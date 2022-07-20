ЗСУ знищили на Херсонщині сучасну російську РЛС "Підліт" (доповнено). ВІДЕО+ФОТО
Під час удару по Лазурному (Херсонська область) ЗСУ знищили надсучасну російську РЛС 48Я6-К1 "Підліт".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Братчук зазначив: "Це 48Я6-К1 "Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці.
Дана РЛС призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т.д. У війська ППО росії постачання даних РЛС розпочато в 2015 році і сьогодні це як найбільш "сучасні" так і найменш поширені РЛС. ЗСУ продовжують відпрацьовувати об'єкти ППО РОА. Але найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ".
РЛС могла мати на меті "полювання" на ракети для HIMARS, - зазначає у фейсбуці Віталій Трубников.
"Розташування цієї РЛС точно на лінії між Миколаєвом і Севастополем, можливо, вказує на те, що поставили її туди для полювання на далекобійні ракети для HIMARS і M270", - пише він.
За його словами, РЛС була розташована на недобудованій базі відпочинку "Чайка".
"Проте два дні тому на цю базу "Чайка", за словами місцевих, прилетіло 2 ракети і там все згоріло: боєприпаси, штаб, казарми окупантів і новітня РЛС "Подлет-К1", - зазначив Трубников.
Раніше росіяни вихвалялися можливостями нової радіолокаційної станції в пропагандистському сюжеті.
Будь ласка, зачекайте...
великий пу, как дурак в одиночестве перед камерами рожи строил
https://twitter.com/i/status/1549485860311138306
Не потемі. [ Фото ] 👹Нардеп від ОПЗЖ Шуфрич - голова комітету з свободи слова в Україні. Ні, це не жарт. Що не так з Нестором Шуфричем? 🔴 Партнер Медведчука і Януковича, який голосував за диктаторські закони та з 2019 року відповідає за свободу слова в Україні. 🔴У всіх публічних виступах завжди був за дружні відносини та партнерство з рф. 🔴Після окупації Криму і Донбасу не визнавав росію агресором та заявив, що в Україні йде громадянська війна. 🔴Родина Шуфрича у 2019 зареєструвала нерухоме майно в Криму за законами росії. Шуфрич не повинен очолювати комітет зі свободи слова. Потрібен ваш репост🙌 ВІД:СІЧ | Підписатися (https://t.me/+fQvGjBzkNuA2N2Ey)
а під цей "шумок" робити "свої справи"....
Now, I realize what the letters "V", "Z", and "O" mean - "V" "Z"h"O"pe.
Московия - по МКАДу.
"Провідний розробник та виробник наземної радіолокаційної техніки, запорізьке казенне підприємство Науково-Виробничий Комплекс "Іскра", що входить до Укроборонпрому, припиняє роботу.Причиною зупинення роботи є відмова Міністерства оборони від усіх замовлень, зокрема на два дуже вагомих вироби, які створювалися для Збройних сил України. Також припиняються дослідно-конструкторські роботи, уточнило агентство."
Кожен з вас чув що щось закрито чи розформовано... Филигранна робота з знищення національного надбання... Передуючого колонізації....
🧐🤔👍
Слава ЗСУ!
Яка різниця!!!??.....
Крім того, що це просто красівоє, це ще і дуже весело з декількох причин.
1. Це дуже по-багатому. Кажуть, що вартість такої іграшки - ~700 млн. рублів.
2. Пишуть, що дистанція, з якої її влупили - щонайменше 110 км, і це по мапі від найближчої точки лінії фронту. Зрозуміло, що стріляли не з найближчого окопу, тому реально ще далі. Що б це могло значити?)
3. Ця РЛС - практично найновіше, що зміг народити сумрачний запоребриковий геній. Розробка почалася у 2010 році, на озброєнні з 2015го.
4. І вишенька на торті: ця РЛС призначена для моніторингу повітряних цілей на низьких та наднизьких висотах, в тому числі малорозмірних, на відстанях до 300 км. Це крилаті ракети, безпілотники, авіація що летить на надмалих висотах. Задумано, що працює у комплексі з ППО типу С-400.
Схоже, знову клята кривізна української землі завадила аналогофнітному комплексу проявити себе. Та що ж таке?!)
О.Бобовніков