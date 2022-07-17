В Израиле Россия проплачивает антиукраинские демонстрации, - посольство

Посольство Украины в Израиле заявило о росте в последнее время в количестве финансируемых Россией антиукраинских демонстраций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении диппредставительства в Твиттере.

"Русская агрессия против Украины распространяется также на Израиль. Недавно, наряду с заметной пропагандистской атакой в ​​социальных сетях, мы стали свидетелями антиукраинских демонстраций, финансируемых российским правительством. Эти демонстрации прошли в Хайфе, Нетания и перед посольством Украины в Израиле", — отметили в посольстве. .

Комментируя эти антиукраинские акции, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что в посольстве "не шокированы и не удивлены" тем, что российское финансирование устремляется на введение общественности в заблуждение.

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"Несмотря на организованные демонстрации, израильская общественность в большинстве своем поддерживает Украину в противостоянии грубой российской агрессии", — отметил посол.