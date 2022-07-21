Россияне еще не уничтожили ни одного HIMARS, - американский генерал Милли
Армия России еще не уничтожала американские ракетные системы HIMARS, по которым Вооруженные Силы Украины бьют по топ-целям в тылу оккупантов.
Об этом заявил на пресс-конференции после четвертой встречи формата "Рамштайн" генерал Марк Милли - глава Комитета начальников штабов США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
Он отметил, что кроме HIMARS от США Украина получает дальнобойную артиллерию и от других стран, например, от Великобритании.
"На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное", - сказал Милли.
Генерал добавил, что украинцы очень эффективно используют HIMARS и аналогичные системы. По его словам, у Украины есть "отличные артиллеристы".
Он также отметил, что сейчас у ВСУ есть огневой эшелон от глубокого до ближнего боя. Для дальней дистанции используются HIMARS дополнительно к гаубицам М777, для среднего – М109, для ближнего – артиллерия калибра 105-мм и минометы.
Пожалуйста, подождите...
При 100 хімарсах ми закриємо всю лінію фронту і зможемо швидко знищувати артилерію та ворожі РСЗО, коли вони будуть зупинятися на якійсь точці. При чому хімарси будуть поза досяжності ворожої арти.
Якщо по нам стріляє арта, а до неї їхати пів години, то після приїзду там цієї арти на тій позиції вже не буде.
До речі, вони вже штук двісті американських літаків збили!
Про це повідомив у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022EWrQz2AsYZSY7A7c3ZMedtJSR7Nd3GLKwaSeNQgYjm7bcmscKmkvR8NrswTT39Cl&id=100028374940771&comment_id=791971368475573¬if_id=1658387888521927¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif Фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Укрінформ.
«Орки були змушені запросити спеціалістів для ремонту пошкодженого Антонівського мосту з Криму (за непідтвердженою інформацією, звернулися до компаній, які раніше займалися будівництвом кримського мосту), тому що херсонські компанії і фахівці, які могли б виконувати такі роботи, змогли знайти причини в цьому не брати участі, і це цілком правильне рішення», - написав Соболевський.
ІЩЄМ ФИРМУ "оважние рємонтники"...
Ничего другого не остаётся, когда на вооружении всего с десяток пусковых установок и ракеты дальностью всего 80 км.
Тому зараз питання стоїть не стільки у кількості одиниць цих РСЗВ, а у ефективності й швидкості виявлення цілей оперативного і оператмвно-тактичного рівня.
більше 10 хаймерсів уже повинні остановить наступ на донбасі
і почати наступ на півдні
таке враженя що у генерального штабу не має координат цілей
хотя у нас під кажним кущем єсть очі і вуха
«Есть несколько различных платформ, которые могли быть переданы Украине. … Это будет что-то не произведенное при советском союзе. Я, наверное, мог бы сказать то, о чем идет речь, о я не могу этого разглашать».
Тем не менее генерал сказал, что поставки в Украину боевой авиации, могут включать в себя американские истребители, шведские истребители Gripen, Eurofighter Typhoon и французские истребители Rafale. Это пусть и не какое-то конкретное заявление о типах самолетов и конечно же - не указание их количества, но зато сказано это было должностным лицом, которое непосредственно в теме и потому, его слова имеют особый вес.
Кроме того, не стоит забывать еще об одном важном аспекте. Несколько месяцев назад, вся риторика об усилении украинских ВВС, постоянно сводилась к возможности поставок самолетов Миг или Су, из третьих стран, например из Польши. Аргументация была двоякой. С одной стороны, речь шла о том, что переучиваться на абсолютно новые типы самолетов слишком долго, а с другой, уже в кулуарах, отмечалось, что поставки американских или европейских самолетов, могут расширить географию боевых действий и вовлечь в войну другие страны.
А на самом деле, уже совсем кулуарно, ходили разговоры о том, что поставки такого оружия очень рискованны, поскольку если Украина не сможет выстоять, то все это попадет в руки оккупанта, чего допустить нельзя по определению. Но теперь уже всем очевидна, что Украина не только выстояла, но и вышла на рубеж операции по зачистке оккупированной территории. А те успехи, которые ЗСУ показывает на поле боя, не оставляют сомнения в том, что ни о какой сдаче речи быть не может и более того, наших военных уже приходится уговаривать, как можно меньше лупить по территории противника.
Именно в этот день министр обороны США Ллойд Остин заявил об отправке в Украину очередной партии тяжелых вооружений, в том числе и Хаймарсов, от которых так плющит Кремль и за которые там обещали отомстить Вашингтону непосредственно. Тогда же Остин сделал второе свое заявление о том, что ожидает Мордор, в этой войне, а именно:
«Россия думает, что может пережить Украину и пережить нас. Но это только последнее в череде просчетов России»
В этот же день, в прессе появились сообщения о том, что Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену во время телефонного разговора, что, если Госдепартамент не признает Россию страной - спонсором терроризма из-за событий в Украине, то это сделает американский законодательный орган. В общем, настроения в конгрессе очень крутые и наверное иллюстрацией таких настроений будет это фото из коридоров Конгресса США:
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYINrbgWQAIzLkJ-258x300.jpeg https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYINrbgWQAIzLkJ.jpeg
И просто вспомним о том, что в ту же среду рассказывали Лавров, Шойгу и прутин. Будучи окруженными своими холуями, они просто забыли о том, что не все следует делать против ветра. Иногда это заканчивается очень плохо для инициатора.
anti-colorados