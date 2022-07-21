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Туреччина (3432) Харківщина (6053) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (1998) відбудова (336)

Туреччина готова допомогти відбудувати Харківщину, - посол Гульдере

харків

Під час зустрічі заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гульдере сторони обговорили питання відбудови Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

Посол Ягмур Ахмет Гульдере наголосив, що в Харкові проживало та навчалося чимало турецьких громадян, тож Туреччина готова підтримати Україну у відбудові регіону. Також він додав, що турецькі компанії готові взяти участь у реалізації локальних проєктів на Харківщині та до відбудови інших регіонів.

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Представник Офісу президента та посол Ягмур Ахмет Гульдере також обговорили, як Туреччина може допомогти з постачанням чи закупівлею модульних будинків для жителів Харківської області.

"Що ми хочемо зробити в Харківській області найперше? Ми потребуємо відновлення приватних і багатоквартирних будинків, оскільки ми хочемо, щоб люди поверталися, бо це сприятливо вплине на економіку краю. Ми повинні дати житло, маємо відновити школи, адже діти мають ходити у школи, відновити садочки, медичні заклади", – пояснив Тимошенко.

За його словами, в області потрібно відновити 2589 житлових багатоповерхівок, понад 3 тисячі приватних будинків,120 шкіл (15 зруйновані повністю і 105 – частково), 109 садочків (8 знищено, 101 частково зруйнований), 45 медичних установ та 294 об’єкти мереж.

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Топ коментарі
+5
Туди прилітає кожен день. Вчора троє вбитих, як там що можна відбудувати і безпечно жити.
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21.07.2022 09:28
+4
ти шо з дуба впав, який повертатись, поки Білгород і всі війьскові об'єкти в росії поряд з Харковом цілі, життя Харкову не буде, прокинься
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21.07.2022 09:24
+1
Сизифов труд.
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21.07.2022 09:16
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Сизифов труд.
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21.07.2022 09:16 Відповісти
І Крим тоже.
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21.07.2022 09:16 Відповісти
на Салтівці дуже багато будинків саме пошкоджено, а не зруйновано. тому можна починати потроху, щоб на зиму люди повернулися.
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21.07.2022 09:19 Відповісти
ти шо з дуба впав, який повертатись, поки Білгород і всі війьскові об'єкти в росії поряд з Харковом цілі, життя Харкову не буде, прокинься
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21.07.2022 09:24 Відповісти
Туди прилітає кожен день. Вчора троє вбитих, як там що можна відбудувати і безпечно жити.
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21.07.2022 09:28 Відповісти
Тимошенко - придурок , які школи? Які садочки ? Там обстріли , на жаль , на десять років - вже 8 років войне . Московию треба валить на мали частини і армію мати забороняти на 100 років. І Україні повернути іі землі ( курськ , Кубань ) . Тоді буде мир.

блін , заберить у ідіотов мікрофон
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21.07.2022 09:33 Відповісти
ЗАБОРОНИТИ КАЦАПАМ МАТИ АРМІЮ ! Германія і Японія через це пройшли .

тому потрібна повна капітуляція раши.
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21.07.2022 09:36 Відповісти
Звучить файно.

Але якщо розібратись що було ними сказано, то мова про те що вони готові зайти як робітники та виробничі потужності. Тобто ми даємо їм гроші для оплати (скоріше за все із репарацій тому що інше типу кредитів це вистріл в яйця і лицемірство тому що за все мають заплатити росіяни, а не діти українців) і вони все побудують. Але в цьому нічого дивного тому що їм це вигідно, це їх робочі місця, це ріст їх компаній. Ось якби ще щось більше запропонували...
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21.07.2022 09:34 Відповісти
Які репарації ? Не смішить мої тапочки З ермаком і татаровим даже слова ці забудьте .
Ермак Баканова поставив на фільтр доступу до тіла Зе . І як тільки Баканов мав бажання заарештувати мертветчукА чі якогось іншого агента раши , ЕРМАК ГОВОРИВ ШО НЕ НА ЧАСІ , БО В НЬОГО ЗАРАЗ ПЕРЕМОВИНИ З ХРЕМЛЕМ
ось тут про це - Николай Давыдюк

https://youtu.be/_ZUCIknuYYw
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21.07.2022 09:42 Відповісти
Нашелся бы турок там который прибил бы путинскую мразь там, памятник поставили бы и денег отвалили за это!
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21.07.2022 09:41 Відповісти
Треба Сергію Притулі доручити зібрати гроши на вбивство хутіна
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21.07.2022 09:43 Відповісти
це Кропивницкий . А ТИМОШЕНКО ГНАТИ З ОПУ ЗА ПІСТЕЖ на гроши українців !!!

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21.07.2022 09:49 Відповісти
Фото, яке мав би побачити увесь світ

"Це укриття у спеціалізованому будинку дитини у Кропивницькому. Там всі діти сироти. Багато хворих. Просять допомоги в харчах, ліках, одязі, іграшках! Також, діткам потрібні теплі матраци, ковдри, підгузки"

Хто є в тих краях і має як - допомагайте, будь ласка!
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21.07.2022 09:50 Відповісти
квази терпилы квази итальяшки..после того...а нельзяпыню придушыть было шнурком...ослы хитропопые хитродупые
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21.07.2022 10:03 Відповісти
****** туркам на воротник. Пусть сортиры кацапам строят.
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21.07.2022 12:23 Відповісти
 
 