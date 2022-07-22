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Новини Війна Російська агресія
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Українські воїни знищили РСЗВ "Град" та гаубицю "Мста-С" росіян, - ОК "Південь"

артилерія

Захисники України на південному фронті продовжують нищити ворога.

Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Протягом минулої ночі українські артилеристи під час виконання вогневих завдань ліквідували дев'ять військових армії Росії та знищили реактивну систему залпового вогню "Град" та самохідну гаубицю "Мста-С". Втім, остаточні втрати ворога ще уточнюються.

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армія рф (17359) втрати (4396)


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Помста Мсті.
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22.07.2022 17:34 Відповісти
СБ України @ServiceSsu
Російські окупанти потерпають від ЗСУ на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ
https://twitter.com/i/status/1550485622711795712
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22.07.2022 17:36 Відповісти
It's time to order GBU-53/B for Ukrainian Air Force. That would've proven to be a great scale tipping component on the battlefield.
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22.07.2022 17:39 Відповісти
В Бердянську чимось гахнули по маскалям.
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22.07.2022 17:42 Відповісти
Що там про оточення 2000 рашистських вояк в районі Зеленопілля на півночі Херсонщини кажуть? Дадуть їм знову "зелений коридор"?
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22.07.2022 17:42 Відповісти
Наши источники опровергают информацию о "котле" под Херсоном
Сейчас в тг-каналах активно распространяется инфа о якобы окружении нашими военными около 2 тысяч российских военных под Херсоном. Якобы россияне попали в котел и собираются сдаться.
Эта информация не соответствует действительности.
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22.07.2022 17:44 Відповісти
А хто це такі "ваші істочніки", пане кацап?
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22.07.2022 17:53 Відповісти
Говорят что ещё не котел, а только кастрюля. Нет разницы - у обоих есть крышка. Этого будет достаточно.
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22.07.2022 17:59 Відповісти
ну коли і Бочкала бреше то це вже дно
військовий кореспондент побував у багатьох гарячих точках
і щоб писати не правду шо то не віриться
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22.07.2022 18:37 Відповісти
 
 