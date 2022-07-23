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Зеленський (22416) Казахстан (855) Токаєв (85)

Зеленський провів телефонну розмову з Токаєвим: Подякував за невизнання "ЛДНР"

токаев,токаєв

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Провів телефонну розмову з Президентом Казахстану. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання т. зв. "ЛНР", "ДНР". Обговорили конкретні проекти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який сидів поруч із президентом Росії Володимиром Путіним на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, сказав, що Казахстан не визнає незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

Читайте: "Путін не був розчарований", - Токаєв про відмову визнати "ЛДНР"

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Нормальный президент Лугандонию не признает,у него самого на севере ватников предостаточно.
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23.07.2022 12:10
+6
Херсонських кавунів не буде. Клоун віддав їх московитам разом з водою на Крим.
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23.07.2022 12:23
+5
абрамовіча не забудь підар
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23.07.2022 12:11
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Нормальный президент Лугандонию не признает,у него самого на севере ватников предостаточно.
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23.07.2022 12:10 Відповісти
абрамовіча не забудь підар
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23.07.2022 12:11 Відповісти
Таки да.
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23.07.2022 12:18 Відповісти
Абрашу дзвiнками турбуЭ тiльки лiпший кореш -агроХламiя..
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23.07.2022 12:48 Відповісти
У Токаєва моцні фаберже. Не те що у тебе.
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23.07.2022 12:13 Відповісти
Токаев какими-то родственными узами связан с лидером Китая . Потому через Токаева Киев мог бы выйти на Китай и повлиять на отношение к войне с кацапами .
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23.07.2022 12:15 Відповісти
Розкажiть нам тодi вже i про "родственные узы" Токаэва з Банковою..Iнакше у вас логiчний ланцюг не складеться...
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23.07.2022 12:52 Відповісти
Зелений довбень признає лугандонію раніше, ніж навіть ерітрея. Херсон здали, зараз зелені весь південь сдадуть.
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23.07.2022 12:15 Відповісти
Вот не расстраивайте . Все ждут украинских херсонских арбузов - так-то за неделю надо кацапов выгнать
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23.07.2022 12:17 Відповісти
Херсонських кавунів не буде. Клоун віддав їх московитам разом з водою на Крим.
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23.07.2022 12:23 Відповісти
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23.07.2022 12:17 Відповісти
опозиція Казахстану, яку диктатор і кат Токаєв розстрілював нещодавно сотнями трохи в **** зараз від цього дзвінка
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23.07.2022 12:20 Відповісти
Якщо ти політик, то треба крутитися, а не як впертий баран стояти на своєму. Треба було і з Лукашонкою не сратися. То й не отримали б удару з півночі! А то у нас всі такі принципові майданівці, що посралися вже з усім світом.
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23.07.2022 13:49 Відповісти
Зеля завжди якийсь фуйнею займається !
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23.07.2022 12:43 Відповісти
 
 