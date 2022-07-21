Россияне еще не уничтожили ни одного HIMARS, - американский генерал Милли

Армия России еще не уничтожала американские ракетные системы HIMARS, по которым Вооруженные Силы Украины бьют по топ-целям в тылу оккупантов.

Об этом заявил на пресс-конференции после четвертой встречи формата "Рамштайн" генерал Марк Милли - глава Комитета начальников штабов США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Он отметил, что кроме HIMARS от США Украина получает дальнобойную артиллерию и от других стран, например, от Великобритании.

"На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное", - сказал Милли.

Генерал добавил, что украинцы очень эффективно используют HIMARS и аналогичные системы. По его словам, у Украины есть "отличные артиллеристы".

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Он также отметил, что сейчас у ВСУ есть огневой эшелон от глубокого до ближнего боя. Для дальней дистанции используются HIMARS дополнительно к гаубицам М777, для среднего – М109, для ближнего – артиллерия калибра 105-мм и минометы.