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Новости Война
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армия РФ (18059) Милли (118) HIMARS (281)

Россияне еще не уничтожили ни одного HIMARS, - американский генерал Милли

himars,хімарс

Армия России еще не уничтожала американские ракетные системы HIMARS, по которым Вооруженные Силы Украины бьют по топ-целям в тылу оккупантов.

Об этом заявил на пресс-конференции после четвертой встречи формата "Рамштайн" генерал Марк Милли - глава Комитета начальников штабов США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Он отметил, что кроме HIMARS от США Украина получает дальнобойную артиллерию и от других стран, например, от Великобритании.

"На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное", - сказал Милли.

Генерал добавил, что украинцы очень эффективно используют HIMARS и аналогичные системы. По его словам, у Украины есть "отличные артиллеристы".

Читайте: РСЗО HIMARS, передаваемые Украине, способны вести огонь на расстояние до 80 км, - Пентагон

Он также отметил, что сейчас у ВСУ есть огневой эшелон от глубокого до ближнего боя. Для дальней дистанции используются HIMARS дополнительно к гаубицам М777, для среднего – М109, для ближнего – артиллерия калибра 105-мм и минометы.
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Топ комментарии
+18
В пропаганді, вони вже знищили половинк хаймарсів, що є у США.
До речі, вони вже штук двісті американських літаків збили!
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21.07.2022 12:00
+13
Даже, если бы и уничтожили, то ничего страшного....Это война...HIMARS отработали уже на 5 баллов...
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21.07.2022 11:58
+13
HIMARS/M270 работают в режиме 24/7 От сюда и такой расход боеприпасов, Украина не маленькая страна, а фронт широкий.
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21.07.2022 12:02
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Даже, если бы и уничтожили, то ничего страшного....Это война...HIMARS отработали уже на 5 баллов...
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21.07.2022 11:58 Ответить
https://youtu.be/sNFQmsylLGg Нарешті українські артисти присвятили пісню HIMARS
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21.07.2022 13:55 Ответить
У США більшу стурбованість викликає витрата Україною *********** до HIMARS, ніж кількість пускових установок. Про це за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, https://twitter.com/JackDetsch/status/1549803973263212544 повідомляє журналіст Foreign Policy Джек Детч."США уважно стежать за витратою Україною *********** HIMARS, що викликає більшу стурбованість, ніж кількість пускових установок: генерал Марк Міллі", - написав Детч.За підсумками сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" голова Пентагону https://file.liga.net/persons/ostin-lloyd Ллойд Остін https://news.liga.net/ua/politics/news/itogi-ramshtayn-4-partnery-obeschayut-ukraine-esche-bolshe-orujiya-artillerii-*********** заявив , що 12 HIMARS прибудуть до України найближчим часом. Він також пообіцяв більше *********** та артилерії.
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21.07.2022 11:59 Ответить
HIMARS/M270 работают в режиме 24/7 От сюда и такой расход боеприпасов, Украина не маленькая страна, а фронт широкий.
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21.07.2022 12:02 Ответить
так отож поэтому слова Резникова о том нужно 50 а лучше 100 вызывает недоумение так как даже с десятком хамарс у нас судя по словам Миллим есть проблемы с боеприпасами если дадут даже 50 хаймарсов без снарядов это обычный металолом на колесах
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21.07.2022 12:09 Ответить
100 хімарсів дозволить знищувати все в реальному часі. Зараз Хімарси можуть працювати лише по стаціонарним цілям (склади, пункти управління, мости, в кращому випадку реб та інше).
При 100 хімарсах ми закриємо всю лінію фронту і зможемо швидко знищувати артилерію та ворожі РСЗО, коли вони будуть зупинятися на якійсь точці. При чому хімарси будуть поза досяжності ворожої арти.

Якщо по нам стріляє арта, а до неї їхати пів години, то після приїзду там цієї арти на тій позиції вже не буде.
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21.07.2022 12:28 Ответить
Дя этого ещё необходимо 100 хорошо обученных экипажей Хаймарс, под тысячу человек, это тебе не с Опеля в Крайслер пересесть..
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21.07.2022 15:16 Ответить
"Двадцять чотири розділити на сім"? І скільки це буде? Що за число - що воно означатиме?
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01.01.2023 04:58 Ответить
Звичайно стурбованість буде, адже скільки вже ракет від Хаймарсів було героїчно знищено військовими базами та складами БК окупантів
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21.07.2022 12:35 Ответить
В пропаганді, вони вже знищили половинк хаймарсів, що є у США.
До речі, вони вже штук двісті американських літаків збили!
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21.07.2022 12:00 Ответить
До речі, коли кацапчики погрожують умовному заходу ЯЗ, забувають що в багатьох країн вона також є.
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21.07.2022 12:04 Ответить
А то! Одна школа с толстомордым Ыном. У того тоже северная Корея чемпионат мира по футболу выиграла) а рэфия хаймерсов уже перебила больше, чем их было произведено)
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21.07.2022 12:12 Ответить
вони вже наші всі літаки знищили ще 25го лютого. А вони і досі ******** кацапські командні пункти та склади
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21.07.2022 12:31 Ответить
На войне бывает всякое, но, я уверен, наши берегут этот ценный инструмент достижения победы!
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21.07.2022 12:00 Ответить
Херсонські фахівці відмовляються брати участь у ремонті Антонівського мосту, тому окупанти шукають охочих у Криму.

Про це повідомив у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022EWrQz2AsYZSY7A7c3ZMedtJSR7Nd3GLKwaSeNQgYjm7bcmscKmkvR8NrswTT39Cl&id=100028374940771&comment_id=791971368475573&notif_id=1658387888521927&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif Фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Укрінформ.

«Орки були змушені запросити спеціалістів для ремонту пошкодженого Антонівського мосту з Криму (за непідтвердженою інформацією, звернулися до компаній, які раніше займалися будівництвом кримського мосту), тому що херсонські компанії і фахівці, які могли б виконувати такі роботи, змогли знайти причини в цьому не брати участі, і це цілком правильне рішення», - написав Соболевський.

ІЩЄМ ФИРМУ "оважние рємонтники"...
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21.07.2022 12:03 Ответить
"Смажені ремонтники"...
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21.07.2022 12:21 Ответить
Нехай звертаються, вони точно допоможуть: ті компаніі досі через суд намагаються вибити бабло з около нульовим успіхом.
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21.07.2022 12:22 Ответить
непрямых доказательств брехни какашенкова несколько. заказ на постройку макета для натурных сьёмок уничтожения, это из другой оперы, но тоже одно из доказательств, что все хаймарсы живы.
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21.07.2022 12:06 Ответить
Та даже если будут потери, это война, любая техника на войне может быть потеряна. У США этих Химарсов сотни, новые подвезти в чем проблема?!
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21.07.2022 12:06 Ответить
А оленевод трындел, что из 20 переданных Украине Хаймарсов Параша уничтожила все 120.
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21.07.2022 12:08 Ответить
Для личной преданости и лизания жопы этого ничего и не требуется!
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21.07.2022 12:23 Ответить
- Вы гетеросэксуал, вы не поймёте...
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21.07.2022 12:28 Ответить
за такой подвиг ***** будет давать хероя орковского креста...
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21.07.2022 12:10 Ответить
не знищили бо висока мобільність та малий час для наведення та залпу. ******* зброя такою і повинна бути. Відстріляли та поїхали. Навіть якщо засічуть контрбатарейні засоби то вже буде "не на часі"
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21.07.2022 12:12 Ответить
Химка не така проста як здається кацапам, а вогню їм носить і носить.
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21.07.2022 12:14 Ответить
І ніколи не знищать, як би їм того не хотілось...
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21.07.2022 12:15 Ответить
Генерал додав, що українці дуже ефективно використовують HIMARS
Ничего другого не остаётся, когда на вооружении всего с десяток пусковых установок и ракеты дальностью всего 80 км.
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21.07.2022 12:16 Ответить
В рашистів через роботу Хаймарсів розслабон скінчився - тепер, вочевидь, всюди у себе проводять заходи з маскування своїх важливих об'єктів.
Тому зараз питання стоїть не стільки у кількості одиниць цих РСЗВ, а у ефективності й швидкості виявлення цілей оперативного і оператмвно-тактичного рівня.
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21.07.2022 12:21 Ответить
Ждем "мультики"!
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21.07.2022 12:22 Ответить
я пока не бачу усилену роботу хаймерсів рідкісні удари і все
більше 10 хаймерсів уже повинні остановить наступ на донбасі
і почати наступ на півдні
таке враженя що у генерального штабу не має координат цілей
хотя у нас під кажним кущем єсть очі і вуха
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21.07.2022 12:22 Ответить
Я вообще не понимаю как мы вообще еще воюем - скабейкина уничтожила уже 1000 байрактаров, канашейкин всю авиацию и танки. Уже и до хаймерсов добрались?????
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21.07.2022 12:23 Ответить
Мабуть Міллі бреше! Он герой Чінгіз за допомогою одного автомата знищив цілих шість установок "Хаймерс" Всі були у одному кузові грузовика!
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21.07.2022 12:25 Ответить
Чінгіз пав смертю хоробрих,на нього в пав уламок Himers)
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21.07.2022 12:29 Ответить
Кремлеботы заявляют кругом что перехватили 12 ракет летящих к Антоновскому мосту.В первый раз слышу что бы ракеты лаптями можно было сбивать.
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21.07.2022 12:34 Ответить
Зачем лаптями? Этим самым мостом их и перехватили, всех до одной
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21.07.2022 12:57 Ответить
В воскресенье по знакомому фермеру попали 2 ракеты, долбонуло в старый свинарник и полевую комору для навесного на трактора, две ракеты за сотни тыс баксов. Кацапы выдали перл про 60 погибших националистов, 2 системы РСЗО и 4 гаубицы. Пацан говорит, что когда им показали это кацапскре видео, то смеялись всем селом долго.
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21.07.2022 12:35 Ответить
Если кто думает, что найти и уничтожить мобильную пусковую установку ракет большой дальности - простое дело, то можно для общего развития поинтересоваться, как выглядела охота на пусковые установки "Скад" в Ираке в 1991 году. Оказалось не самой простой задачей, при том, что там была пустыня, а не "зеленка", пусковая установка "Скада" - восьмиколесная здоровенная дура, которую ни с чем не спутаешь, в отличии от "Химарса", который от МАЗа- самосвала издалека не отличишь. К тому же у американцев там было полное господство в воздухе, чем кацапы похвастаться не могут.
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21.07.2022 12:56 Ответить
В альтернативній інформаційній реальності в рашці зовсім не так)

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21.07.2022 12:57 Ответить
А потом он проснулся чтобы еще накатить, и продолжить спать в своей же луже.
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21.07.2022 13:23 Ответить
Вывсеврети, уничтожили все 38 химарсов из девяти поставленных
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21.07.2022 12:58 Ответить
Почекайте, Ермак певно, готується оптом усе здати. А Арестовіч потім скаже, ну що .....********
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21.07.2022 13:00 Ответить
Мобильность комплекса повышеная по максимуму...пульнуль ракетный заряд и менять позицию мгновенно...
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21.07.2022 13:10 Ответить
Один скоро знищать. Правда макет, для пропагандистських цілей в підерасії. Інтересно буде подивитись підерашинські новини.🤣
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21.07.2022 13:12 Ответить
Будемо сподіватися, що і не знищать! Не каркай, генерал Міллі!
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21.07.2022 13:42 Ответить
Міллі - jolop, він буде базікати про все на світі довго, бо цей хлоп за жодне не відповідає (за посадою та за здібностями)
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21.07.2022 14:04 Ответить
щоб щось знищити, його треба ще знайти, а при такому постачанні це не реально - голка в копиці сіна
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21.07.2022 14:03 Ответить
Якщо послухати росіян, то вони знищили вже половину військ НАТО.
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21.07.2022 14:21 Ответить
Вчера в США был очень насыщенный день и в первую очередь, нам интересно все то, что касается Украины, прямо и в первую очередь. Так, в Aspen Security Forum, принял участие генерал Чарльз Браун, начальник штаба ВВС. В одном из интервью, которые он дал в этот день, генерал Браун пояснил примерные перспективы взаимодействия США и Украины, именно в плане бое вой авиации, что является зоной его ответственности. В частности, он сказал о том, что готовится ряд мероприятий, которые выльются в поставку Украине, боевых самолетов. При этом он отметил, что речь идет не только о прямых поставках из США, но также из других стран, которым Вашингтон даст согласие на такие поставки. Прямо он сказал следующее:

«Есть несколько различных платформ, которые могли быть переданы Украине. … Это будет что-то не произведенное при советском союзе. Я, наверное, мог бы сказать то, о чем идет речь, о я не могу этого разглашать».

Тем не менее генерал сказал, что поставки в Украину боевой авиации, могут включать в себя американские истребители, шведские истребители Gripen, Eurofighter Typhoon и французские истребители Rafale. Это пусть и не какое-то конкретное заявление о типах самолетов и конечно же - не указание их количества, но зато сказано это было должностным лицом, которое непосредственно в теме и потому, его слова имеют особый вес.

Кроме того, не стоит забывать еще об одном важном аспекте. Несколько месяцев назад, вся риторика об усилении украинских ВВС, постоянно сводилась к возможности поставок самолетов Миг или Су, из третьих стран, например из Польши. Аргументация была двоякой. С одной стороны, речь шла о том, что переучиваться на абсолютно новые типы самолетов слишком долго, а с другой, уже в кулуарах, отмечалось, что поставки американских или европейских самолетов, могут расширить географию боевых действий и вовлечь в войну другие страны.

А на самом деле, уже совсем кулуарно, ходили разговоры о том, что поставки такого оружия очень рискованны, поскольку если Украина не сможет выстоять, то все это попадет в руки оккупанта, чего допустить нельзя по определению. Но теперь уже всем очевидна, что Украина не только выстояла, но и вышла на рубеж операции по зачистке оккупированной территории. А те успехи, которые ЗСУ показывает на поле боя, не оставляют сомнения в том, что ни о какой сдаче речи быть не может и более того, наших военных уже приходится уговаривать, как можно меньше лупить по территории противника.

Именно в этот день министр обороны США Ллойд Остин заявил об отправке в Украину очередной партии тяжелых вооружений, в том числе и Хаймарсов, от которых так плющит Кремль и за которые там обещали отомстить Вашингтону непосредственно. Тогда же Остин сделал второе свое заявление о том, что ожидает Мордор, в этой войне, а именно:

«Россия думает, что может пережить Украину и пережить нас. Но это только последнее в череде просчетов России»

В этот же день, в прессе появились сообщения о том, что Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену во время телефонного разговора, что, если Госдепартамент не признает Россию страной - спонсором терроризма из-за событий в Украине, то это сделает американский законодательный орган. В общем, настроения в конгрессе очень крутые и наверное иллюстрацией таких настроений будет это фото из коридоров Конгресса США:

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYINrbgWQAIzLkJ-258x300.jpeg https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYINrbgWQAIzLkJ.jpeg

И просто вспомним о том, что в ту же среду рассказывали Лавров, Шойгу и прутин. Будучи окруженными своими холуями, они просто забыли о том, что не все следует делать против ветра. Иногда это заканчивается очень плохо для инициатора.
anti-colorados
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21.07.2022 14:54 Ответить
Даже если и уничтожат пару штук. Это война с серьезным противником. Это не моджахедов по горам гонять
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21.07.2022 16:20 Ответить
отлично...но команды переодетых в украинскую форму уже есть.Говорят,среди них есть свободно владеющие украинским языком. технику нужно уберечь и создать возле каждой такой свою "службу безопасности"
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21.07.2022 16:21 Ответить
 
 