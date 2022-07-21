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Зеленський (22456) наука (360) Польща (8267)

Поляки назвали на честь Зеленського новий вид давніх морських істот

лілія,морська,викопане

Польські палеонтологи назвали на честь президента України Володимира Зеленського виявлений в Африці новий вид морської лілії віком 150 мільйонів років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське.

Тварина отримала назву Ausichicrinites zelenskyyi "на честь шостого та чинного президента України Володимира Олександровича Зеленського за мужність і відвагу, виявлені у захисті вільної України", як зазначається в повідомленні.

Викопні рештки виявили в Ефіопії. Це перший представник голкошкірих юрського періоду, якого знайшли на африканському континенті. Рештки добре збереглися: знайдена істота мала 10 довгих рук і гострі кігті, схожі на щупальця, щоб хапатися за морське дно.

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Скам'янілість також має ознаки старої травми. Тварина пережила напад (ймовірно, невдалу спробу поїдання якимось хижаком) і втратила одну з десяти рук. Сучасні голкошкірі відомі здатністю до регенерації і можуть швидко та повністю відновити втрачені кінцівки. Ausichicrinites zelenskyyi демонструє ознаки відростання пошкодженої руки і є першим прикладом регенерації, задокументованої у викопної морській лілії.

Ausichicrinites zelenskyyi належить до підгрупи голкошкірих, у яких немає живих родичів.

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Морські лілії — клас безхребетних тварин типу голкошкірих. Зустрічаються в усіх регіонах світового океану включно з арктичними та антарктичними водами. Розміри істот коливаються від кількох сантиметрів до 2,5 метрів. Відомі з нижнього ордовику, найбільшого розквіту досягали у середньому палеозої. Живуть виключно в солоній воді.

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Топ коментарі
+49
клас безхребетних тварин типу голкошкірих тепер зветься в честь Зеленського
тонкий тролінг, я щитаю )))
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21.07.2022 09:35
+42
безхребетна.
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21.07.2022 09:36
+28
Ні, вони частково праві - щодо "викопної істоти" Зеленський - дійсно "викопна істота" "Хомо совєтікус вульгаріс" (людина радянська звичайна)
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21.07.2022 09:40
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Тварина Ausichicrinites zelenskyyi.
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21.07.2022 09:35 Відповісти
безхребетна.
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21.07.2022 09:36 Відповісти
Зеленкус ракообразный членистоногий
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21.07.2022 09:45 Відповісти
Безхребетна із самого дна. Всьо чьотко, поляки шарять.
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21.07.2022 09:48 Відповісти
І істота
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21.07.2022 10:35 Відповісти
Отже, безмозке! Не має навіть спинного мозку, який у безголових відповідає за істинкт самозбереження! 😁
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21.07.2022 10:26 Відповісти
клас безхребетних тварин типу голкошкірих тепер зветься в честь Зеленського
тонкий тролінг, я щитаю )))
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21.07.2022 09:35 Відповісти
Рештки вимерлого черв'яка
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21.07.2022 09:39 Відповісти
Ні, вони частково праві - щодо "викопної істоти" Зеленський - дійсно "викопна істота" "Хомо совєтікус вульгаріс" (людина радянська звичайна)
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21.07.2022 09:40 Відповісти
А як на мене, то це вже не тролінг, а відвертий стьоб!)
Респект братам-полякам!
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21.07.2022 09:47 Відповісти
Іскопаємий зєлєнський.
Во дають!
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21.07.2022 09:35 Відповісти
это мем )))
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21.07.2022 09:35 Відповісти
"давня морська істота" прям в точку
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21.07.2022 09:36 Відповісти
Яка там морська? Болотяна. Він сам подав цю ідею.
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21.07.2022 09:41 Відповісти
Шо там якась лілія. Оно у циганів підростає свій Зеленський.
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21.07.2022 09:36 Відповісти
істоті пощастило, що вона вимерла задовго до такої вінценосної для неї події...
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21.07.2022 09:39 Відповісти
Пережил не очень удачную попытку поедания каким-то хищником. Что то в этом есть
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21.07.2022 09:39 Відповісти
Мабудь то була інша тварина - Ермак
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21.07.2022 09:59 Відповісти
Ermacus predatorus...
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21.07.2022 11:19 Відповісти
жаба огидна зелена? zhaba merzkaya zelenaya
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21.07.2022 09:40 Відповісти
Лиля, так лилия... Хорошо, хоть ни одного моллюска не обидели...
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21.07.2022 09:41 Відповісти
За описом більше схожа на Безумну (танок краба)...
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21.07.2022 09:41 Відповісти
поляки - файні приколісти!! респект!
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21.07.2022 09:46 Відповісти
зелена істота
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21.07.2022 09:46 Відповісти
Похож..один в один...***...
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21.07.2022 09:48 Відповісти
може зелена гнида?
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21.07.2022 09:49 Відповісти
Це про нашого Бонапарта Боневтіка. Безхребетне з відростаючим язиком.
Відосики задрали. Це такий прикол? Йде фільм і тут бац - ******* на екрані гундосить якусь херню.
Полякам респект.
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21.07.2022 09:51 Відповісти
Серед істот йому саме місце
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21.07.2022 09:51 Відповісти
Точно підмітили поляки. Безхребетна потаємна істота, яка існує собі десь на глибині незалежно від держави України, і яку всілякі єрмако-татарови час від часу витягують для озвучення чергового ура-патріотичного "відосика"...
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21.07.2022 09:55 Відповісти
Дійсно що істота
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21.07.2022 09:56 Відповісти
АХВігєєєть...
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21.07.2022 09:56 Відповісти
зєльонєнький он бил, а какаяразніца... мало що не Євгленазелена....
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21.07.2022 09:57 Відповісти
Назвіть ще в честь єрмака і коломойського якісь види відходів.
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21.07.2022 10:03 Відповісти
Ну і шо?
Он на честь "расейського презерватизента" в Перу цілий вулкан назвали!
""
p.s. шуткую - респект полякам! А про вулкан це правда
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21.07.2022 10:07 Відповісти
Так є і небесне тіло "Putinhuilo" Ще з 2014
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21.07.2022 10:15 Відповісти
Треба ще якогось хробака назвати "гнойовий х*йлопутин" й венеричну хворобу "підзал*пний путін" - і буде повний комплект...
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21.07.2022 10:34 Відповісти
Майже портретна схожість! А з розумовими здібностями, то взагалі стовідсоткова точність!
Щоб та х#ерню назвали твоїм іменем справді треба «заслужити»!
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21.07.2022 10:09 Відповісти
"Морські лілії - клас безхребетних тварин типу голкошкірих...."

- дуже тонкий троллінг зі сторони наших союзників....безхребетний клоун став "Захисником загниваючої Європи..."...

АМЕБА....НЕ звичайна....
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21.07.2022 10:18 Відповісти
Могло быть хуже:
https://prostozmostu.net/2022/04/swinia-kadyrow-nowa-rasa-efektem-pracy-ukrainskich-hodowcow/

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21.07.2022 10:32 Відповісти
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21.07.2022 10:37 Відповісти
Я так і знав, що Зеленський це безхребетний черв'як
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21.07.2022 10:37 Відповісти
ну хоч так ввійде в світову історію...біологію....палеонтологію ))))
даааа.... а на честь інших зірки називають )))))
черв"як народжений черв"яком злетіти як лелека не зможе)))
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21.07.2022 10:59 Відповісти
Вася! Коли ховали Леніна і будували перший мавзолей (дерев"яний) то стояли сильні морози Землю довбали кайлами і ломами І випадково пробили каналізаційну трубу Коли настало тепло - мавзолей затопило лайном Про це стало відомо останньому Патріарху - Тихону Він сказав: "По "мощам" и "елей"!"
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21.07.2022 13:53 Відповісти
Амеба Зеленський. 😁
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21.07.2022 11:22 Відповісти
це такий прикол?...
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21.07.2022 11:31 Відповісти
Так воно дійсно істота, ще та
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21.07.2022 12:11 Відповісти
В описі створіннячка кожен рядок прекрасний і символічний
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21.07.2022 12:48 Відповісти
А що, нормально протролили.
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21.07.2022 13:07 Відповісти
Завжди вважав, що тільки якусь морську істоту можна назвати такою прізвиськом.
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21.07.2022 14:20 Відповісти
Ой ржу не могу....
Клас безхребетних.....
Прямо в точку.....
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21.07.2022 14:29 Відповісти
 
 