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Федоров Михайло (849) електронний цифровий підпис (30)

Український електронний підпис успішно пройшов тестування та підтвердив відповідність європейським стандартам, - Федоров

електронний,підпис,цифровий

Український електронний підпис відповідає європейським стандартам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Нещодавно успішно пройшли тестування на eSignature Validation Plugtests 2022. Отже, технічно готові до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС.

Взаємне визнання електронних підписів - важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров

Це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн-контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо.

Тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського союзу в сфері електронних довірчих послуг", - повідомив міністр.

Український електронний підпис успішно пройшов тестування та підтвердив відповідність європейським стандартам, - Федоров 01

Також читайте: У "Дії" з'являться англомовні версії паспорта, водійських прав і техпаспорта, - Федоров

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Топ коментарі
+1
ох этот Фёдоров, ну молодец, толковый парень, в Президенты такого, это вам не на сцене скакать
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23.07.2022 13:52
+1
дааааа, Федоров не промах, справжній фахівець
прогу Дія, які була розроблена під його керівництом, взломав школяр за 20 хвилин, та потім продавав доступ до неї за 100 гривень
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23.07.2022 13:57
+1
Что ты за сказки рассказываешь?

Тот школьник о котором ты говоришь сделал свое приложение которое по дизайну было таким же как Дия, просто там можно было вставлять любую фотографию и писать любые данные)) Каким образом это относится к взлому? Если не знаешь сути, не пиши))
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23.07.2022 14:08
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ох этот Фёдоров, ну молодец, толковый парень, в Президенты такого, это вам не на сцене скакать
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23.07.2022 13:52 Відповісти
дааааа, Федоров не промах, справжній фахівець
прогу Дія, які була розроблена під його керівництом, взломав школяр за 20 хвилин, та потім продавав доступ до неї за 100 гривень
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23.07.2022 13:57 Відповісти
Что ты за сказки рассказываешь?

Тот школьник о котором ты говоришь сделал свое приложение которое по дизайну было таким же как Дия, просто там можно было вставлять любую фотографию и писать любые данные)) Каким образом это относится к взлому? Если не знаешь сути, не пиши))
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23.07.2022 14:08 Відповісти
тобто то був звичайний APK-файл, який просто розповсюджувався милом, або з сайту, просто клон, ніякого доступа к базі центральної він не мав, не розповсюджувався з Google Story, тобто просто повний клон Дії, який можна було встановити на телефоні та просто показувати будь які справки з телефона, нібито зі справжної Дії - чи правильно я зрозумів тебе, Олежка?

тоді у мене питання до тебе
той, хто керував розробкою Дії - він передбачав такий засіб взлому, як створення клона - або ні?
якщо не передбачав, то його можна просто виганяти ***** відразу, нічого додатково не запитуючи у нього
якщо передачав - то? чому створення клона вийшло можливим?
що зроблено зараз, щоб ніхто не мог зробити за день дома таку просту аплікацію, чотири п'ять вкладок з фотками й підписом знизу. Відкриваємо будь-який підручник "Створення програм для Андроїду", знаходимо там такий приклад - п'ять вкладок з фотками, ставимо Андроїд студію, скачуємо приклад з підручника, трохи адаптуємо колори - й за день з усіма хлопотами - отримуємо повну копію дії, так я зрозумів що було зроблено?
й просто демонструємо з телефона будь кому - будь що - довідки по сплаті податків, КОВІД-сертіфікати тощо. Так?
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23.07.2022 14:24 Відповісти
до речі, знайшов такий приклад прямо у Андроїд студії вбудований - називається ВІЗІТКА
так що ти стверждуєшь, що той хлопчина просто взяв приклад ВІЗІТКА, трохи змінив в ньому колори та розміри, щоб було подібне на Дію, й таким чином, з єкрана телефона просто можна будь кому показувати будь що?
здається тут хтось кого-то тримає за дурнів
такой софт, який будь-хто може зробити сам вдома за пару годін, прости підібравши розміри фоток та колори дз готового приклада для навчання програмування для Андроіду - ніхто покупати не буде за 100 гривень
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23.07.2022 14:39 Відповісти
Ппц це діагноз. Ти продовжуєш писати дич навіть не розібравшись...

Чи ти справді тримаєш всіх за дурнів?
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23.07.2022 14:45 Відповісти
Якось не віриться що гугливши приклад Візитки не нагуглив принцип роботи Дії...
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23.07.2022 14:47 Відповісти
тут хтось гонить величезну пургу - та намагається за допомогою бла-бла-бла забовтати суть питання

1) у мене стоїть дія, я розумію набагато більше тебе як вона працює

2) також я так-сяк могу дещо робити у Андроїд Студії, й на Котлині, й на Джаві, дуже добре розумію як працює ФаерБейз, гарантовано краще за тебе

тому повертаюсь до свойого питання
- чи треба арештовути того ******* "Федорова", бо центральну базу, за захист якої він відповідав, достатньо просто взломав школяр
- або школяр нічого не взломав, а просто взяв приклад ВИЗІТКА з комплекту Андроїд Студії підігнав колори та фонти щоб вони виглядали як справжня Дія, та той треш можливо було просто сувати під носа зі свого телефона? У цьому випадку, питання до ******* "фахівця" Федорова ніяк не знімається, бо існує щонайменьше мільярд засобів захисту від клонів - ну наприклад як працює гугл-аутентіфікатор? Щось дуже по хитрому та недоступному для взлому алгоритму (хеш MD5 щонайменьше, або ще важче) змінюється на єкрані пов'язане з таймером, наприклад якийсь квадратик змінює колор, але алгорим зміни колора неможна взломати, бо то одностороння хеш-функція, але якщо у клоні колор змінюється НЕ ТАК, оком це буде помітно. Ровно мільярд засобів існує подібних навіть для захисту НАВІТЬ АВТОНОМНО працюючих аплікацій. А якщо не автономно, то взагалі нема що казати, просто запитав щось на сайті, та показав на скрині, підтвердивши запит гугл-аутентіфікатором. Підробити таке неможливо. Навіть у цьому (простий клон) випадку місце "фахівця" Федорова на нарах та на параші. Бо він працюю НЕ на своєму місці.
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23.07.2022 15:20 Відповісти
"чи правильно я зрозумів тебе, Олежка?" "який можна було встановити на телефоні та просто показувати будь які справки з телефона, нібито зі справжної Дії" - ти просто ппц який далекий.

Ні реально. Як таким можна бути? Ось навіщо говорити про те в чому ти не розібрався?

Дивись я тобі поясню в чому ти не правий. Дія це не про можливість показувати якісь там фотокопії документів. Дія це про можливість їх верифікації будь ким у кого є Дія. Тобто двоє людей із Дією можуть легко перевірити документи один одного за допомогою зв'язку Дії із єдиним демографічним реєстром. А тому тебе можна зразу ***** слати за відсталість. Але бачиш я витратив час і пояснив тобі. Розумієш?? Імітація документів в фейку Дії не буде підтверджена справжньою Дією в того хто їх захоче перевірити.

"то? чому створення клона вийшло можливим?" - тому що це фізично заборонити неможливо! А чому наявність клону може викликати тільки посмішку із жалості до тих хто його попробує використати я описав вище.
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23.07.2022 14:44 Відповісти
давай ще раз поясни мене, бо я ***** не зрозумів
але прийми до уваги, що я маю й Дію, й маю й Андроїд студію, я не професійно вмію нею користуватися, але таке щоб підібрати колори та розміри фоток у дізайнері - я звичайно могу

повертаюся до свого питання - ЩО САМЕ ВЗЛОМАВ ХЛОПЧИНКА ШКОЛЯР ?

ти мені сказав, що він НЕ взломав нічого, а просто зробив КЛОН Дії

у наступньому своєму мессажді ти пишешь, ЩО... упс... його прога фотки та записи не на самому телефоні встановлювала, як простий приклад ВІЗІТКА, а в центральній базі Дії, за цілісність за захист якої відповідав той їбучий "фахівець" Федоров - так ти зараз написав?

тобто ми розмовляємо НЕ про клон Дії, не про приклад ВІЗІТКА з комплекту Андроїд Студії
а про ВЗЛОМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ БАЗИ, захист якої організував той їбучий "фахівець" Федоров - так або ні?

якщо так, чому та курва "Федоров" ще не за гратами?
убівай, краді, *** гусей, надівай косоворотку на день вишиванки, нехай ломають базу з персональними даними людей зі всієї країни - відпопідати ні за що не треба, сідати за грати за спотворене не треба? Так я тебе зрозумів?
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23.07.2022 15:00 Відповісти
та ми якість нашого національного єлектронного підпису вже давно всі знаємо
отой ватний жид "Терехов", працює на посаді мера Харкова саме на підставі єлектронного підпису ніби-то від "кручу-верчу-*******-хочу" Гепи,
а підпис той єлектронний зробив Гепа вже дохлий з могили
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23.07.2022 13:54 Відповісти
Це каже не про якість єлектронного підпису, а про злочинну недбалість, того хто його видав.
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23.07.2022 13:59 Відповісти
скоріше про правила користування єлектронним підписом що склалися в Україні історично
та звичайно використовуються для захоплення влади над українцями, а точніше над грошовими потоками великих угрупувань українців
у самому по собі алгорітмі немає нічого особливого, це звичайний RSA-алгорітм підпису, не більше ніж звичайний SSL-сертіфікат, що ми бачимо на будь якому сайті
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23.07.2022 14:10 Відповісти
Кто-нибудь видел, или, может быть, держал в руках эти самые "Европейские стандарты"?
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23.07.2022 14:23 Відповісти
Федоров обычный мошенник как Остап Бендер
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23.07.2022 14:46 Відповісти
З власного досвіду роботи в органах. Підпис то пройшов перевірку безпеки. Але! підпис має знаходитись на захищеному носії. А в нашій державі не виділяють гроші на securetoken-338, алмази. І працівники органів використовують звичайні CD-диск. Грошей невиділяють, лише звітуються що створили хороший продукт. А реалізувати його не можуть...
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23.07.2022 16:48 Відповісти
 
 