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Україна та ЄС підписали меморандум про транш на €1 мільярд

домбровскіс

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у вівторок підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це Домбровскіс написав у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Підписую Меморандум про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС щодо надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги як екстрене фінансування. Її буде виплачено наприкінці липня для підтримки уряду та народу України", - зазначив Домбровскіс.

Він додав, що Україна має економіку у стані війни. Відтак ЄС буде допомогти Києву.

Як відомо, Єврорада ухвалила рішення про виділення мільярда євро для України і продовжуватиме працювати у напрямку надання решти із 9 мільярдів євро погодженої на рівні ЄС макрофінансової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший етап макрофінансової допомоги ЄС буде наданий Україні влітку, - Домбровскіс

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Надо думать, что в связи с этим некоему гражданину Израиля Бе, другу некоего фигляра и воровитого лгуна Zе, простят 1 миллиард долгов перед бюджетом. раньше ведь прощали. неоднократно.
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19.07.2022 20:46 Відповісти
А шо це таке - в СЛОВАЧЧІНІ в новинах з 14.00 показують зустріч хутіна . Ердогана. і Іранца в Ірані ПО УКРАЇНСЬКОМУ ЗЕРНУ , а Цезор МОЛЧИТ ? ‼️‼️
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19.07.2022 21:11 Відповісти
Так і говорять « решають питання украінськогозерна»
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19.07.2022 21:12 Відповісти
ZeКодломойские чуваки любят бабосы до нестями...
Особенно их командир Леонид Данилыч...и его зятек Пинчук...не миллиардеры уже лет 25...если не больше...
Верим в телемарафон по имени Лохотрон...
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19.07.2022 22:04 Відповісти
В июле международные всяко разные банки...инвесторы...и прочие МВФ дали 11 ярдов долларов ..включая сегодняшний ярд...
Спасибо чуваки...Игорь Валерьевич вам скаже дякую... ждите карман шире...
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19.07.2022 22:08 Відповісти
 
 