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З 24 липня змінюється механізм підготовки та перепідготовки водіїв, - МВС

авто,водій

В Україні змінюють правила підготовки та перепідготовки водіїв з 24 липня.

Про це повідомляють на сторінці Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Громадяни, які бажають отримати посвідчення водія, будуть зобов'язані пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво (дійсне 1 рік).

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Після цього скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання. В разі успішного складання тесту кандидатам слід вибрати автошколу для практичної підготовки й пройти там навчання.

Пройшовши практичний курс та уроки з водіння, потрібно скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі (дійсне 2 роки). Після чого слід скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія.

Також читайте: Українське посвідчення водія можна обміняти на документ європейського зразка, - МВС

МВС (3501) посвідчення водія (229)


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Топ коментарі
+42
Мдааа, кормушка просто неисчерпаемая.
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22.07.2022 18:41
+36
Плати майбутнім водіям не переплатити!
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22.07.2022 18:39
+25
Хтось береже МВС від поганих новин про війну в державі.
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22.07.2022 18:40
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Плати майбутнім водіям не переплатити!
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22.07.2022 18:39 Відповісти
Платити ..
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22.07.2022 18:43 Відповісти
Звісно, платити. Дякую!
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23.07.2022 14:41 Відповісти
Хтось береже МВС від поганих новин про війну в державі.
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22.07.2022 18:40 Відповісти
Мдааа, кормушка просто неисчерпаемая.
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22.07.2022 18:41 Відповісти
вот же кому заняться нехер чем. Ващето если война можно ехать без прав и даже на чужом ТЗ зеленые дебилы!!!!
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22.07.2022 18:43 Відповісти
То есть можно угнать чужую машину во Львове и ездить на ней? Или может всё таки надо голову включать?
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22.07.2022 19:31 Відповісти
Удорожание!
А кто поспорит?
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22.07.2022 18:43 Відповісти
"разделяй и распиливай"
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22.07.2022 18:44 Відповісти
Пили и хавай❗
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22.07.2022 19:05 Відповісти
"выдача прав не роскошь, а средство наживы"
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22.07.2022 19:22 Відповісти
всі іспити обов'язково українською мовою
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22.07.2022 18:45 Відповісти
Подождать никак нельзя?
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22.07.2022 18:45 Відповісти
гроші сильно потрібні
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22.07.2022 18:48 Відповісти
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22.07.2022 18:50 Відповісти
🪚💶👍
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22.07.2022 19:06 Відповісти
А абонементи будуть? Ще можна запустити в продаж одноразові права, ліцензії на ДТП і пільгові дозволи їздить по одному маршруту. І нічого особистого.
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22.07.2022 18:57 Відповісти
И в пакете "Голд" пожизненное разрешение поворачивать налево из крайнего правого ряда
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22.07.2022 19:10 Відповісти
Ха..Владельцам "Платиновых" карточек разрешается даже правостороннее движение и лимит сбитых пешеходов.Например 3 пешехода в квартал.Опцию можно продлевать.
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22.07.2022 19:51 Відповісти
Нормально зробили наблизивши до європейських стандартів. Слід додати тимчасові права і зобовязання "нового" водія два роки їздити з буквою "L" і тільки після двох років видавати постійне посвідчення на двадцять років.
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22.07.2022 19:56 Відповісти
мою матір вбив водій з 9 роками стажу ...
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22.07.2022 20:17 Відповісти
Ну вообще то это все давно уже есть. И временные права на 2 года и обязательно знак 70 на автомобиле для водителей со стажем меньше 2х лет.
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23.07.2022 01:50 Відповісти
Церковь, МРЭО, и автошколы. Это Манна небесная.
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22.07.2022 20:21 Відповісти
А можно симметрично усилить контроль за действиями полиции ?
За неотвратимостью наказаний за нарушения ПДД ?
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22.07.2022 21:10 Відповісти
Скоріше б ту САП, бо щіпачів гусячих щось забагато(((
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22.07.2022 21:40 Відповісти
у нас бес культура вождения ужасная - человек переходит пешеходный переход а многие жлобье в авто едут с постоянной скоростью даже не притормаживая перед переходом .. какая там европа какой там ес? идиоты не пуганные
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22.07.2022 22:48 Відповісти
мвс хоче собі премію хабарями,

дуже проста 10-ти етапна схема отримання водійського посвідчення,

ще б написали що це вимоги ЄС,
де отримання посвідчення не є таким
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22.07.2022 23:27 Відповісти
Ціну уточнюйте
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23.07.2022 00:09 Відповісти
Что тут все стонут про взятки? Не давайте. И не рассказывайте что без взятки экзамен сдать нельзя. У кого есть голова на плечах тот сдает. Онлайн доступ к экзаменационным вопросам на сайте МВД. Сидите и изучайте.
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23.07.2022 01:53 Відповісти
 
 