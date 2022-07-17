В Израиле Россия проплачивает антиукраинские демонстрации, - посольство
Посольство Украины в Израиле заявило о росте в последнее время в количестве финансируемых Россией антиукраинских демонстраций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении диппредставительства в Твиттере.
"Русская агрессия против Украины распространяется также на Израиль. Недавно, наряду с заметной пропагандистской атакой в социальных сетях, мы стали свидетелями антиукраинских демонстраций, финансируемых российским правительством. Эти демонстрации прошли в Хайфе, Нетания и перед посольством Украины в Израиле", — отметили в посольстве. .
Комментируя эти антиукраинские акции, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что в посольстве "не шокированы и не удивлены" тем, что российское финансирование устремляется на введение общественности в заблуждение.
"Несмотря на организованные демонстрации, израильская общественность в большинстве своем поддерживает Украину в противостоянии грубой российской агрессии", — отметил посол.
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Платіть, і вони будуть танцювати для вас.
Не будьте жадібними
Невже знову араби?
новина на Цензорі про гроші
Мовчу про багато єврейських родин, у яких КДБ садило у в'язницю когось, вони особливо "*******" Росію та Путіна особисто.
В інших країнах - типа Італії - ще можливо ...
А тут - жида ******* ...
Ось то Вам , пан Євген , не клаптик 7х150 метрів на вулиці Єрміяhu - де й 50 осіб вже натовп .
А боротися потрібно не з маразматиками під 70 років й стрійше , а з однобокими публікаціями в медіа , яки зараз постійно мусують тему "Колиївщини" , тему "пєтлюрАфскіх пАгромафф" -- саме на це требо реагувати посольству , саме це найбільш небеспечно , бо якщо ця тема розбухується , то требо відкривати архіви , требо згадувати історичний контекст й те, що саме від московитів завжди була ініціатива , що саме Московія в часи Колиївщини розбухувала міжнаціональні конфлікти й що саме Московія була єдиним вигодонабувачем . Й що саме в Московії аж до 1917 року існували людожерськи закони проти євреїв . Й що тільки в УНР були аж 2 парламенські фракції єврейськи .
Й що в Київі , де дійсно була уся повнота влади у Петлюри (УНР) а йще при Скоропацькому не було жодного насильства (а я йще особисто мав свідків того часу) . А при краснодупих , а особливо при денікінцях коївся повни жах . Я вже не кажу про 3 дні на розграбунок , які особисто Денікін надав своїм вояками в Київі .
Моя бабуся , донька купця першої гільдії , киянка в 2-му поколінні, сестра непмана , коли їх було 92 роки обожнювала Льоньку Брежнєва . Це я дурень 10 років спробував її переконати . Але послу не 10 років . Посольство повинно реагувати на системні речі , а не на купку маразматиків .
А системні речі , це місцеві проплаченні ****** публікації .
Якова Кедмі викинули з усіх медіа , але через нього все одно можно штучно проплачувати певні публікації . Ранійше теми глибокого минулого були цікаві віключно купці обережних в їх оцінках істориків . А журналісти певні не мають інколи а ні репутації (наукової) , а ні знань . Зараз усе це розбухується !
Й це не жарт й не вигадка . Втратити високий заробіток ніхто не бажає . А довести HR , що ти не садист латентний й не гвалтівник можливий дуже важко . Не кажучи про схильність до крадіжки , на яку перевіряють й программерів теж , якщо вони працюють на банки й страхові компанії .