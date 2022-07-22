Мужчине грозит 5 лет за то, что проигнорировал повестку, - прокуратура
43-летний житель Прикарпатья получил повестку, но не явился на призывной участок для мобилизации.
Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, мужчина получил повестку и не явился на призывной участок для мобилизации в Вооруженные силы Украины. При этом военнообязанный был предупрежден о привлечении к ответственности за неявку", - говорится в сообщении.
Теперь мужчине сообщили о подозрении в уклонении от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации в период военного положения (ст. 336 УК Украины).
Наказание по этой статье – от 2 до 5 лет лишения свободы.
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максимум штраф могут впаять
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Реєстрація:20.07.2022 - "...ехай науй навсегда..."(с)
Миллионы гос чиновников проедают бюджетные средства, это первые претенденты на фронт.
60+ тысяч погранцов на границе с ЕС ловят уклонистов, это что заград отряды?
Набу/шмабу почему не на фронте?
Як спам розсилка. Однім не хочуть 95,другим тюрма
1) Она датирована 16.04.2022 (предположим, что фото не та, что неважно).
2) В ней не указаны 3 детали, которые должны быть в ней согласно Закона.
Какие именно- не скажу, но у нормального адвоката это "дело" рассыплется за 5 минут.
Відповідно до статті 210-1 https://ips.ligazakon.net/document/view/kd0005?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03 Кодексу про адміністративні правопорушення в разі нез'явлення за викликом територіального центру комплектування та соціальної підтримки для визначення призначення у воєнний час тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
т.е. он уже должен был являться, значит сказали что он годен и должен явится для комплектации, тогда если не явится ответственность, не то явно в этой истории