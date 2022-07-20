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ЄС хоче запропонувати добровільно скоротити споживання газу на 15%, - Bloomberg

газ

Європейський Союз збирається запропонувати добровільне скорочення споживання газу країнами-членами на 15%, починаючи з наступного місяця.

Про це повідомляє видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За даними видання, ця пропозиція буде включена в постанову, що супроводжує план зі скорочення попиту, який Європейська комісія має оприлюднити в середу.

За словами трьох дипломатів ЄС, які ознайомленні з ситуацією, цей захід також передбачатиме обов’язкове скорочення, якщо ситуація погіршиться, а добровільних обмежень буде недостатньо.

Читайте: Путін хоче скоротити поставки газу "Північним потоком" ще вдвічі, - Reuters

З 11 липня Росія зупинила прокачування природного газу до Німеччини газопроводом "Північний потік". Про це було оголошено заздалегідь – оператор газопроводу, компанія Nord Stream AG, стверджує, що йдеться про планову профілактику, яка триватиме до 21 липня.

Однак у Німеччині та інших країнах ЄС побоюються, що на тлі протистояння, пов'язаного з війною в Україні, подача газу може й не відновитись – що призвело б до гострої енергетичної кризи в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Єврокомісії готуються, що Росія не відновить роботу "Північного потоку", - комісар з питань бюджету Ган

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Топ коментарі
+5
Мы тогда энергоблоки АЭС повзрываем нахрен все которые можно а отработанное ядерное топливо сольем вниз по течению Днепра, устроим армагедец и наслаждайтесь потом щасливой жизью Зачем нам такой мир где нет Украины?
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20.07.2022 12:09
+4
Ха..Європа,ще раз поцілуй ***** у сраку і починай акцію "прикрути".
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20.07.2022 12:01
+2
нехай в нас купують електрику
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20.07.2022 12:01
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ЄС це лебідь, рак і щука.
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20.07.2022 12:00 Відповісти
нехай в нас купують електрику
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20.07.2022 12:01 Відповісти
Ха..Європа,ще раз поцілуй ***** у сраку і починай акцію "прикрути".
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20.07.2022 12:01 Відповісти
допоможуть відбить Запорізьку
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20.07.2022 12:02 Відповісти
Примушення до миру,щоб Україна змирилась з окупацією..зараз дипломати і уряди будуть давити на Україну..менше будуть поставляти зброї...як приклад вже зробила Німеччина..
Війна може бути програна, не на полі бою .а через шантаж )(уйла на Европу..
)(уйло окупував територію,показує як перемогу перед росіянами,і бачить що ЗСУ можуть вибити рашистів,тому хоче заключити перемир'я..
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20.07.2022 12:02 Відповісти
Мы тогда энергоблоки АЭС повзрываем нахрен все которые можно а отработанное ядерное топливо сольем вниз по течению Днепра, устроим армагедец и наслаждайтесь потом щасливой жизью Зачем нам такой мир где нет Украины?
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20.07.2022 12:09 Відповісти
зброю нехай дають сцикуни
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20.07.2022 12:04 Відповісти
Я помітив по ваших коментарях, що у вас є претензії до всіх (америки, європи, нато), крім власного уряду, який не готувався до війни: не провів мобілізацію, не купив зброю і не навчив нею користуватись, не створив стратегійчні запаси (того ж газу наприклад), не побудував і не запустив оборонні заводи, не підготував житло для майбутніх біженців, не підготував міста до оборони, не розробив альтернативні шляхи експорту для українських товарів які експортуються за кордон, не створив грошовий запас на рахунках Нацбанку. Ми вимушені випрошувати зброю і гроші в усього світу, бо свої закопали в Велике Будівництво, а погані у вас наші союзники які нам допомогають а не президент і кабмін які саботували оборону країни.
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20.07.2022 12:24 Відповісти
сцаки виливають з другого поверха з відра
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20.07.2022 12:11 Відповісти
руский мір. і доугой не понять *****. нема каналізациї, ***** тобі унітаз?
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20.07.2022 12:32 Відповісти
боже я з Олександії,тітка моя з під Воронежа. км за 10-15. Там досі не газифіковано. країна шо газ продає
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20.07.2022 12:39 Відповісти
Україні теж треба задуматись про зиму. поїхати в Азербайджан, поїхати в ОАЕ, мости навести, а не все з простягнутою рукою стояти.
А якщо нам свого власного газу вистачить, то теж треба про це суспільству сказати.
і АЕС треба відбити.
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20.07.2022 12:59 Відповісти
А лучше там и перезимовать.
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20.07.2022 18:42 Відповісти
ми бємось не на життя а на смерть -- помагаите чим можете робіт шо можете Європа тоже була не готова а вони 20 р. клепали желізяки
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20.07.2022 13:12 Відповісти
 
 