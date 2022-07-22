З Луганщини окупанти вивезли 70 тисяч тонн зерна нового врожаю, - Гайдай
На окупованій території Луганщини фермери вчасно зібрали урожай зернових, однак зерно "націоналізувало" кубанське підприємство.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, найпотужніші підприємства Луганської області – ТОВ СП "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" майже завершили збирання врожаю. Наразі окупанти відбирають в них врожаї та вивозять на Кубань.
За оперативними даними, вже вивезено майже 70 тис. тонн зерна нового врожаю з області до Росії.
Фермери Луганщини залишилися без зерна, яке можна реалізувати та без коштів, щоб розрахуватися з населенням за паї. Крім того, чимало їхньої техніки окупанти вкрали та вивезли до РФ ще навесні, коли захопили території.
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