удалена. Сам военнослужащий не мог этого сделать, поскольку находился в плену без доступа к телефону.

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Аналогичная ситуация была и с несколькими пленниками, с которыми делал интервью украинский блогер Владимир Золкин. После публикации интервью их профили удалялись.

"Сота" отмечает, что до конца неизвестно, по какому принципу в "ВКонтакте" блокируют аккаунты военнопленных - из-за шумихи после того, как публикуют сведения о взятиии в плен, или после того, как пленного официально заносят в реестр военнопленных, который ведет минобороны РФ.

В издании отметили, что российские контрактники при поступлении на службу заполняют анкеты, где нужно указать аккаунты в соцсетях. До войны эти анкеты обновляли и актуализировали.

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Журналисты считают, что версия об удалении близкими учетных записей пленных не выдерживает критики, поскольку на украинских видео они сами соглашаются на запись своих разговоров с мужьями или сыновьями. Также нет смысла удалять учетные записи россиян и украинским военнослужащим, которые наоборот публикуют на них ссылки.

"Следовательно, можно предположить, что речь идет либо о действиях соцсети, либо о действиях командования, которое заранее получает доступ к страницам подчиненных", - подытожило издание.
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Топ комментарии
+13
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19.07.2022 16:22
+11
где азовцы?
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19.07.2022 16:03
+3
*Хозяін, я ні упал, міня уранілі* (с) ірка-дирка
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19.07.2022 16:05
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где азовцы?
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19.07.2022 16:03 Ответить
*Хозяін, я ні упал, міня уранілі* (с) ірка-дирка
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19.07.2022 16:05 Ответить
Родіна тєбя нє забудєт, ссинок!
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19.07.2022 16:06 Ответить
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19.07.2022 16:22 Ответить
nado bilo skazatj shto tam skaner sechatki glaza v nutri
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19.07.2022 16:28 Ответить
фиговая идея..они женщине глаза бы вырезали
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19.07.2022 17:17 Ответить
oni tupie - nedadumalis bi
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19.07.2022 18:10 Ответить
росеюшка своих не бросает.. она их удаляет в сети....
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19.07.2022 16:33 Ответить
А-ха-ха! Ихтамнет!
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19.07.2022 16:41 Ответить
Орки пришли на помощь соседям :" Очередь из грузовиков с грузом зерна длиной несколько километров выстроилась на границе Харьковской и Белгородской областей.

На зерновозах украинские автомобильные номера. Местные аграрии везут урожай на реализацию в Россию. Зернохранилища переполнены, и единственный путь высвободить их, чтобы спасти урожай - вывезти для продажи в соседний регион, куда открыта дорога."
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19.07.2022 16:45 Ответить
Ще в березні-травні дохлі та полонені кацапи в своїх акаунтах публіковали фото, та спілкувалися з друзями!
Вели, так би мовити, активне життя онлайн.
А зараз видно ботів не вистачає, щоб спіритичні сеанси влаштовувати: просто видалити аккаунт і все.
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19.07.2022 16:53 Ответить
Всі телефони передати майору Чєрнобаєву!Він знає,як делікатно і чутливо налагоджувати контакти з родичами орків...
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19.07.2022 17:18 Ответить
Мне кажется порою,что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых

"Жигулей".
P.S. знайшов на теренах інтернету,
сподобалось.🤗
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19.07.2022 19:38 Ответить
 
 