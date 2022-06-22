"Путин не был разочарован", - Токаев об отказе признать "ЛДНР"
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему отказался признавать созданные Россией террористические организации "ЛНР" и "ДНР" на экономическом форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
Об этом он рассказал во время выступления на Катарском экономическом форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
На вопрос о том, выражал ли ему российский диктатор Владимир Путин какое-либо разочарование отказом признавать террористов "ЛДНР", Токаев заявил, что глава Кремля не был разочарован и выглядел "очень спокойным и уверенным", а после форума у них состоялась "приятная встреча".
Отказ признавать террористов Токаев объяснил принципом Устава ООН, упомянув важность территориальной целостности государств.
"С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", — заявил президента Казахстана.
Напомним, 17 июня Токаев принял участие в ПМЭФ вместе с Владимиром Путиным. В его присутствии он заявил, что не будет признавать независимость оккупированных Россией территорий Украины, назвав террористические ДНР и ЛНР квазигосударственными образованиями.
Также он отказался от вручения российского ордена Александра Невского, которым его планировали наградить в ПМЭФ.
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Звісно ж ***** в душі лютував ( ну а як же ж , йому майже плюнули в лице ) , але намагався не подавати виду ,, кгбістів , у свій час , добре вчили - тримати себе в руках . .
***** злопам'ятне , то ж казахам рано заспокоюватися . Він може помститися і не зразу , а через деякий час .
Тепер недомірок буде більше поважати і Казахстан, і Токаєва.
Бо без препаратів він навіть нормально сидіти не може. Сучить ногами, мусить триматися за щось і взагалі виглядає жалюгідно .