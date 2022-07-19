РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10573 посетителя онлайн
Новости
875 5
Домбровскис (70) помощь (7420) транш (277) Евросоюз (16684)

Украина и ЕС подписали меморандум о транше на €1 миллиард

домбровскіс

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во вторник подписал меморандум о взаимопонимании по выделению Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом Домбровскис написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Подписываю Меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи как экстренное финансирование. Она будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины", - отметил Домбровскис.

Он добавил, что у Украины экономика в состоянии войны. Следовательно, ЕС будет помогать Киеву.

Как известно, Евросовет принял решение о выделении миллиарда евро для Украины и будет продолжать работать в направлении предоставления оставшейся из 9 миллиардов евро согласованной на уровне ЕС макрофинансовой помощи.

Также читайте: Импорт углеводородов из РФ нужно прекратить, иначе одной рукой мы поддерживаем Украину, а другой – финансируем продолжение войны Путина, – вице-президент Домбровскис
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо думать, что в связи с этим некоему гражданину Израиля Бе, другу некоего фигляра и воровитого лгуна Zе, простят 1 миллиард долгов перед бюджетом. раньше ведь прощали. неоднократно.
показать весь комментарий
19.07.2022 20:46 Ответить
А шо це таке - в СЛОВАЧЧІНІ в новинах з 14.00 показують зустріч хутіна . Ердогана. і Іранца в Ірані ПО УКРАЇНСЬКОМУ ЗЕРНУ , а Цезор МОЛЧИТ ? ‼️‼️
показать весь комментарий
19.07.2022 21:11 Ответить
Так і говорять « решають питання украінськогозерна»
показать весь комментарий
19.07.2022 21:12 Ответить
ZeКодломойские чуваки любят бабосы до нестями...
Особенно их командир Леонид Данилыч...и его зятек Пинчук...не миллиардеры уже лет 25...если не больше...
Верим в телемарафон по имени Лохотрон...
показать весь комментарий
19.07.2022 22:04 Ответить
В июле международные всяко разные банки...инвесторы...и прочие МВФ дали 11 ярдов долларов ..включая сегодняшний ярд...
Спасибо чуваки...Игорь Валерьевич вам скаже дякую... ждите карман шире...
показать весь комментарий
19.07.2022 22:08 Ответить
 
 