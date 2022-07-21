Ядерну зброю Путін не використає, а хімічною може вдарити, - Ставрідіс

Російський диктатор Володимир Путін не використовуватиме ядерну зброю проти України, проте може вдарити хімічною.

Таку думку в колонці для Bloomberg висловив головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Путін "побоюється неконтрольованої ескалації і має інші способи налякати" Україну та Захід. Ставрідіс вважає, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї "вкрай мала", оскільки Путін побоюється втратити підтримку Китаю, Індії, Африки та Латинської Америки.

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Також генерал заявив, що російський диктатор "любить своє життя і любить свою країну", а застосування ядерної зброї може призвести до удару у відповідь з боку західних країн. Він зазначив, що потенційними цілями для тактичного ядерного удару РФ могли стати Київ, Львів чи Одеса, проте Путін, на його думку, "підрахував, що ризики тактичного удару переважують вигоди".

"Зрештою, більш імовірно, що якщо Путін хоче зробити щось, що справді вселяє жах у серця українців, він вибере хімічну зброю, можливо, спрямувавши її на одну з цих трьох міських цілей. Він продемонстрував у Сирії байдужість до застосування хімічної зброї своїм союзником Башаром Асадом", - заявив Ставрідіс.

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Він сказав, що Заходу буде важче приписати Путіну застосування хімзброї, оскільки він уже заклав дезінформаційну базу, розповсюджуючи фейки про "американсько-українські біолабораторії".

"Занепокоєння з приводу того, що Путін застосує зброю масового знищення, виправдано, але, найімовірніше, вона буде хімічною, а не ядерною. Можливо, холодна втіха, але принаймні ми залишимося на відстані витягнутої руки від важеля до апокаліпсису", - резюмував генерал.