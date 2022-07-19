Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю, - Резніков
Збройні Сили України звільнили понад 1 тис. міст та сіл, треба звільнити від РФ ще понад 2 500 населених пунктів.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вже звільнили понад 1 тис. міст і сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще понад 2 тис. 500 маленьких сіл та міст. Росію безперечно можна перемогти. Україна вже показала, як це може бути зроблено, і тепер все залежить від міри, до якої вільний світ готовий підтримувати нас. Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю", - сказав Резніков.
Міністр наголосив, що РФ буде відкрита до серйозної розмови з Україною лише після того, як їй буде завдано поразки.
Топ коментарі
+27 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар19.07.2022 20:26
+21 mrSmith
показати весь коментар19.07.2022 20:28
+21 Роман Пиляшенко bbd485ff
показати весь коментар19.07.2022 20:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Тепер можеш на пару з членограєм відео знімати і розповідати скільки і чого потрібно!
Якщо міністр оборони починає з слова "Якщо ми отримаємою...." на шостому місяці війни... то він повний дибіл
Дебілізм, одним словом.
Стоимость самолёта F-16 от 43 до 55 млн. долларов, стоимость танка Abrams 5-6 млн.долларов. Или для победы нужно только больше гаубиц и снарядов?
а вообще, его место за решеткой, потому как по вине этого ублюдка гибель десятков тысяч украинцев
и эта падла должна отвечать перед трибуналом, по законам военного времени, а не раздавать интервью
----
Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников призвал не реагировать на провокации Российской Федерации, которая не сможет втянуть соседнее государство в полномасштабный военный конфликт.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уверен в том, что не следует предпринимать активных действий в ответ на стягивание Россией войск на границе. Он уверен в том, что полномасштабного конфликта с РФ можно избежать
Згоден на "нові бучі"? "Безсмертні"?
А що таке "вчасно" цей баран жидовсько-кацапський не хоче пояснити ну там післязавтра чи через два місяці чи протягом року.