РУС
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РЛС (60) Херсонщина (4386)

ВСУ уничтожили в Херсонской области современную российскую РЛС "Подлет" (дополнено). ВИДЕО+ФОТО

При ударе по Лазурному (Херсонская область) ВСУ уничтожили сверхсовременную российскую РЛС 48Я6-К1 "Подлет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмме спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Братчук отметил: "Это 48Я6-К1 "Подлет" - твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового осмотра и выявлением воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

Данная РЛС предназначена для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300, С-400 и т.д. В войска ПВО России поставки данных РЛС начаты в 2015 году и сегодня это как наиболее "современные" так и наименее распространенные РЛС. ВСУ продолжают отрабатывать объекты ПВО РОА. Но самое интересное то, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ".

Смотрите также: ВСУ сбили вражеский самолет Су-35 под Новой Каховкой, - Воздушные силы. ВИДЕО

ВСУ уничтожили в Херсонской области современную российскую РЛС Подлет (дополнено) 01

РЛС могла преследовать цель "охоты" на ракеты для HIMARS, - отмечает в фейсбуке Виталий Трубников.

"Расположение этой РЛС точно на линии между Николаевом и Севастополем, возможно, указывает на то, что поставили ее туда для охоты на дальнобойные ракеты для HIMARS и M270", - пишет он.

По его словам, РЛС находилась на недостроенной базе отдыха "Чайка".

"Однако два дня назад на эту базу "Чайка", по словам местных, прилетело 2 ракеты и там все сгорело: боеприпасы, штаб, казармы оккупантов и новейшая РЛС "Подлет-К1"", - отметил Трубников.

ВСУ уничтожили в Херсонской области современную российскую РЛС Подлет (дополнено) 02

Ранее россияне хвастались возможностями новой радиолокационной станции в пропагандистском сюжете.
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Топ комментарии
+97
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20.07.2022 00:44
+57
Був "Підліт" - став "Відліт".
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20.07.2022 00:43
+49
СЛАВА ЗСУ!!!
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20.07.2022 00:47
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эпичное фото
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20.07.2022 00:42 Ответить
Так)..зверху кльова антенка...а знизу..ну що є то є..)
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20.07.2022 03:25 Ответить
какое же говнище расеянская ваенная техника
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20.07.2022 06:10 Ответить
Zkurwenij perdolet)))),ruzki kurwy ***** szmaty!!!
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20.07.2022 00:43 Ответить
Щось підлетіло, а воно й помітити не вспіло
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20.07.2022 00:43 Ответить
👍😁😂
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20.07.2022 10:26 Ответить
Був "Підліт" - став "Відліт".
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20.07.2022 00:43 Ответить
Анало говнет
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20.07.2022 00:43 Ответить
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20.07.2022 00:44 Ответить
Підліт та точка
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20.07.2022 00:44 Ответить
Класний експонат для музею на відкритому небі
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20.07.2022 00:45 Ответить
Небо планували закрите, але не вийшло
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20.07.2022 00:47 Ответить
Експонат «відкрите небо Z"
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20.07.2022 00:54 Ответить
Працює як лакмусовий папір. Виявить ракету та змінює колір на чорний
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20.07.2022 00:46 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!
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20.07.2022 00:47 Ответить
Дякою…велике дякою..
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20.07.2022 00:54 Ответить
зацените, как Эрдоган, в очередной раз плешивого опустил....
великий пу, как дурак в одиночестве перед камерами рожи строил
https://twitter.com/i/status/1549485860311138306
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20.07.2022 00:56 Ответить
М-да! Пройшли ті часи, коли "Великого "Пу" чекали, а він "зволив затримуваться" Так і хочеться спитать: Ну - і як тобі подобається стан, коли не ти "рулиш", а "рулять" тобою?"
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20.07.2022 03:05 Ответить
я думав ***** в пліє сяде, так ніжками сучив)))
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20.07.2022 09:04 Ответить
Схоже на підльоті "Підліт" таки ракету побачив, та вирішив собою її знищити.
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20.07.2022 00:56 Ответить
Вот что HIMERS "животворящий "делает)))
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20.07.2022 01:07 Ответить


Не потемі. [ Фото ] 👹Нардеп від ОПЗЖ Шуфрич - голова комітету з свободи слова в Україні. Ні, це не жарт. Що не так з Нестором Шуфричем? 🔴 Партнер Медведчука і Януковича, який голосував за диктаторські закони та з 2019 року відповідає за свободу слова в Україні. 🔴У всіх публічних виступах завжди був за дружні відносини та партнерство з рф. 🔴Після окупації Криму і Донбасу не визнавав росію агресором та заявив, що в Україні йде громадянська війна. 🔴Родина Шуфрича у 2019 зареєструвала нерухоме майно в Криму за законами росії. Шуфрич не повинен очолювати комітет зі свободи слова. Потрібен ваш репост🙌 ВІД:СІЧ | Підписатися (https://t.me/+fQvGjBzkNuA2N2Ey)
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20.07.2022 01:15 Ответить
давно цю скотину не ******* --- ой давно
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20.07.2022 06:02 Ответить
Шуфрича не ******* нужно , а закопать, от того , что все такие добренькие и война не заканчивается безумная военными командует , не АБСУРД ⁉️⁉️⁉️Деркач в Украине неприкасаемый седит ,сдавши Энергоатом ‼️примеров …………… Я не понимаю высшего руководства ЗСУ ,ПОЧЕМУ Зслужный ПОЗВОЛЯЕТ ТАКИЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ⁉️Три года терпели зелёных ******… , но когда ПОГИБАЮТ ЛУЧШИЕ ВОИНЫ , а Вы не вышвырнули какую-то рыжую ************ , не вышли на пресконференцию и не поставили ультиматум ЗЕОТРЕБЬЮ , мало того , что оружие воровали и торговали , продавали места дислокации воинских частей , так дерьмак к вам ещё тварьбезмозглую приставил⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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20.07.2022 09:17 Ответить
потому как это театр а не реальная война.... Война для них - всего лишь убийство славян, это норма, а вот что бы хобиты не догадались - играют роли... НО если по модулю принять что мы в оккупации - все стает на свои места.
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20.07.2022 11:48 Ответить
Раджу почитати "1984". Її писали ті, хто знає як діють господарі орків на Землі.
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20.07.2022 08:21 Ответить
єрмакам та арахаміям та іншій зеленій шоблі це ДУЖЕ вигідно, щоб різні шуфричі, дубінскі, бужанскі, партнови, татарови, добкіни та інші адепти руSSкого міра росхитували ситуацію в Україні...

а під цей "шумок" робити "свої справи"....
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20.07.2022 08:55 Ответить
Перехопила собою
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20.07.2022 01:24 Ответить
Новая Каховка взрывы
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20.07.2022 01:27 Ответить
Красіва машинка стояла.
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20.07.2022 03:58 Ответить
***** шастать
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20.07.2022 04:24 Ответить
I'm gonna print it out and hang on my wall as a poster.
Now, I realize what the letters "V", "Z", and "O" mean - "V" "Z"h"O"pe.
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20.07.2022 05:17 Ответить
Або - Zдохніть VирOдки!
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20.07.2022 07:13 Ответить
Кто нарисует букву Зю тот умрет в страшных муках от поноса
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20.07.2022 05:35 Ответить
А на рахунок кирилиці?

Московия - по МКАДу.
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20.07.2022 08:24 Ответить
знищено шассі, антена ціла, і ящики з апаратурою теж...шкода, московити відремонтують
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20.07.2022 05:43 Ответить
если китай не поможет микросхемами - ничего они не отремонтируют.
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20.07.2022 08:25 Ответить
Это не полное фото, там рядом ещё 2 машины сгоревшие от этой станции
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20.07.2022 09:30 Ответить
ну якщо ми вже дістаємо на 100 км, то москалям "через 2-3 тижні (с)" повний пісець!
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20.07.2022 06:10 Ответить
слава ЗСУ та смерть російській окупаційній армії!
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20.07.2022 06:13 Ответить
Коломойский с зеленгським і К з приходом до влади знищили будівниство *********** украйнської РЛС .
"Провідний розробник та виробник наземної радіолокаційної техніки, запорізьке казенне підприємство Науково-Виробничий Комплекс "Іскра", що входить до Укроборонпрому, припиняє роботу.Причиною зупинення роботи є відмова Міністерства оборони від усіх замовлень, зокрема на два дуже вагомих вироби, які створювалися для Збройних сил України. Також припиняються дослідно-конструкторські роботи, уточнило агентство."
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20.07.2022 06:13 Ответить
При двох останніх зрадниках схлопнули всю науку і техніку, окремі підрозділів які окупувало "укроборонпром" що приносило прибутки державі с експорту - "приватизували".

Кожен з вас чув що щось закрито чи розформовано... Филигранна робота з знищення національного надбання... Передуючого колонізації....
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20.07.2022 08:29 Ответить
Подлету прилетело.
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20.07.2022 07:24 Ответить
...подлетело
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20.07.2022 08:06 Ответить
Zгоріла
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20.07.2022 08:05 Ответить
Херсонська област, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ".
🧐🤔👍
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20.07.2022 08:06 Ответить
хлопок и очередной жест доброй воли
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20.07.2022 08:15 Ответить
Олексію,"По-перше пошкодження лише транспорту, а антени цілі." Олексію,"Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації. Яка, будемо сподіватися,що не ремонтується. Можливо якесь "ТІЛО" і в ціліло...ну то таке.

Слава ЗСУ!
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20.07.2022 09:01 Ответить
под луганском тоже 100 км
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20.07.2022 08:48 Ответить
Там рядом ещё 2 машины сгоревшие к этой станции, давай я тебе сожгу весь салон и багажник в автомобиле и оставлю только двигатель, сможешь поехать
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20.07.2022 09:32 Ответить
Подлёт , Залёт.....

Яка різниця!!!??.....
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20.07.2022 09:50 Ответить
Подлет случился незаметно.
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20.07.2022 10:07 Ответить
Красіва картина
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20.07.2022 10:27 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3867831.html "Аналоговнетна" зброя рашистів годиться лише для понтів)

Крім того, що це просто красівоє, це ще і дуже весело з декількох причин.
1. Це дуже по-багатому. Кажуть, що вартість такої іграшки - ~700 млн. рублів.
2. Пишуть, що дистанція, з якої її влупили - щонайменше 110 км, і це по мапі від найближчої точки лінії фронту. Зрозуміло, що стріляли не з найближчого окопу, тому реально ще далі. Що б це могло значити?)
3. Ця РЛС - практично найновіше, що зміг народити сумрачний запоребриковий геній. Розробка почалася у 2010 році, на озброєнні з 2015го.
4. І вишенька на торті: ця РЛС призначена для моніторингу повітряних цілей на низьких та наднизьких висотах, в тому числі малорозмірних, на відстанях до 300 км. Це крилаті ракети, безпілотники, авіація що летить на надмалих висотах. Задумано, що працює у комплексі з ППО типу С-400.
Схоже, знову клята кривізна української землі завадила аналогофнітному комплексу проявити себе. Та що ж таке?!)
О.Бобовніков
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20.07.2022 10:43 Ответить
На відео - "Владислав Бабічук". Волинське прізвище. Для кацапердії (для фашистських режимів) найважливіше насправді людський ресурс. Асиміляція такого якісного людського матеріалу як українці завжди було пріоритетним завданням. І робили вони це послідовно і системно, на державному рівні. В Україні поки що намає системного і послідовного подолання омосковлення. Є системний і послідовний дерибан бюджетних грошей.
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20.07.2022 11:15 Ответить
А на "Расее-1" жёсткая пропаганда милитаризма.
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20.07.2022 11:24 Ответить
Судя по дальности поражения, если это ракетный удар, то либо перепутали и случайно передали нам более далекобойные ракеты от Химеры, либо использовали "Вільха-М" (либо... что? Противокорабельными попали?).
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20.07.2022 11:39 Ответить
И высоко подлетела?
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20.07.2022 12:21 Ответить
 
 