Туреччина готова допомогти відбудувати Харківщину, - посол Гульдере
Під час зустрічі заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гульдере сторони обговорили питання відбудови Харківщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.
Посол Ягмур Ахмет Гульдере наголосив, що в Харкові проживало та навчалося чимало турецьких громадян, тож Туреччина готова підтримати Україну у відбудові регіону. Також він додав, що турецькі компанії готові взяти участь у реалізації локальних проєктів на Харківщині та до відбудови інших регіонів.
Представник Офісу президента та посол Ягмур Ахмет Гульдере також обговорили, як Туреччина може допомогти з постачанням чи закупівлею модульних будинків для жителів Харківської області.
"Що ми хочемо зробити в Харківській області найперше? Ми потребуємо відновлення приватних і багатоквартирних будинків, оскільки ми хочемо, щоб люди поверталися, бо це сприятливо вплине на економіку краю. Ми повинні дати житло, маємо відновити школи, адже діти мають ходити у школи, відновити садочки, медичні заклади", – пояснив Тимошенко.
За його словами, в області потрібно відновити 2589 житлових багатоповерхівок, понад 3 тисячі приватних будинків,120 шкіл (15 зруйновані повністю і 105 – частково), 109 садочків (8 знищено, 101 частково зруйнований), 45 медичних установ та 294 об’єкти мереж.
Будь ласка, зачекайте...
блін , заберить у ідіотов мікрофон
тому потрібна повна капітуляція раши.
Але якщо розібратись що було ними сказано, то мова про те що вони готові зайти як робітники та виробничі потужності. Тобто ми даємо їм гроші для оплати (скоріше за все із репарацій тому що інше типу кредитів це вистріл в яйця і лицемірство тому що за все мають заплатити росіяни, а не діти українців) і вони все побудують. Але в цьому нічого дивного тому що їм це вигідно, це їх робочі місця, це ріст їх компаній. Ось якби ще щось більше запропонували...
Ермак Баканова поставив на фільтр доступу до тіла Зе . І як тільки Баканов мав бажання заарештувати мертветчукА чі якогось іншого агента раши , ЕРМАК ГОВОРИВ ШО НЕ НА ЧАСІ , БО В НЬОГО ЗАРАЗ ПЕРЕМОВИНИ З ХРЕМЛЕМ
ось тут про це - Николай Давыдюк
https://youtu.be/_ZUCIknuYYw
"Це укриття у спеціалізованому будинку дитини у Кропивницькому. Там всі діти сироти. Багато хворих. Просять допомоги в харчах, ліках, одязі, іграшках! Також, діткам потрібні теплі матраци, ковдри, підгузки"
Хто є в тих краях і має як - допомагайте, будь ласка!