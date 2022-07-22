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Новини Війна
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З Луганщини окупанти вивезли 70 тисяч тонн зерна нового врожаю, - Гайдай

зерно

На окупованій території Луганщини фермери вчасно зібрали урожай зернових, однак зерно "націоналізувало" кубанське підприємство.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найпотужніші підприємства Луганської області – ТОВ СП "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" майже завершили збирання врожаю. Наразі окупанти відбирають в них врожаї та вивозять на Кубань.

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За оперативними даними, вже вивезено майже 70 тис. тонн зерна нового врожаю з області до Росії.

Фермери Луганщини залишилися без зерна, яке можна реалізувати та без коштів, щоб розрахуватися з населенням за паї. Крім того, чимало їхньої техніки окупанти вкрали та вивезли до РФ ще навесні, коли захопили території.

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Донбас (22355) зернові (1236) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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виставляється рахунок -і в міжнародний суд ).

проблем не буде .
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22.07.2022 11:36 Відповісти
Суду підсунуть сьогоднішню Єрмаківську "угоду" і скажуть, що все Ок.
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22.07.2022 11:53 Відповісти
Ага. Не с нашей властью. Скорее наоборот уже вышло. Мы разрешили продать ворованное у нас зерно в обмен на зеленый коридор.
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22.07.2022 11:53 Відповісти
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22.07.2022 11:38 Відповісти
і правильно зробили що вивезли. дураків потрібно вчити, а жниців ************. цим ссученим не поняти що жити вони при окупації небудуть.
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22.07.2022 11:58 Відповісти
також вивозять фермерів які не згодні з новими умовами. Вже троє моїх знайомих
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22.07.2022 12:54 Відповісти
 
 