УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12114 відвідувачів онлайн
Новини Війна
17 905 22

Російські генерали терміново переводять родичів на "безпечнішу" службу в Сирії, - ГУР

рф,армія

Військове керівництво збройних сил РФ не бажає залучати своїх рідних та близьких до так званої "спецоперації" в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

"Вище військове керівництво збройних сил рф не бажає залучати своїх рідних та близьких, які проходять службу в лавах ЗС, до участі у бойових діях на території України. З огляду на ситуацію на фронті генерали вважають більш безпечним місцем проходження служби – Сирію", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що окупанти намагаються утримати захоплені території України, створивши нову військову частину рівня бригади на території Херсонської області. Укомплектування офіцерських посад планується здійснити за рахунок офіцерського складу збройних сил РФ. Втім, це викликає відкрите невдоволення з боку "кандидатів", які відмовляються від можливого відрядження та не хочуть перевозити сім’ї близько до зони ведення бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Попали в наше самое главное командование по Херсону, там 12 "двухсотых", - перехоплена ГУР розмова окупантів. АУДIО

Також у 38 зенітно-ракетній бригаді ЗС РФ понад 26 військовослужбовців бригади було звільнено у зв’язку з відмовою брати участь у проведенні так званої "спеціальної операції". Всі вони отримали запис "предатель родины" у військових документах.

Автор: 

армія рф (17255) розвідка (3856) Сирія (1857)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Почему в Параше решили, что их и из Сирии не погонят ссаными тряпками. Хишам забыли?
показати весь коментар
12.07.2022 17:39
+20
показати весь коментар
12.07.2022 17:54
+20
ГУР знає такі великі таємниці російської армії, але чомусь не може відповісти громадянам, хто здав південь? Навіщо здав південь? За що здав південь? Хто допомагав здавати південь, бо це не так просто зробити? Хто такий єлдак і чому про нього є негарна історія в США і Англії і нуль реакції в нас? Кому служите Україні чи дермаку? Що такого корисного для України зробив дермак, що ви готові його проміняти на безпеку держави? Де доблесні "перехоплення" ГУР про здачу півдня?
показати весь коментар
12.07.2022 17:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ха, хай всіх забирають.
показати весь коментар
12.07.2022 17:39 Відповісти
Почему в Параше решили, что их и из Сирии не погонят ссаными тряпками. Хишам забыли?
показати весь коментар
12.07.2022 17:39 Відповісти
вони так не вирішили. вони розуміють, що з Сирії просто поженуть, а з України вивезуть вперед ногами. З
показати весь коментар
12.07.2022 18:15 Відповісти
Єль де зоро цім свиням
показати весь коментар
12.07.2022 17:47 Відповісти
Эрдоган - поджигай русню!
показати весь коментар
12.07.2022 17:47 Відповісти
хрен редьки не слаще......
здесь их поджаривают украинцы, а там со дня на день начнут прожаривать турки.....
и чья прожарка лучше, тут еще большой вопрос.....
показати весь коментар
12.07.2022 17:51 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 17:54 Відповісти
роскошный выбор родственнику: - хочешь чтобы в Украине сразу прикончили или желешь у сирийцев перед смертью помучиться ? ))
показати весь коментар
12.07.2022 17:52 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 17:52 Відповісти
Заспокійливе у стилі відомого серед жіночок цікавого віку бойового корнета Арєстовіча. Тих декілька десятків відмовників ніяк не повернуть ситуацію з поголів'ям тих, хто пішов вювати на нагу користь. Все одно їх ще багато. І щоб зменгити поголів' я реально, потрібні надзусилля за дорогу ціну.
показати весь коментар
12.07.2022 17:56 Відповісти
ГУР знає такі великі таємниці російської армії, але чомусь не може відповісти громадянам, хто здав південь? Навіщо здав південь? За що здав південь? Хто допомагав здавати південь, бо це не так просто зробити? Хто такий єлдак і чому про нього є негарна історія в США і Англії і нуль реакції в нас? Кому служите Україні чи дермаку? Що такого корисного для України зробив дермак, що ви готові його проміняти на безпеку держави? Де доблесні "перехоплення" ГУР про здачу півдня?
показати весь коментар
12.07.2022 17:58 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 18:17 Відповісти
Це мені нагадує 2014-й рік. Тоді питали, хто здав Крим?
показати весь коментар
12.07.2022 19:31 Відповісти
Набридло коли злочинець зезедент
показати весь коментар
12.07.2022 20:03 Відповісти
Существо правильно озвучило состояние населения паРашки...

https://twitter.com/i/status/1546719721621430274

показати весь коментар
12.07.2022 18:00 Відповісти
Нууу..... У нас Портнова тоже вывезли....
показати весь коментар
12.07.2022 18:21 Відповісти
В Пермском крае прошли соревнования по метанию коровьих лепешек под названием «Веселый коровяк» - чемпион забросил говно аж на 64 метра...
показати весь коментар
12.07.2022 18:23 Відповісти
фігасє..В книгу рекордів гімноса його!
показати весь коментар
12.07.2022 19:27 Відповісти
так і авантюра з сирією незабаром скінчиться ,як і в придністров'ї,п.осетії,абхазії..
показати весь коментар
12.07.2022 18:48 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 18:55 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
12.07.2022 19:26 Відповісти
Кто предал россиян? Ответ прост - путин.
показати весь коментар
12.07.2022 22:35 Відповісти
 
 