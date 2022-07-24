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Зеленський (22456) День державності (10)

День української державності підкреслюватиме зв'язок сучасних українців з багатьма поколіннями українського народу, - Зеленський

зеленський

Завтра починається важливий тиждень – символічний. Тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні у неділю увечері президент України Володимир Зеленський.

"Вперше. Відзначимо під час такої жорстокої війни – на шостому місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Всупереч усьому. Тому що українців не зламати. День Української Державності буде затверджувати зв'язок українців, які зараз живуть, з багатьма поколіннями нашого народу", - сказав він.

За словами президента, "понад тисячу років державному досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру". "Зараз у багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей у боях, навіть просто у розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити, ми можемо почути і зрозуміти приклади таких самих характерів, але сотні років тому", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цього тижня будуть важливі візити наших партнерів, важливі переговори, а найголовніше – буде подальше просування українських позицій, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський зазначив, що "лише ті, хто абсолютно не знає правди історії та абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас".

"Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за сторіччя. Українці ніколи не віддадуть свою незалежність. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз. Не цього разу! Берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу – це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов'язково виконаємо", - заявив він.

Також дивіться: Війна Україну не зламає. Не підкоримось. Переможемо! - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+14
Воно може хоч одну ніч заснути без відосіка
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24.07.2022 23:39
+13
Сергій Савка@rs_ssw

Ну що котани? Ітогі падвєдьом?

1. Південь готували до здачі 3 роки! Розмінували все що можна. При наступі 24.02 - навіть не пробували щось протиставити - тупо вивели всі силові структури!
2. Воду в Крим дали.
3. Від компенсації за анексію АРК в розмірі 150+ ярдів - відмовились!
4. Майже пів року зеблєдва придумувала, як припинити постачання зброї від союзників - і знайшла спосіб! Тупо передала всю владу в державі завгоспу з поганялом Козирь! Він же - ФСБшний ******* "штірліц"!
5. Підписавши якусь дику ***** про "хлібне перемир'я" - дефакто віддали південь ворогу і терористу з гарантіями з боку України, що забирати силою ми його не будемо три місяці, тобто ніколи, бо за три місяці вони підпишуть ще якусь дику ***** про "газове перемир'я" - бо ми ж не можемо лишити європку без газу на зиму?
6. Тим часом штопане ДеБеРе порушує справу за контрнаступ ЗСУ в 2014-му! Тобто генерали не згодні стояти під обстрілами кацапів три місяці, а тому їх треба відсторонити і відповідно розвалити не тільки наступальні плани, а взагалі увесь командний склад ЗСУ! Бо шось задохуа добре воюють!
Але не забувайте!
Шлімазл наше фсьо!
А завгосп поцріот!
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25.07.2022 00:22
+12
"Свято встановлено Указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, підписаним під час урочистостей до....."

дальше можно не читать.......
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24.07.2022 23:39
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Воно може хоч одну ніч заснути без відосіка
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24.07.2022 23:39 Відповісти
Лєнки ж немає, а хто ще таку йухню буде слухати.
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25.07.2022 01:50 Відповісти
"Свято встановлено Указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, підписаним під час урочистостей до....."

дальше можно не читать.......
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24.07.2022 23:39 Відповісти
Це ж потрібно ще вміти балаболити ні про що з розумним видом.
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24.07.2022 23:40 Відповісти
зеленая плесень коверкает Историю Украины........

День соборности Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. День соборності України) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA государственный праздник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .

Праздник отмечается ежегодно, https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 22 января , в день провозглашения в https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1919 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0_%D0%B8_%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Акта воссоединения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Украинской народной республики (УНР) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государствоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-1 [1] . Кроме того, на год раньше - 22 января 1918 года - был подписан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B IV универсал УЦР , провозгласивший полную независимость УНР от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922) Советской России .
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24.07.2022 23:43 Відповісти
То "вона працює"
Тепер цей "працює"...
Єрмака забалаболює падло. Як тебе занесло на трон... Винен голобородько?

_____________

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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24.07.2022 23:43 Відповісти
Коли працювала вона жилося значно краще.
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24.07.2022 23:51 Відповісти
Бла-бла-бла... Курва, ми просто посуваємо кордони? Ми, ті хто дає з усіх сторін? ПНХ, балаболе!
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24.07.2022 23:45 Відповісти
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24.07.2022 23:52 Відповісти
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25.07.2022 00:01 Відповісти
опудало живе в паралельному світі.
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24.07.2022 23:53 Відповісти
Опачки, пошли лозунги в полночь. Значит с утра вывалится какая-то хреновая новость.
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24.07.2022 23:56 Відповісти
У кого футболку выдурил? У США? Англии? Патрушев подогнал?
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24.07.2022 23:57 Відповісти
Не перестаю дивуватися глибині і, головне, ширині розуму нашого Президента. Пощастило нам. Слава Україні!
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25.07.2022 00:07 Відповісти
це сарказм?
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25.07.2022 00:08 Відповісти
Вгадайте з одного разу.
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25.07.2022 00:45 Відповісти
Я вгадаю з -1 разу.
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25.07.2022 00:52 Відповісти
Наприклад зв'язок ЗЄ з його більшовиком дідусем, який стріляв по демонстрантам в Кривому Розі.
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25.07.2022 00:10 Відповісти
Сергій Савка@rs_ssw

Ну що котани? Ітогі падвєдьом?

1. Південь готували до здачі 3 роки! Розмінували все що можна. При наступі 24.02 - навіть не пробували щось протиставити - тупо вивели всі силові структури!
2. Воду в Крим дали.
3. Від компенсації за анексію АРК в розмірі 150+ ярдів - відмовились!
4. Майже пів року зеблєдва придумувала, як припинити постачання зброї від союзників - і знайшла спосіб! Тупо передала всю владу в державі завгоспу з поганялом Козирь! Він же - ФСБшний ******* "штірліц"!
5. Підписавши якусь дику ***** про "хлібне перемир'я" - дефакто віддали південь ворогу і терористу з гарантіями з боку України, що забирати силою ми його не будемо три місяці, тобто ніколи, бо за три місяці вони підпишуть ще якусь дику ***** про "газове перемир'я" - бо ми ж не можемо лишити європку без газу на зиму?
6. Тим часом штопане ДеБеРе порушує справу за контрнаступ ЗСУ в 2014-му! Тобто генерали не згодні стояти під обстрілами кацапів три місяці, а тому їх треба відсторонити і відповідно розвалити не тільки наступальні плани, а взагалі увесь командний склад ЗСУ! Бо шось задохуа добре воюють!
Але не забувайте!
Шлімазл наше фсьо!
А завгосп поцріот!
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25.07.2022 00:22 Відповісти
Це все наслідки... первопричина ж олігархи та слабка нація, яка не може згуртуватися довколо патріотичних кращих представників...
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25.07.2022 00:33 Відповісти
Причини ніколи не зникнуть, якщо не карати за наслідки.
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25.07.2022 00:43 Відповісти
Швець на останньому своєму відео за 24 липня , про статтю бувшого замісника ФБР про кримінальні розслідування по Джуліані й його зустрічей у Києві з агентами РФ - ОДНИМ !!! З ЯКИХ він назвав Деркача. 12 травня 2021р виходить стаття на ЛБ , де Дубінський зявляє, що вийти на пресуху з Деркачем "плівкиПорошенко-Байден" заставив його Єрмак , котрий вимагав від нього розпочати слідчу комісію у ВР за цими плівками... Й де зараз Дубинський? А Деркача коли заявили як шпигуна? Ще тиждень тому його бачили у Сумській обл . Про статті в США про зустрічі Єрмака з Джуліані у Іспанії, про його телефонні розмови з Джуліані перед скандальною телефонною розмовою Трампа с Зеленським ...про це все писали наші ЗМІ . ДУМАЄМО, ХТО ТАКИЙ БУВ ТОЙ ШПИГУН У КИЄВІ , з котрим зустічався Джуліані ...
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25.07.2022 01:01 Відповісти
Відзначимо під час такої жорстокої війни - на шостому місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Джерело:

А, то це була війна, коли ти війська відводив, дтериторії розміновував і оборонзамовлення хєрив?!
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25.07.2022 07:43 Відповісти
Яке відношення він має до украінського народу ?
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25.07.2022 07:44 Відповісти
Виконуються оманські угоди...Амєріка дєньгі дай,зброю дай !!!!!!Молодець шолблойоблокаламоя на чолі з єрмаком пафосно працює....і не соромно з набрякшими ногами роз'їжджати по Америкам...а першу лєдю так розхвалюють бєнініканали.....пофіг що це прогулки на крові українців.....повертайте вже свого портнова....януовощ вже сидить в рудому лісі щоб заїхати на банкову.....славно попрацював оманський бєня......
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25.07.2022 08:30 Відповісти
дибіл.Просто дибіл
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25.07.2022 09:44 Відповісти
 
 