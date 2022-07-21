УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9907 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 226 50
армія рф (16209) Міллі (153) HIMARS (302)

Росіяни ще не знищили жодного HIMARS, - американський генерал Міллі

himars,хімарс

Армія Росії ще не знищувала американські ракетні системи HIMARS, якими Збройні Сили України б'ють по топцілях у тилу окупантів.

Про це заявив на пресконференції після четвертої зустрічі формату "Рамштайн" генерал Марк Міллі - голова Комітету начальників штабів США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він зазначив, що крім HIMARS від США, Україна отримує далекобійну артилерію і від інших країн, наприклад, від Великої Британії.

"На сьогодні ці системи не знищені росіянами, я стукаю по дереву щоразу, коли говорю щось подібне", - сказав Міллі.

Генерал додав, що українці дуже ефективно використовують HIMARS та аналогічні системи. За його словами, Україна має "відмінних артилеристів".

Також читайте: Російські пропагандисти хочуть зняти фейковий сюжет про знищення HIMARS. ДОКУМЕНТ

Він також зазначив, що зараз ЗСУ мають вогневий ешелон від глибокого до ближнього бою. Для дальньої дистанції використовуються HIMARS додатково до гаубиць М777, для середнього - М109, для ближнього - артилерія калібру 105-мм та міномети.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
В пропаганді, вони вже знищили половинк хаймарсів, що є у США.
До речі, вони вже штук двісті американських літаків збили!
показати весь коментар
21.07.2022 12:00
+13
Даже, если бы и уничтожили, то ничего страшного....Это война...HIMARS отработали уже на 5 баллов...
показати весь коментар
21.07.2022 11:58
+13
HIMARS/M270 работают в режиме 24/7 От сюда и такой расход боеприпасов, Украина не маленькая страна, а фронт широкий.
показати весь коментар
21.07.2022 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даже, если бы и уничтожили, то ничего страшного....Это война...HIMARS отработали уже на 5 баллов...
показати весь коментар
21.07.2022 11:58 Відповісти
https://youtu.be/sNFQmsylLGg Нарешті українські артисти присвятили пісню HIMARS
показати весь коментар
21.07.2022 13:55 Відповісти
У США більшу стурбованість викликає витрата Україною *********** до HIMARS, ніж кількість пускових установок. Про це за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, https://twitter.com/JackDetsch/status/1549803973263212544 повідомляє журналіст Foreign Policy Джек Детч."США уважно стежать за витратою Україною *********** HIMARS, що викликає більшу стурбованість, ніж кількість пускових установок: генерал Марк Міллі", - написав Детч.За підсумками сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" голова Пентагону https://file.liga.net/persons/ostin-lloyd Ллойд Остін https://news.liga.net/ua/politics/news/itogi-ramshtayn-4-partnery-obeschayut-ukraine-esche-bolshe-orujiya-artillerii-*********** заявив , що 12 HIMARS прибудуть до України найближчим часом. Він також пообіцяв більше *********** та артилерії.
показати весь коментар
21.07.2022 11:59 Відповісти
HIMARS/M270 работают в режиме 24/7 От сюда и такой расход боеприпасов, Украина не маленькая страна, а фронт широкий.
показати весь коментар
21.07.2022 12:02 Відповісти
так отож поэтому слова Резникова о том нужно 50 а лучше 100 вызывает недоумение так как даже с десятком хамарс у нас судя по словам Миллим есть проблемы с боеприпасами если дадут даже 50 хаймарсов без снарядов это обычный металолом на колесах
показати весь коментар
21.07.2022 12:09 Відповісти
100 хімарсів дозволить знищувати все в реальному часі. Зараз Хімарси можуть працювати лише по стаціонарним цілям (склади, пункти управління, мости, в кращому випадку реб та інше).
При 100 хімарсах ми закриємо всю лінію фронту і зможемо швидко знищувати артилерію та ворожі РСЗО, коли вони будуть зупинятися на якійсь точці. При чому хімарси будуть поза досяжності ворожої арти.

Якщо по нам стріляє арта, а до неї їхати пів години, то після приїзду там цієї арти на тій позиції вже не буде.
показати весь коментар
21.07.2022 12:28 Відповісти
Дя этого ещё необходимо 100 хорошо обученных экипажей Хаймарс, под тысячу человек, это тебе не с Опеля в Крайслер пересесть..
показати весь коментар
21.07.2022 15:16 Відповісти
"Двадцять чотири розділити на сім"? І скільки це буде? Що за число - що воно означатиме?
показати весь коментар
01.01.2023 04:58 Відповісти
Звичайно стурбованість буде, адже скільки вже ракет від Хаймарсів було героїчно знищено військовими базами та складами БК окупантів
показати весь коментар
21.07.2022 12:35 Відповісти
В пропаганді, вони вже знищили половинк хаймарсів, що є у США.
До речі, вони вже штук двісті американських літаків збили!
показати весь коментар
21.07.2022 12:00 Відповісти
До речі, коли кацапчики погрожують умовному заходу ЯЗ, забувають що в багатьох країн вона також є.
показати весь коментар
21.07.2022 12:04 Відповісти
А то! Одна школа с толстомордым Ыном. У того тоже северная Корея чемпионат мира по футболу выиграла) а рэфия хаймерсов уже перебила больше, чем их было произведено)
показати весь коментар
21.07.2022 12:12 Відповісти
вони вже наші всі літаки знищили ще 25го лютого. А вони і досі ******** кацапські командні пункти та склади
показати весь коментар
21.07.2022 12:31 Відповісти
На войне бывает всякое, но, я уверен, наши берегут этот ценный инструмент достижения победы!
показати весь коментар
21.07.2022 12:00 Відповісти
Херсонські фахівці відмовляються брати участь у ремонті Антонівського мосту, тому окупанти шукають охочих у Криму.

Про це повідомив у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022EWrQz2AsYZSY7A7c3ZMedtJSR7Nd3GLKwaSeNQgYjm7bcmscKmkvR8NrswTT39Cl&id=100028374940771&comment_id=791971368475573&notif_id=1658387888521927&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif Фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Укрінформ.

«Орки були змушені запросити спеціалістів для ремонту пошкодженого Антонівського мосту з Криму (за непідтвердженою інформацією, звернулися до компаній, які раніше займалися будівництвом кримського мосту), тому що херсонські компанії і фахівці, які могли б виконувати такі роботи, змогли знайти причини в цьому не брати участі, і це цілком правильне рішення», - написав Соболевський.

ІЩЄМ ФИРМУ "оважние рємонтники"...
показати весь коментар
21.07.2022 12:03 Відповісти
"Смажені ремонтники"...
показати весь коментар
21.07.2022 12:21 Відповісти
Нехай звертаються, вони точно допоможуть: ті компаніі досі через суд намагаються вибити бабло з около нульовим успіхом.
показати весь коментар
21.07.2022 12:22 Відповісти
непрямых доказательств брехни какашенкова несколько. заказ на постройку макета для натурных сьёмок уничтожения, это из другой оперы, но тоже одно из доказательств, что все хаймарсы живы.
показати весь коментар
21.07.2022 12:06 Відповісти
Та даже если будут потери, это война, любая техника на войне может быть потеряна. У США этих Химарсов сотни, новые подвезти в чем проблема?!
показати весь коментар
21.07.2022 12:06 Відповісти
А оленевод трындел, что из 20 переданных Украине Хаймарсов Параша уничтожила все 120.
показати весь коментар
21.07.2022 12:08 Відповісти
Для личной преданости и лизания жопы этого ничего и не требуется!
показати весь коментар
21.07.2022 12:23 Відповісти
- Вы гетеросэксуал, вы не поймёте...
показати весь коментар
21.07.2022 12:28 Відповісти
за такой подвиг ***** будет давать хероя орковского креста...
показати весь коментар
21.07.2022 12:10 Відповісти
не знищили бо висока мобільність та малий час для наведення та залпу. ******* зброя такою і повинна бути. Відстріляли та поїхали. Навіть якщо засічуть контрбатарейні засоби то вже буде "не на часі"
показати весь коментар
21.07.2022 12:12 Відповісти
Химка не така проста як здається кацапам, а вогню їм носить і носить.
показати весь коментар
21.07.2022 12:14 Відповісти
І ніколи не знищать, як би їм того не хотілось...
показати весь коментар
21.07.2022 12:15 Відповісти
Генерал додав, що українці дуже ефективно використовують HIMARS
Ничего другого не остаётся, когда на вооружении всего с десяток пусковых установок и ракеты дальностью всего 80 км.
показати весь коментар
21.07.2022 12:16 Відповісти
В рашистів через роботу Хаймарсів розслабон скінчився - тепер, вочевидь, всюди у себе проводять заходи з маскування своїх важливих об'єктів.
Тому зараз питання стоїть не стільки у кількості одиниць цих РСЗВ, а у ефективності й швидкості виявлення цілей оперативного і оператмвно-тактичного рівня.
показати весь коментар
21.07.2022 12:21 Відповісти
Ждем "мультики"!
показати весь коментар
21.07.2022 12:22 Відповісти
я пока не бачу усилену роботу хаймерсів рідкісні удари і все
більше 10 хаймерсів уже повинні остановить наступ на донбасі
і почати наступ на півдні
таке враженя що у генерального штабу не має координат цілей
хотя у нас під кажним кущем єсть очі і вуха
показати весь коментар
21.07.2022 12:22 Відповісти
Я вообще не понимаю как мы вообще еще воюем - скабейкина уничтожила уже 1000 байрактаров, канашейкин всю авиацию и танки. Уже и до хаймерсов добрались?????
показати весь коментар
21.07.2022 12:23 Відповісти
Мабуть Міллі бреше! Он герой Чінгіз за допомогою одного автомата знищив цілих шість установок "Хаймерс" Всі були у одному кузові грузовика!
показати весь коментар
21.07.2022 12:25 Відповісти
Чінгіз пав смертю хоробрих,на нього в пав уламок Himers)
показати весь коментар
21.07.2022 12:29 Відповісти
Кремлеботы заявляют кругом что перехватили 12 ракет летящих к Антоновскому мосту.В первый раз слышу что бы ракеты лаптями можно было сбивать.
показати весь коментар
21.07.2022 12:34 Відповісти
Зачем лаптями? Этим самым мостом их и перехватили, всех до одной
показати весь коментар
21.07.2022 12:57 Відповісти
В воскресенье по знакомому фермеру попали 2 ракеты, долбонуло в старый свинарник и полевую комору для навесного на трактора, две ракеты за сотни тыс баксов. Кацапы выдали перл про 60 погибших националистов, 2 системы РСЗО и 4 гаубицы. Пацан говорит, что когда им показали это кацапскре видео, то смеялись всем селом долго.
показати весь коментар
21.07.2022 12:35 Відповісти
Если кто думает, что найти и уничтожить мобильную пусковую установку ракет большой дальности - простое дело, то можно для общего развития поинтересоваться, как выглядела охота на пусковые установки "Скад" в Ираке в 1991 году. Оказалось не самой простой задачей, при том, что там была пустыня, а не "зеленка", пусковая установка "Скада" - восьмиколесная здоровенная дура, которую ни с чем не спутаешь, в отличии от "Химарса", который от МАЗа- самосвала издалека не отличишь. К тому же у американцев там было полное господство в воздухе, чем кацапы похвастаться не могут.
показати весь коментар
21.07.2022 12:56 Відповісти
В альтернативній інформаційній реальності в рашці зовсім не так)

показати весь коментар
21.07.2022 12:57 Відповісти
А потом он проснулся чтобы еще накатить, и продолжить спать в своей же луже.
показати весь коментар
21.07.2022 13:23 Відповісти
Вывсеврети, уничтожили все 38 химарсов из девяти поставленных
показати весь коментар
21.07.2022 12:58 Відповісти
Почекайте, Ермак певно, готується оптом усе здати. А Арестовіч потім скаже, ну що .....********
показати весь коментар
21.07.2022 13:00 Відповісти
Мобильность комплекса повышеная по максимуму...пульнуль ракетный заряд и менять позицию мгновенно...
показати весь коментар
21.07.2022 13:10 Відповісти
Один скоро знищать. Правда макет, для пропагандистських цілей в підерасії. Інтересно буде подивитись підерашинські новини.🤣
показати весь коментар
21.07.2022 13:12 Відповісти
Будемо сподіватися, що і не знищать! Не каркай, генерал Міллі!
показати весь коментар
21.07.2022 13:42 Відповісти
Міллі - jolop, він буде базікати про все на світі довго, бо цей хлоп за жодне не відповідає (за посадою та за здібностями)
показати весь коментар
21.07.2022 14:04 Відповісти
щоб щось знищити, його треба ще знайти, а при такому постачанні це не реально - голка в копиці сіна
показати весь коментар
21.07.2022 14:03 Відповісти
Якщо послухати росіян, то вони знищили вже половину військ НАТО.
показати весь коментар
21.07.2022 14:21 Відповісти
Вчера в США был очень насыщенный день и в первую очередь, нам интересно все то, что касается Украины, прямо и в первую очередь. Так, в Aspen Security Forum, принял участие генерал Чарльз Браун, начальник штаба ВВС. В одном из интервью, которые он дал в этот день, генерал Браун пояснил примерные перспективы взаимодействия США и Украины, именно в плане бое вой авиации, что является зоной его ответственности. В частности, он сказал о том, что готовится ряд мероприятий, которые выльются в поставку Украине, боевых самолетов. При этом он отметил, что речь идет не только о прямых поставках из США, но также из других стран, которым Вашингтон даст согласие на такие поставки. Прямо он сказал следующее:

«Есть несколько различных платформ, которые могли быть переданы Украине. … Это будет что-то не произведенное при советском союзе. Я, наверное, мог бы сказать то, о чем идет речь, о я не могу этого разглашать».

Тем не менее генерал сказал, что поставки в Украину боевой авиации, могут включать в себя американские истребители, шведские истребители Gripen, Eurofighter Typhoon и французские истребители Rafale. Это пусть и не какое-то конкретное заявление о типах самолетов и конечно же - не указание их количества, но зато сказано это было должностным лицом, которое непосредственно в теме и потому, его слова имеют особый вес.

Кроме того, не стоит забывать еще об одном важном аспекте. Несколько месяцев назад, вся риторика об усилении украинских ВВС, постоянно сводилась к возможности поставок самолетов Миг или Су, из третьих стран, например из Польши. Аргументация была двоякой. С одной стороны, речь шла о том, что переучиваться на абсолютно новые типы самолетов слишком долго, а с другой, уже в кулуарах, отмечалось, что поставки американских или европейских самолетов, могут расширить географию боевых действий и вовлечь в войну другие страны.

А на самом деле, уже совсем кулуарно, ходили разговоры о том, что поставки такого оружия очень рискованны, поскольку если Украина не сможет выстоять, то все это попадет в руки оккупанта, чего допустить нельзя по определению. Но теперь уже всем очевидна, что Украина не только выстояла, но и вышла на рубеж операции по зачистке оккупированной территории. А те успехи, которые ЗСУ показывает на поле боя, не оставляют сомнения в том, что ни о какой сдаче речи быть не может и более того, наших военных уже приходится уговаривать, как можно меньше лупить по территории противника.

Именно в этот день министр обороны США Ллойд Остин заявил об отправке в Украину очередной партии тяжелых вооружений, в том числе и Хаймарсов, от которых так плющит Кремль и за которые там обещали отомстить Вашингтону непосредственно. Тогда же Остин сделал второе свое заявление о том, что ожидает Мордор, в этой войне, а именно:

«Россия думает, что может пережить Украину и пережить нас. Но это только последнее в череде просчетов России»

В этот же день, в прессе появились сообщения о том, что Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену во время телефонного разговора, что, если Госдепартамент не признает Россию страной - спонсором терроризма из-за событий в Украине, то это сделает американский законодательный орган. В общем, настроения в конгрессе очень крутые и наверное иллюстрацией таких настроений будет это фото из коридоров Конгресса США:

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYINrbgWQAIzLkJ-258x300.jpeg https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYINrbgWQAIzLkJ.jpeg

И просто вспомним о том, что в ту же среду рассказывали Лавров, Шойгу и прутин. Будучи окруженными своими холуями, они просто забыли о том, что не все следует делать против ветра. Иногда это заканчивается очень плохо для инициатора.
anti-colorados
показати весь коментар
21.07.2022 14:54 Відповісти
Даже если и уничтожат пару штук. Это война с серьезным противником. Это не моджахедов по горам гонять
показати весь коментар
21.07.2022 16:20 Відповісти
отлично...но команды переодетых в украинскую форму уже есть.Говорят,среди них есть свободно владеющие украинским языком. технику нужно уберечь и создать возле каждой такой свою "службу безопасности"
показати весь коментар
21.07.2022 16:21 Відповісти
 
 