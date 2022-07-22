Українські воїни знищили РСЗВ "Град" та гаубицю "Мста-С" росіян, - ОК "Південь"

Захисники України на південному фронті продовжують нищити ворога.

Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Протягом минулої ночі українські артилеристи під час виконання вогневих завдань ліквідували дев'ять військових армії Росії та знищили реактивну систему залпового вогню "Град" та самохідну гаубицю "Мста-С". Втім, остаточні втрати ворога ще уточнюються.

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