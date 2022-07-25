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Протягом 24 липня ворог понад 30 разів обстріляв Сумщину, - Живицький

живицький

Російські війська у неділю обстріляли 30 разів Сумську область, ніхто не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"За день росіяни обстріляли наші території, понад 30 прильотів Хотинською, Буринською та Білопольською громадами. У всіх випадках без втрат і руйнувань", - написав Живицький.

Зокрема, за його словами, у Хотинській громаді близько 11:00 зафіксовано 10 артилерійських обстрілів.

У Буринській громаді близько 17.00 ворог здійснив 14 обстрілів зі ствольної артилерії.

Також росіяни 9 разів били з мінометів Білопільською громадою.

Також читайте: РФ обстріляла прикордоння Сумщини та Чернігівщини з авіації. артилерії, мінометів, гранатометів - ДПСУ

Автор: 

Сумська область (3681) Живицький Дмитро (466)


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Нанесення ударів по території РФії не є нападом на іноземну державу -це захист від нападу цієї держави.

Таке право закріплене в ст.51 Статуту ООН, на самооборону.

Якщо почитати резолюцію "Визначення агресії" ухвалену 1974.

Сім визначень агресії, дії Росії ніби списані з неї😠

Але нам нічим обстріляти окупантів , так як три останні роки , попростуи
про@ рали !
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25.07.2022 00:56 Відповісти
трансграничные обстрелі артой и всяким мелким говном прекратятся только тогда, когда вдоль границ будут сформированы артиллерийские подразделения, оснащенные артиллерийскими радарами, позволяющими посылать ответку через 20 секунд в точку выхода. По мере выхода нашей армии к государственным границам могло бы быть целесообразно придавать расчёты М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц тёткино сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот резной палисад, где местные позволили рускоязычным калмыкам установить миномет. Да и она достаточно лёгкая - меньше двух тонн, и ее можно легко буксировать за пограничным джипчиком. Ну и придется по лендлизу взять к имеющимся ещё сотни две AN\TPQ-49, которые постепенно передавать после обучения в ДПСУ.

Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже осенью, то жизнь в приграничной полосе шириной 10+ км превратится в смертельную лоторею для местных жителей.
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25.07.2022 01:19 Відповісти
що таке 'громада'? В українській конституції немає такого слова як 'громада' у відношенні до територіального устрою країни.
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25.07.2022 06:05 Відповісти
 
 