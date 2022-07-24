Окупанти почали "готувати" нові цілі для HIMARS на Херсонщині, - Хлань
Війська РФ на Херсонщині розуміють, що настав переломний момент.
Про це в ефірі "Еспресо" заявив радник голови обласної військової адміністрації Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
"Стратегічні кроки, які були зроблені по Антонівському та Дар'ївському мостах, по знищенню боєприпасів, командних пунктів, техніки у тилу ворога і по лінії зіткнення - це результати підготовчої роботи. Тепер питання у більш потужних і точних артилерійських ударах по лінії фронту та у зачистці орків на зайнятих ними позиціях", - наголосив Хлань.
За його словами, окупанти розуміють, що перелом настав, тому починають готуватись до проведення "референдуму", а також "виборчкоми" на місцях.
"Напевно, окупанти почали готувати нові цілі для HIMARS, я так розумію. Тому що якраз ось ці центри виборчкомів будуть новими цілями з тими зрадниками, які погодяться там працювати", - пояснив Хлань.
Будь ласка, зачекайте...
Спускайтеся на дно!"
(І. Франко)
типа "це наша територія і ми за неї відповімо ЯО".
Це зараз головне.
житті ж військових важливіше, від'ємно перемагати теж треба вміти
А на рахунок московії: перший раз буде що вона кудахче нісенітницю та не дотримується зобов'язань?
https://www.youtube.com/watch?v=8N_omKnaltU