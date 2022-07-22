З 24 липня змінюється механізм підготовки та перепідготовки водіїв, - МВС

В Україні змінюють правила підготовки та перепідготовки водіїв з 24 липня.

Про це повідомляють на сторінці Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Громадяни, які бажають отримати посвідчення водія, будуть зобов'язані пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво (дійсне 1 рік).

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Після цього скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання. В разі успішного складання тесту кандидатам слід вибрати автошколу для практичної підготовки й пройти там навчання.

Пройшовши практичний курс та уроки з водіння, потрібно скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі (дійсне 2 роки). Після чого слід скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія.

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