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Працівники Маріупольського меткомбінату відмовляються працювати на росіян і влаштували "тихий бунт", - Андрющенко

маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі робітники заводу відмовляються працювати на росіян і влаштували "тихий бунт".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча робітники влаштували свій тихий бунт, відмовившись бігти на міни. Росіяни повернули саперів, робота по розчистці майже зупинилась", - йдеться в повідомленні.

За його словами, на деяких виробництвах Маріуполя люди працюють з 8:00 до 20:00 без води і на сонці. Він додав, що ситуацію не рятує навіть анонсована зарплата в 45 тис. рублів.

Також читайте: В Маріуполі окупанти змушують фермерів віддати їм врожай та майно й забороняють евакуйовуватися, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3228) окупація (6687) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+6
за пакетик с ролтоном вкалывать как и работникам лугандона этого хотели
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22.07.2022 13:56
+6
Це майже як "гудки"-Ахметова.
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22.07.2022 14:00
+5
Чому ватнічкам не подобається "працвєтаніє"?
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22.07.2022 13:54
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Чому ватнічкам не подобається "працвєтаніє"?
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22.07.2022 13:54 Відповісти
тому, що вони чекали на солодке слово "халява".......
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22.07.2022 14:29 Відповісти
Це зовсім не так. Дивіться новий ролік Дениса Казанського на цю тему https://www.youtube.com/watch?v=O5wv1RpZtDw&ab_channel=DenisKazanskyi
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22.07.2022 17:12 Відповісти
Тому що Ти тут головний ватник, люди в оккупации сопротивляются врагу как могут, а ты юродствуешь. Ты ждал и дождался этого часа, да, поюродствовать на крови и горе десятков тысяч мариупольцев?
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22.07.2022 15:49 Відповісти
Чому ти називаєш ватніками українців, котрі опинились не по своєму бажанню в окупації???
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22.07.2022 16:52 Відповісти
Тварюка ти кончена! Вибрав **** гандонів київських, які сотні тисяч людей на пекло прирікли, знаючи що буде війна, не людей не майно,ні ресурси не захистили! Зброю не виробили! Ти дно! Щоб ти виродок на власній шкурі всі принади окупації пережив!!!!
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22.07.2022 21:12 Відповісти
зимой все ощутят и поймут работники завода
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22.07.2022 13:54 Відповісти
за пакетик с ролтоном вкалывать как и работникам лугандона этого хотели
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22.07.2022 13:56 Відповісти
Ніхто з Маріупольців цього не хотів! А ті, хто хотіли, за 8 років з'їхалися в твій лугандон!
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22.07.2022 21:14 Відповісти
Це майже як "гудки"-Ахметова.
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22.07.2022 14:00 Відповісти
Нічо, "зачіньщіков - на падвал", "рабсілу" привезуть з-за Уралу... Це вам не "біндєри", цацкатись не будуть! Комбінат с гордим імєнєм Ільічя (цікаво, котрого з двох історичних Іллічів?) мусить "давать странє угля"!
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22.07.2022 14:23 Відповісти
Вроде принадлежал меткомбинат Таруте. имени того членина. что гамназистом был в симбирске. А папашка у членина был главным инспектором всех уч-заведений губернии. Ну как не дать такому сынку медальку золотую? А Азовсталь принадлежит Ахметову.
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22.07.2022 15:53 Відповісти
А чого ж ти, мєга патріот, мєга біндеровець , з Польщі пишеш? Ви, мігранти, нічим не кращі ворогів!
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22.07.2022 21:16 Відповісти
 
 