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Відтепер антибіотики в Україні продаватимуть і за е-рецептом, - Кабмін затвердив рішення

антибіотики

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), яке дозволяє відпуск антибактеріальних лікарських засобів за власні кошти пацієнта за електронним рецептом.

 Таке рішення впроваджується для розв'язання проблеми неконтрольованого відпуску та нераціонального вживання рецептурних лікарських засобів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Разом з тим Міністерство охорони здоровʼя повідомляє, що нововведення впроваджуватиметься поступово в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони здоровʼя, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікар, як і раніше, має виписати паперовий рецепт.

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"Фармацевт зможе відпустити антибіотик в аптеці у три способи: за електронним рецептом (якщо аптека підключена до ЕСОЗ), за паперовим рецептом та інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді буде прирівняна до офіційного документа. Пацієнт зможе придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити аптечному працівнику довідку чи паперовий рецепт. Реалізація цього рішення є одним із кроків у протидії глобальній проблемі антибіотикорезистентності, а також дозволить відстежувати дані про призначення та обʼєми використання антибіотиків в Україні", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Виключення буде діяти тільки для тих аптек, що знаходяться в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджений відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Такі аптеки тимчасово на час дії воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.

Окрім цього, у зоні ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях антибактеріальні препарати, як і нині, відпускатимуть без рецепта. Також передбачається норма, що дозволяє військовим адміністраціям, підрозділам Збройних сил, волонтерським та благодійним організаціям закуповувати в суб'єктів, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва, оптової торгівлі лікарськими засобами, рецептурні ліки для потреб воєнного часу без рецепта.

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Топ коментарі
+13
Миллионы людей сейчас в бегах, дома разрушены, врачей нету, Люд в основном сейчас в постоянном движении из города в город. Нарвало зуб или рана воспалилась или клещ укусил, и нужно в течении суток принять антибиотик, куда ехать к какому врачу за справкой и стоять в очереди? Только враг Украины ***** мог подсунуть такой законопроект, для очередного издевательства над украинцами
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19.07.2022 19:59
+13
Ты в какой стране живешь? Сейчас невозможно записаться на прием в врачу в ближайший день. А если каждая бабка с клещем или прыщем будет бегать к врачу то очереди будут километровые. Я за два года уже третий раз к новому семейному врачу переписываюсь, потому что они не выдерживают нагрузки. представь какая там текучка кадров. Я уже не говорю о квалификации наших врачей. Каждый раз мне самому нужно рассказывать и доказывать новому врачу что у меня за болезнь и какие лекарства мне помогают.
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19.07.2022 20:23
+12
Дебилы вонючие. Такое делать во время войны ето геноцид народа. Я знаю много дедушек бабушек которые е-тысячу не смогли получить потому что у них небыло шмаркльфона. Где сейчас нужно бегать во время войны и стоять в очередях под бомбежками чтобы получить рецепт на вонючие таблетки? Скоро в переходах из под полы наркобарыги будут уже и лекарства продавать
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19.07.2022 19:50
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За ёпт-рецептом.
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19.07.2022 19:36 Відповісти
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19.07.2022 20:43 Відповісти
а перестанет работать мобильная связь, что тогда
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19.07.2022 19:40 Відповісти
БАмаШку возьмьйош
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19.07.2022 19:43 Відповісти
присипку или мазь банеоцина по рецепту? все пиз.ець
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19.07.2022 19:44 Відповісти
травки .
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19.07.2022 19:44 Відповісти
е-мое...
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19.07.2022 19:41 Відповісти
Зе-мое...
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19.07.2022 20:43 Відповісти
Пока будете сидеть в очереди за рецептом , всё пройдёт .
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19.07.2022 19:42 Відповісти
Кнопочные телефоны еще у многих. Необходимы поправки в этом. Не надо трогать то что работает, а то будет как всегда!
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19.07.2022 19:45 Відповісти
саня флеминг в гробу перевернувся
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19.07.2022 19:45 Відповісти
Суки последние
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19.07.2022 19:46 Відповісти
виродки, таке могло зробити виключно вороже падло
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19.07.2022 19:49 Відповісти
Может "уважаемый" Каб.Мин возьмет на себя труд объяснить, почему я врач по образованию, на пенсии следовательно уже не имею доступа ни к каким рецептам, не могу назначить себе лечение сам? Уйдя на пенсию сразу стал идиотом, как они еще до пенсии?
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19.07.2022 19:50 Відповісти
Ну поставите уваемый доктор себе допустим пневмонию( не дай Бог), вам нужно будет скорую вызвать и поехать сдать анализы( что бы быть уверенным вирусная она или бактериальная как минимум и не сесть в лужу, не всегда по косвенным признакам можно точно определить, вы как врач должны это знать), сделать снимок( узнать насколько поражены легкие) или вы сразу хотите антибиотики принимать? Вы так говорите что болезни требующие приема антибиотика это каждодневная проблема и большим неудобствов будет оформление рецепта.
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19.07.2022 20:23 Відповісти
Дебилы вонючие. Такое делать во время войны ето геноцид народа. Я знаю много дедушек бабушек которые е-тысячу не смогли получить потому что у них небыло шмаркльфона. Где сейчас нужно бегать во время войны и стоять в очередях под бомбежками чтобы получить рецепт на вонючие таблетки? Скоро в переходах из под полы наркобарыги будут уже и лекарства продавать
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19.07.2022 19:50 Відповісти
відкрию секрет - навіть якщо є технічні засоби, відвідати лікаря і отримати рецепт (навіть без війни було м яко кажучи непросто), а в теперішній час - це взагалі свідоме додаткове знищення населення.
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19.07.2022 19:53 Відповісти
Вы уже е-бнулись со своими закручиванием гаек и е-декларациями. Вас даже не пугает угроза окупации Украины и то что даете народу еще один повод пойти против власти а значит против государства. Евробляхи вам уже боком вылезли.
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19.07.2022 19:53 Відповісти
Ну антибиотики едят при очень опасных для здоровья болезнях и воспалениях, а поставить правильный диагноз может только врач и он же выписывает рецепт. Хотя некоторые при простуде банальной харчуют их, что очень плохо. Ничего не изменилось для тех адекватных, кто пользуется антибиотиками по назначению врача , но недовольные все равно есть. Ничего нового.
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19.07.2022 19:53 Відповісти
Миллионы людей сейчас в бегах, дома разрушены, врачей нету, Люд в основном сейчас в постоянном движении из города в город. Нарвало зуб или рана воспалилась или клещ укусил, и нужно в течении суток принять антибиотик, куда ехать к какому врачу за справкой и стоять в очереди? Только враг Украины ***** мог подсунуть такой законопроект, для очередного издевательства над украинцами
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19.07.2022 19:59 Відповісти
Когда какие-то раны воспаляются и клещи кусают, надо в больницу ехать или скорую вызывать, а не антибиотики непонятно какого хера принимать и заниматся самолечением. Не делай с Украины отсталую деревню, во всех неокупированых областях есть врачи, скорые и больницы.
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19.07.2022 20:06 Відповісти
Ты в какой стране живешь? Сейчас невозможно записаться на прием в врачу в ближайший день. А если каждая бабка с клещем или прыщем будет бегать к врачу то очереди будут километровые. Я за два года уже третий раз к новому семейному врачу переписываюсь, потому что они не выдерживают нагрузки. представь какая там текучка кадров. Я уже не говорю о квалификации наших врачей. Каждый раз мне самому нужно рассказывать и доказывать новому врачу что у меня за болезнь и какие лекарства мне помогают.
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19.07.2022 20:23 Відповісти
от антибиотиков никто не умирает, а вот не вовремя их применение смертельно опасно,
тот же короновирус примять начинали когда уже госпитализировали с тяжелой формой
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19.07.2022 20:18 Відповісти
Хороший примео. Скупка антибиотиков людьми в аптеках и приминение против вирусного ковида. Вот потому и запрещают без рецептов отпускать.
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19.07.2022 20:45 Відповісти
А якщо на передову відправляти ? Чи там вже аптеки побудували і повний достаток ?
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19.07.2022 19:58 Відповісти
Може деякі притрушені нарешті перестануть приймати антибіотики при вірусній інфекції ?
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19.07.2022 20:03 Відповісти
Виключення буде діяти тільки для тих аптек, що знаходяться в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації

Предлагаете чтобы украинцы за лекарствами ездили на окупированную территорию?
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19.07.2022 20:04 Відповісти
там ціни в 2-3 рази вищі і не факт що все там є.
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20.07.2022 07:54 Відповісти
После подготовки к войне, защиты Юга, бензина, курса доллара, зеленые решили заняться лекарствами.
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19.07.2022 20:08 Відповісти
Не знаю жодної людини яка б просто так по-пріколу жерла регулярно антибіотики, та і навіть якщо такі люди є - це їх проблема.
Але зелені приколісти вирішили прорідити і тили як я розумію, і тут йдуть в хід всі доступні методи.
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19.07.2022 20:11 Відповісти
писда заболевшим(
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19.07.2022 20:15 Відповісти
******* зе-влада.
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19.07.2022 20:52 Відповісти
******** зебилы,и ********* войны мало,так ещё один способ придумали украинцев и истребить.
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19.07.2022 21:35 Відповісти
А вот смартфоны. что обещали пенсам выдавать со 2 полугодия на подходе! Во попрет аптекам! Скорее бы дождаться! Кнопочку дедушка нажал, щелк в аптеке. тресь в банке с карточки на кассу, хвать ретарпенчику, а далее по схеме. Укололся как в Америке, и здоров к утру! А столько мучались---но вот сбылось, почти.
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19.07.2022 22:05 Відповісти
анал за рецептом? или табу?
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19.07.2022 22:53 Відповісти
Є ще такий фактор, щоб меньше було порушень і є свобідна торгівля, чим більше заборон тим швидше росте чорна торгівля. Іншими словами такі заборони це просто ********** людей до корупції в різних факторах, для продавців продажа з під прилавку це додаткові заробітки, для людей - купівля по блату, по знайомству. Хто захоче купити антибіотик без рецепту той все рівно його купить. Це антиборотьба з корупцією.
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20.07.2022 07:52 Відповісти
 
 