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Херсонщина (5367) Хлань (119)

Окупанти почали "готувати" нові цілі для HIMARS на Херсонщині, - Хлань

himars

Війська РФ на Херсонщині розуміють, що настав переломний момент.

Про це в ефірі "Еспресо" заявив радник голови обласної військової адміністрації Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Стратегічні кроки, які були зроблені по Антонівському та Дар'ївському мостах, по знищенню боєприпасів, командних пунктів, техніки у тилу ворога і по лінії зіткнення - це результати підготовчої роботи. Тепер питання у більш потужних і точних артилерійських ударах по лінії фронту та у зачистці орків на зайнятих ними позиціях", - наголосив Хлань.

За його словами, окупанти розуміють, що перелом настав, тому починають готуватись до проведення "референдуму", а також "виборчкоми" на місцях.

"Напевно, окупанти почали готувати нові цілі для HIMARS, я так розумію. Тому що якраз ось ці центри виборчкомів будуть новими цілями з тими зрадниками, які погодяться там працювати", - пояснив Хлань.

Також читайте: Окупанти змушують херсонських підприємців "перереєстровуватись", для чого доводиться отримувати російські паспорти, - ОВА

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Топ коментарі
+16
когда освобождение Херсона?или будут развлекать мудрый нарит взрывами а там осенью кацапы проведут референдум и присоединят а зэ-лупа и дерьмак заявят что нападать на парашу они не могут да и силы не равны?
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24.07.2022 16:30
+13
"Не тратьте, куме, сили -
Спускайтеся на дно!"

(І. Франко)
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24.07.2022 16:20
+11
о..ну хоч тут цілі з метою не плутають
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24.07.2022 16:20
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"Не тратьте, куме, сили -
Спускайтеся на дно!"

(І. Франко)
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24.07.2022 16:20 Відповісти
о..ну хоч тут цілі з метою не плутають
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24.07.2022 16:20 Відповісти
я вот не пойму, они реально верят, что этот "референдум" их спасет???
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24.07.2022 16:28 Відповісти
Інерція і намагання наслідувати німецьких нацистів. Всі служби яких працювали до останнього дня за визначеним регламентом. Хоча і від орків уже було щось схоже в 1918-20 рр. на окупованих територіях. Вони поводили себе нахабно і впевнено.
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24.07.2022 16:32 Відповісти
Вони знають чого очікувати від Зелі та Єрмака в цьому разі. А ми цього не знаємо.
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24.07.2022 16:35 Відповісти
это да......
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24.07.2022 17:03 Відповісти
Вони все ще надіються залякати своєю ЯО:
типа "це наша територія і ми за неї відповімо ЯО".
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24.07.2022 16:43 Відповісти
когда освобождение Херсона?или будут развлекать мудрый нарит взрывами а там осенью кацапы проведут референдум и присоединят а зэ-лупа и дерьмак заявят что нападать на парашу они не могут да и силы не равны?
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24.07.2022 16:30 Відповісти
А что им мешало провести референдуи 26 февраля когда они захватили больше территории чем сейчас? Зачем ждать там много времени до 11 сентября ведь можно еще потерять захваченные территории? ЛОгики нет в этом. Возможно нет у кацапов планов именно по присоедению
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24.07.2022 16:33 Відповісти
Возможно ?это что тактика такая на кацапское возможно надеяться?а если присоединят тогда что?ой а мы думали надеялись они не присоединят...ну терь уже поздно мы же не будем на ядерную державу нападать !видосиков вам клоун наснимает много еште не подавитесь
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24.07.2022 16:38 Відповісти
Ничего будем дальше освобождать. Нет в этот раз будем отбивать, если нет, не знаю как кто, но я пойду на митинг под администрацию президента, если до этого на фронт не уеду.
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24.07.2022 16:40 Відповісти
Чого ж так вередувати? А що змінилось після іх *референдувів* та визнання лднр Ми що? їх вже вважаємо тереторією рашки? Так само і Крим.
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24.07.2022 18:45 Відповісти
Похрен все эти референдумы, земля-то украинская - и этим всё сказано, не хочешь жить здесь - давай, вперед, двигай в Россию! В самой России все референдумы на отделение областей, республик по закону запрещены, под угрозой длительных тюремных заключений..
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24.07.2022 18:05 Відповісти
Все це мунтки... Наше діло нагадувати ОПі що чіпати ЗСУ не потрібно.
Це зараз головне.
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24.07.2022 19:11 Відповісти
вони якби вже потихенькому готують бобіків, заявами всіляких генералів і чиновників, що взагалі ми і людей цінуємо, і взагалі це війна іншого типу, і взагалі ми відходимо від радяньского типу наступу, і взагалі ми нікуди не поспішаємо, і взагалі в нас нема зброї, і взагалі не на часі, а потім: ну... всі ж вже звилки жити, що нам ті Херсон Мелітополь Бердянськ... ні больно то і хотєлось
житті ж військових важливіше, від'ємно перемагати теж треба вміти
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24.07.2022 16:34 Відповісти
может хватит ....издеть и сеять зраду....чи ти глухій як дерево.... було ж сказано що визволяти всі, всі,всі (3раза для особо розвинутих) окуповані терріторії і виходить на кордони 91 року....Ладно якщо б ти жив як я ,в цьому регіоні, а то сидиш на свободной Україні і подгавківаєш кацапським оркам..
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24.07.2022 17:12 Відповісти
Антоновский мост обстреляли и всё!теперь про какой то контроль лапшу вешают
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24.07.2022 16:34 Відповісти
Все эти референдумы только для угроз Украине ЯО. Но тут для кацапов непростая ситуация, так как после проведения этих типа референдумов и типа присоедении наших территорий Украина конечно же не остановит наступления и тут для кацапов момент истины, если после того как они скажут А( пригрозят ЯО после отказа Украины остановить наступление) не скажут Б( собствено примениние ЯО против нас) все поймут, что кацапы чмошники и ссыкуны и думаю Украине сразу же передадут и ракеты на 300 км и ударный БПЛА.
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24.07.2022 16:31 Відповісти
Краще б оперувати фактами... Так спокійніше.
А на рахунок московії: перший раз буде що вона кудахче нісенітницю та не дотримується зобов'язань?
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24.07.2022 19:14 Відповісти
кстати когда "учителей" "учить" зазывали это скорее всего исключительно чтобы по-дешевке "референдум" или "выборы" запилить.
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24.07.2022 16:50 Відповісти
Это все возможно лишь потому, что ложь - суть мордора. Уничтоженных орков не показывают по ТВ и не рассказывают о них свежеприбывшему мясу. А путлер будет воевать до последнего орка, потому что он хоть и маньяк, но тупой.
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24.07.2022 17:05 Відповісти
А мне одному кажется, что орки не собираются покидать Херсон и верят в это?! Откуда причины такой веры? Кажется что эта бодяга с ордой надолго, если не кончится уничтоженим Украины?
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24.07.2022 17:30 Відповісти
забей, сейчас легко можно в Европу выехать, і хай вас ******** ці питання не зайобують.
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24.07.2022 18:35 Відповісти
І як же зараз легко можна в Європу виїхати?
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25.07.2022 03:43 Відповісти
те, кто ожидает уничтожения Украины - считайте, что они уже выехали *****. Здесь только их тушки и желудки.
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25.07.2022 04:05 Відповісти
Ну и ладно. Гитлер тоже отказался бежать из уже осажденного Берлина (есть разные экзотические теории, но сейчас не об этом).
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24.07.2022 18:46 Відповісти
Возможно из-за Ермака и Ко... Мы ведь не знаем что они под ковром "нарешали",..
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24.07.2022 19:16 Відповісти
Хочу увидеть, как от этих "центризбиркомов" полетят только пух и перья!
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24.07.2022 17:59 Відповісти
дрончики с тепликами подъехали, теперь кацапы даже ночью не смогут вылезти из окопа посрать...
https://www.youtube.com/watch?v=8N_omKnaltU
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24.07.2022 18:28 Відповісти
Для Хланя запоребриковские избиркомы - конечно же, цель №1. Но для военных такие "избиркомы" - это ничто, если только там по совместительству не расположился склад с боеприпасами и/или пункт управления орковскими войсками.
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24.07.2022 18:44 Відповісти
1ий день---проведення "референдуму" в Херсоні. 2ий день---деокупація Херсону. 3ій день---хуйла свої ж розривають на шматки.
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29.07.2022 10:44 Відповісти
 
 