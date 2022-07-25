Вісім тисяч переселенців отримали робочі місця завдяки програмі "єРобота", - Верещук
Близько 8 тисяч ВПО отримали роботу завдяки програмі єРобота, хоча ця кількість ще далека від потреби.
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі Спільного телемарафону.
"Ми маємо сприяти з працевлаштуванням ВПО і держава робить все, що може. Існує програма єРобота, 37 мільйонів гривень було витрачено на те, щоб забезпечити робочими місцями – тобто роботодавцям виплачується 6500 гривень і виплати такі проходять протягом 2 місяців за робоче місце за ВПО. Близько 8 тисяч ВПО мають таким чином роботу", - заявила Верещук.
Водночас вона зазначила, що ця кількість далека від потреби. Тому уряд залучає міжнародних партнерів, міжнародні програми щодо створення робочих місць.
Також на процеси пошуку роботи чи, наприклад, можливої перекваліфікації впливає невизначеність переселенців стосовно свого майбутнього.
"Багато людей сподівається на швидку деокупацію, що вони повернуться до себе додому, будуть відновлювати свої домівки, працювати на попередніх місцях і тому зараз вони не поспішають йти на роботу. А деякі навпаки вважають, що їм буде більш комфортно прожити рік чи два на Закарпатті, в інших регіонах, і там уже влаштовуються на роботу, дітки готуються до навчального року", - пояснила віцепрем'єрка.
Також вона розповіла про потребу лептопів для школярів-ВПО. Виявилося, що учні, які перетинали лінію розмежування втікаючи від війни та проходячи блокпости не завжди могли з собою провезти особисті комп’ютери, а відтак дистанційно навчатись не зможуть. Верещук наголосила, що з цим звернулася до ЮНІСЕФ, Червоного Хреста, програм ООН з проханням допомогти таким дітям отримати лептопи.
Будь ласка, зачекайте...
Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.
1. Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.
Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.
2. Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.
Тепер завдяки зеленим маємо.
3. Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.
Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.
4. "Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.
За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.
Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.
Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.
5. В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.
Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.
6. Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.
Фантік.
7. Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали.
8. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки.
9. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.
Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.
Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко".
Доповнення і уточнення.
Отже, виклали підписане в Туреччині.
1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".
"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".
Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.
2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.
3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.
4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.
5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди.
6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)
7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.
Ось таку красу підписали зелені з орками.
Якщо країна незміниться,повесні,може лишиттсч половина,очманілих жиаих
Ох блин..... ничего суд еще спишет Бене.
Трешак, перекривається новим трешаком, щоб під їх прикриттям протягнути потрібне *****-бабломойського та їх слугам.
Із них отримали роботу 8 тисяч.
Бл... Це навіть не 1%.
Це кількість, про яку кажуть "пренебрежимо малая". Або "у межах статистичної похибки"
...
І не встидно Верещук верещати про такий "здобуток"?
Зато асфальт був гарний.
Завдяки Зе та Верещук сотні тисяч втратили ВСЕ, мільйонни українців стали біженцями завдяки Зе та Верещук
мудрий нарід їх посадив керувати(нищити) Україну
мудрий нарід, пля, так хоче
У Львові місцевих вже не беруть, беруть пєрєсєлєнців, бо за них компенсації платять. На роботу беруть їх, в універ без черги їх, в садочок без черги їх, в школу без черги їх, гуманітарку їм, гроші халявні виплати їм... Всьо їм, а львів'янам повістки на війну!
Можна персонально розбомбити вашу квартиру - зате всі пільги ваші....
Аж вісім тисяч працевлаштували.
Кинули ви людей...кинули
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
https://petition.president.gov.ua/petition/140908
Готується до фальсифікованих інтернет-виборів.
Я ледь стримала себе, щоб не піти до менеджера , бо почула, як вона таки вимовила кілька слів українською і нічого не трапилось, рускагаварящая щелепа не зламалась.