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Україна та Гватемала домовилися про безвізовий режим

гватемала

Громадяни Гватемали зможуть приїжджати до України без візи та перебувати на території протягом 90 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

22 липня уряд України схвалив проект Угоди між Кабміном та Урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог. Документ передбачає, що українці зможуть в'їжджати до Гватемали на 90 днів без візи, а громадяни Гватемали - до України.

Взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян встановлюється на постійній основі.

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"Україна та Гватемала мають дружні та партнерські відносини. Гватемала твердо підтримує нашу державу у протидії російській агресії. Коли безвізова угода вступить в дію, це дозволить посилити міжлюдські контакти, сприятиме розвитку бізнесу, культурних обмінів, туристичних подорожей", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

З 2009 року українці могли в'їхати до Гватемали без візи, а гватемальці мали оформити обов'язкову візу для перетину кордону України.

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Гватемала (14) безвізовий режим (1336)


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Топ коментарі
+11
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22.07.2022 18:23
+8
Как вовремя. Всегда хотел слетать в Гватемалу или Гваделупу... вот только границы закрыты. Накуй нужно сейчас это.
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22.07.2022 18:23
+7
Єрмак і Зе готують собі місце приземлення ?
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22.07.2022 18:21
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Єрмак і Зе готують собі місце приземлення ?
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22.07.2022 18:21 Відповісти
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22.07.2022 18:23 Відповісти
вчасно-
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22.07.2022 18:21 Відповісти
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22.07.2022 19:07 Відповісти
Якраз на часі, всі сумують і не знають де знайти собі ще якісь розваги, а тут Боневтік їм, опа - і Гватемала.
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22.07.2022 18:22 Відповісти
Как вовремя. Всегда хотел слетать в Гватемалу или Гваделупу... вот только границы закрыты. Накуй нужно сейчас это.
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22.07.2022 18:23 Відповісти
Вот тєпєрь зажівьом...
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22.07.2022 18:24 Відповісти
Не на часі, зєбіли!
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22.07.2022 18:24 Відповісти
Зеля к пенсии готовится?!
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22.07.2022 18:24 Відповісти
Це під час війни перша необхідність.
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22.07.2022 18:24 Відповісти
Нарешті поїду прошвирнутись по Гватемалі.
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22.07.2022 18:25 Відповісти
ну.. най буде
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22.07.2022 18:25 Відповісти
Завжди хотів побувать
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22.07.2022 18:25 Відповісти
Спєрва Гондурас
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22.07.2022 18:36 Відповісти
из оперы "корея признала лугандон" ))
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22.07.2022 18:27 Відповісти
А шо там, в Гватемалі?
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22.07.2022 18:32 Відповісти
Около 90% кокаина, потребляемого в США, завозится как раз через Гватемалу. Основные поставщики - Мексиканский картель Синалоа и группа Лос Зетас.
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22.07.2022 18:33 Відповісти
В Гватемалі росте добра кава-арабіка Продається в Україні(принаймі, у Львові і Києві)
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22.07.2022 18:39 Відповісти
Кофе з Коста Ріка найкращий з усієї Центральної Америки
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22.07.2022 19:16 Відповісти
Ура! Прорив у зовнішній політиці!
А де безвіз з Гондурасом?
Ну не ідиотизм?
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22.07.2022 18:42 Відповісти
А Україна і не знала,
Що нас чекає Гватемала,
Але в країни ще, тим часом,
Нема безвізу з Гондурасом.
Від Занзібару, і до Кріту, -
Ганяє доля нас по світу,
Та українцю, як відомо,
Живеться любо тільки вдома!

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22.07.2022 19:24 Відповісти
Наконецто
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22.07.2022 19:17 Відповісти
До речі з Гватемали зістається перетинути Мексіку і хопа! ти вже на березі Ріо Гранде
а кордон із Штатами зараз дякуючи відомо кому майже відкритий
Пʼять днів спеки і ти в Америці
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22.07.2022 19:21 Відповісти
Хух... Аж від душі відлягло...
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22.07.2022 19:22 Відповісти
Куплю собі костюмчик троєчку та часи золоті з бемкалом на ланцюжку платиновому,туфлі стаусинові,шляпу фетрову та бабочку веселкову і гайда в Гватемалу......
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22.07.2022 19:34 Відповісти
А Занзібар ? Безвіз гайда швидко...А можна в Гваделупа ?
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22.07.2022 19:36 Відповісти
от тільки кордони відкриють - одразу в Гватемалу, ще чекаємо на Гваделупу)
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22.07.2022 19:38 Відповісти
Не ту країну гондурасом назвали!
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22.07.2022 19:52 Відповісти
Заzеркалье..........
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22.07.2022 20:00 Відповісти
Дрібниця, а приємно.
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22.07.2022 21:18 Відповісти
 
 