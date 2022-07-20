УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини
12 616 50
дипломатія (701) Сирія (1831)

Сирія розриває дипломатичні відносини з Україною

сирія

Влада Сирії ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності у відповідь на аналогічне рішення Києва.

Про це повідомляє сирійська агенція SANA, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності та у відповідь на українське рішення уряду з цього приводу", - цитує агентство заяву МЗС Сирії.

В сирійському міністерстві закордонних справ додали, що український уряд практично розірвав відносини з їхньою країною 2018 року, "коли він відмовив у продовженні резидентських віз сирійським дипломатам, які працюють у сирійському посольстві в Києві".

Також читайте: Російські генерали терміново переводять родичів на "безпечнішу" службу в Сирії, - ГУР

Нагадаємо, 30 червня Україна оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Сирією, запроваджує торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

Рішення було ухвалено у відповідь на визнання Дамаском "незалежності" окупованих Росією території Луганської та Донецької областей.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Горе то какое
показати весь коментар
20.07.2022 11:39
+27
Накрылся мой отпуск в Алеппо
показати весь коментар
20.07.2022 11:47
+16
То не Сірія розриває, а захопивший владу диктатор ассад по вказівці пуйла
показати весь коментар
20.07.2022 11:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горе то какое
показати весь коментар
20.07.2022 11:39 Відповісти
вот не могу понять в Одессе сирийского проходимца застройщика Кивана который СИРИЕЦУ..за походженням... ****** ОДЕССУ ВМЕСТЕ С ВОРСОВЕТОМ например строительство типа нового корпуса больницы в ГКБ 10 которая странным образом переданы в руки частной компании Святой Екатерины --а не городу???? строили для общины-- а отдали городуно попало в руки частной компании а Директора компании Трухлявый лысый генуля посадил главным врачем коммунальной больницы № 10.... теперь в Малиновском районе нет ПОЛИКЛИНИКИ СЛЕПИЛИ ТИПА КАРДИОЛОГИЮ вместо нее... А НА ДЕЛЕ ЧАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ..... ПРИ ЭТОМ ЗАКРЫЛИ И УРЕЗАЛИ КАРДИОЛОГИЮ В 3-й ГКБ ОБЪЕДЕНИВ С 5 БОЛЬНИЧКОЙ ПОД ШУМОК КОВИДА И УРЕЗАВ ФИНАНСИРОВАНИРЕ И ШТАТ... ГЕНОЦИД СЛАВЯН руками евреев сирийцев кацапов и прочей шоблы..... ПРОСТО-- А НЕ РЕФОРМА.... и все эти просадки НА МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ США.... КАК это все понимать???? ИЛИ ТО ИНОЕ... ТО ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ?????
показати весь коментар
20.07.2022 12:21 Відповісти
Чудово.Це ж сателіт рашки. Давно пора було рвати усі зв'язки.
показати весь коментар
20.07.2022 13:46 Відповісти
сирия, иди *****...
показати весь коментар
20.07.2022 17:43 Відповісти
Както пох
показати весь коментар
20.07.2022 11:40 Відповісти
То не Сірія розриває, а захопивший владу диктатор ассад по вказівці пуйла
показати весь коментар
20.07.2022 11:41 Відповісти
так то вони нам відповіли))
показати весь коментар
20.07.2022 11:43 Відповісти
Щось довго дупи м'яли з "відповіддю".Україна 30 червня розірвала з ними дипвідносини,а вони лише сьогодні,після вчорашнього збіговиська в Тегерані.Там по Сиріїї пуйло "рішав",можливо й сьогоднішній фінт сирійців -результат наказу кремлівського дохлика.
показати весь коментар
20.07.2022 11:52 Відповісти
Хронологія така:
1) Сирія визнала так звані ДинириЛинири.
2) Як відповідь - Україна розірвала з нею дипвідносини.
3) Після цього дипвідносини розірвала Сирія.
показати весь коментар
20.07.2022 11:56 Відповісти
Ще не вистачає:
0) Влада Сирії забезпечувала постачання бойовиків-терористів у рашистські пвк
показати весь коментар
20.07.2022 13:12 Відповісти
так містер Андерсон
показати весь коментар
20.07.2022 14:06 Відповісти
-1) Сирія "запросила" расєю провести "спецоперацію" у 2015, бо расєя ще тоді намагалася проштовхати визнання лднр в обмін на сирійські шашні
показати весь коментар
20.07.2022 14:19 Відповісти
Україна перша розврвала дипломатичні відносини з Сирією
через те , що Сирія визнала лнрднр незалежними , ще в червні цього року!!
показати весь коментар
20.07.2022 13:35 Відповісти
Кто это?
показати весь коментар
20.07.2022 11:42 Відповісти
Афтальмолог идёт за Кораблём
показати весь коментар
20.07.2022 11:43 Відповісти
Спершу прочитав асфальтомолог.
показати весь коментар
20.07.2022 11:45 Відповісти
асфальтоукладчик
показати весь коментар
20.07.2022 14:03 Відповісти
От лишенько!
показати весь коментар
20.07.2022 11:44 Відповісти
Интересно что мы туда продаем?
показати весь коментар
20.07.2022 11:44 Відповісти
русскіє туди продають крадене в України зерно. За лояльність. Так само як в Кубу минулого сторіччя возили українське ж зерно.
показати весь коментар
20.07.2022 12:03 Відповісти
Зерно наверное.
показати весь коментар
20.07.2022 12:04 Відповісти
Зброю та зерно
показати весь коментар
20.07.2022 12:07 Відповісти
нехай клацають зубами
показати весь коментар
20.07.2022 12:57 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 12:59 Відповісти
боже шо ж тепер оце будем робить?
показати весь коментар
20.07.2022 11:45 Відповісти
А что, есть ещё такая страна как Сирия?
показати весь коментар
20.07.2022 11:45 Відповісти
нема, сирійський федеральний округ
показати весь коментар
20.07.2022 14:15 Відповісти
Накрылся мой отпуск в Алеппо
показати весь коментар
20.07.2022 11:47 Відповісти
Угу.Я тоже в Хомс не поеду.
показати весь коментар
20.07.2022 12:06 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 14:59 Відповісти
тільки би Кндр не порвало з нами
показати весь коментар
20.07.2022 11:48 Відповісти
Так начебто вже.
показати весь коментар
20.07.2022 12:41 Відповісти
Realno vam davno nado bylo eto zdelat i samim s takoj bomzovskoj stranoj,pust ecio koreja eto zdelajet,dve bomzovskije strani,kak i kacapstan bomzov 1941 goda stolica
показати весь коментар
20.07.2022 11:49 Відповісти
ще бульбарусь та еритрея
показати весь коментар
20.07.2022 11:52 Відповісти
Ні, я цього не переживу!!!!! Як же ми без головної кремлівської шльондри Асада?!!!!
показати весь коментар
20.07.2022 11:49 Відповісти
капєц
показати весь коментар
20.07.2022 11:53 Відповісти
та не переймайтеся так, геращенко знайде у нього українське коріння, і на тарілочці привезуть українське громадянство, всіх шльондр зберуть тут.
показати весь коментар
20.07.2022 12:04 Відповісти
бл......(((ну як тепер жити((((шо ж ми дітям будемо говорити?!((((як пояснювати.....?!(((

я у відчаї(((та впринципі як і всі формучани((((

показати весь коментар
20.07.2022 11:50 Відповісти
наперлися вже краденого в українців зерна і бикують, плюють в колодязь.
показати весь коментар
20.07.2022 12:05 Відповісти
ахахаххааха
показати весь коментар
20.07.2022 12:11 Відповісти
я ж кажу, в попку нада харашо отодрать
показати весь коментар
20.07.2022 12:53 Відповісти
Сірія кусок гомна в пустелі
показати весь коментар
20.07.2022 12:16 Відповісти
до нас звідти окрім найманців ніхто не приїжав
показати весь коментар
20.07.2022 12:50 Відповісти
А ми їм за це зерно продаємо? Якась дурня...
показати весь коментар
20.07.2022 13:07 Відповісти
Хто там наступний в черзі?
показати весь коментар
20.07.2022 13:35 Відповісти
North Korea
показати весь коментар
20.07.2022 15:46 Відповісти
Ого! В колекції Найвеличнішого селфіста не буде фото ручкання з Асадом? Катастрофа...
показати весь коментар
20.07.2022 13:44 Відповісти
Ой тиж Божечки мої, шож це тепер буде...))))
показати весь коментар
20.07.2022 14:20 Відповісти
А у нас были дипотношения?
показати весь коментар
20.07.2022 15:15 Відповісти
ні *** собі яка новость, так ми з вами уже розірвали
показати весь коментар
20.07.2022 21:51 Відповісти
 
 