Україна та Гватемала домовилися про безвізовий режим

Громадяни Гватемали зможуть приїжджати до України без візи та перебувати на території протягом 90 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

22 липня уряд України схвалив проект Угоди між Кабміном та Урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог. Документ передбачає, що українці зможуть в'їжджати до Гватемали на 90 днів без візи, а громадяни Гватемали - до України.

Взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян встановлюється на постійній основі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь вводить безвізовий режим з Польщею

"Україна та Гватемала мають дружні та партнерські відносини. Гватемала твердо підтримує нашу державу у протидії російській агресії. Коли безвізова угода вступить в дію, це дозволить посилити міжлюдські контакти, сприятиме розвитку бізнесу, культурних обмінів, туристичних подорожей", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

З 2009 року українці могли в'їхати до Гватемали без візи, а гватемальці мали оформити обов'язкову візу для перетину кордону України.

Також читайте: Підписання "транспортного безвізу" з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів, - Зеленський