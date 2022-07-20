Україна від початку війни повернула 46 дітей, депортованих у Росію

Від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути 46 дітей, яких примусово депортували до країни-агресора РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця-уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук під час брифінгу 20 липня.

Сьогодні офіційно підтверджено 5100 випадків депортації дітей, але ця кількість щодня збільшується.

"У відкритих джерелах російська влада озвучує цифру 350 тисяч нібито "евакуйованих" до РФ дітей. У разі евакуації цих дітей негайно мали би повернути на територію України, але цього не відбулося.

Ми можемо говорити не про "евакуацію", а про примусову депортацію і примусове переміщення", – зазначила Дар’я Герасимчук.

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