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Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю, - Резніков

резніков

Збройні Сили України звільнили понад 1 тис. міст та сіл, треба звільнити від РФ ще понад 2 500 населених пунктів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже звільнили понад 1 тис. міст і сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще понад 2 тис. 500 маленьких сіл та міст. Росію безперечно можна перемогти. Україна вже показала, як це може бути зроблено, і тепер все залежить від міри, до якої вільний світ готовий підтримувати нас. Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що РФ буде відкрита до серйозної розмови з Україною лише після того, як їй буде завдано поразки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по території Росії, - Резніков. ВIДЕО

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Топ коментарі
+27
Коли Єрмак буде у в'язниці тоді отримаємр зброю.
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19.07.2022 20:26
+21
Ви вже послали з єрмаком ***** і США і Європу.
Тепер можеш на пару з членограєм відео знімати і розповідати скільки і чого потрібно!
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19.07.2022 20:28
+21
приберіть цього дибіла з інформаційного простору...

Якщо міністр оборони починає з слова "Якщо ми отримаємою...." на шостому місяці війни... то він повний дибіл
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19.07.2022 20:29
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Звизиш як Троцький...чмо ти а не мінстр..
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19.07.2022 20:25 Відповісти
Коли Єрмак буде у в'язниці тоді отримаємр зброю.
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19.07.2022 20:26 Відповісти
Портнов спокійно виїхав за кордон))) Яке сидіти? максимум послом в швейцарію
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19.07.2022 20:30 Відповісти
Якщо позбудемось таких долбойобів як ти, то можливо і переможемо !
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19.07.2022 20:27 Відповісти
Ви вже послали з єрмаком ***** і США і Європу.
Тепер можеш на пару з членограєм відео знімати і розповідати скільки і чого потрібно!
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19.07.2022 20:28 Відповісти
Якщо будете прислухатись до порад західних партнерів і позбудетесь єрамака з компанією то отримаєте все вчасно достаньо і в надлишку
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19.07.2022 20:28 Відповісти
Можна це по закритим каналам доводити? Залужний я впевнений все доводить но наших союзників. Все решта базікаючі голови
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19.07.2022 20:28 Відповісти
приберіть цього дибіла з інформаційного простору...

Якщо міністр оборони починає з слова "Якщо ми отримаємою...." на шостому місяці війни... то він повний дибіл
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19.07.2022 20:29 Відповісти
и ни одного слова о том сколько минобороны закупило за свои бабки и сколько заказало у Укроборонпрома
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19.07.2022 21:44 Відповісти
Є інфа про замовлення тільки до початку війни. Далі трирічний засекречений план. https://mil.in.ua/uk/tag/doz-derzhavne-oboronne-zamovlennya/ Тримай
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19.07.2022 22:09 Відповісти
броники и каски не успели сгнить
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19.07.2022 23:05 Відповісти
какие *********,какая гантьба..
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19.07.2022 20:29 Відповісти
Відмазки пішли....сцуки...
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19.07.2022 20:30 Відповісти
Та невже .. Хм !! А я якось - цього й не знав . Спасибі що підказали , пане міністр .. !
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19.07.2022 20:32 Відповісти
коли лягаєте спатуньки ...
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19.07.2022 20:32 Відповісти
А якщо вчасно не отримаємо, то не звільнимо? Хто таких віщунів попризначав.
Дебілізм, одним словом.
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19.07.2022 20:33 Відповісти
А якщоніто йому і нетреба воно поїде на свою историческуюродину
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19.07.2022 20:38 Відповісти
ну да без зброі не попреш -- відкрив очі
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19.07.2022 20:38 Відповісти
Все одно кацапи в ****!!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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19.07.2022 20:39 Відповісти
Что-то наш Резников в последнюю неделю сильно раз духарился!!...Вы лучше Резников скажите народу Украины правду, сколько сёл и городов Украины просрали и угробили и кто и почему??Особенно как просрали Херсонскую и Запорожскую области за два дня и сдали пуйлу!! Не занимайтесь шапкозакидательством!!
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19.07.2022 20:39 Відповісти
а якщо зелена влада поверне весь військовий збір, який вона собі присвоїла і купить за це зброю і ПВО, то ми точно переможемо
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19.07.2022 20:40 Відповісти
Допоможи Боже, щоб нам США і європейці дали багато зброї, щоб ми вистояли і звільнили свою територію від орди. Але як розставляються акценти, що ніби хтось винен, що не дає нам зброю, наприклад США. А чому пан Президент маючи більшість скрізь, повноваження більші як у царя не виготовив зброю, а навпаки все заморозив і гроші та час зарив в асфальт? Чому брехав, що нападу не буде? Чому призначив на самі високі пости зрадників, які здали південь і втекли? Хто дав наказ розмінувати Чонгар, Чому не створили тероборону в Херсонській і Запорізькій областях? Хто в нас відповідає за безпеку держави? Звичайно пан Президент. То чому ніхто йому в першу чергу не задають ці питання? Чому крім цього окуповане повністию Азовське море, на охорону якого пан Порошенко разом зі своєю командою виготовляли катери, а такий собі портнов приїхав в Україну, ну такий собі "патріот" і написав заяву в ДБР, яке і знищило цей завод і катери. Чи вони десь заховані в ангірі, чи командирів і спеціалістів тягали по кабінетах і просрали маскітний флот? Чому на вимогу США не звільнили "крота" єрмака, чи він важливіший для когось чим Україна?
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19.07.2022 20:47 Відповісти
Багато то добре, але бажано одинакової. Бо, логістика складна. Навчання, ********** і т. д.
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19.07.2022 20:51 Відповісти
одинакова мала б була виготовлятися тут, в Україні. Чому її немає і хто в цьому винен американці чи Шольц?
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19.07.2022 20:53 Відповісти
Kak raz zavtra opiat donori sobirajetsia Germaniji,budet obsuzdat sto dat iz voruzenyja.Nado jasno i konkretno prosit sto nado
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19.07.2022 20:48 Відповісти
Ви можете вчасно отримати зброю, якщо вчасно позбудутесь кротів в ОПі, інакше вам ОПа
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19.07.2022 20:48 Відповісти
опа не їм, а нам, бо вони втечуть хто куди, хто на росію, а хто в інші країни, яких мають паспорти і вілли. А ви лохи вірте гавноканалу "1+1".
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19.07.2022 20:58 Відповісти
"Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю" Фраза цьго класика Рєзнікова нагадує старий анекдот про радянського солдата перед боєм з фашистами, який подає заяву про вступ в компартію своєму комісару: "Если меня убьют, прошу считать коммунистом, а нет - так нет."
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19.07.2022 20:50 Відповісти
Рєзніков замість роботи по забезпеченню ЗСУ всім необхідним піариться і дає інтерв'ю де тільки можна. Ми родичу, якиого призвали, сім'єю броніжелет купували за власний кошт. А ця очкаста ****** розказує пресі про перемоги які він ще не добув.
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19.07.2022 21:00 Відповісти
Вчасно - это когда? Достатньо - это сколько? Яку зброю? От кого отримаете? От Европы? А разве у Европы есть достатньо зброї? Или от США?
Стоимость самолёта F-16 от 43 до 55 млн. долларов, стоимость танка Abrams 5-6 млн.долларов. Или для победы нужно только больше гаубиц и снарядов?
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19.07.2022 21:02 Відповісти
По талеру за 1 борт с носа.. Надо проводить экспроприацию доходов, и закупить пять эскадрилий. Лично я готов финансировать 500 бортов при условии что это сделает каждый.
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19.07.2022 21:23 Відповісти
не верю я єтому ********** клоуну. совравший раз, соврет и другой.
а вообще, его место за решеткой, потому как по вине этого ублюдка гибель десятков тысяч украинцев
и эта падла должна отвечать перед трибуналом, по законам военного времени, а не раздавать интервью
----
Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников призвал не реагировать на провокации Российской Федерации, которая не сможет втянуть соседнее государство в полномасштабный военный конфликт.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уверен в том, что не следует предпринимать активных действий в ответ на стягивание Россией войск на границе. Он уверен в том, что полномасштабного конфликта с РФ можно избежать
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19.07.2022 21:08 Відповісти
А вот если бы я сразу тогда давно родился в Америке. то сегодня бы жил на пенсии в Австралии. Там мясо дешевле.
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19.07.2022 21:10 Відповісти
Почините кто нибудь органчик!! Он стал выдавать чересчур заумные цитаты типа "всякая весчь есть форма проявления беспредельного разнообразия".
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19.07.2022 21:18 Відповісти
Що ще за таке "Якщо", МО?!
Згоден на "нові бучі"? "Безсмертні"?
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19.07.2022 21:29 Відповісти
А як не отримаємо достатньо зброї, що тодї буде мінїстре?!
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19.07.2022 21:30 Відповісти
Що ви suki три роки робили???
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19.07.2022 21:52 Відповісти
Я довго терпів ці "три роки", але і у мене терпіння не безкінечне. По перше: В держзамовленні є дві речі котрі мають вплив на швидкість отримання зброї - гроші і потужність підприємства котре виконає замовлення. За першим вам https://mil.in.ua/uk/tag/doz-derzhavne-oboronne-zamovlennya/ Сюди . Відносно другого - директор "Луча" сам заявляв, що потужності підприємства вистачало на виготовлення одного дивізіона "Нептун" на рік і тільки під кінець 2021 вона зросла до трьох дивізіона на рік. Про які 100500 техніки які мали виготовити за три роки ці малопотужні підприємства всі говорять? Ми не США. У нас ні грошей ні потужностей. По факту ми мали б перейти на військові рейки ще 30 років назад і то не факт, що ми б встигли накопичити потрібну кількість техніки та бк. Я не забезпечую що Боневтік і його шобло - кінчені тварі і зрадники, але і вигадувати про те що за три роки можна створити тисячі одиниць техніки не варт. На це здатні тільки країни рівня США з сотнями оборонних підприємств.
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19.07.2022 22:30 Відповісти
То таки виходить, що F15 все таки потрібні? А як стогнав, як стогнав що F15 не потрібні?
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19.07.2022 21:55 Відповісти
А якщо "невчасно" то здасте її і відмовитись звільняти?
А що таке "вчасно" цей баран жидовсько-кацапський не хоче пояснити ну там післязавтра чи через два місяці чи протягом року.
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19.07.2022 22:47 Відповісти
А чого ж ти гнида стара заховала на складах 3,5 тисячі штук,та не давала NLAW захистникам Харкова?
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20.07.2022 03:56 Відповісти
все буде! "через 2-3 тижні (с)"
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20.07.2022 06:07 Відповісти
 
 