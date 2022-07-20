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депортація (704) діти (4938)

Україна від початку війни повернула 46 дітей, депортованих у Росію

діти

Від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути 46 дітей, яких примусово депортували до країни-агресора РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця-уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук під час брифінгу 20 липня.

Сьогодні офіційно підтверджено 5100 випадків депортації дітей, але ця кількість щодня збільшується.

"У відкритих джерелах російська влада озвучує цифру 350 тисяч нібито "евакуйованих" до РФ дітей. У разі евакуації цих дітей негайно мали би повернути на територію України, але цього не відбулося.

Ми можемо говорити не про "евакуацію", а про примусову депортацію і примусове переміщення", – зазначила Дар’я Герасимчук.

Також читайте: 350-400 тис. депортованих до РФ українців хочуть повернутися до країни, - Верещук

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Даже собаки бегут из российско-белорусского Мордора. Служебная собака Стив сбежала в Польшу. Трижды её пытались вернуть, но каждый раз она возвращалась назад. Стив достиг своей цели- после четвёртого побега (!!!) его оставили в Польше.
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20.07.2022 18:43 Відповісти
Вашу МАТЬ!
НЕ ДЕПАРТОВАНИХ А ПОЛОНЕНИХ!!!!
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20.07.2022 19:31 Відповісти
герасімчук оху****но працює. треба їй збільшити зарплату в 135 раз
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20.07.2022 19:31 Відповісти
залишилося ще 199 954 дитини повернути.
а що там з Азовцями?
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20.07.2022 20:27 Відповісти
 
 