День української державності підкреслюватиме зв'язок сучасних українців з багатьма поколіннями українського народу, - Зеленський
Завтра починається важливий тиждень – символічний. Тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні у неділю увечері президент України Володимир Зеленський.
"Вперше. Відзначимо під час такої жорстокої війни – на шостому місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Всупереч усьому. Тому що українців не зламати. День Української Державності буде затверджувати зв'язок українців, які зараз живуть, з багатьма поколіннями нашого народу", - сказав він.
За словами президента, "понад тисячу років державному досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру". "Зараз у багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей у боях, навіть просто у розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити, ми можемо почути і зрозуміти приклади таких самих характерів, але сотні років тому", - сказав він.
Зеленський зазначив, що "лише ті, хто абсолютно не знає правди історії та абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас".
"Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за сторіччя. Українці ніколи не віддадуть свою незалежність. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз. Не цього разу! Берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу – це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов'язково виконаємо", - заявив він.
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День соборности Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. День соборності України) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA государственный праздник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .
Праздник отмечается ежегодно, https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 22 января , в день провозглашения в https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1919 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0_%D0%B8_%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Акта воссоединения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Украинской народной республики (УНР) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государствоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-1 [1] . Кроме того, на год раньше - 22 января 1918 года - был подписан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B IV универсал УЦР , провозгласивший полную независимость УНР от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922) Советской России .
Тепер цей "працює"...
Єрмака забалаболює падло. Як тебе занесло на трон... Винен голобородько?
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ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
Ну що котани? Ітогі падвєдьом?
1. Південь готували до здачі 3 роки! Розмінували все що можна. При наступі 24.02 - навіть не пробували щось протиставити - тупо вивели всі силові структури!
2. Воду в Крим дали.
3. Від компенсації за анексію АРК в розмірі 150+ ярдів - відмовились!
4. Майже пів року зеблєдва придумувала, як припинити постачання зброї від союзників - і знайшла спосіб! Тупо передала всю владу в державі завгоспу з поганялом Козирь! Він же - ФСБшний ******* "штірліц"!
5. Підписавши якусь дику ***** про "хлібне перемир'я" - дефакто віддали південь ворогу і терористу з гарантіями з боку України, що забирати силою ми його не будемо три місяці, тобто ніколи, бо за три місяці вони підпишуть ще якусь дику ***** про "газове перемир'я" - бо ми ж не можемо лишити європку без газу на зиму?
6. Тим часом штопане ДеБеРе порушує справу за контрнаступ ЗСУ в 2014-му! Тобто генерали не згодні стояти під обстрілами кацапів три місяці, а тому їх треба відсторонити і відповідно розвалити не тільки наступальні плани, а взагалі увесь командний склад ЗСУ! Бо шось задохуа добре воюють!
Але не забувайте!
Шлімазл наше фсьо!
А завгосп поцріот!
А, то це була війна, коли ти війська відводив, дтериторії розміновував і оборонзамовлення хєрив?!