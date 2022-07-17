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В Ізраїлі Росія проплачує антиукраїнські демонстрації, - посольство

ізраїль

Посольство України в Ізраїлі заявило про зростання останнім часом у різних містах країни кількості фінансованих Росією антиукраїнських демонстрацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі диппредставництва у Твітері.

"Російська агресія проти України поширюється також на Ізраїль. Нещодавно, поряд із помітною пропагандистською атакою в соціальних мережах, ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, фінансованих російським урядом. Ці демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі", - зазначили у посольстві.

Коментуючи ці антиукраїнські акції, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зауважив, що у посольстві "не шоковані і не здивовані" тим, що російське фінансування спрямовується на введення громадськості в оману.

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"Незважаючи на організовані демонстрації, ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну у протистоянні брутальній російській агресії", - зазначив посол.

Автор: 

Ізраїль (1639) росія (65073)


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Топ коментарі
+11
А я думав - чого це в нас євреї такі бідні?...виявляється тому, що українці жадібні.
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17.07.2022 19:17
+11
В антиукраїнських акціях беруть участь тільки совкові євреї, які в свій час втікали з СРСР, але тепер за ним сильно ностальгують. А бабло для старого совкового єврея понад усе...
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17.07.2022 19:27
+10
Всьо, євреїв в гУмань не пускати!
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17.07.2022 19:20
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а хто заважає українським службам платити євреям?

Платіть, і вони будуть танцювати для вас.

Не будьте жадібними
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17.07.2022 19:12 Відповісти
А я думав - чого це в нас євреї такі бідні?...виявляється тому, що українці жадібні.
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17.07.2022 19:17 Відповісти
щоб украЇнські жадібні жидята платили чистокровним євреям, в підтримку України?
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17.07.2022 19:18 Відповісти
Этой всей беды можно было бы избежать, если бы не один богатый еврей который игрался с Байденом и жал руку, обнимал.
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17.07.2022 19:20 Відповісти
Рассмешили! Политика так и делается. Но суть в возможностях. У орков есть чем платить за этот цирк. Наши же люди наивны и ошибочно считают, что есть справедливость. А политики не наивны. Они алчны.
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17.07.2022 19:17 Відповісти
Кацап?
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17.07.2022 19:19 Відповісти
Я еврей и очень удивляюсь на Ваш пост. Танцевать для Вас я не буду ни за какие деньги. Или возьму деньги, но станцую так, что Вы вместо меня сами танцевать пойдете.
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17.07.2022 19:24 Відповісти
Вспомнился анекдот, как у мечети напротив друг друга сидели двое и просили милостыню. Один в арабской одежде, а другой в еврейской. И тому, кто в арабской щедро подавали, а кто в еврейской - нет. Ну, один сердобольный араб тому, кто в еврейской одежде кинул монету и посоветовал - иди к синагоге, здесь тебе не подадут. И ушёл. И тот, кто в еврейской обратился к тому, кто напротив: "Слышишь, Изя, они, таки, будут учить нас зарабатывать!?"
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17.07.2022 19:35 Відповісти
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17.07.2022 19:41 Відповісти
Ви не візьмете гроші, хто Вас лайкає не візьме, АЛЕ хто тоді танцює для росіян в Ізраїлі зараз?

Невже знову араби?

новина на Цензорі про гроші
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17.07.2022 19:38 Відповісти
Ти не єврей, ти кацап.
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17.07.2022 19:52 Відповісти
Причина сварок - московська орда.
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17.07.2022 20:03 Відповісти
. Не пропокуйте антисемітизм.
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17.07.2022 20:06 Відповісти
Ви за гроші продасте рідну маму. За холокост з німців скільки мільярдів дойчмарок зідрали? І продовжуєте циганити... І - нічого, не подавилися? А, фактично продали спадкоємцям нацистів за гроші мільйони своїх убієнних соплеміннинків. Ні? Пам"ять у вас коротенька, ой, коротенька...
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17.07.2022 20:41 Відповісти
А за кацапські?
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18.07.2022 06:24 Відповісти
... цікаво і скільки жидва бере з кацапів? з якими лозунгами виходять жидки на мітинг, коли чудово володіють інформацією, що кацапня безжально обстрілює міста України. Може нам проплати антиізраїльський мітин в Палестині, - уявляю реакцію євреїв - вай-вай антисемітизм. Так що поліції Ізраїлю потрібно затримати всіх учасників та депортувати в кацапію.
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17.07.2022 20:02 Відповісти
и это до сих пор удивляет ?
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17.07.2022 19:18 Відповісти
)) одного zе, в оману не введеш. він з дєрьмаком з оману родом.
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17.07.2022 19:22 Відповісти
Всьо, євреїв в гУмань не пускати!
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17.07.2022 19:20 Відповісти
Нахмана обміняти на Софійський Собор в Константинополі (ПЦУ)
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17.07.2022 19:38 Відповісти
Не удивлюсь, если запоребрик еще и посылает туда руссо политико туристо, которые придают этим сборищам массовости. В принципе, израильтяне склонны больше озабочиваться своими проблемами (коих хватает), поэтому на митинг в поддержку запоребрика массово не пойдут.
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17.07.2022 19:21 Відповісти
Пох
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17.07.2022 19:21 Відповісти
Шекелі прьежде всьего, а потім юденрат, Бабин Яр і холокост.
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17.07.2022 19:27 Відповісти
В антиукраїнських акціях беруть участь тільки совкові євреї, які в свій час втікали з СРСР, але тепер за ним сильно ностальгують. А бабло для старого совкового єврея понад усе...
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17.07.2022 19:27 Відповісти
шо - то євреі лоханулись -- вони шо нюх потіряли
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17.07.2022 19:28 Відповісти
Хасіди міра!, хранітєлєй могіли Цадіка хотят унічтожить, а ви дивитесь мовчки, ракєти літають над Уманью а ви мовчіти,а поставити Залізний купол у вас шо дєнєг нєту, це позор, шо він вам скаже
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17.07.2022 19:34 Відповісти
это стабильный приработок для недавних уzкоязычных эмигрантов. Но через годик придется подыскивать другие варианты дополнительного заработка...
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17.07.2022 19:36 Відповісти
А кто сказал, что на демонстрацию за Россию в Израиле выходят именно евреи? В 90-е в Израиль за компанию с евреями приехали те, у кого, скажем, дедушка был еврей, что не делает евреем. А также масса неевреев со всего СССР безо всяких родственников, которые дали взятку в паспортном столе и им вписали что нужно. Есть, конечно и евреи, которые за Путина. Но всей этой шоблы на демонстрации выходит мало, пара десятков на весь 8-миллионный Израиль. Тех же арабов и то больше, вот эти искренне любят Путина. А теперь давайте вспомним, сколько выходило в самой Украине за Януковича на демонстрации. Да и сейчас - каждый день ловят предателей, шпионов, корректировщиков в самой Украине. Так что не надо вестись на провокации. Фу быть такими антисемитами, как рашисты.
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17.07.2022 19:37 Відповісти
та марно щось їм пояснювати. слово "єврей" як гарні дріжжі - відразу все гівно до верху спливає))
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17.07.2022 19:44 Відповісти
Ти що також " богаізбранная" сорокорічна приблуда?
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17.07.2022 19:47 Відповісти
Не чув, скоро там ісраєль визнає що був голодомор в Україні? Чи коли звірства стосуються ісусусиків то всі повинні жаліти їх, а як у других горе то можна казати в нас нема доказів? Мерзенні приблуди які за кроваві руські рублі і в синагозі напердять.
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17.07.2022 19:45 Відповісти
Чушь собачья. Быть гражданином Израиля не имея еврейской крови нереально. Это вам не США или Украина,где куча кацапов с её паспортами.
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17.07.2022 20:19 Відповісти
не умничай.Хватает тут граждан не евреев.
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17.07.2022 22:27 Відповісти
Мне просто интересно, сколько тебе лет, что ты до сих пор такой наивный. Полно там неевреев: арабов, друзов, эфиопов, русских и прочих граждан, не считая тех, кто с ВНЖ или разрешениями на работу типа арабов с "территорий" и филлипинок. За взятку в пасп.столе только так вписывали еврейские корни, ты по молодости не помнишь 90е?
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18.07.2022 17:27 Відповісти
«Фальшиве ніколи не буває міцним». © П'єр Буаст
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17.07.2022 19:40 Відповісти
Там пів Ізраїля - колишні кацапи, які й досі дивляться кацапське ТВ.
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17.07.2022 19:41 Відповісти
І навіть не колишні, а чистокровні москалі, що зовні, що ментально, які не можуть три слова на івриті зв'язати
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17.07.2022 19:59 Відповісти
Не більше 15% (2019) які МОЖУТЬ говорити російською, з них не більше половини справді на ньому вдома розмовляють. Частина їх - не "русскiє", а народи СРСР. Далеко не всі ******* ту тоталітарну країну та "дивляться кацапське ТВ".
Мовчу про багато єврейських родин, у яких КДБ садило у в'язницю когось, вони особливо "*******" Росію та Путіна особисто.
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17.07.2022 20:08 Відповісти
Посла звільнити. Його робота на посаді-ніяка. Звільнили в Грузії посла за те, нічого не робив, і цього звільнити. Чого він там відсиджується?
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17.07.2022 19:49 Відповісти
пусть выходят.вы лучше договаривайтесь о новом железном куполе.новый с лазерной пушкой.
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17.07.2022 19:53 Відповісти
Нінащо цей "купол" не вартий. Скільки крилатих ракет він збив?, Скільки гіперзвукових? Скільки високоточних? Саморобні пітарди від фактично беззбройних палестинців він може і збиває... Таку навалу, як Україна ваш сраний Ізраїль не витримав би і кількох годин. Припиніть надувати щоки - вас це все ще чекає....
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17.07.2022 20:51 Відповісти
Яке складне життя у підарасів: кожен день шукати, де б ще піднасрати українцям. А могли б щось корисне робить
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17.07.2022 20:00 Відповісти
Це не «проросійські» мітинги-це збіговисько украіножерів. Серед євреїв і ізраеліс таких є досить багато.
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17.07.2022 20:09 Відповісти
https://youtu.be/xO0u1tj892M
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17.07.2022 20:18 Відповісти
Це відео просто шикарне. Бачив його вже із субтитрами на івриті. Усім, хто його бачив, дуже сподобався заклик приїжджати і наводити пордок в Ізраїлі.
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17.07.2022 20:34 Відповісти
бред ...
В інших країнах - типа Італії - ще можливо ...
А тут - жида ******* ...
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17.07.2022 20:27 Відповісти
гітлєр настока вазнєнавіділ єврєєв што напал на савєцій саюз!
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17.07.2022 20:48 Відповісти
Єврейське питання в т.з. "расовій теорії" А. Гітлера не входило навіть до першої десятки. Рейх ставив високі цілі.
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17.07.2022 21:01 Відповісти
...і у ракетній програмі та ядерних технологіях він їх таки досяг.
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17.07.2022 21:05 Відповісти
Надо же какая новость айайай впервые наверное???!!!
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17.07.2022 21:30 Відповісти
Щоб зрозуміти , але посольство України в Тель-Авіві розташованно на вулиці "Єрміяhy" -- вулиці з одностороннім рухом довжиною в 30 номерів й там натовпу з 20 особ можливо розміститися виключно , якщо стрибати на дахи сусідніх будинків . Для порівняння - проукраїнські митинги відбуваються на площі головного театру країни (Хабіма) - де крім театру кілька концертних залів . Останній мітинг зібрав 7-10 тисяч й в основному молоді люди . А на ************* ходять софкоїдні старпери , або вихідці з Середньої Азії (бухарські євреї) . Й взагалом , як в Ізраїлі ******* свої прапори й прапори США ... Але зараз жовтоблакитних більше можно зустріти по вулицях й на балконах домівок . Й це в Тель-Авіві , де відсоток вихідців з СНД в пять разів меньше ніж Бат-Ямі й Рамат-Гані . Вивішувати московську символіку якщо хтось би хотів , то "сусіди не зрозуміють" Крім посольства її ніде нема , хоча біля посольства Московії там теж навколо усі сусідні дома ромальованні жовтоблакитним , про що їхні консули постіно скаржаться в поліцію .
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17.07.2022 21:40 Відповісти
Я б Корнійчуку запропонував би трохи постажуватися в Дойчі -- ось де він би відчув би , що таке прокремлівський натовп - пів километра на бульварі шириною в 40 метрів .
Ось то Вам , пан Євген , не клаптик 7х150 метрів на вулиці Єрміяhu - де й 50 осіб вже натовп .
А боротися потрібно не з маразматиками під 70 років й стрійше , а з однобокими публікаціями в медіа , яки зараз постійно мусують тему "Колиївщини" , тему "пєтлюрАфскіх пАгромафф" -- саме на це требо реагувати посольству , саме це найбільш небеспечно , бо якщо ця тема розбухується , то требо відкривати архіви , требо згадувати історичний контекст й те, що саме від московитів завжди була ініціатива , що саме Московія в часи Колиївщини розбухувала міжнаціональні конфлікти й що саме Московія була єдиним вигодонабувачем . Й що саме в Московії аж до 1917 року існували людожерськи закони проти євреїв . Й що тільки в УНР були аж 2 парламенські фракції єврейськи .
Й що в Київі , де дійсно була уся повнота влади у Петлюри (УНР) а йще при Скоропацькому не було жодного насильства (а я йще особисто мав свідків того часу) . А при краснодупих , а особливо при денікінцях коївся повни жах . Я вже не кажу про 3 дні на розграбунок , які особисто Денікін надав своїм вояками в Київі .
Моя бабуся , донька купця першої гільдії , киянка в 2-му поколінні, сестра непмана , коли їх було 92 роки обожнювала Льоньку Брежнєва . Це я дурень 10 років спробував її переконати . Але послу не 10 років . Посольство повинно реагувати на системні речі , а не на купку маразматиків .
А системні речі , це місцеві проплаченні ****** публікації .
Якова Кедмі викинули з усіх медіа , але через нього все одно можно штучно проплачувати певні публікації . Ранійше теми глибокого минулого були цікаві віключно купці обережних в їх оцінках істориків . А журналісти певні не мають інколи а ні репутації (наукової) , а ні знань . Зараз усе це розбухується !
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17.07.2022 22:28 Відповісти
Чому в Ізраїлі певні латентні прихильники ***** дуже обережно поводять себе й тільки пролетарії не соромляться . Бо існує певне застереження у середовищі HR й у работодавців , особливо в ІТ , що прихильність до ***** є яскравою ознакою схільності до насильства , крадіжки й латентний садизм .
Й це не жарт й не вигадка . Втратити високий заробіток ніхто не бажає . А довести HR , що ти не садист латентний й не гвалтівник можливий дуже важко . Не кажучи про схильність до крадіжки , на яку перевіряють й программерів теж , якщо вони працюють на банки й страхові компанії .
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17.07.2022 22:50 Відповісти
Таки давайте разберёмся, ***** про Гитлера с еврейской кровью преувеличивал или надо было дать денег ?
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18.07.2022 00:12 Відповісти
Удивляться нечему, еврей за бабло и мать родную продаст.
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18.07.2022 03:56 Відповісти
Митинги в поддержку Украины собирают в Израиле тысячи людей абсолютно бесплатно. На проросийские приходят несколько десятков пенсионеров скучающих по совку или малообразованых маргиналов.
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18.07.2022 05:37 Відповісти
Їдь в Україну, я спеціально для тебе навіть кацапські срублі знайду. Будеш годинами танцювати для мене в шапкі з наклеїними пейсами.
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18.07.2022 12:52 Відповісти
Наче ви сорокарічні приблуди щось вирішуєте, якщо США накаже, до будете один поперед одного відправляти зброю цілодобово.
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18.07.2022 12:55 Відповісти
 
 