Мужчине грозит 5 лет за то, что проигнорировал повестку, - прокуратура

43-летний житель Прикарпатья получил повестку, но не явился на призывной участок для мобилизации.

Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, мужчина получил повестку и не явился на призывной участок для мобилизации в Вооруженные силы Украины. При этом военнообязанный был предупрежден о привлечении к ответственности за неявку", - говорится в сообщении.

Теперь мужчине сообщили о подозрении в уклонении от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации в период военного положения (ст. 336 УК Украины).

Наказание по этой статье – от 2 до 5 лет лишения свободы.

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