"Путин не был разочарован", - Токаев об отказе признать "ЛДНР"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему отказался признавать созданные Россией террористические организации "ЛНР" и "ДНР" на экономическом форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Об этом он рассказал во время выступления на Катарском экономическом форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

На вопрос о том, выражал ли ему российский диктатор Владимир Путин какое-либо разочарование отказом признавать террористов "ЛДНР", Токаев заявил, что глава Кремля не был разочарован и выглядел "очень спокойным и уверенным", а после форума у них состоялась "приятная встреча".

Отказ признавать террористов Токаев объяснил принципом Устава ООН, упомянув важность территориальной целостности государств.

"С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", — заявил президента Казахстана.

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Напомним, 17 июня Токаев принял участие в ПМЭФ вместе с Владимиром Путиным. В его присутствии он заявил, что не будет признавать независимость оккупированных Россией территорий Украины, назвав террористические ДНР и ЛНР квазигосударственными образованиями.

Также он отказался от вручения российского ордена Александра Невского, которым его планировали наградить в ПМЭФ.