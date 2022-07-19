Украина и ЕС подписали меморандум о транше на €1 миллиард
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во вторник подписал меморандум о взаимопонимании по выделению Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.
Об этом Домбровскис написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Подписываю Меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи как экстренное финансирование. Она будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины", - отметил Домбровскис.
Он добавил, что у Украины экономика в состоянии войны. Следовательно, ЕС будет помогать Киеву.
Как известно, Евросовет принял решение о выделении миллиарда евро для Украины и будет продолжать работать в направлении предоставления оставшейся из 9 миллиардов евро согласованной на уровне ЕС макрофинансовой помощи.
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Особенно их командир Леонид Данилыч...и его зятек Пинчук...не миллиардеры уже лет 25...если не больше...
Верим в телемарафон по имени Лохотрон...
Спасибо чуваки...Игорь Валерьевич вам скаже дякую... ждите карман шире...