ЄС хоче запропонувати добровільно скоротити споживання газу на 15%, - Bloomberg
Європейський Союз збирається запропонувати добровільне скорочення споживання газу країнами-членами на 15%, починаючи з наступного місяця.
Про це повідомляє видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
За даними видання, ця пропозиція буде включена в постанову, що супроводжує план зі скорочення попиту, який Європейська комісія має оприлюднити в середу.
За словами трьох дипломатів ЄС, які ознайомленні з ситуацією, цей захід також передбачатиме обов’язкове скорочення, якщо ситуація погіршиться, а добровільних обмежень буде недостатньо.
З 11 липня Росія зупинила прокачування природного газу до Німеччини газопроводом "Північний потік". Про це було оголошено заздалегідь – оператор газопроводу, компанія Nord Stream AG, стверджує, що йдеться про планову профілактику, яка триватиме до 21 липня.
Однак у Німеччині та інших країнах ЄС побоюються, що на тлі протистояння, пов'язаного з війною в Україні, подача газу може й не відновитись – що призвело б до гострої енергетичної кризи в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Війна може бути програна, не на полі бою .а через шантаж )(уйла на Европу..
)(уйло окупував територію,показує як перемогу перед росіянами,і бачить що ЗСУ можуть вибити рашистів,тому хоче заключити перемир'я..
А якщо нам свого власного газу вистачить, то теж треба про це суспільству сказати.
і АЕС треба відбити.