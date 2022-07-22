Працівники Маріупольського меткомбінату відмовляються працювати на росіян і влаштували "тихий бунт", - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі робітники заводу відмовляються працювати на росіян і влаштували "тихий бунт".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча робітники влаштували свій тихий бунт, відмовившись бігти на міни. Росіяни повернули саперів, робота по розчистці майже зупинилась", - йдеться в повідомленні.
За його словами, на деяких виробництвах Маріуполя люди працюють з 8:00 до 20:00 без води і на сонці. Він додав, що ситуацію не рятує навіть анонсована зарплата в 45 тис. рублів.
Топ коментарі
+6 частный сектор
показати весь коментар22.07.2022 13:56
+6 Влад Казарецький
показати весь коментар22.07.2022 14:00
+5 Garry Grant
показати весь коментар22.07.2022 13:54
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Garry Grant
показати весь коментар22.07.2022 13:54 Відповісти Мені подобається 5
Йцу Кенг #461207
показати весь коментар22.07.2022 14:29 Відповісти Мені подобається 3
Night Lights
показати весь коментар22.07.2022 17:12 Відповісти Мені подобається 1
Тульман Шупельпельц
показати весь коментар22.07.2022 15:49 Відповісти Мені подобається 5
Night Lights
показати весь коментар22.07.2022 16:52 Відповісти Мені подобається 2
Чиста Пречиста
показати весь коментар22.07.2022 21:12 Відповісти Мені подобається 0
частный сектор
показати весь коментар22.07.2022 13:54 Відповісти Мені подобається 3
частный сектор
показати весь коментар22.07.2022 13:56 Відповісти Мені подобається 6
Чиста Пречиста
показати весь коментар22.07.2022 21:14 Відповісти Мені подобається 0
Влад Казарецький
показати весь коментар22.07.2022 14:00 Відповісти Мені подобається 6
Pan Kotskyi
показати весь коментар22.07.2022 14:23 Відповісти Мені подобається 1
Борис Дородный #318712
показати весь коментар22.07.2022 15:53 Відповісти Мені подобається 1
Чиста Пречиста
показати весь коментар22.07.2022 21:16 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль