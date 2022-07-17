В Ізраїлі Росія проплачує антиукраїнські демонстрації, - посольство

Посольство України в Ізраїлі заявило про зростання останнім часом у різних містах країни кількості фінансованих Росією антиукраїнських демонстрацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі диппредставництва у Твітері.

"Російська агресія проти України поширюється також на Ізраїль. Нещодавно, поряд із помітною пропагандистською атакою в соціальних мережах, ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, фінансованих російським урядом. Ці демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі", - зазначили у посольстві.

Коментуючи ці антиукраїнські акції, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зауважив, що у посольстві "не шоковані і не здивовані" тим, що російське фінансування спрямовується на введення громадськості в оману.

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"Незважаючи на організовані демонстрації, ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну у протистоянні брутальній російській агресії", - зазначив посол.