Росіяни ще не знищили жодного HIMARS, - американський генерал Міллі

Армія Росії ще не знищувала американські ракетні системи HIMARS, якими Збройні Сили України б'ють по топцілях у тилу окупантів.

Про це заявив на пресконференції після четвертої зустрічі формату "Рамштайн" генерал Марк Міллі - голова Комітету начальників штабів США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він зазначив, що крім HIMARS від США, Україна отримує далекобійну артилерію і від інших країн, наприклад, від Великої Британії.

"На сьогодні ці системи не знищені росіянами, я стукаю по дереву щоразу, коли говорю щось подібне", - сказав Міллі.

Генерал додав, що українці дуже ефективно використовують HIMARS та аналогічні системи. За його словами, Україна має "відмінних артилеристів".

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Він також зазначив, що зараз ЗСУ мають вогневий ешелон від глибокого до ближнього бою. Для дальньої дистанції використовуються HIMARS додатково до гаубиць М777, для середнього - М109, для ближнього - артилерія калібру 105-мм та міномети.