"Зерновою угодою" передбачено часткове розмінування портів, - NYT
Частина мінних загороджень біля портів півдня України буде знята в межах домовленостей про експорт зерна, прохід суден до міжнародних вод забезпечать українські флот і берегова охорона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Потім іноземні екіпажі доставлять кораблі в Стамбул, а потім вирушать в інші пункти призначення.
Повне розмінування проводитися не буде. Перевірку суден, що прямують у порт України, на предмет того, чи не перевозиться на них зброя, забезпечить Туреччина, додає видання.
У Стамбулі буде створено центр управління для спостереження за операцією, а турецькі чиновники гратимуть головну роль у перевірці суден, зазначає видання.
Два високопоставлені європейські чиновники заявили в четвер, що вони сподіваються, що угода буде укладена в п'ятницю в Стамбулі. Європейський Союз не є учасником переговорів.
Зазначається, що йдеться про досягнуті раніше домовленості, не уточнюючи, чи були внесені в них зміни в підсумковому тексті.
Раніше в четвер турецька агенція Anadolu Agency повідомила, що в п'ятницю, 22 липня, о 16:30 у Стамбулі відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору" за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша.
Минулого тижня на переговорах Росії, Туреччини, ООН та України на тему вивезення українського зерна учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі й досягли згоди щодо системи спільного контролю зерна в портах.
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Уже разминировали Чонгар, Золотое, Станицу Луганскую. Уже получали гарантии в Минске, когда русские уже после подписания договора вошли в Дебальцево. А теперь поверили, что Турцию начнет войну с Путиным за обманутую в очередной раз Украину?
Я не верю, что Ермак тупой - поставить раком весь украинский политикум, даже такой как у нас дурак не сможет. Но умный человек не будет наступать на грабли постоянно. Тогда получается, что с таким завидным постоянством может работать только целеустремленный человек и цель его - уничтожить Украину, или продать за хорошие деньги тому, кто готов заплатить.
Мабудь будуть вивозити поки паРаша не накопить сили для нового наступу? А потім бац і новий наступ. Геніально
Мы что первые по зерну ? Мы даже в топ 5 не входим, без нас разберутся !
А на фоне этого зерна , они еще в пацифисты запишутся , тфу бл* на этм договорняки
За рахунок територій України.
Когда власть БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ****** И ОТКРОВЕННО ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ перед украинцами ?
африканцам нужно зерно ? За счёт жизней украинцев? А поесть свои бананы они не хотят - или бананы у них барыги выкупают для бизнеса?
І це в той час, коли Україна просить признати Росію державою - терористом, ці покидьки проводять перемовини з терористами в темряві потискаючи руки таємно від українців, і надають можливість скритного проходу до Одеси в тил нашим військам.
дивнимзбігом обставин до цією гуманної справи, проти українців, має відношення дерьмак. А верещучка ж як?
І все за зЕКзидентським дорученням.