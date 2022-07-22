Щоб Україна продовжувала існувати як сильна незалежна держава, їй доведеться стати в якомусь сенсі Ізраїлем, - посол Бродський
Україна може використати ізраїльський досвід побудови держави.
Таку думку висловив надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Він наголошує на необхідності покладатися на свої сили, зберегти демократію та зміцнити зв'язки з діаспорою.
"У вас просто не буде іншого вибору для того, щоб Україна продовжувала існувати як сильна незалежна держава, окрім як стати "Ізраїлем" у якомусь сенсі", - сказав Бродський.
За його словами, є три моменти, які Україна може використати. "Перший - покладатися лише на себе. Це приходить згодом, і я впевнений, Україна здобуде уроки з цієї війни… Так, у нас є партнерські відносини з багатьма країнами, у нас є стратегічні відносини зі США, це дуже важливий козир, але у військовому сенсі Ізраїль покладається лише на себе. Він має свої військові технології, він активно експортує їх у всьому світі. І виходить із того, що в хвилину небезпеки не можна розраховувати на чиюсь допомогу".
"Другий - будь-що, зберігати демократію і свободу слова. І це той урок, який Ізраїль здобув за 74 роки свого існування, тому що в цьому й полягає сила держави. У різних думках, можливості викладати свою думку, вести дискусії. Попри війни, попри такі травматичні події, як вбивство прем'єр-міністра наприклад. У таких умовах є небезпека скотитись до авторитаризму, задушити свободу слова. Ізраїль не пішов цим шляхом і це було правильно. Зрештою, це послабило б суспільство і державу", - вважає він.
Третій, сказав він, - "все, що стосується зв'язку з діаспорою". "Українська діаспора зростає. З одного боку, це втрати для держави. Я думаю, що якась частина людей не повернеться до України. Можна дивитися на це як на втрати, можна - як на актив держави, з яким потрібно працювати і який, зрештою, може підтримати країну у скрутну хвилину і не тільки. Це те, що в Ізраїлі було від початку. Україні, я думаю, треба активніше працювати з вихідцями з країни в різних регіонах світу і покладатися на їхню підтримку", - сказав Бродський.
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Он для конкретных условий и для конкретных ракет и для нынешней войны не подходит совершенно.
Но опять и снова все тот же стон - дайте Купол.
А "нахуа", как говорят китайцы, что в приблизительном переводе означает - Данный девайс вам ни к чему.
Украине стать как Израиль - это нечто совсем другое.
Все проклинают нынешнюю власть за то, что она упустила оборону и строила дороги.
Точно также эти же люди проклинали бы эту же власть, если бы она развивала оборону в ущерб дорогам, а войны так и не случилось.
Так вот пример Израиля, это "два в одном" - и развитая оборона при наличии врагов вокруг и превосходные дороги.
А что значит "очень бы подошел"?
Системы Хэц-2/3 это новейшие субстратосферные перехватчики.
И все тот же китайский вопрос - "А нахуа?"
Хэц заточен на баллистические ракеты и его сфера применения - стратосфера.
На сегодняшний день Израилю противостоит Иран, который в отличии от арабов оружие производить может сам. От ручных БПЛА до Атомной Бомбы, все в ассортименте иранских вооружений.
Трохи они слабоваты в авиации, но компенсируют это развитым ракетным потенциалом. Беспилотники, ракеты, подлодки, сухопутные машины, и все это собственного иранского производства
А у нашому випадку з г+г і більшістю - мабуть, це наслідки совєтських чисток - згадайте, скільки багатих українських селян було розкуркулено та вислано на заслання і скільки нашої інтелігенції - розстріляно.
Як завжди, такі на 2х стільцях.
Таке переконання висловив 13-й чемпіон світу з шахів, російський опозиціонер https://twitter.com/Kasparov63?fbclid=IwAR3J1yVlSGZTpBnUpOittMh0Rx8LaQbM822a0QZi9xfSVsy0Ojrj_jRiLkM Гарі Каспаров . Думками він https://war.obozrevatel.com/ukr/kasparov-na-zahodi-e-strah-pered-peremogoyu-ukraini-ta-porazki-putina.htm поділився , спілкуючись із шефредактором OBOZREVATEL https://www.facebook.com/orest.sokhar Орестом Сохаром у межах авторського проєкту "Орестократія".
За його словами, глава РФ, плануючи вторгнення в Україну, вважав, що його армії вдасться досягти значних успіхів на сході, а також захопити південь країни.
"Тобто, якщо не вийти на лінію Дніпра, то принаймні вирівняти лінію фронту від Луганська до Одеси. Одесу вони теж мріяли захопити, але, зважаючи на все, нині це вже перестало бути актуальним для них. І я майже впевнений, що до 7 жовтня, до 70-річного путінського ювілею (диктатори їх дуже **********), планується оголошення перемоги в межах захоплених територій", - зазначив Каспаров.
Він підкреслив, що тепер окупанти намагаються хоча би просто зафіксувати територіальні надбання, "окопатися і вести переговори з позиції сили", як вважає кремлівський лідер. На думку шахіста, саме це "лежить в основі домінуючої концепції" Путіна щодо війни.
Починаючи з 1967 року і до 1985 Ізраїль воював не так з арабами, як з СРСР. Совєти засипали арабів горами зброї, а коли переконалися, що вони впоратися з ним не в змозі, просто тупо посадили свій персонал і прямо воювали з Ізраїлем
та и таких... не мало на Олимпе (в кабмине, ОПе и прочей номенклатурной хитрож*пе)
Это вам евреи написали сказки.
Римляне, галы, бриты, саксы, викинги, анты, готы, японцы, китайцы и т.д долго смеялись бы, что они из евреев.
Хотя бы на фейс посмотреть и сразу ясно.
Как в Израиле правят евреи.
В Польше правят в основном поляки и посмотрите на результат.
Ясно, що ворогам державності країни, свободи не повинно бути, а у всьому іншому свобода.
А то виходить, що ЗМІ, які симпатизують тим чи іншим політикам, часто коректують цю свободу так як вони бачать - на користь тим кому симпатизують.
«Эпохальным событием начала 2017 года, о котором мировые СМИ даже и вскользь не упомянули, стала высадка в порту Одессы первой группы переселенцев из Израиля, которую возглавил Игорь Беркут.
Эта группа из 183 евреев-первопроходцев прибыла на Украину из Хайфы, чтобы на благодатной земле Южной Украины заложить первый камень в фундамент Небесного Иерусалима», - сообщил портал «Контрольный выстрел» (http://kv-journal.su ). Несомненно, что следующим станет Крым.
Из выступления самого Игоря Беркута - исполнительного директора проекта создания главного очага мирового еврейства на территории пяти южных украинских областей - стало известно, что Новый Иерусалим к 2027г. станет для евреев-переселенцев очагом процветания, построенного на технологиях 7-го хозяйственного уклада (Видео см. ниже).
По словам Игоря Беркута, которого в Израиле многие почитают, как «Машиаха Бен Йосефа», деньги и решающие прорывные технологии для Небесного Иерусалима будут даны крупнейшими банкирскими домами и мировыми ТНК, большинство из которых принадлежит евреям.
Проект Небесного Иерусалима есть практический ответ на предречения хорошо осведомленного политического тяжеловеса Генри Киссинджера и покойного палестинского пророка Шейха Ясина о том, что уже к 2022-2025 годам проживание евреев на нынешней территории Израиля станет невозможным из-за агрессивности окружающего мусульманского населения, природных аномалий и грядущего катаклизма «Битвы Конца».
Передовая группа еврейских поселенцев под руководством Игоря Беркута начала подготовку инфраструктуры для приема первых ста тысяч израильтян. Приезд их и расселение на территории Нового Иерусалима: Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, ожидается до середины 2018 года. А всего до конца 2022 года намечается прибытие на Новую Родину 6 миллионов евреев из Израиля и более 12 миллионов из России, США и стран Евросоюза.
Управление Новым Иерусалимом, когда он будет официально объявлен после принятия закона о децентрализации Украины, будет доверено Совету Благоволителей в составе 12-ти руководителей.
Украине хватит 5 миллионов жителей, остальных утилизировать. Игорь Беркут
Крах государства Украина-осталось 3-12 лет. И.Беркут
https://shabdua.livejournal.com/5285995.html?fbclid=IwAR0aBM9TsMPYGyPQFYv-uW0LH9gwPemVTiuR5G7AwcV3ipCD3XFuN4Ws1Kk
1. Воровать/захватывать земли, обманывать и кидать соседей как рабzzія ?
2. Быть врагом со ВСЕМИ странами, которые граничат с тобой?
3. Воевать постоянно?
4. За бабки выдавать свои паспорта и прятать криминалитет от следствия за бабло ?
5. Дружить с путиным не поддерживать санкции, и единственным в мире летать в кремль, как премьер-министр натаньяху на поклон к путину?
6. Устраивать пророzzійские митинги и бегать по израилю с флагами ссср и рф ?
7. Ничем вообще не помогать Украине, кроме мед палатки стоматологов возле границы с Польшей.
8. После 24 февраля ввести визовые ограничения для украинцев ?
Зашибись програмка
Единственное что получается это дружить одновременно с США и рабzzией 🤣