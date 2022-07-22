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Новини Окуповані території
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Окупанти заблокували Google на території ОРДЛО за цькування росіян

google

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що роботу Google на території псевдореспубліки заблокували, раніше таке ж рішення ухвалили окупанти Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Пушилін звинуватив Google у пропаганді тероризму та насильства щодо всіх росіян та особливо населення Донбасу, а також у нав'язуванні брехні та дезінформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страчувати іноземців будемо через розстріл, - терорист Пушилін

"Відбувається справжнє цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації. На передовій інформаційних технологій у зв'язку з цим – пошукова система Google, яка відкрито за наказом своїх кураторів з американського уряду пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу", - зазначив ватажок окупантів

"Ми ухвалили рішення про блокування Google на території "ДНР". Так чинять у будь-якому суспільстві зі злочинцями: їх ізолюють від інших людей", — написав він.

Він заявив, що заборона буде скасована, якщо Google "перестане проводити свою злочинну політику і повернеться в русло закону, моралі та здорового глузду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Google відключить частину російських провайдерів від своїх серверів, – ЗМІ

Раніше ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник звинуватив Google у пропаганді тероризму та екстремізму.  Він запевняв, що окупована територія Луганської області "впорається і без Google".

Автор: 

Google (702) Пушилін Денис (135) блокування (649) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+13
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22.07.2022 13:02
+13
Лугандон перейде на Яндекс.
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22.07.2022 13:09
+10
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22.07.2022 12:55
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22.07.2022 12:46 Відповісти
В устах Хомского это означает, что нужно дать свободу слова путину и рашатудей.
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22.07.2022 13:31 Відповісти
Бо ві ще одна лівацька консерва. Сьогодні читала його статтю, що НАТО спровокувало війну, Україна погана, бо забороняє російські книжки, треба віддати рашці території і т. д.
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22.07.2022 14:29 Відповісти
*він
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22.07.2022 14:30 Відповісти
Да-да, именно так. путин - монстр и преступник, но россия не может проиграть, потому что не может никогда, а значит плохие США сражаются до последнего украинца, и значит мы должны вместо того, чтобы поставлять оружие, заглянуть в глаза пуйлу. Хомский всё обтягивает в интеллигентскую обёрточку, но суть от этого не меняется.
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22.07.2022 14:36 Відповісти
рашисты не только правду приватизировали но и мораль и здравый смысл.
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22.07.2022 12:47 Відповісти
Чепушилка дрыщет жиденьким. Курмаршал заждался в аду.
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22.07.2022 12:49 Відповісти
Все вірно. От вас і потрібно ізолювати.
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22.07.2022 12:50 Відповісти
Хочу додати-на іншому світі у вигляді 200.
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22.07.2022 12:53 Відповісти
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22.07.2022 12:55 Відповісти
Теперь стал понятен смысл выражения "забанен в гугле"!
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22.07.2022 12:55 Відповісти
Так нехай гугл заблокує всі пристрої під управлінням андроїд - і хай шукають старі нокія. А якщо по всій русі, от буде весело.
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22.07.2022 14:30 Відповісти
"Так чинять у будь-якому суспільстві зі злочинцями: їх ізолюють від інших людей"

Саме так. В тому числі - блокують доступ до інформації. Найтупіші це роблять самостійно.
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22.07.2022 12:56 Відповісти
Без мізків впорались, так чому ж без Гугл не впораються? Цілком підтримую мудре рішення!
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22.07.2022 12:58 Відповісти
Китай поклав мільони і роки щоб заблокувати Гугл, а ці поци думають, що указ видали і все в ажурі? "Дбли блд" (С)
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22.07.2022 13:00 Відповісти
"Гугл, стой! "Раз, два!"
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22.07.2022 13:32 Відповісти
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22.07.2022 13:02 Відповісти
Хай заберуть ще телефони і комп'ютери, щоб не було можливості в той ворожий Гугл навіть зайти.
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22.07.2022 13:08 Відповісти
Не,неполучаєця.Дбл,блд.
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22.07.2022 13:09 Відповісти
Лугандон перейде на Яндекс.
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22.07.2022 13:09 Відповісти
Так чинять у будь-якому суспільстві зі злочинцями: їх ізолюють від інших людей", Джерело:

Злочинці ОРДЛО вже ізольовані і будуть далі ізольовані від цивілізованих людей.
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22.07.2022 13:12 Відповісти
вбивцю називати вбивцею це цькування?

може правда очі коле
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22.07.2022 13:14 Відповісти
Вперед в середньовіччя ,заборонити будь які блага цивілізації лише "русски мир", ось такий вибір цього терористичного утворення.
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22.07.2022 13:16 Відповісти
startpage.com
пошукові результати гугла чере проксі, кому потрібно, давно користуюсь.

А так це не смішно все, як і у нас можуть з часом щось заблокувати, вже сміялись з ордло, що чоловіків хапають на вулицях, коли вже і у самих почали (хай не хапати, а поки вручати повістки на зупинках транспорту чи вокзалах, те що бачив)
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22.07.2022 13:23 Відповісти
Ти тільки що порівняв хєр із пальцем, вітаю!
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22.07.2022 14:31 Відповісти
Хот б пи**ів про злочинну політику та мораль тільки не обезяна **********
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22.07.2022 13:28 Відповісти
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22.07.2022 13:29 Відповісти
Як там було влітку 1941, у перші дні спецоперації Рейху з декомунізації росії та окупованих нею територій? Усіх зобов'язали здати радіоприймачі! Отак нехай і зараз зроблять - усім в ОРДЛО здати комп'ютери, смартфони та інші гаджети з доступом в інтернет. А потім у випадку виявлення такого девайса - розстріл нахій!
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22.07.2022 13:50 Відповісти
Пушилін така гнила істота, що ніякі женевські конвенції його не врятували б попади він мені в руки
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22.07.2022 15:08 Відповісти
я далеко ніяк не з ордло, але з обіду вже теж не можу зайти ні на джимейл ні на ютуб
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22.07.2022 15:19 Відповісти
Вони ж хотіли занурення в московітське болото, чого тоді гвалтують? Ідіть за курсом кацапського корабля!
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22.07.2022 17:02 Відповісти
 
 