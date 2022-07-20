ВСУ уничтожили в Херсонской области современную российскую РЛС "Подлет" (дополнено). ВИДЕО+ФОТО
При ударе по Лазурному (Херсонская область) ВСУ уничтожили сверхсовременную российскую РЛС 48Я6-К1 "Подлет".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмме спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Братчук отметил: "Это 48Я6-К1 "Подлет" - твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового осмотра и выявлением воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.
Данная РЛС предназначена для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300, С-400 и т.д. В войска ПВО России поставки данных РЛС начаты в 2015 году и сегодня это как наиболее "современные" так и наименее распространенные РЛС. ВСУ продолжают отрабатывать объекты ПВО РОА. Но самое интересное то, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ".
РЛС могла преследовать цель "охоты" на ракеты для HIMARS, - отмечает в фейсбуке Виталий Трубников.
"Расположение этой РЛС точно на линии между Николаевом и Севастополем, возможно, указывает на то, что поставили ее туда для охоты на дальнобойные ракеты для HIMARS и M270", - пишет он.
По его словам, РЛС находилась на недостроенной базе отдыха "Чайка".
"Однако два дня назад на эту базу "Чайка", по словам местных, прилетело 2 ракеты и там все сгорело: боеприпасы, штаб, казармы оккупантов и новейшая РЛС "Подлет-К1"", - отметил Трубников.
Ранее россияне хвастались возможностями новой радиолокационной станции в пропагандистском сюжете.
Пожалуйста, подождите...
великий пу, как дурак в одиночестве перед камерами рожи строил
https://twitter.com/i/status/1549485860311138306
Не потемі. [ Фото ] 👹Нардеп від ОПЗЖ Шуфрич - голова комітету з свободи слова в Україні. Ні, це не жарт. Що не так з Нестором Шуфричем? 🔴 Партнер Медведчука і Януковича, який голосував за диктаторські закони та з 2019 року відповідає за свободу слова в Україні. 🔴У всіх публічних виступах завжди був за дружні відносини та партнерство з рф. 🔴Після окупації Криму і Донбасу не визнавав росію агресором та заявив, що в Україні йде громадянська війна. 🔴Родина Шуфрича у 2019 зареєструвала нерухоме майно в Криму за законами росії. Шуфрич не повинен очолювати комітет зі свободи слова. Потрібен ваш репост🙌 ВІД:СІЧ | Підписатися (https://t.me/+fQvGjBzkNuA2N2Ey)
а під цей "шумок" робити "свої справи"....
Now, I realize what the letters "V", "Z", and "O" mean - "V" "Z"h"O"pe.
Московия - по МКАДу.
"Провідний розробник та виробник наземної радіолокаційної техніки, запорізьке казенне підприємство Науково-Виробничий Комплекс "Іскра", що входить до Укроборонпрому, припиняє роботу.Причиною зупинення роботи є відмова Міністерства оборони від усіх замовлень, зокрема на два дуже вагомих вироби, які створювалися для Збройних сил України. Також припиняються дослідно-конструкторські роботи, уточнило агентство."
Кожен з вас чув що щось закрито чи розформовано... Филигранна робота з знищення національного надбання... Передуючого колонізації....
🧐🤔👍
Слава ЗСУ!
Яка різниця!!!??.....
Крім того, що це просто красівоє, це ще і дуже весело з декількох причин.
1. Це дуже по-багатому. Кажуть, що вартість такої іграшки - ~700 млн. рублів.
2. Пишуть, що дистанція, з якої її влупили - щонайменше 110 км, і це по мапі від найближчої точки лінії фронту. Зрозуміло, що стріляли не з найближчого окопу, тому реально ще далі. Що б це могло значити?)
3. Ця РЛС - практично найновіше, що зміг народити сумрачний запоребриковий геній. Розробка почалася у 2010 році, на озброєнні з 2015го.
4. І вишенька на торті: ця РЛС призначена для моніторингу повітряних цілей на низьких та наднизьких висотах, в тому числі малорозмірних, на відстанях до 300 км. Це крилаті ракети, безпілотники, авіація що летить на надмалих висотах. Задумано, що працює у комплексі з ППО типу С-400.
Схоже, знову клята кривізна української землі завадила аналогофнітному комплексу проявити себе. Та що ж таке?!)
О.Бобовніков