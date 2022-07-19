Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю, - Резніков

Збройні Сили України звільнили понад 1 тис. міст та сіл, треба звільнити від РФ ще понад 2 500 населених пунктів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже звільнили понад 1 тис. міст і сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще понад 2 тис. 500 маленьких сіл та міст. Росію безперечно можна перемогти. Україна вже показала, як це може бути зроблено, і тепер все залежить від міри, до якої вільний світ готовий підтримувати нас. Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що РФ буде відкрита до серйозної розмови з Україною лише після того, як їй буде завдано поразки.

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