Поляки назвали на честь Зеленського новий вид давніх морських істот
Польські палеонтологи назвали на честь президента України Володимира Зеленського виявлений в Африці новий вид морської лілії віком 150 мільйонів років.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське.
Тварина отримала назву Ausichicrinites zelenskyyi "на честь шостого та чинного президента України Володимира Олександровича Зеленського за мужність і відвагу, виявлені у захисті вільної України", як зазначається в повідомленні.
Викопні рештки виявили в Ефіопії. Це перший представник голкошкірих юрського періоду, якого знайшли на африканському континенті. Рештки добре збереглися: знайдена істота мала 10 довгих рук і гострі кігті, схожі на щупальця, щоб хапатися за морське дно.
Скам'янілість також має ознаки старої травми. Тварина пережила напад (ймовірно, невдалу спробу поїдання якимось хижаком) і втратила одну з десяти рук. Сучасні голкошкірі відомі здатністю до регенерації і можуть швидко та повністю відновити втрачені кінцівки. Ausichicrinites zelenskyyi демонструє ознаки відростання пошкодженої руки і є першим прикладом регенерації, задокументованої у викопної морській лілії.
Ausichicrinites zelenskyyi належить до підгрупи голкошкірих, у яких немає живих родичів.
Морські лілії — клас безхребетних тварин типу голкошкірих. Зустрічаються в усіх регіонах світового океану включно з арктичними та антарктичними водами. Розміри істот коливаються від кількох сантиметрів до 2,5 метрів. Відомі з нижнього ордовику, найбільшого розквіту досягали у середньому палеозої. Живуть виключно в солоній воді.
Будь ласка, зачекайте...
тонкий тролінг, я щитаю )))
Респект братам-полякам!
Во дають!
Відосики задрали. Це такий прикол? Йде фільм і тут бац - ******* на екрані гундосить якусь херню.
Полякам респект.
Он на честь "расейського презерватизента" в Перу цілий вулкан назвали!
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p.s. шуткую - респект полякам! А про вулкан це правда
Щоб та х#ерню назвали твоїм іменем справді треба «заслужити»!
- дуже тонкий троллінг зі сторони наших союзників....безхребетний клоун став "Захисником загниваючої Європи..."...
АМЕБА....НЕ звичайна....
https://prostozmostu.net/2022/04/swinia-kadyrow-nowa-rasa-efektem-pracy-ukrainskich-hodowcow/
історію...біологію....палеонтологію ))))
даааа.... а на честь інших зірки називають )))))
черв"як народжений черв"яком злетіти як лелека не зможе)))
Клас безхребетних.....
Прямо в точку.....