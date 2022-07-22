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Українські воїни знищили РСЗВ "Град" та гаубицю "Мста-С" росіян, - ОК "Південь"
Захисники України на південному фронті продовжують нищити ворога.
Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
Протягом минулої ночі українські артилеристи під час виконання вогневих завдань ліквідували дев'ять військових армії Росії та знищили реактивну систему залпового вогню "Град" та самохідну гаубицю "Мста-С". Втім, остаточні втрати ворога ще уточнюються.
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Російські окупанти потерпають від ЗСУ на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ
https://twitter.com/i/status/1550485622711795712
Сейчас в тг-каналах активно распространяется инфа о якобы окружении нашими военными около 2 тысяч российских военных под Херсоном. Якобы россияне попали в котел и собираются сдаться.
Эта информация не соответствует действительности.
військовий кореспондент побував у багатьох гарячих точках
і щоб писати не правду шо то не віриться