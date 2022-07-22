Працівники Маріупольського меткомбінату відмовляються працювати на росіян і влаштували "тихий бунт", - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі робітники заводу відмовляються працювати на росіян і влаштували "тихий бунт".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча робітники влаштували свій тихий бунт, відмовившись бігти на міни. Росіяни повернули саперів, робота по розчистці майже зупинилась", - йдеться в повідомленні.

За його словами, на деяких виробництвах Маріуполя люди працюють з 8:00 до 20:00 без води і на сонці. Він додав, що ситуацію не рятує навіть анонсована зарплата в 45 тис. рублів.

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