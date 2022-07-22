"Зерновою угодою" передбачено часткове розмінування портів, - NYT

Частина мінних загороджень біля портів півдня України буде знята в межах домовленостей про експорт зерна, прохід суден до міжнародних вод забезпечать українські флот і берегова охорона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Потім іноземні екіпажі доставлять кораблі в Стамбул, а потім вирушать в інші пункти призначення.

Повне розмінування проводитися не буде. Перевірку суден, що прямують у порт України, на предмет того, чи не перевозиться на них зброя, забезпечить Туреччина, додає видання.

У Стамбулі буде створено центр управління для спостереження за операцією, а турецькі чиновники гратимуть головну роль у перевірці суден, зазначає видання.

Два високопоставлені європейські чиновники заявили в четвер, що вони сподіваються, що угода буде укладена в п'ятницю в Стамбулі. Європейський Союз не є учасником переговорів.

Зазначається, що йдеться про досягнуті раніше домовленості, не уточнюючи, чи були внесені в них зміни в підсумковому тексті.

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Раніше в четвер турецька агенція Anadolu Agency повідомила, що в п'ятницю, 22 липня, о 16:30 у Стамбулі відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору" за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Минулого тижня на переговорах Росії, Туреччини, ООН та України на тему вивезення українського зерна учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі й досягли згоди щодо системи спільного контролю зерна в портах.