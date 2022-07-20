ЗСУ знищили на Херсонщині сучасну російську РЛС "Підліт" (доповнено). ВІДЕО+ФОТО

Під час удару по Лазурному (Херсонська область) ЗСУ знищили надсучасну російську РЛС 48Я6-К1 "Підліт".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Братчук зазначив: "Це 48Я6-К1 "Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці.

Дана РЛС призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т.д. У війська ППО росії постачання даних РЛС розпочато в 2015 році і сьогодні це як найбільш "сучасні" так і найменш поширені РЛС. ЗСУ продовжують відпрацьовувати об'єкти ППО РОА. Але найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ".

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РЛС могла мати на меті "полювання" на ракети для HIMARS, - зазначає у фейсбуці Віталій Трубников.

"Розташування цієї РЛС точно на лінії між Миколаєвом і Севастополем, можливо, вказує на те, що поставили її туди для полювання на далекобійні ракети для HIMARS і M270", - пише він.

За його словами, РЛС була розташована на недобудованій базі відпочинку "Чайка".

"Проте два дні тому на цю базу "Чайка", за словами місцевих, прилетіло 2 ракети і там все згоріло: боєприпаси, штаб, казарми окупантів і новітня РЛС "Подлет-К1", - зазначив Трубников.

Раніше росіяни вихвалялися можливостями нової радіолокаційної станції в пропагандистському сюжеті.