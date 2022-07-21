Туреччина готова допомогти відбудувати Харківщину, - посол Гульдере

Під час зустрічі заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гульдере сторони обговорили питання відбудови Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

Посол Ягмур Ахмет Гульдере наголосив, що в Харкові проживало та навчалося чимало турецьких громадян, тож Туреччина готова підтримати Україну у відбудові регіону. Також він додав, що турецькі компанії готові взяти участь у реалізації локальних проєктів на Харківщині та до відбудови інших регіонів.

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Представник Офісу президента та посол Ягмур Ахмет Гульдере також обговорили, як Туреччина може допомогти з постачанням чи закупівлею модульних будинків для жителів Харківської області.

"Що ми хочемо зробити в Харківській області найперше? Ми потребуємо відновлення приватних і багатоквартирних будинків, оскільки ми хочемо, щоб люди поверталися, бо це сприятливо вплине на економіку краю. Ми повинні дати житло, маємо відновити школи, адже діти мають ходити у школи, відновити садочки, медичні заклади", – пояснив Тимошенко.

За його словами, в області потрібно відновити 2589 житлових багатоповерхівок, понад 3 тисячі приватних будинків,120 шкіл (15 зруйновані повністю і 105 – частково), 109 садочків (8 знищено, 101 частково зруйнований), 45 медичних установ та 294 об’єкти мереж.

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