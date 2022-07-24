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Новости Война
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Херсонщина (4387) Хлань (86)

Оккупанты начали "готовить" новые цели для HIMARS на Херсонщине, - Хлань

himars

Войска РФ в Херсонской области понимают, что наступил переломный момент.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил советник главы областной военной администрации Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Стратегические шаги, сделанные по Антоновскому и Дарьевскому мостам, по уничтожению боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения - это результаты подготовительной работы. Теперь вопрос в более мощных и точных артиллерийских ударах по линии фронта и зачистке орков на занятых ими позициях", - подчеркнул Хлань.

По его словам, оккупанты понимают, что перелом наступил, поэтому начинают готовиться к проведению "референдума", а также "избиркомы" на местах.

"Наверное, оккупанты начали готовить новые цели для HIMARS, я так понимаю. Потому что именно эти центры избиркомов будут новыми целями с теми предателями, которые согласятся там работать", - объяснил Хлань.

Смотрите: ВСУ с хирургической точностью попали в Дарьевский мост через Ингулец на Херсонщине, - Хлань. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+16
когда освобождение Херсона?или будут развлекать мудрый нарит взрывами а там осенью кацапы проведут референдум и присоединят а зэ-лупа и дерьмак заявят что нападать на парашу они не могут да и силы не равны?
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24.07.2022 16:30
+13
"Не тратьте, куме, сили -
Спускайтеся на дно!"

(І. Франко)
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24.07.2022 16:20
+11
о..ну хоч тут цілі з метою не плутають
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24.07.2022 16:20
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"Не тратьте, куме, сили -
Спускайтеся на дно!"

(І. Франко)
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24.07.2022 16:20 Ответить
о..ну хоч тут цілі з метою не плутають
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24.07.2022 16:20 Ответить
я вот не пойму, они реально верят, что этот "референдум" их спасет???
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24.07.2022 16:28 Ответить
Інерція і намагання наслідувати німецьких нацистів. Всі служби яких працювали до останнього дня за визначеним регламентом. Хоча і від орків уже було щось схоже в 1918-20 рр. на окупованих територіях. Вони поводили себе нахабно і впевнено.
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24.07.2022 16:32 Ответить
Вони знають чого очікувати від Зелі та Єрмака в цьому разі. А ми цього не знаємо.
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24.07.2022 16:35 Ответить
это да......
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24.07.2022 17:03 Ответить
Вони все ще надіються залякати своєю ЯО:
типа "це наша територія і ми за неї відповімо ЯО".
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24.07.2022 16:43 Ответить
когда освобождение Херсона?или будут развлекать мудрый нарит взрывами а там осенью кацапы проведут референдум и присоединят а зэ-лупа и дерьмак заявят что нападать на парашу они не могут да и силы не равны?
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24.07.2022 16:30 Ответить
А что им мешало провести референдуи 26 февраля когда они захватили больше территории чем сейчас? Зачем ждать там много времени до 11 сентября ведь можно еще потерять захваченные территории? ЛОгики нет в этом. Возможно нет у кацапов планов именно по присоедению
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24.07.2022 16:33 Ответить
Возможно ?это что тактика такая на кацапское возможно надеяться?а если присоединят тогда что?ой а мы думали надеялись они не присоединят...ну терь уже поздно мы же не будем на ядерную державу нападать !видосиков вам клоун наснимает много еште не подавитесь
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24.07.2022 16:38 Ответить
Ничего будем дальше освобождать. Нет в этот раз будем отбивать, если нет, не знаю как кто, но я пойду на митинг под администрацию президента, если до этого на фронт не уеду.
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24.07.2022 16:40 Ответить
Чого ж так вередувати? А що змінилось після іх *референдувів* та визнання лднр Ми що? їх вже вважаємо тереторією рашки? Так само і Крим.
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24.07.2022 18:45 Ответить
Похрен все эти референдумы, земля-то украинская - и этим всё сказано, не хочешь жить здесь - давай, вперед, двигай в Россию! В самой России все референдумы на отделение областей, республик по закону запрещены, под угрозой длительных тюремных заключений..
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24.07.2022 18:05 Ответить
Все це мунтки... Наше діло нагадувати ОПі що чіпати ЗСУ не потрібно.
Це зараз головне.
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24.07.2022 19:11 Ответить
вони якби вже потихенькому готують бобіків, заявами всіляких генералів і чиновників, що взагалі ми і людей цінуємо, і взагалі це війна іншого типу, і взагалі ми відходимо від радяньского типу наступу, і взагалі ми нікуди не поспішаємо, і взагалі в нас нема зброї, і взагалі не на часі, а потім: ну... всі ж вже звилки жити, що нам ті Херсон Мелітополь Бердянськ... ні больно то і хотєлось
житті ж військових важливіше, від'ємно перемагати теж треба вміти
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24.07.2022 16:34 Ответить
может хватит ....издеть и сеять зраду....чи ти глухій як дерево.... було ж сказано що визволяти всі, всі,всі (3раза для особо розвинутих) окуповані терріторії і виходить на кордони 91 року....Ладно якщо б ти жив як я ,в цьому регіоні, а то сидиш на свободной Україні і подгавківаєш кацапським оркам..
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24.07.2022 17:12 Ответить
Антоновский мост обстреляли и всё!теперь про какой то контроль лапшу вешают
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24.07.2022 16:34 Ответить
Все эти референдумы только для угроз Украине ЯО. Но тут для кацапов непростая ситуация, так как после проведения этих типа референдумов и типа присоедении наших территорий Украина конечно же не остановит наступления и тут для кацапов момент истины, если после того как они скажут А( пригрозят ЯО после отказа Украины остановить наступление) не скажут Б( собствено примениние ЯО против нас) все поймут, что кацапы чмошники и ссыкуны и думаю Украине сразу же передадут и ракеты на 300 км и ударный БПЛА.
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24.07.2022 16:31 Ответить
Краще б оперувати фактами... Так спокійніше.
А на рахунок московії: перший раз буде що вона кудахче нісенітницю та не дотримується зобов'язань?
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24.07.2022 19:14 Ответить
кстати когда "учителей" "учить" зазывали это скорее всего исключительно чтобы по-дешевке "референдум" или "выборы" запилить.
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24.07.2022 16:50 Ответить
Это все возможно лишь потому, что ложь - суть мордора. Уничтоженных орков не показывают по ТВ и не рассказывают о них свежеприбывшему мясу. А путлер будет воевать до последнего орка, потому что он хоть и маньяк, но тупой.
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24.07.2022 17:05 Ответить
А мне одному кажется, что орки не собираются покидать Херсон и верят в это?! Откуда причины такой веры? Кажется что эта бодяга с ордой надолго, если не кончится уничтоженим Украины?
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24.07.2022 17:30 Ответить
забей, сейчас легко можно в Европу выехать, і хай вас ******** ці питання не зайобують.
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24.07.2022 18:35 Ответить
І як же зараз легко можна в Європу виїхати?
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25.07.2022 03:43 Ответить
те, кто ожидает уничтожения Украины - считайте, что они уже выехали *****. Здесь только их тушки и желудки.
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25.07.2022 04:05 Ответить
Ну и ладно. Гитлер тоже отказался бежать из уже осажденного Берлина (есть разные экзотические теории, но сейчас не об этом).
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24.07.2022 18:46 Ответить
Возможно из-за Ермака и Ко... Мы ведь не знаем что они под ковром "нарешали",..
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24.07.2022 19:16 Ответить
Хочу увидеть, как от этих "центризбиркомов" полетят только пух и перья!
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24.07.2022 17:59 Ответить
дрончики с тепликами подъехали, теперь кацапы даже ночью не смогут вылезти из окопа посрать...
https://www.youtube.com/watch?v=8N_omKnaltU
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24.07.2022 18:28 Ответить
Для Хланя запоребриковские избиркомы - конечно же, цель №1. Но для военных такие "избиркомы" - это ничто, если только там по совместительству не расположился склад с боеприпасами и/или пункт управления орковскими войсками.
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24.07.2022 18:44 Ответить
1ий день---проведення "референдуму" в Херсоні. 2ий день---деокупація Херсону. 3ій день---хуйла свої ж розривають на шматки.
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29.07.2022 10:44 Ответить
 
 