Вісім тисяч переселенців отримали робочі місця завдяки програмі "єРобота", - Верещук

Близько 8 тисяч ВПО отримали роботу завдяки програмі єРобота, хоча ця кількість ще далека від потреби.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі Спільного телемарафону.

"Ми маємо сприяти з працевлаштуванням ВПО і держава робить все, що може. Існує програма єРобота, 37 мільйонів гривень було витрачено на те, щоб забезпечити робочими місцями – тобто роботодавцям виплачується 6500 гривень і виплати такі проходять протягом 2 місяців за робоче місце за ВПО. Близько 8 тисяч ВПО мають таким чином роботу", - заявила Верещук.

Водночас вона зазначила, що ця кількість далека від потреби. Тому уряд залучає міжнародних партнерів, міжнародні програми щодо створення робочих місць.

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Також на процеси пошуку роботи чи, наприклад, можливої перекваліфікації впливає невизначеність переселенців стосовно свого майбутнього.

"Багато людей сподівається на швидку деокупацію, що вони повернуться до себе додому, будуть відновлювати свої домівки, працювати на попередніх місцях і тому зараз вони не поспішають йти на роботу. А деякі навпаки вважають, що їм буде більш комфортно прожити рік чи два на Закарпатті, в інших регіонах, і там уже влаштовуються на роботу, дітки готуються до навчального року", - пояснила віцепрем'єрка.

Також вона розповіла про потребу лептопів для школярів-ВПО. Виявилося, що учні, які перетинали лінію розмежування втікаючи від війни та проходячи блокпости не завжди могли з собою провезти особисті комп’ютери, а відтак дистанційно навчатись не зможуть. Верещук наголосила, що з цим звернулася до ЮНІСЕФ, Червоного Хреста, програм ООН з проханням допомогти таким дітям отримати лептопи.

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