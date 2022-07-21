Ядерну зброю Путін не використає, а хімічною може вдарити, - Ставрідіс
Російський диктатор Володимир Путін не використовуватиме ядерну зброю проти України, проте може вдарити хімічною.
Таку думку в колонці для Bloomberg висловив головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, Путін "побоюється неконтрольованої ескалації і має інші способи налякати" Україну та Захід. Ставрідіс вважає, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї "вкрай мала", оскільки Путін побоюється втратити підтримку Китаю, Індії, Африки та Латинської Америки.
Також генерал заявив, що російський диктатор "любить своє життя і любить свою країну", а застосування ядерної зброї може призвести до удару у відповідь з боку західних країн. Він зазначив, що потенційними цілями для тактичного ядерного удару РФ могли стати Київ, Львів чи Одеса, проте Путін, на його думку, "підрахував, що ризики тактичного удару переважують вигоди".
"Зрештою, більш імовірно, що якщо Путін хоче зробити щось, що справді вселяє жах у серця українців, він вибере хімічну зброю, можливо, спрямувавши її на одну з цих трьох міських цілей. Він продемонстрував у Сирії байдужість до застосування хімічної зброї своїм союзником Башаром Асадом", - заявив Ставрідіс.
Він сказав, що Заходу буде важче приписати Путіну застосування хімзброї, оскільки він уже заклав дезінформаційну базу, розповсюджуючи фейки про "американсько-українські біолабораторії".
"Занепокоєння з приводу того, що Путін застосує зброю масового знищення, виправдано, але, найімовірніше, вона буде хімічною, а не ядерною. Можливо, холодна втіха, але принаймні ми залишимося на відстані витягнутої руки від важеля до апокаліпсису", - резюмував генерал.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
20 июля супруга Лобачева обратилась в полицию, заявив, что ее 76-летний муж ушел на прогулку и не вернулся. Тело ветерана ФСБ обнаружили минувшим вечером на лестничной клетке в доме на Качалинской улице. Рядом лежал пистолет ТТ. https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/7/21/507662/
В чем ж та путя віновата що та зеля вже брюхата
У фотопеано як завжди піаніст сідоров
Якась мода пішла не розмотувати ці клубочка а ще більш заплутувати но той колишній журнал хочу все знать нам допоможе в чему та суть по класики помя таете фільм не колумбіана а обикновенное чудо я чертовски привлекателен ви божесвенно красиви похоті не бажаете а у меня муж не мандривнік і аж не чарівник а просто волшебник он превратіт вас в крису надо ж предупреждать так мабуть попередили не тіх сеонистів про дісбаланс сил та не ми ім в відповідь а ми тут не причому це вони в ізраілях римах та біржеоамениках і нам за незнання не соромно зовсім а ті ми друзей за ошибки прощали лишь измени простить не могем а традиція у племен майи була если верхи не може хочуть домовлтися іх в туди де міннет і самі вече на вече поразумилися це як лікуватися залякуватися за гроші блаткодфантики звичайно іносрані а здравиться це від души мабуть за відносну благодарочку тільки освячену і не було тіх ще презиків тільки фантики но совість була пом совесть пасажира лучший контролер да так треба уточнити може вони щось перепутали нехай с ізраілем потягаються чи з ромой та про биржу я вже мовчи она також непричому а розумний вихід завжди поруч кажуть та майя була дуже талановита тому що освічена та вихована но тоді да презіков не було тільки гетьмани та вожди Думайте самі вирішуйте самі ролблеть або не потеть вот приклад писання це ти моряк красивий сам собою а творення ти моряк красивий всей душею а пращури називали землю Гея а хто назло кондуктору придбав білета і шов пішки звичайно все тей же непотріб тому профілактика ящура стала вже недорого І взагалі щось не розумію вас ви за боготворення - це здрава конкуренція між справжні держ та приватним якісні послуги росквіт алі за раболеплення - ні шляхів ні послуг тільки руйнація як зараз і мова захаращена різними приветами безответами будь ласка определиться терміново чекаю на ваши пропозиціі поки ще е кому надавати дьякую і з повагою дуже приемно завжди бодеросвіжий солдат Ганнібал конон не бійтеся я завжди поруч Alma Mater Dei et Humani тримаемо бойовий дух 2 фронт не меньш важливий ніж единий (це тільки для тих духом Украінців кому соромно за не знання а не тім котрим тільки за мязи та сало).
То есть, в мире есть полудурки, которые не просто поддерживают нападение на независимое государство, которое ничем реалистично не угрожало агрессору и не имело наступательного вооружения, но и закрывают глаза на военные преступления кацапов в Буче, Виннице, Кременчуке.
Но почему-то они должны прекратить эту поддержку, если путлер применит ядерное оружие? Напротив, им будет похрен так же, как и когда вскрылись зверства рашистов в украинских городах. На крайняк путлер заявит, что это "неонацисты" сами взорвали "грязную бомбу" ради провокации, и невменяемые в это поверят так же, как и в то, что Буча и прочие были "провокацией" и "инсценировкой".
Рассуждать надо не о применении путлером неконвенционного оружия, а о том, что в ответ готов сделать Запад, и если ответ - "ничего", - таким деятелям нужно посмотреться в зеркало и сказать: "Я смотрю на лузера и евнуха".
Хранція та Германція перші у черзі отримати подаруночок від свого колеги. Бо дуже жирно вони там собі живуть.
Чому НАТа цього ще не зрозуміла та сподівається, що ***** усе своє озброєння спустить на нас? Вам теж дістанеться, чекайте.