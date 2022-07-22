Чоловіку загрожує 5 років за те, що проігнорував повістку, - прокуратура

43-річний мешканець Прикарпаття отримав повістку, але не з’явився на призовну дільницю для мобілізації.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, чоловік отримав повістку і не з’явився на призовну дільницю для мобілізації до Збройних Сил України. При цьому військовозобов’язаний був попереджений про притягнення до відповідальності за неявку", - йдеться у повідомленні.

Тепер чоловіку повідомили про підозру в ухиленні від призову на військову службу під час загальної мобілізації в період воєнного стану (ст. 336 КК України).

Покарання за цією статтею - від 2 до 5 років позбавлення волі.

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