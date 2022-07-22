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Новости Война
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Мужчине грозит 5 лет за то, что проигнорировал повестку, - прокуратура

повістка

43-летний житель Прикарпатья получил повестку, но не явился на призывной участок для мобилизации.

Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, мужчина получил повестку и не явился на призывной участок для мобилизации в Вооруженные силы Украины. При этом военнообязанный был предупрежден о привлечении к ответственности за неявку", - говорится в сообщении.

Теперь мужчине сообщили о подозрении в уклонении от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации в период военного положения (ст. 336 УК Украины).

Наказание по этой статье – от 2 до 5 лет лишения свободы.

Читайте также: 12 тыс. дол. за непригодность к военной службе - в Одесской области разоблачена схема продажи документов, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

прокуратура (5011) мобилизация (2761) Ивано-Франковская область (920) повестка (153)


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Топ комментарии
+38
А скільки дати за не прихід по 4 повісткам громадянину Зеленському?
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22.07.2022 11:28
+31
Вторая серия по геноциду мужчин?
Миллионы гос чиновников проедают бюджетные средства, это первые претенденты на фронт.
60+ тысяч погранцов на границе с ЕС ловят уклонистов, это что заград отряды?
Набу/шмабу почему не на фронте?
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22.07.2022 11:31
+30
А портнову чому не вручили? Слабо?
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22.07.2022 11:31
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Відсидить і буде балотуватися в президенти
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22.07.2022 11:27 Ответить
очередной вброс от 95 квартала все идите защищайте 95 квартал
максимум штраф могут впаять
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22.07.2022 12:30 Ответить


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Реєстрація:20.07.2022 - "...ехай науй навсегда..."(с)
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22.07.2022 11:30 Ответить
А скільки дати за не прихід по 4 повісткам громадянину Зеленському?
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22.07.2022 11:28 Ответить
А повістки тільки у військовий стан видають? Порошенко вводив військовий стан, але скільки галасу було! Свати заважали продавати!
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22.07.2022 11:52 Ответить
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22.07.2022 11:28 Ответить
Який депутат? Коли? ШОБЛО ТИ ЗРАКОЛИЗНЕ!
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22.07.2022 11:35 Ответить
...а скільки за чотири проігнорованих?
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22.07.2022 11:29 Ответить
...тепер я знаю, хто буде квартальному кловану до камери передачі заносити
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22.07.2022 11:49 Ответить
Президентська посада і реклама мужності на труселях, футболках, подушечках і шоколадках від 73% вівців.
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22.07.2022 12:48 Ответить
А портнову чому не вручили? Слабо?
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22.07.2022 11:31 Ответить
Етадруґоє. Портянкє задали почитати на літо "Кайдашеву сім'ю".
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22.07.2022 11:44 Ответить
Эта другое, ві не панімаєте
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22.07.2022 11:59 Ответить
Вторая серия по геноциду мужчин?
Миллионы гос чиновников проедают бюджетные средства, это первые претенденты на фронт.
60+ тысяч погранцов на границе с ЕС ловят уклонистов, это что заград отряды?
Набу/шмабу почему не на фронте?
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22.07.2022 11:31 Ответить
як там Портнов і його син хтось з прикордонників покаран? що обох призивного віку випустили за кордон
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22.07.2022 11:34 Ответить
Якщо подивитись реєєстр судових рішень, то рік умовно. І мав сенс оцей весь процес по витратах людино-годин по відлову одного ухилянта?
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22.07.2022 11:37 Ответить
Уклоніста Порошенка -- молодшого -- артилериста ніяк не можна виманити з Англіі
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22.07.2022 11:38 Ответить
Хтось текст повістки читав? Шановний призивник.....без Прізвища....без нічого,
Як спам розсилка. Однім не хочуть 95,другим тюрма
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22.07.2022 11:42 Ответить
Так він розписався при отриманні, чи йому її тільки в двері запхнули?
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22.07.2022 11:43 Ответить
5 лет за игнорирование повестки.. Так это Вове нашему 20 лет ломится?
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22.07.2022 11:45 Ответить
Мабуть є різниця, в який час: воєнний чи мирний.
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22.07.2022 12:03 Ответить
тогда 19
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22.07.2022 12:34 Ответить
За все що натворив- пожиттєво мінімум!
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22.07.2022 14:01 Ответить
Лишение свободы от 2 до 5 лет грозит лицам, которые не явились на запрос повестки о мобилизации лица. Если же повестка выдана впервые, для прохождения медкомиссии или сверки документов либо другое то тут предусмотрена лишь административная ответственность. Отвечая на ваш вопрос о совокупности лет наказания за совершенные преступления, отвечу вам что у нас в Украине действует статья 70 УК Украины о назначении наказания по совокупности преступлений. Практика наших судов показывает что за уклонение от мобилизации, ранее не судимые лица в основном получают условные сроки(статья 75 УК Украины).
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25.07.2022 15:40 Ответить
Лысому 2- мировому Кошевому слабо вручить?
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22.07.2022 11:45 Ответить
А погранцам что всякую шоблу повыпускала никто привлечь не хочет..... Не на часі? Ось вуйку строк усадити тут да справні
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22.07.2022 11:48 Ответить
Не посадять.Багато людей не йдуть в військомати,максимум буде умовно.Та й все одно всі в армії не будуть і навіть рити окопи не будуть.В тому ж Ізраїлі,який ******* в нас брати за зразок,під час воєнного стану,можна виїхати закордон.В нас же саме чоловіків зробили кріпаками,Бо наче всі можуть виїхати.Якби всі хотіли виїхати,то кордони би проривали.А найголовніше,що багато хто з населення,саме це і підтримує і хоче,щоб продовжувалося дурість.Не випустите закордон,буде страшенна бідність,бо без грошей нічого не буде.Гроші це основа.
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22.07.2022 11:56 Ответить
Меня и катали с утра мусора на медкомиссию и присылали гневные повестки от пороха о красных линиях. Сегодня опять все повторяется, и это у человека судимого по тяжелой статье(читайте Маркуса о маргиналах в армии). Власти же отвечу - сидеть не страшно, страшно не понимать последствий от необдуманных решений!
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25.07.2022 15:52 Ответить
Винагорода, земля - кишеня в мінусі. Мотивована професійна українська армія не в інтересах малоросів і їх кремлівських хазяїв.
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22.07.2022 12:06 Ответить
Кілька днів назад бачив біля воєнкомату мобілізованих, пузаті 50 річні дядьки, на деяких навіть броніки не застібалися. Виявилося, що це колишні совкові ракетчики, їх назбирали для формування нової частини. Потім приїхали командири цієї частини , довго матюкали воєнкоматних і майже всіх завернули , заявивши , що беременні їм не потрібні .
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22.07.2022 12:01 Ответить
Поліція - то діти малі, в сенсі допомоги у вилові чоловіків для вручення повісток. От НБУ - це дійсно по-дорослому! Ще кілька разів курс обвалять, народ роботу втратить, тоді всі побіжать за зарплату 30000 грн до війська.
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22.07.2022 12:02 Ответить
Смотрим на фото этой "повестки" (по незамазанным её частям) и не будем лохами:
1) Она датирована 16.04.2022 (предположим, что фото не та, что неважно).
2) В ней не указаны 3 детали, которые должны быть в ней согласно Закона.
Какие именно- не скажу, но у нормального адвоката это "дело" рассыплется за 5 минут.
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22.07.2022 12:05 Ответить
Без подписи призовника можете засунуть эту бумажку себе в ЖОПУ.Ничего ему не светит,куда котится наша страна с такими дебилами в органах власти
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22.07.2022 12:11 Ответить
Якщо зуміє ще три проігнорувати, то йому в другому турі можуть віддати голоси біля 73% виборців.
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22.07.2022 12:21 Ответить
А чому не вручають повістки Портнову, Червоненко, Мураєву, Ахметову, Новінському, синам Порошенка і т.д?!
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22.07.2022 12:24 Ответить
обов'язково синам Порошенка (до речі один служив в АТО, а другий в Англії там навчається), а сину Бені нє? а всьому шоблу "95 кварталу" нє? сину і онуку медведчука? Шуaричу і сину Шуфрича? а сину рабіновича нє? дітям гетьманцева нє? а синe Бужанського нє? а діти шефірів Нафмановичів та іншої "еліти"? Депутатів і їх дітей від "СН" "За Майбутнє", ОПЗЖ?Чи Ви бачите тільки Порошенка?
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22.07.2022 13:00 Ответить
Першим п'ятьом мали організувати небо в клітинку та друзів у смужку, а не повістки. Чи у нас в армії є штрафбати?
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22.07.2022 13:38 Ответить
шо то не то

Відповідно до статті 210-1 https://ips.ligazakon.net/document/view/kd0005?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03 Кодексу про адміністративні правопорушення в разі нез'явлення за викликом територіального центру комплектування та соціальної підтримки для визначення призначення у воєнний час тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

т.е. он уже должен был являться, значит сказали что он годен и должен явится для комплектации, тогда если не явится ответственность, не то явно в этой истории
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22.07.2022 12:37 Ответить
У него уважительная причина, переговоры в Стамбуле. Приедет тогда и забирайте
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22.07.2022 12:51 Ответить
Цікаво, а скільки загрожує тому, хто проігнорував 4 повістки?!!
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22.07.2022 14:03 Ответить
А баба Гониська вчора розказала жахливу річ, що 43 річний Василь не пішов до Гальки виконувати чоловічий обов'язок! Вона на нього заявила і тепер йому агрожує покарання,так що хлопи начувайтесь і по першому бажанню Гальки ставайте в чергу і чекайте своєї участі!!! А якщо серйозно,то потрібно спочатку дати раду з тими кого вже забрали,бо хлопці маякують,що народу вже повно,але основна маса не при ділі взагалі!
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22.07.2022 15:23 Ответить
300 000 полицейских мечтавших быть при оружии, на фронт их
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22.07.2022 15:50 Ответить
5 років за сраний папірець? Їбануті як кацапи. І чому вожжі правління, дісталися саме клоуну? Чому саме при не служившему ЗЕ, почалась війна? Бо ви лошари вибрали пацанчіка, а який вам за всі обіди вже 4ий рік мстить. Посадки олігархів хотіли, а отримати повістки
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22.07.2022 17:03 Ответить
ze 4 x 5=20?
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23.07.2022 07:23 Ответить
 
 