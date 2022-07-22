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"Зерновою угодою" передбачено часткове розмінування портів, - NYT

зерно

Частина мінних загороджень біля портів півдня України буде знята в межах домовленостей про експорт зерна, прохід суден до міжнародних вод забезпечать українські флот і берегова охорона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Потім іноземні екіпажі доставлять кораблі в Стамбул, а потім вирушать в інші пункти призначення.

Повне розмінування проводитися не буде. Перевірку суден, що прямують у порт України, на предмет того, чи не перевозиться на них зброя, забезпечить Туреччина, додає видання.

У Стамбулі буде створено центр управління для спостереження за операцією, а турецькі чиновники гратимуть головну роль у перевірці суден, зазначає видання.

Два високопоставлені європейські чиновники заявили в четвер, що вони сподіваються, що угода буде укладена в п'ятницю в Стамбулі. Європейський Союз не є учасником переговорів.

Зазначається, що йдеться про досягнуті раніше домовленості, не уточнюючи, чи були внесені в них зміни в підсумковому тексті.

Також читайте: 22 липня у Стамбулі ми зробимо перший крок до вирішення продовольчої кризи спільно з генсеком ООН, Україною та РФ, - Чавушоглу

Раніше в четвер турецька агенція Anadolu Agency повідомила, що в п'ятницю, 22 липня, о 16:30 у Стамбулі відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору" за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Минулого тижня на переговорах Росії, Туреччини, ООН та України на тему вивезення українського зерна учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі й досягли згоди щодо системи спільного контролю зерна в портах.

Автор: 

зерно (3119) Туреччина (3500) експорт (4474)


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Топ коментарі
+41
Та ні, розміуванняпортів в очікуванні на них нападу ворожого флоту - то нормальне явище. Доведено Чонгаром. Цікаво, яка частка мін буде знята? На Чонгарі теж розмінували з благою метою - перехід облаштовували. Там частка селадчла мчйже 100 відсотків.
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22.07.2022 06:49
+32
Ну шо сказать, ****ь! Как говорят русские - за понюшку табаку или за 20 млн. тонн зерна для дяди можем потерять весь Юг.
Уже разминировали Чонгар, Золотое, Станицу Луганскую. Уже получали гарантии в Минске, когда русские уже после подписания договора вошли в Дебальцево. А теперь поверили, что Турцию начнет войну с Путиным за обманутую в очередной раз Украину?
Я не верю, что Ермак тупой - поставить раком весь украинский политикум, даже такой как у нас дурак не сможет. Но умный человек не будет наступать на грабли постоянно. Тогда получается, что с таким завидным постоянством может работать только целеустремленный человек и цель его - уничтожить Украину, или продать за хорошие деньги тому, кто готов заплатить.
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22.07.2022 06:59
+25
Це буде черговий "троянський кінь",а дермак успішно продовжує здачу УКРАЇНИ.
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22.07.2022 07:09
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22.07.2022 06:42 Відповісти
Та ні, розміуванняпортів в очікуванні на них нападу ворожого флоту - то нормальне явище. Доведено Чонгаром. Цікаво, яка частка мін буде знята? На Чонгарі теж розмінували з благою метою - перехід облаштовували. Там частка селадчла мчйже 100 відсотків.
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22.07.2022 06:49 Відповісти
А що ти вбачаєш зрадою" ? "часткове розмінування"? Чи "контроль трюмів суден які входять в порт" турками, а не росіянами? Подобаєтеся ви мені - "номерні" - ляпнуть "багатозначно" щось незрозуміле і потім спостерігать за "срачем"! Якщо вже щось хочеш сказать - так конкретизуй - що саме і чому ти так вважаєш, а не ""сернонув- і в кущі"!
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22.07.2022 06:56 Відповісти
Та нічого герр тарасов не вважає. Його вже нема. Є бот скажімо давидов. Під тим же номером. Ось так працює спецоперація. Тепер перемоаини Єрмака з кацапами про перемир'я - і можна проводити нову демакаціцну лінію на деякий час. І це в той час, коли всі розвідки сигналізують, що кацапи видихаються. Це одному мені ввижається навіть не дзвіночок, а сирена? Цікаво, Зєлєнскій у єрмака в заручниках, чи просто поплічник? І голове - цого охороняють українці, чи диверсійна група кацапського ФСБ?
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22.07.2022 07:42 Відповісти
Зеленского охороняют найманци Коломойши у которого договорняк с рашкой, а зеленский - то самая ценная инвестиция Бени, каторая к тому же всё время норовит сбежать. Ермаку некогда. Ермак занимается сдачей государственных интересов и капитуляцией Украины
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22.07.2022 08:06 Відповісти
Чому на 5 місяці війни існують приватні охоронні структури до складу яких входять громадяни України всіх на фронт, а охорону яку здійснюють приватні передати поліції.
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22.07.2022 09:28 Відповісти
Ніякої зради - треба просто тепер готуватися до висадки десанту
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22.07.2022 07:23 Відповісти
і скільки життів мешканців портових міст планується знищити за кожну вивезену тонну зерна з розмінованих портів?
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22.07.2022 06:48 Відповісти
Гарпуны есть☝Как козломордые подойдут❓💥💥 и на дно.
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22.07.2022 06:53 Відповісти
Козломордые по гарпунам могут ударить теми оставшимися 30% своих ракет не подходя к берегу. А уже потом вступить в бой с основными силами украинских ВМФ, если нас подвесные моторы не подведут.
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22.07.2022 07:02 Відповісти
головне щоб кольорві мешканці планети не помирали. То цінна дешева робоча сила!
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22.07.2022 08:15 Відповісти
То не стільки "робоча сила", скільки інструмент маніпуляцій, міграційного терору...
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22.07.2022 08:42 Відповісти
Дерьмаковские мутняки.
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22.07.2022 06:58 Відповісти
Ну шо сказать, ****ь! Как говорят русские - за понюшку табаку или за 20 млн. тонн зерна для дяди можем потерять весь Юг.
Уже разминировали Чонгар, Золотое, Станицу Луганскую. Уже получали гарантии в Минске, когда русские уже после подписания договора вошли в Дебальцево. А теперь поверили, что Турцию начнет войну с Путиным за обманутую в очередной раз Украину?
Я не верю, что Ермак тупой - поставить раком весь украинский политикум, даже такой как у нас дурак не сможет. Но умный человек не будет наступать на грабли постоянно. Тогда получается, что с таким завидным постоянством может работать только целеустремленный человек и цель его - уничтожить Украину, или продать за хорошие деньги тому, кто готов заплатить.
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22.07.2022 06:59 Відповісти
Єрмак не тупий, і буба теж.... Все вони знають.... Спецоперація по здачі України, згідно османських домовленостей, у дії. На заваді стоїть український народ і ЗСУ.
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22.07.2022 08:44 Відповісти
Он - проскочила інформація (Гончаренко написав) - кацапи відкликають свою згоду! Мабуть не сподобалося, що їх у порти не будуть пускать!
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22.07.2022 06:59 Відповісти
Ваши слова та богу в уши. Кацапы хай идут лесом
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22.07.2022 08:08 Відповісти
нагадати тут всім, що сталось одразу після розмінування півдня України минулої зими....
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22.07.2022 07:00 Відповісти
Це буде черговий "троянський кінь",а дермак успішно продовжує здачу УКРАЇНИ.
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22.07.2022 07:09 Відповісти
інспектуватимуть ті самі турки які відпустили кацапів з краденим зерном ! офігені інспектори в голові з Ердоганом якій цілувався з Іраном тим самим що підтримав напад на Україну .
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22.07.2022 07:14 Відповісти
Інспектувати будуть не зерно а пусті баржі щоб в них не провозили снаряди для України. В Стамбулі буде ординський пост досмотру суден.
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22.07.2022 08:08 Відповісти
Никто не будет давать нам оружие через турецкие порты, так что пускай рашисты в Стамбуле смотрят на пустые баржи.
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22.07.2022 08:33 Відповісти
кораблі доглядатимуть в обох напрямках . а хто ці турецькі засранці що не пропускатимуть зброю ? може Туреччина вийшла з НАТО і вступила в ОДКБ ? хай кацапню затримують з краденим зерном .
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22.07.2022 13:47 Відповісти
А ще до всього цього перемирие та припинення вогню на півдні так що ніякого контрнаступу та звільнення захоплених територій зеленим неначас
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22.07.2022 07:31 Відповісти
Ось це головне. Припинення повернення нашої землі. І саме головне - на скільки місяців хлібне перемир'я? Якщо вивозити 20 млн тон та новий врожай, то це що найменше до нового року. Сумніваюсь, що більш 5 млн тон в місяць будуть вивозити зерна з України. На який термін ця оборудка. Хтось порахував? Ні? А чого? Чого цей термін замовчується?
Мабудь будуть вивозити поки паРаша не накопить сили для нового наступу? А потім бац і новий наступ. Геніально
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22.07.2022 13:21 Відповісти
У нациков с мавзолея есть подводный дрон с атомным боезарядом. Совпадение?
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22.07.2022 07:39 Відповісти
Мені одній здається , що ми зараз отримаємо ще одну гидотну капость від русні і наших керовників. Розмінування портів, продажа зерна , підняття курсу долара під цю продажу , а там інтересів України і її територій. Чистий гешефт.
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22.07.2022 07:49 Відповісти
С этим зерном клоунада какая то ! Сильно много из за него вообще каких то переговоров с рашистами, такое чувство, что кацапье меняет пластинку а мы ведемся !
Мы что первые по зерну ? Мы даже в топ 5 не входим, без нас разберутся !
А на фоне этого зерна , они еще в пацифисты запишутся , тфу бл* на этм договорняки
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22.07.2022 07:55 Відповісти
Це такий хитрий план ООН та турків припинити війну та зберегти морду фуйлу.
За рахунок територій України.
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22.07.2022 08:12 Відповісти
Ну якщо з-за цієї навіженої торгівлі буде погіршення ситуації на фронті, то всі бариги, причетні до цих оборудок, повинні отримати зерно в черевну порожнину хірургічним способом
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22.07.2022 08:26 Відповісти
Пора в тюрьмы садить за погибших украинцев - Верещук и Ермака за Чонгар и Мариуполь, Баканова и Буданова - за прорыв кацапов ЧЕРЕЗ СЕВЕРНУЮ ГРАНИЦУ к Киеву , разгромленныЕ массивы домов в Буче Ирпень и дикое количество жертв .

Когда власть БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ****** И ОТКРОВЕННО ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ перед украинцами ?

африканцам нужно зерно ? За счёт жизней украинцев? А поесть свои бананы они не хотят - или бананы у них барыги выкупают для бизнеса?
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22.07.2022 08:28 Відповісти
и в лаптестане начали заявлять что уже 1 сентября в Одесе дети пойдут в школу по росийской программе учится. совпадение?
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22.07.2022 08:52 Відповісти
Кроти риють в темряві, невідомо хто і де вилізуть. Після цих падлюк побачимо тільки кучки над нашою Землею, та буде пізно. Якщо ще привезуть цукерку синочку, а той відсмокче на всі 72% підтримки. Тоді чекаємо Чонгар-2 !?

І це в той час, коли Україна просить признати Росію державою - терористом, ці покидьки проводять перемовини з терористами в темряві потискаючи руки таємно від українців, і надають можливість скритного проходу до Одеси в тил нашим військам.
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22.07.2022 08:53 Відповісти
дебилы. не даром дермак старался
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22.07.2022 09:03 Відповісти
Нужно определятся, что важнее зерно или интересы государства. Под видом разминирования портов, можно высадить десант и захватить Юг страны. Чонгар разминировали, станицу Луганскую разминировали, Донецкий аэропорт допуск кацапов забрать раненных и т.д.
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22.07.2022 09:30 Відповісти
За дивним збігом обставин до цією гуманної справи, проти українців, має відношення дерьмак. А верещучка ж як?
І все за зЕКзидентським дорученням.
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22.07.2022 10:37 Відповісти
 
 