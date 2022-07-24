Оккупанты начали "готовить" новые цели для HIMARS на Херсонщине, - Хлань
Войска РФ в Херсонской области понимают, что наступил переломный момент.
Об этом в эфире "Эспрессо" заявил советник главы областной военной администрации Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Стратегические шаги, сделанные по Антоновскому и Дарьевскому мостам, по уничтожению боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения - это результаты подготовительной работы. Теперь вопрос в более мощных и точных артиллерийских ударах по линии фронта и зачистке орков на занятых ими позициях", - подчеркнул Хлань.
По его словам, оккупанты понимают, что перелом наступил, поэтому начинают готовиться к проведению "референдума", а также "избиркомы" на местах.
"Наверное, оккупанты начали готовить новые цели для HIMARS, я так понимаю. Потому что именно эти центры избиркомов будут новыми целями с теми предателями, которые согласятся там работать", - объяснил Хлань.
Пожалуйста, подождите...
Спускайтеся на дно!"
(І. Франко)
типа "це наша територія і ми за неї відповімо ЯО".
Це зараз головне.
житті ж військових важливіше, від'ємно перемагати теж треба вміти
А на рахунок московії: перший раз буде що вона кудахче нісенітницю та не дотримується зобов'язань?
https://www.youtube.com/watch?v=8N_omKnaltU