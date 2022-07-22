Окупанти заблокували Google на території ОРДЛО за цькування росіян
Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що роботу Google на території псевдореспубліки заблокували, раніше таке ж рішення ухвалили окупанти Луганської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "РИА Новости".
Пушилін звинуватив Google у пропаганді тероризму та насильства щодо всіх росіян та особливо населення Донбасу, а також у нав'язуванні брехні та дезінформації.
"Відбувається справжнє цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації. На передовій інформаційних технологій у зв'язку з цим – пошукова система Google, яка відкрито за наказом своїх кураторів з американського уряду пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу", - зазначив ватажок окупантів
"Ми ухвалили рішення про блокування Google на території "ДНР". Так чинять у будь-якому суспільстві зі злочинцями: їх ізолюють від інших людей", — написав він.
Він заявив, що заборона буде скасована, якщо Google "перестане проводити свою злочинну політику і повернеться в русло закону, моралі та здорового глузду".
Раніше ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник звинуватив Google у пропаганді тероризму та екстремізму. Він запевняв, що окупована територія Луганської області "впорається і без Google".
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Саме так. В тому числі - блокують доступ до інформації. Найтупіші це роблять самостійно.
Злочинці ОРДЛО вже ізольовані і будуть далі ізольовані від цивілізованих людей.
може правда очі коле
пошукові результати гугла чере проксі, кому потрібно, давно користуюсь.
А так це не смішно все, як і у нас можуть з часом щось заблокувати, вже сміялись з ордло, що чоловіків хапають на вулицях, коли вже і у самих почали (хай не хапати, а поки вручати повістки на зупинках транспорту чи вокзалах, те що бачив)