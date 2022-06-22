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"Путін не був розчарований", - Токаєв про відмову визнати "ЛДНР"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

токаев,токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пояснив, чому відмовився визнавати створені Росією терористичні організації "ЛНР" та "ДНР" на економічному форумі ПМЕФ у Санкт-Петербурзі.

Про це він розповів під час виступу на Катарському економічному форумі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

На запитання про те, чи висловлював йому російський диктатор Володимир Путін якесь розчарування відмовою визнавати терористів ЛДНР, Токаєв заявив, що глава Кремля не був розчарований і мав вигляд "дуже спокійний і впевнений", а після форуму у них відбулася "приємна зустріч".

Відмову визнавати терористів Токаєв пояснив принципом Статуту ООН, згадавши важливість територіальної цілісності країн.

"На мій погляд, територіальна цілісність держав має переважати", – заявив президент Казахстану.

Також дивіться: Картонний Путін в руках Симоньян: німецькі ЗМІ насміхаються над президентом РФ та економічним форумом в Петербурзі. ВIДЕО

Нагадаємо, 17 червня Токаєв взяв участь у ПМЕФ разом із Володимиром Путіним. У його присутності він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією територій України, назвавши терористичні "ДНР" та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.

Також він відмовився від вручення російського ордена Олександра Невського, яким його планували нагородити у ПМЕФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Путлеру глубоко начхать на дрнлнр, это всего лишь источник пушечного мяса. С новыми захваченными территориями будет то же самое.
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22.06.2022 08:45
+22
Це шапіто. Через Казахстан росія ухиляється від санкцій. На території Казахстану декілька військових баз росії...
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22.06.2022 08:53
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Путлеру глубоко начхать на дрнлнр, это всего лишь источник пушечного мяса. С новыми захваченными территориями будет то же самое.
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22.06.2022 08:45 Відповісти
Источник давно иссяк и называется "ЖНР".
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22.06.2022 10:07 Відповісти
откуда ты этот бред о двойниках взял ?!
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22.06.2022 08:54 Відповісти
мочки вух не ті...
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22.06.2022 09:02 Відповісти
Нічого не сказав, але злобу закусив, потім від злоби пів бункера розніс ))
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22.06.2022 08:50 Відповісти
Це шапіто. Через Казахстан росія ухиляється від санкцій. На території Казахстану декілька військових баз росії...
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22.06.2022 08:53 Відповісти
Якщо через Казахстан Росія спробує "ухилитися" від санкцій, під санкціі підпаде одразу ж сам Казахстан.
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22.06.2022 10:08 Відповісти
путін - )(уйло!
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22.06.2022 08:57 Відповісти
Як і токаєв.
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22.06.2022 09:26 Відповісти
Тобто ***** вже нормально сприймає, коли йому прутня вставляють. 😁
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22.06.2022 09:01 Відповісти
Токаев виляє хвостом.
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22.06.2022 09:05 Відповісти
Казахстан поддерживает путлера. операция ФСБ что типа он не помогает путлеру что бы на него не наложили санкции, а тем временем Казахстан помогает обходить санкции.
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22.06.2022 09:05 Відповісти
Санкции за признание не имеют никакого отношения к санкциям за оккупацию. Если Казахстан попытается помочь России что-то там обойти, он сразу же точно также попадёт под санкции.
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22.06.2022 10:10 Відповісти
А не послал ли миру Токаев месседж, что он не признаёт Тайвань и лднр, днр, но не сказал при этом в составе кого. Про Тайвань понятно, а про ордло, вполне вероятно можно сказать, что он имел ввиду вхождение квазиреспублик в состав **********, что и входит в планы ***********.
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22.06.2022 09:09 Відповісти
Токаев не боится путлера потому, что в хороших отношениях с Китаем. Знает, что Китай защитит. А ПУтлер считается с Китаем...
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22.06.2022 09:13 Відповісти
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22.06.2022 09:17 Відповісти
Потому, что это был двойник. А он еще тупее оригинала.
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22.06.2022 09:22 Відповісти
Путлєр так не розхвилювався, що забув як і Токаєва звати...
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22.06.2022 09:25 Відповісти
Реакції "Путіна" і буть не може - бо там був не справжні "Путін", а "попка" ТОбто "реквізит" вистави А "реквізиту" реагувать не дозволяється!
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22.06.2022 09:27 Відповісти
Сидів нігті гриз , а це ознака невпевненості і втрати рівноваги .
Звісно ж ***** в душі лютував ( ну а як же ж , йому майже плюнули в лице ) , але намагався не подавати виду ,, кгбістів , у свій час , добре вчили - тримати себе в руках . .
***** злопам'ятне , то ж казахам рано заспокоюватися . Він може помститися і не зразу , а через деякий час .
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22.06.2022 09:33 Відповісти
навіть те що сказав токаєв не є правда бо лднр навіть не квазідержавні ,а псевдодержавні утворення ,по суті це терористичні утворення спонсором яких є росія!Всі рішення там приймає ватажок путін-*****,а створені вони для того що б зняти з себе відповідальність за тероризм як ось погрози страти військових іноземного легіону.
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22.06.2022 09:44 Відповісти
він не був розчарований, він охуІв
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22.06.2022 09:57 Відповісти
Все проходить, і часи путінських безчинств пройдуть.
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22.06.2022 10:01 Відповісти
Путін був так задоволений, що наступного дня прикрутив казахський "нафтовий вєнтіль" а токаєв включив "червоне світло" для кацапського вугілля.Оце і є дружба по російські чи по євразійські.
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22.06.2022 09:59 Відповісти
Путін почав розуміти, що за Токаєвим стоіть могутній Китай.
Тепер недомірок буде більше поважати і Казахстан, і Токаєва.
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22.06.2022 10:00 Відповісти
Путин не здивувався і не розізлився, бо був обколотий препаратами.

Бо без препаратів він навіть нормально сидіти не може. Сучить ногами, мусить триматися за щось і взагалі виглядає жалюгідно .
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22.06.2022 10:25 Відповісти
Внешняя реакция Путина вторична, показатель его отношения - блокировка казахской нефти, но нашлась и ответка от казахов - блокировка российского угля...
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22.06.2022 11:10 Відповісти
путін не разчарован, бо двійнику пох...
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22.06.2022 12:08 Відповісти
 
 