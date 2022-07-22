НАЗК додало до санкційних списків 313 осіб, які підтримують політику Кремля

Національне агентство з питань запобігання корупції склало 19-й санкційний список осіб, що підтримують агресію Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національного агентства (НАЗК).

Список потенційних кандидатів на міжнародні санкції поповнився ще 313 прізвищами. Загалом вже внесли до санкційних списків 18,2 тисячі фізичних та 4 тисячі юридичних осіб.

В поточному 19-му списку прізвища суддів, прокурорів, слідчих, експертів, які причетні до справ проти осіб, що висловлювали свою позицію проти війни в Україні та анексії Криму, інших українських територій.

Серед них п'ять експертів, висновки яких лягли в основу обвинувачення та подальшого засудження до 7 років колонії муніципального депутата РФ Олексія Горінова за те, що назвав війну в Україні війною.

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А також начальник медико-санітарної частини московського управління Федеральної служби виконання покарань Галина Тимчук, адже Горінову відмовили у необхідному лікуванні в московському СІЗО "Матроська Тиша"; суддя Юлію Комлєву, прокурори Ілона Малютіна та Юрій Суслов, що причетні до засудження українського активіста Олександра Кольченка за нібито скоєння теракту.

До списку включили Олексія Кудріна, голову Рахункової палати Росії, Мізуліну Катерину , яка працює директором асоціації "Ліга безпечного інтернету" та заявляла про "зачистку України від нацистів і бандерівців".

А також керівництво "Російської залізниці", виробника алмазів "Алроса", "Транснафти", "Аерофлоту" та інші. Крім того, під санкції підпадають пропагандисти: Верховний муфтій Таджудін Талгат Сафіч, голова ради Фонду розвитку та підтримки Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" Андрій Бистрицький, актор та продюсер, член вищої ради партії "Єдина Росія" Федір Бондарчук; артист Володимир Винокур, співачка та фанатка Путіна Вікторія Циганова.

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