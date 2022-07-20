USAID надасть Україні понад $169 млн гуманітарної допомоги
Агентство США з міжнародного розвитку USAID надає додатково 169 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для постраждалих від російської війни в Україні.
Про це повідомило у твіттері посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"USAID надає понад $169 мільйонів додаткової гуманітарної допомоги постраждалим від війни Росії в Україні. На ці кошти буде надано харчування, притулок, вода, засоби гігієни, медичне обслуговування тощо", - поінформували у диппредставництві.
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Валентин Коваль
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Марина Кравець
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Super Gut
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