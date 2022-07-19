Україна та ЄС підписали меморандум про транш на €1 мільярд

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у вівторок підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це Домбровскіс написав у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Підписую Меморандум про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС щодо надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги як екстрене фінансування. Її буде виплачено наприкінці липня для підтримки уряду та народу України", - зазначив Домбровскіс.

Він додав, що Україна має економіку у стані війни. Відтак ЄС буде допомогти Києву.

Як відомо, Єврорада ухвалила рішення про виділення мільярда євро для України і продовжуватиме працювати у напрямку надання решти із 9 мільярдів євро погодженої на рівні ЄС макрофінансової допомоги.

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