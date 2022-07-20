Сирія розриває дипломатичні відносини з Україною
Влада Сирії ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності у відповідь на аналогічне рішення Києва.
Про це повідомляє сирійська агенція SANA, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності та у відповідь на українське рішення уряду з цього приводу", - цитує агентство заяву МЗС Сирії.
В сирійському міністерстві закордонних справ додали, що український уряд практично розірвав відносини з їхньою країною 2018 року, "коли він відмовив у продовженні резидентських віз сирійським дипломатам, які працюють у сирійському посольстві в Києві".
Нагадаємо, 30 червня Україна оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Сирією, запроваджує торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.
Рішення було ухвалено у відповідь на визнання Дамаском "незалежності" окупованих Росією території Луганської та Донецької областей.
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1) Сирія визнала так звані ДинириЛинири.
2) Як відповідь - Україна розірвала з нею дипвідносини.
3) Після цього дипвідносини розірвала Сирія.
0) Влада Сирії забезпечувала постачання бойовиків-терористів у рашистські пвк
через те , що Сирія визнала лнрднр незалежними , ще в червні цього року!!
я у відчаї(((та впринципі як і всі формучани((((