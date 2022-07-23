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ВР (14824) Нафтогаз (4375) Тимошенко (4694) Батьківщина (583)

"Нафтогаз" вводить в оману Кабмін, ВР і міжнародних партнерів: просить двічі виділити 150 млрд грн на закупівлю газу, - Тимошенко. ДОКУМЕНТ

тимошенко

Команда "Батьківщини" продовжила вивчення непрозорої схеми фінансування закупівлі блакитного газу і має обґрунтовані підстави вважати, що НАК "Нафтогаз" вводить в оману уряд, парламент і міжнародних партнерів. Щоб розібратися у ситуації, треба терміново провести узгоджувальну нараду.

Про це йдеться у листі лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, пише пресслужба "Батьківщини", передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що НАК "Нафтогаз" пояснював потребу у наданні компенсації із державного бюджету обсягом 150 мільярдів гривень необхідністю закупити близько 6 мільярдів кубометрів імпортованого природного газу.

"Оскільки фінансування компенсацій, визначених законопроєктом №7427 пропонується здійснювати за рахунок отриманої міжнародної допомоги, виникає необхідність підтвердження країн-донорів до готовності надавати таку допомогу на зазначені цілі", – вважає Юлія Тимошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за куб. Фіксована ціна залишається до 31 травня 2023 року, - Шмигаль. ВIДЕО

Водночас Голова партії "Батьківщина" навела опубліковану в ЗМІ інформацію, яка свідчить, що "Нафтогаз" вважає "найбільш прийнятним варіантом" фінансування придбання імпортованого природного газу шляхом збільшення статутного капіталу компанії.

"Такі ініціативи компанії повністю заперечують необхідність отримання компенсацій з державного бюджету, визначених законопроєктами №7427 та №7429. Адже не можуть існувати одночасно і 150 мільярдів гривень видатків з бюджету на компенсацію, і ще 150 мільярдів гривень на збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз", – наголосила Юлія Тимошенко.

Саме для того, щоб детально розібратися в ситуації, вона ініціює експертну зустріч із залученням представників офісу президента та посольств "Великої сімки", народних депутатів, урядовців і незалежних експертів.

Раніше фракція "Батьківщина" заявила, що розкрила непрозору схему "Нафтогазу" щодо фінансування закупівлі природного газу на наступний опалювальний сезон і завадила розкраданню 264 мільярдів бюджетних гривень, відправивши законопроєкт №7427 на повторне друге читання.

Нафтогаз вводить в оману Кабмін, ВР і міжнародних партнерів: просить двічі виділити 150 млрд грн на закупівлю газу, - Тимошенко 01
Нафтогаз вводить в оману Кабмін, ВР і міжнародних партнерів: просить двічі виділити 150 млрд грн на закупівлю газу, - Тимошенко 02
Нафтогаз вводить в оману Кабмін, ВР і міжнародних партнерів: просить двічі виділити 150 млрд грн на закупівлю газу, - Тимошенко 03

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Топ коментарі
+50
де запахло газом-там і юля
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23.07.2022 20:43
+34
походу бабу люлю викинули зі схеми от вона й збудилась
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23.07.2022 20:44
+25
О,нове пришестя Юлі.В повітрі запахло газовим баблом
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23.07.2022 20:46
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Знову ця мерзотниця вирішила нагадати про себе без жодних шансів на увагу в українському політичному полі
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23.07.2022 23:18 Відповісти
Газову бабцю треба слухати. Вона Луї Віттона на газі з'їла...
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23.07.2022 23:27 Відповісти
замість припинення розкрадання в газовій сфері починаємо говории про юлю
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23.07.2022 23:31 Відповісти
Баба Юлька вирішила, якщо в долю не взяли по газу, то хоч наперджу трохи, заодно нагадаю про себе)
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23.07.2022 23:39 Відповісти
***** ты *******?она что то неправильно сказала?
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24.07.2022 12:49 Відповісти
Кучма доказав її вину ? Овоч доказав її вину ? То що ви розтринділися то зрозуміло , тяжкі у вас заробітки
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23.07.2022 23:42 Відповісти
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24.07.2022 00:23 Відповісти
бабка проснулась
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24.07.2022 01:44 Відповісти
Кому война, а кому бабло. Военное время, где трибунал?
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24.07.2022 03:27 Відповісти
распилы во время войны, а еще какие-то претензии к немцам ...
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24.07.2022 03:44 Відповісти
Тигрюля
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24.07.2022 05:01 Відповісти
Кто за шо , а баба жюля про газ
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24.07.2022 05:55 Відповісти
Де запахло газом- там і Юлія Володимирівна . Якщо вона і права, то це робиться не з державницьких позицій, а від принципової позиції: як так може бути деребан з газом без мене"???
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24.07.2022 09:01 Відповісти
Лишь бы что то *********.дерибан с газом идёт без нее уже лет двадцать
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24.07.2022 12:51 Відповісти
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