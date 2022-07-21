Росіяни ще не знищили жодного HIMARS, - американський генерал Міллі
Армія Росії ще не знищувала американські ракетні системи HIMARS, якими Збройні Сили України б'ють по топцілях у тилу окупантів.
Про це заявив на пресконференції після четвертої зустрічі формату "Рамштайн" генерал Марк Міллі - голова Комітету начальників штабів США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Він зазначив, що крім HIMARS від США, Україна отримує далекобійну артилерію і від інших країн, наприклад, від Великої Британії.
"На сьогодні ці системи не знищені росіянами, я стукаю по дереву щоразу, коли говорю щось подібне", - сказав Міллі.
Генерал додав, що українці дуже ефективно використовують HIMARS та аналогічні системи. За його словами, Україна має "відмінних артилеристів".
Він також зазначив, що зараз ЗСУ мають вогневий ешелон від глибокого до ближнього бою. Для дальньої дистанції використовуються HIMARS додатково до гаубиць М777, для середнього - М109, для ближнього - артилерія калібру 105-мм та міномети.
Будь ласка, зачекайте...
При 100 хімарсах ми закриємо всю лінію фронту і зможемо швидко знищувати артилерію та ворожі РСЗО, коли вони будуть зупинятися на якійсь точці. При чому хімарси будуть поза досяжності ворожої арти.
Якщо по нам стріляє арта, а до неї їхати пів години, то після приїзду там цієї арти на тій позиції вже не буде.
До речі, вони вже штук двісті американських літаків збили!
Про це повідомив у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022EWrQz2AsYZSY7A7c3ZMedtJSR7Nd3GLKwaSeNQgYjm7bcmscKmkvR8NrswTT39Cl&id=100028374940771&comment_id=791971368475573¬if_id=1658387888521927¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif Фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Укрінформ.
«Орки були змушені запросити спеціалістів для ремонту пошкодженого Антонівського мосту з Криму (за непідтвердженою інформацією, звернулися до компаній, які раніше займалися будівництвом кримського мосту), тому що херсонські компанії і фахівці, які могли б виконувати такі роботи, змогли знайти причини в цьому не брати участі, і це цілком правильне рішення», - написав Соболевський.
ІЩЄМ ФИРМУ "оважние рємонтники"...
Ничего другого не остаётся, когда на вооружении всего с десяток пусковых установок и ракеты дальностью всего 80 км.
Тому зараз питання стоїть не стільки у кількості одиниць цих РСЗВ, а у ефективності й швидкості виявлення цілей оперативного і оператмвно-тактичного рівня.
більше 10 хаймерсів уже повинні остановить наступ на донбасі
і почати наступ на півдні
таке враженя що у генерального штабу не має координат цілей
хотя у нас під кажним кущем єсть очі і вуха
«Есть несколько различных платформ, которые могли быть переданы Украине. … Это будет что-то не произведенное при советском союзе. Я, наверное, мог бы сказать то, о чем идет речь, о я не могу этого разглашать».
Тем не менее генерал сказал, что поставки в Украину боевой авиации, могут включать в себя американские истребители, шведские истребители Gripen, Eurofighter Typhoon и французские истребители Rafale. Это пусть и не какое-то конкретное заявление о типах самолетов и конечно же - не указание их количества, но зато сказано это было должностным лицом, которое непосредственно в теме и потому, его слова имеют особый вес.
Кроме того, не стоит забывать еще об одном важном аспекте. Несколько месяцев назад, вся риторика об усилении украинских ВВС, постоянно сводилась к возможности поставок самолетов Миг или Су, из третьих стран, например из Польши. Аргументация была двоякой. С одной стороны, речь шла о том, что переучиваться на абсолютно новые типы самолетов слишком долго, а с другой, уже в кулуарах, отмечалось, что поставки американских или европейских самолетов, могут расширить географию боевых действий и вовлечь в войну другие страны.
А на самом деле, уже совсем кулуарно, ходили разговоры о том, что поставки такого оружия очень рискованны, поскольку если Украина не сможет выстоять, то все это попадет в руки оккупанта, чего допустить нельзя по определению. Но теперь уже всем очевидна, что Украина не только выстояла, но и вышла на рубеж операции по зачистке оккупированной территории. А те успехи, которые ЗСУ показывает на поле боя, не оставляют сомнения в том, что ни о какой сдаче речи быть не может и более того, наших военных уже приходится уговаривать, как можно меньше лупить по территории противника.
Именно в этот день министр обороны США Ллойд Остин заявил об отправке в Украину очередной партии тяжелых вооружений, в том числе и Хаймарсов, от которых так плющит Кремль и за которые там обещали отомстить Вашингтону непосредственно. Тогда же Остин сделал второе свое заявление о том, что ожидает Мордор, в этой войне, а именно:
«Россия думает, что может пережить Украину и пережить нас. Но это только последнее в череде просчетов России»
В этот же день, в прессе появились сообщения о том, что Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену во время телефонного разговора, что, если Госдепартамент не признает Россию страной - спонсором терроризма из-за событий в Украине, то это сделает американский законодательный орган. В общем, настроения в конгрессе очень крутые и наверное иллюстрацией таких настроений будет это фото из коридоров Конгресса США:
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYINrbgWQAIzLkJ-258x300.jpeg https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYINrbgWQAIzLkJ.jpeg
И просто вспомним о том, что в ту же среду рассказывали Лавров, Шойгу и прутин. Будучи окруженными своими холуями, они просто забыли о том, что не все следует делать против ветра. Иногда это заканчивается очень плохо для инициатора.
anti-colorados