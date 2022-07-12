Російські генерали терміново переводять родичів на "безпечнішу" службу в Сирії, - ГУР

Військове керівництво збройних сил РФ не бажає залучати своїх рідних та близьких до так званої "спецоперації" в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

"Вище військове керівництво збройних сил рф не бажає залучати своїх рідних та близьких, які проходять службу в лавах ЗС, до участі у бойових діях на території України. З огляду на ситуацію на фронті генерали вважають більш безпечним місцем проходження служби – Сирію", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що окупанти намагаються утримати захоплені території України, створивши нову військову частину рівня бригади на території Херсонської області. Укомплектування офіцерських посад планується здійснити за рахунок офіцерського складу збройних сил РФ. Втім, це викликає відкрите невдоволення з боку "кандидатів", які відмовляються від можливого відрядження та не хочуть перевозити сім’ї близько до зони ведення бойових дій.

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Також у 38 зенітно-ракетній бригаді ЗС РФ понад 26 військовослужбовців бригади було звільнено у зв’язку з відмовою брати участь у проведенні так званої "спеціальної операції". Всі вони отримали запис "предатель родины" у військових документах.