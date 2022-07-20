УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10278 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
778 4
Україна (5687) гуманітарна допомога (963) USAID (142)

USAID надасть Україні понад $169 млн гуманітарної допомоги

usaid

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надає додатково 169 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для постраждалих від російської війни в Україні.

Про це повідомило у твіттері посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"USAID надає понад $169 мільйонів додаткової гуманітарної допомоги постраждалим від війни Росії в Україні. На ці кошти буде надано харчування, притулок, вода, засоби гігієни, медичне обслуговування тощо", - поінформували у диппредставництві.

Також читайте: $360 млн гуманітарної допомоги нададуть США Україні, - Блінкен

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
треба гауляитера -- бо гумдопомога як вода в пісок
показати весь коментар
20.07.2022 12:19 Відповісти
угу..і ввести пожиттєве з конфіскацією для розкрадачів
показати весь коментар
20.07.2022 12:29 Відповісти
дєрьмак і ко, знову будуть продавати гуманітарку
показати весь коментар
20.07.2022 12:21 Відповісти
як все вчасно...значить всі кошти підуть на медичне обслуговування...я то думаю, чому так раптово підписаний Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги...по тим змінам тепер все платне...а ціни встановлює кожен медзаклад сам собі окремо...ось він - черговий дерибан..на асфальт грощей ж не дадуть..
показати весь коментар
20.07.2022 12:28 Відповісти
 
 