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Новини Війна
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Щоб Україна продовжувала існувати як сильна незалежна держава, їй доведеться стати в якомусь сенсі Ізраїлем, - посол Бродський

бродський,міхаель

Україна може використати ізраїльський досвід побудови держави.

Таку думку висловив надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він наголошує на необхідності покладатися на свої сили, зберегти демократію та зміцнити зв'язки з діаспорою.

"У вас просто не буде іншого вибору для того, щоб Україна продовжувала існувати як сильна незалежна держава, окрім як стати "Ізраїлем" у якомусь сенсі", - сказав Бродський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль відкрив гуманітарний повітряний коридор і надішле Україні 6 літаків з ліками, медичним обладнанням та продуктами, - посол

За його словами, є три моменти, які Україна може використати. "Перший - покладатися лише на себе. Це приходить згодом, і я впевнений, Україна здобуде уроки з цієї війни… Так, у нас є партнерські відносини з багатьма країнами, у нас є стратегічні відносини зі США, це дуже важливий козир, але у військовому сенсі Ізраїль покладається лише на себе. Він має свої військові технології, він активно експортує їх у всьому світі. І виходить із того, що в хвилину небезпеки не можна розраховувати на чиюсь допомогу".

"Другий - будь-що, зберігати демократію і свободу слова. І це той урок, який Ізраїль здобув за 74 роки свого існування, тому що в цьому й полягає сила держави. У різних думках, можливості викладати свою думку, вести дискусії. Попри війни, попри такі травматичні події, як вбивство прем'єр-міністра наприклад. У таких умовах є небезпека скотитись до авторитаризму, задушити свободу слова. Ізраїль не пішов цим шляхом і це було правильно. Зрештою, це послабило б суспільство і державу", - вважає він.

Третій, сказав він, - "все, що стосується зв'язку з діаспорою". "Українська діаспора зростає. З одного боку, це втрати для держави. Я думаю, що якась частина людей не повернеться до України. Можна дивитися на це як на втрати, можна - як на актив держави, з яким потрібно працювати і який, зрештою, може підтримати країну у скрутну хвилину і не тільки. Це те, що в Ізраїлі було від початку. Україні, я думаю, треба активніше працювати з вихідцями з країни в різних регіонах світу і покладатися на їхню підтримку", - сказав Бродський.

Також читайте: В Ізраїлі Росія проплачує антиукраїнські демонстрації, - посольство

Автор: 

Ізраїль (1640) Бродський посол (37)


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Топ коментарі
+10
Израиль строили евреи, которые хотели в нём жить, а у нас идёт процесс выкачивания бабла из страны и проживания за границей, в этом и проблемка
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22.07.2022 11:53
+10
Уже множество раз было сказано, что Железный Купол для Украины, как воду носить решетом.
Он для конкретных условий и для конкретных ракет и для нынешней войны не подходит совершенно.
Но опять и снова все тот же стон - дайте Купол.
А "нахуа", как говорят китайцы, что в приблизительном переводе означает - Данный девайс вам ни к чему.
Украине стать как Израиль - это нечто совсем другое.
Все проклинают нынешнюю власть за то, что она упустила оборону и строила дороги.
Точно также эти же люди проклинали бы эту же власть, если бы она развивала оборону в ущерб дорогам, а войны так и не случилось.
Так вот пример Израиля, это "два в одном" - и развитая оборона при наличии врагов вокруг и превосходные дороги.
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22.07.2022 11:57
+10
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22.07.2022 12:00
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Может, для начала "Железный купол" дадите? Уже будет немножко похоже. Или вы только дружеским советом?..
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22.07.2022 11:49 Відповісти
Уже множество раз было сказано, что Железный Купол для Украины, как воду носить решетом.
Он для конкретных условий и для конкретных ракет и для нынешней войны не подходит совершенно.
Но опять и снова все тот же стон - дайте Купол.
А "нахуа", как говорят китайцы, что в приблизительном переводе означает - Данный девайс вам ни к чему.
Украине стать как Израиль - это нечто совсем другое.
Все проклинают нынешнюю власть за то, что она упустила оборону и строила дороги.
Точно также эти же люди проклинали бы эту же власть, если бы она развивала оборону в ущерб дорогам, а войны так и не случилось.
Так вот пример Израиля, это "два в одном" - и развитая оборона при наличии врагов вокруг и превосходные дороги.
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22.07.2022 11:57 Відповісти
Я вас умоляю, нам бы очень подошел вас чудесный комплекс Хец, искандеры сбивать... Но кто то очень боится россиюшки... Кстати, Израилю выгодно ее ослабление... Думайте.
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22.07.2022 12:12 Відповісти
Ну, да, у Израиля система ПВО многокомпонентная - Железный Купол, Праща Давида, Пэтриот, Хец-2/3.
А что значит "очень бы подошел"?
Системы Хэц-2/3 это новейшие субстратосферные перехватчики.
И все тот же китайский вопрос - "А нахуа?"
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22.07.2022 12:17 Відповісти
Вони не знають,просто дайте нам,це як і мантра яку повторювали тисячі дегенератів-закройті неба,нас бамбят!
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22.07.2022 12:21 Відповісти
Сбивать Искандеры, Точка У.
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22.07.2022 12:33 Відповісти
Точка и Искандеры - низколетящие оперативно-тактические ракеты.
Хэц заточен на баллистические ракеты и его сфера применения - стратосфера.
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22.07.2022 12:39 Відповісти
Если комплекс сбивает иранский Шахаб-3, который разработан на основе китайского Дунфена-21, который в свою очередь есть копией ракеты советского комплекса Ельбрус, то уж ракеты Точки У он обязательно должен сбивать.
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22.07.2022 13:24 Відповісти
"В 2012 году американо-израильский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC консорциум Boeing - IAI объявил о намерении поставлять противоракетные комплексы «Хец-2» и «Хец-3» на международный рынок - в частности, потенциальными покупателями называются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Южная Корея и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Индия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%86_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-10 [10] ." (С) Купляй!
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22.07.2022 12:34 Відповісти
Порівняв *** з пальцем - скільки там того Ізраїлю і скільки там євреїв на одиницю площі?
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22.07.2022 12:15 Відповісти
Противостояние государства Израиль с его врагами не соизмеримо с противостоянием Украины и россии. В вашем случае высокотехнологичная страна противостоит врагам, которые экспортируют оружие, а во многих случаях просто принимают его в дар. В случае же Украины, то мы противостоим государству с полным циклом производства вооружения: атомных подводных лодок, кораблей, всего спектра пво, боевой авиации, бронетехники и боеприпасов...
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22.07.2022 12:22 Відповісти
Ти експорт від імпорту відрізнити не можеш, а вже маєш свою "думку". Круто!
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22.07.2022 12:36 Відповісти
Эта точка зрения уже неактуальна.
На сегодняшний день Израилю противостоит Иран, который в отличии от арабов оружие производить может сам. От ручных БПЛА до Атомной Бомбы, все в ассортименте иранских вооружений.
Трохи они слабоваты в авиации, но компенсируют это развитым ракетным потенциалом. Беспилотники, ракеты, подлодки, сухопутные машины, и все это собственного иранского производства
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22.07.2022 12:37 Відповісти
Іран? Атомні бомби? Сам? Да без параші вони б камінням воювали
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22.07.2022 14:52 Відповісти
Ізраїлю залізний купол ніхто не давав і він потрібен лише Харкову.
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22.07.2022 12:00 Відповісти
В Израиле, на их счастье, большинство населения имеют высокий IQ. А большинство украинских избирателей 2019 года до сих пор думают, что им IQ раздадут по Г+Г вместе с мозгами.
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22.07.2022 11:52 Відповісти
а бывшие совки население? ну так не надо идеализировать
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22.07.2022 11:55 Відповісти
Бывшие совки разделились на 2 части: одни остались совками и не выучили ни слова на иврите, другие стали Израильтянами. Зависит от IQ.
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22.07.2022 13:47 Відповісти
Ну? Ты хасидов встречал?))) Таи айкю просто заоблачный.)))
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22.07.2022 12:33 Відповісти
Високий IQ насамперед характерний для євреїв-діаспори. У чужих державах їм потрібно було адаптуватись до не завжди сприятливих умов, тому виживання напряму залежало від інтелекту і "вміння крутитись". Зараз цей рівень приблизно такий, як і в інших країнах.

А у нашому випадку з г+г і більшістю - мабуть, це наслідки совєтських чисток - згадайте, скільки багатих українських селян було розкуркулено та вислано на заслання і скільки нашої інтелігенції - розстріляно.
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22.07.2022 13:01 Відповісти
Т.е., по вашему, все достижения Израиля за последние 75 лет сделаны евреями диаспоры? Тогда дайте нам такую же "диаспору".
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22.07.2022 13:58 Відповісти
Прозрачный намёк на IQ не был предназначен для стойких зебилов. Узбакойтесь.
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22.07.2022 13:49 Відповісти
все люди по Адаму и Еве евреи. Первый шаг сделан)... а "фронтирным " народом как были тысячелетия, так и остались(
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22.07.2022 11:52 Відповісти
Блін, я мабуть від мавпи походжу
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22.07.2022 12:16 Відповісти
...тільки не це!!!!
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22.07.2022 11:53 Відповісти
Люто плюсую.
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22.07.2022 12:10 Відповісти
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22.07.2022 12:28 Відповісти
Израиль строили евреи, которые хотели в нём жить, а у нас идёт процесс выкачивания бабла из страны и проживания за границей, в этом и проблемка
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22.07.2022 11:53 Відповісти
Хлопцi тут на заробiтках.
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22.07.2022 11:57 Відповісти
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22.07.2022 12:00 Відповісти
"Министр обороны Израиля Ганц заявил на Аспенском форуме по безопасности, что его страна поддерживает Украину, но ей не нужен конфликт с Россией."
Як завжди, такі на 2х стільцях.
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22.07.2022 12:01 Відповісти
Українській армії найближчим часом потрібно продемонструвати успіх у боях проти окупантів, відтісняючи їх із захоплених територій. А похитнути позицію російського диктатора Володимира Путіна може звільнення саме південного міста Херсон.

Таке переконання висловив 13-й чемпіон світу з шахів, російський опозиціонер https://twitter.com/Kasparov63?fbclid=IwAR3J1yVlSGZTpBnUpOittMh0Rx8LaQbM822a0QZi9xfSVsy0Ojrj_jRiLkM Гарі Каспаров . Думками він https://war.obozrevatel.com/ukr/kasparov-na-zahodi-e-strah-pered-peremogoyu-ukraini-ta-porazki-putina.htm поділився , спілкуючись із шефредактором OBOZREVATEL https://www.facebook.com/orest.sokhar Орестом Сохаром у межах авторського проєкту "Орестократія".

За його словами, глава РФ, плануючи вторгнення в Україну, вважав, що його армії вдасться досягти значних успіхів на сході, а також захопити південь країни.

"Тобто, якщо не вийти на лінію Дніпра, то принаймні вирівняти лінію фронту від Луганська до Одеси. Одесу вони теж мріяли захопити, але, зважаючи на все, нині це вже перестало бути актуальним для них. І я майже впевнений, що до 7 жовтня, до 70-річного путінського ювілею (диктатори їх дуже **********), планується оголошення перемоги в межах захоплених територій", - зазначив Каспаров.

Він підкреслив, що тепер окупанти намагаються хоча би просто зафіксувати територіальні надбання, "окопатися і вести переговори з позиції сили", як вважає кремлівський лідер. На думку шахіста, саме це "лежить в основі домінуючої концепції" Путіна щодо війни.
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22.07.2022 12:07 Відповісти
так ізраїль постійно воює. але у них не було ворога як росія, вони й досі бздят погіршить із нею звязки блокуючи зброю навіть будучи за тисячі км від москалєй. все з ким вони воювали це сирія та палестинські терористи. не навчені. не оснащені.
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22.07.2022 12:12 Відповісти
ви не знаєте історії і тому пишете якусь ересь...
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22.07.2022 12:24 Відповісти
Порівняння некоректне.
Починаючи з 1967 року і до 1985 Ізраїль воював не так з арабами, як з СРСР. Совєти засипали арабів горами зброї, а коли переконалися, що вони впоратися з ним не в змозі, просто тупо посадили свій персонал і прямо воювали з Ізраїлем
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22.07.2022 12:25 Відповісти
"все з ким вони воювали це сирія та палестинські терористи. не навчені. не оснащені." (С) Якраз СРСР та немита їх навчали і оснащували.
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22.07.2022 12:42 Відповісти
У протистоянні з ворогом,еврей завжди підтримає еврея,навіть якщо його за щось ненавидить,і якщо ви допоможете еврею,він ніколи цього не забуде,у нас все навпаки,а ще невігластво та тупість хомосовєтікус.і просте питання-скільки проживе "комік"із жартом "сіньйор холокост"у Ісраїлі?
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22.07.2022 12:13 Відповісти
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22.07.2022 12:16 Відповісти
ну как бы... по любви к гешефту тут таки уже есть схожесть...
та и таких... не мало на Олимпе (в кабмине, ОПе и прочей номенклатурной хитрож*пе)
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22.07.2022 12:16 Відповісти
Хто вам заважає обирати українців?
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22.07.2022 12:23 Відповісти
В нас часто неукраїнці кажуть, що вони українці. І на них ще й білборди роблять з текстами типу "Вона Україна". На українцях відпрацьовувались складні технології. Сподіваюсь, що після перемоги (яка обов'язково має бути) це закінчиться.
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22.07.2022 12:55 Відповісти
Доповню, що мають бути закони, які перекриють можливості технологій обмана населення. З кримінальною відповідальністю.
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22.07.2022 12:57 Відповісти
Что бы стать вторым Израилем, у власти должна быть вторая Голда Меир, а не свита Коломойши.
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22.07.2022 12:22 Відповісти
но пока разные недалекие люди будут думать, что для того, чтобы закончить войну, нужно перестать стрелять, разоружиться, завалить оборонный заказ и отойти на несколько км вглубь своей территории, это вряд ли получиться...
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22.07.2022 12:29 Відповісти
Нічого Україні від держави Ізраїль у військовому плані очікувати не слід. Ізраїль : 1 панічно боїться росію, 2 існують певні гешефти між двома країнами...
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22.07.2022 12:36 Відповісти
А як назвати продаж зброї за кордон,з 2014року,це гешефт ілі єта другоє,перш ніж когось звинуватити,подивіться на себе.
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22.07.2022 12:46 Відповісти
При слабкому державному фінансуванні дослідно-конструкторських робіт підприємства мали якось жити. Тим більше, що війна стимулювала розвиток озброєння.
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22.07.2022 15:26 Відповісти
"все люди по Адаму и Еве евреи"

Это вам евреи написали сказки.
Римляне, галы, бриты, саксы, викинги, анты, готы, японцы, китайцы и т.д долго смеялись бы, что они из евреев.

Хотя бы на фейс посмотреть и сразу ясно.
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22.07.2022 12:44 Відповісти
а как на земле обетованной поставлена борьба со шпионажем и предательством. Думаю, что зер гут.
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22.07.2022 12:53 Відповісти
В Украине должны править украинцы.
Как в Израиле правят евреи.
В Польше правят в основном поляки и посмотрите на результат.
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22.07.2022 12:53 Відповісти
Україною мають керувати люди, які хочуть тут жити, хочуть тут вчити і залишати своїх дітей, хочуть будувати і розвивати красиве і наукове. А оті всі мігранти і жлоби київські мають зовсім інші цілі в житті, хоча є українцями етнічними і їх мільйони таких продажних у всіх сенсах.
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22.07.2022 20:48 Відповісти
Для того щоб народ у нас був розумним і голосував правильно, необхідна справжня свобода слова, а не управляєма, яку загоняють в якісь вузькі рамки.
Ясно, що ворогам державності країни, свободи не повинно бути, а у всьому іншому свобода.
А то виходить, що ЗМІ, які симпатизують тим чи іншим політикам, часто коректують цю свободу так як вони бачать - на користь тим кому симпатизують.
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22.07.2022 13:11 Відповісти
Термінове припинення продажу землі. (в Ізраїлі земля не продається-тільки оренда). "наші" євреї в цьому питанні чомусь не хочуть бути схожими на Ізраїль? Ізраїль теж виділив кошти на скапку земель в Україні. Після війни мають бути анульовані всі дії пов"язані з продажею землі.
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22.07.2022 13:52 Відповісти
Я українка, я в Україні, і я хочу купувати і продавати землю. Тому відвали зі своєю тупістю!
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22.07.2022 20:50 Відповісти
НАШЕСТВИЕ НАЧАЛОСЬ... О старте на Украине заветного еврейского проекта: «Небесный Иерусалим».

«Эпохальным событием начала 2017 года, о котором мировые СМИ даже и вскользь не упомянули, стала высадка в порту Одессы первой группы переселенцев из Израиля, которую возглавил Игорь Беркут.

Эта группа из 183 евреев-первопроходцев прибыла на Украину из Хайфы, чтобы на благодатной земле Южной Украины заложить первый камень в фундамент Небесного Иерусалима», - сообщил портал «Контрольный выстрел» (http://kv-journal.su ). Несомненно, что следующим станет Крым.

Из выступления самого Игоря Беркута - исполнительного директора проекта создания главного очага мирового еврейства на территории пяти южных украинских областей - стало известно, что Новый Иерусалим к 2027г. станет для евреев-переселенцев очагом процветания, построенного на технологиях 7-го хозяйственного уклада (Видео см. ниже).

По словам Игоря Беркута, которого в Израиле многие почитают, как «Машиаха Бен Йосефа», деньги и решающие прорывные технологии для Небесного Иерусалима будут даны крупнейшими банкирскими домами и мировыми ТНК, большинство из которых принадлежит евреям.

Проект Небесного Иерусалима есть практический ответ на предречения хорошо осведомленного политического тяжеловеса Генри Киссинджера и покойного палестинского пророка Шейха Ясина о том, что уже к 2022-2025 годам проживание евреев на нынешней территории Израиля станет невозможным из-за агрессивности окружающего мусульманского населения, природных аномалий и грядущего катаклизма «Битвы Конца».

Передовая группа еврейских поселенцев под руководством Игоря Беркута начала подготовку инфраструктуры для приема первых ста тысяч израильтян. Приезд их и расселение на территории Нового Иерусалима: Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, ожидается до середины 2018 года. А всего до конца 2022 года намечается прибытие на Новую Родину 6 миллионов евреев из Израиля и более 12 миллионов из России, США и стран Евросоюза.

Управление Новым Иерусалимом, когда он будет официально объявлен после принятия закона о децентрализации Украины, будет доверено Совету Благоволителей в составе 12-ти руководителей.

Украине хватит 5 миллионов жителей, остальных утилизировать. Игорь Беркут

Крах государства Украина-осталось 3-12 лет. И.Беркут

https://shabdua.livejournal.com/5285995.html?fbclid=IwAR0aBM9TsMPYGyPQFYv-uW0LH9gwPemVTiuR5G7AwcV3ipCD3XFuN4Ws1Kk
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22.07.2022 14:04 Відповісти
Ізраїль ніколи не вів війни з ядерною державою такого рівня як параша. По-друге такої підтримки від штатів мало хто мав. Тому кожен йде своїм шляхом, лише зедибіли йдуть іншим ніж всі
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22.07.2022 14:57 Відповісти
Скажімо трохи інакше - Ізраїль докладає багатьох зусиль, щоб його противники не стали ядерними державами. Тому у 1981 та 2007 роках знищив ядерні реактори Іраку та Сирії відповідно, а на сьогодні методично знищує ядерну програму Ірану. А з ядерною державою воював, чому ні? Хто сказав, що СРСР був неядерною державою? А Ізраїль із ним теж воював. Війна Судного Дня, в 1973 році, коли Ізраїль на початку мало не програв, але наприкінці все було вже стандартно, насувалася нова арабська катастрофа та ізраїльські танки прямим наведенням били по Каїру та Дамаську, радянською стороною був пред'явлений негайний ультиматум - або Ізраїль припиняє військові дії або атомний удар по Тель Авіву
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22.07.2022 15:31 Відповісти
Якщо б українці озброїлися до зубів, то ніяка параша ніколи б так не вторглася!!! А було б щось типу ізраїльського варіанту. Шантаж і залякування і помста ракетами з-за кордону.
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22.07.2022 20:54 Відповісти
это значит что все должны проходить военную службу
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22.07.2022 15:16 Відповісти
Это значит:
1. Воровать/захватывать земли, обманывать и кидать соседей как рабzzія ?
2. Быть врагом со ВСЕМИ странами, которые граничат с тобой?
3. Воевать постоянно?
4. За бабки выдавать свои паспорта и прятать криминалитет от следствия за бабло ?
5. Дружить с путиным не поддерживать санкции, и единственным в мире летать в кремль, как премьер-министр натаньяху на поклон к путину?
6. Устраивать пророzzійские митинги и бегать по израилю с флагами ссср и рф ?
7. Ничем вообще не помогать Украине, кроме мед палатки стоматологов возле границы с Польшей.
8. После 24 февраля ввести визовые ограничения для украинцев ?
Зашибись програмка

Единственное что получается это дружить одновременно с США и рабzzией 🤣
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22.07.2022 16:09 Відповісти
Абсолютно правильні слова пана посла! Або ми озброюємося власним виробництвом зброї і всі йдемо на подготовку в армію, або нас знищать беззбройних не сьогодні, так після завтра. І будемо нічим не краще наших пращурів, які так нічого і не домоглися своєю боротьбою за Україну в минулих століттях. А щоразу лягали під парашу, дохли, асимілювалися, програвали, емігрували.
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22.07.2022 20:58 Відповісти
 
 