Протягом 24 липня ворог понад 30 разів обстріляв Сумщину, - Живицький

Російські війська у неділю обстріляли 30 разів Сумську область, ніхто не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"За день росіяни обстріляли наші території, понад 30 прильотів Хотинською, Буринською та Білопольською громадами. У всіх випадках без втрат і руйнувань", - написав Живицький.

Зокрема, за його словами, у Хотинській громаді близько 11:00 зафіксовано 10 артилерійських обстрілів.

У Буринській громаді близько 17.00 ворог здійснив 14 обстрілів зі ствольної артилерії.

Також росіяни 9 разів били з мінометів Білопільською громадою.

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