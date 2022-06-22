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Новости За рубежом
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Казахстан (740) Путин (29845) Токаев (59)

"Путин не был разочарован", - Токаев об отказе признать "ЛДНР"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

токаев,токаєв

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему отказался признавать созданные Россией террористические организации "ЛНР" и "ДНР" на экономическом форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Об этом он рассказал во время выступления на Катарском экономическом форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

На вопрос о том, выражал ли ему российский диктатор Владимир Путин какое-либо разочарование отказом признавать террористов "ЛДНР", Токаев заявил, что глава Кремля не был разочарован и выглядел "очень спокойным и уверенным", а после форума у них состоялась "приятная встреча".

Отказ признавать террористов Токаев объяснил принципом Устава ООН, упомянув важность территориальной целостности государств.

"С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", — заявил президента Казахстана.

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Напомним, 17 июня Токаев принял участие в ПМЭФ вместе с Владимиром Путиным. В его присутствии он заявил, что не будет признавать независимость оккупированных Россией территорий Украины, назвав террористические ДНР и ЛНР квазигосударственными образованиями.

Также он отказался от вручения российского ордена Александра Невского, которым его планировали наградить в ПМЭФ.
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Топ комментарии
+25
Путлеру глубоко начхать на дрнлнр, это всего лишь источник пушечного мяса. С новыми захваченными территориями будет то же самое.
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22.06.2022 08:45
+22
Це шапіто. Через Казахстан росія ухиляється від санкцій. На території Казахстану декілька військових баз росії...
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22.06.2022 08:53
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Правила форума Совет форумчан
Путлеру глубоко начхать на дрнлнр, это всего лишь источник пушечного мяса. С новыми захваченными территориями будет то же самое.
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22.06.2022 08:45 Ответить
Источник давно иссяк и называется "ЖНР".
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22.06.2022 10:07 Ответить
откуда ты этот бред о двойниках взял ?!
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22.06.2022 08:54 Ответить
мочки вух не ті...
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22.06.2022 09:02 Ответить
Нічого не сказав, але злобу закусив, потім від злоби пів бункера розніс ))
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22.06.2022 08:50 Ответить
Це шапіто. Через Казахстан росія ухиляється від санкцій. На території Казахстану декілька військових баз росії...
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22.06.2022 08:53 Ответить
Якщо через Казахстан Росія спробує "ухилитися" від санкцій, під санкціі підпаде одразу ж сам Казахстан.
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22.06.2022 10:08 Ответить
путін - )(уйло!
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22.06.2022 08:57 Ответить
Як і токаєв.
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22.06.2022 09:26 Ответить
Тобто ***** вже нормально сприймає, коли йому прутня вставляють. 😁
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22.06.2022 09:01 Ответить
Токаев виляє хвостом.
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22.06.2022 09:05 Ответить
Казахстан поддерживает путлера. операция ФСБ что типа он не помогает путлеру что бы на него не наложили санкции, а тем временем Казахстан помогает обходить санкции.
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22.06.2022 09:05 Ответить
Санкции за признание не имеют никакого отношения к санкциям за оккупацию. Если Казахстан попытается помочь России что-то там обойти, он сразу же точно также попадёт под санкции.
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22.06.2022 10:10 Ответить
А не послал ли миру Токаев месседж, что он не признаёт Тайвань и лднр, днр, но не сказал при этом в составе кого. Про Тайвань понятно, а про ордло, вполне вероятно можно сказать, что он имел ввиду вхождение квазиреспублик в состав **********, что и входит в планы ***********.
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22.06.2022 09:09 Ответить
Токаев не боится путлера потому, что в хороших отношениях с Китаем. Знает, что Китай защитит. А ПУтлер считается с Китаем...
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22.06.2022 09:13 Ответить
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22.06.2022 09:17 Ответить
Потому, что это был двойник. А он еще тупее оригинала.
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22.06.2022 09:22 Ответить
Путлєр так не розхвилювався, що забув як і Токаєва звати...
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22.06.2022 09:25 Ответить
Реакції "Путіна" і буть не може - бо там був не справжні "Путін", а "попка" ТОбто "реквізит" вистави А "реквізиту" реагувать не дозволяється!
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22.06.2022 09:27 Ответить
Сидів нігті гриз , а це ознака невпевненості і втрати рівноваги .
Звісно ж ***** в душі лютував ( ну а як же ж , йому майже плюнули в лице ) , але намагався не подавати виду ,, кгбістів , у свій час , добре вчили - тримати себе в руках . .
***** злопам'ятне , то ж казахам рано заспокоюватися . Він може помститися і не зразу , а через деякий час .
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22.06.2022 09:33 Ответить
навіть те що сказав токаєв не є правда бо лднр навіть не квазідержавні ,а псевдодержавні утворення ,по суті це терористичні утворення спонсором яких є росія!Всі рішення там приймає ватажок путін-*****,а створені вони для того що б зняти з себе відповідальність за тероризм як ось погрози страти військових іноземного легіону.
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22.06.2022 09:44 Ответить
він не був розчарований, він охуІв
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22.06.2022 09:57 Ответить
Все проходить, і часи путінських безчинств пройдуть.
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22.06.2022 10:01 Ответить
Путін був так задоволений, що наступного дня прикрутив казахський "нафтовий вєнтіль" а токаєв включив "червоне світло" для кацапського вугілля.Оце і є дружба по російські чи по євразійські.
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22.06.2022 09:59 Ответить
Путін почав розуміти, що за Токаєвим стоіть могутній Китай.
Тепер недомірок буде більше поважати і Казахстан, і Токаєва.
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22.06.2022 10:00 Ответить
Путин не здивувався і не розізлився, бо був обколотий препаратами.

Бо без препаратів він навіть нормально сидіти не може. Сучить ногами, мусить триматися за щось і взагалі виглядає жалюгідно .
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22.06.2022 10:25 Ответить
Внешняя реакция Путина вторична, показатель его отношения - блокировка казахской нефти, но нашлась и ответка от казахов - блокировка российского угля...
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22.06.2022 11:10 Ответить
путін не разчарован, бо двійнику пох...
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22.06.2022 12:08 Ответить
 
 