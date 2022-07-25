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робота (1146) переселенці (954) Верещук (674)

Вісім тисяч переселенців отримали робочі місця завдяки програмі "єРобота", - Верещук

верещук

Близько 8 тисяч ВПО отримали роботу завдяки програмі єРобота, хоча ця кількість ще далека від потреби.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі Спільного телемарафону.

"Ми маємо сприяти з працевлаштуванням ВПО і держава робить все, що може. Існує програма єРобота, 37 мільйонів гривень було витрачено на те, щоб забезпечити робочими місцями – тобто роботодавцям виплачується 6500 гривень і виплати такі проходять протягом 2 місяців за робоче місце за ВПО. Близько 8 тисяч ВПО мають таким чином роботу", - заявила Верещук.

Водночас вона зазначила, що ця кількість далека від потреби. Тому уряд залучає міжнародних партнерів, міжнародні програми щодо створення робочих місць.

Також читайте: Майже 800 тисяч громадян України втратили житло, - Верещук

Також на процеси пошуку роботи чи, наприклад, можливої перекваліфікації впливає невизначеність переселенців стосовно свого майбутнього.

"Багато людей сподівається на швидку деокупацію, що вони повернуться до себе додому, будуть відновлювати свої домівки, працювати на попередніх місцях і тому зараз вони не поспішають йти на роботу. А деякі навпаки вважають, що їм буде більш комфортно прожити рік чи два на Закарпатті, в інших регіонах, і там уже влаштовуються на роботу, дітки готуються до навчального року", - пояснила віцепрем'єрка.

Також вона розповіла про потребу лептопів для школярів-ВПО. Виявилося, що учні, які перетинали лінію розмежування втікаючи від війни та проходячи блокпости не завжди могли з собою провезти особисті комп’ютери, а відтак дистанційно навчатись не зможуть. Верещук наголосила, що з цим звернулася до ЮНІСЕФ, Червоного Хреста, програм ООН з проханням допомогти таким дітям отримати лептопи.

Також читайте: Готується законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ, - Верещук

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Топ коментарі
+26
Джон Сміт

Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.

1. Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.

Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.

2. Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.

Тепер завдяки зеленим маємо.

3. Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.

Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.

4. "Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.

За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.

Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.

Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.

5. В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.

Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.

6. Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.

Фантік.

7. Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали.

8. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки.

9. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.

Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.

Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко".

Доповнення і уточнення.

Отже, виклали підписане в Туреччині.

1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".

"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".

Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.

2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.

3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.

4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.

5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди.

6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)

7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.

Ось таку красу підписали зелені з орками.
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25.07.2022 01:57
+21
Тобто переселенців, як зазначили вище, приблизно 5 млн.
Із них отримали роботу 8 тисяч.
Бл... Це навіть не 1%.
Це кількість, про яку кажуть "пренебрежимо малая". Або "у межах статистичної похибки"
...
І не встидно Верещук верещати про такий "здобуток"?
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25.07.2022 02:31
+15
По зерновой угоде, с орков , сняли ещё и авиационные санкции , плюс удобрения вози не хочу . Вообще кругом полная Жопа. Это не Угода , а обычное предательство. . Ну как ЮГ и отвод войск , Вагнеровцы и Цемах .
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25.07.2022 02:58
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Джон Сміт

Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.

1. Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.

Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.

2. Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.

Тепер завдяки зеленим маємо.

3. Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.

Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.

4. "Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.

За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.

Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.

Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.

5. В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.

Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.

6. Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.

Фантік.

7. Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали.

8. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки.

9. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.

Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.

Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко".

Доповнення і уточнення.

Отже, виклали підписане в Туреччині.

1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".

"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".

Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.

2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.

3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.

4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.

5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди.

6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)

7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.

Ось таку красу підписали зелені з орками.
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25.07.2022 01:57 Відповісти
Можна що завгодно підписати таємно. Проблема виконати підписане. Янукович може підтвердити. Особливо якщо сотні патріотів мають на руках Стінгери та Джавеліни і вже не бояться кримінальних справ та в'язниці за умови невеликої ціни ідивідуального життя на фронті та розуміння відсутності вибору, якщо мова де про існування нації як такої.
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25.07.2022 02:30 Відповісти
Чи мають сміливість пійти проти усталених норм,в ім'я спасіння чласного роду. Все впирається в сукупність індивіуальних рішень.... До теми там многоярусний бункер, за часів скидання кучмо добудовувався. Базова сралінсько-берієвська метрополітенівська констрккція.
Якщо країна незміниться,повесні,може лишиттсч половина,очманілих жиаих
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25.07.2022 02:46 Відповісти
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25.07.2022 06:38 Відповісти
Це було незрозуміло? мене цікавить:- коли й чим це бл...,дійсиво скінчиться. Бо скінчиться неодмінно. Якщо взимку популяція невиздихне й не розбіжиться,то що? Ще,невиззначені параметри входу країни в зиму. Все- надзвичацно трагічно й цікаво. Останні вибори,дійсно були колективним плиганням в прірву
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25.07.2022 02:36 Відповісти
8 тыс с 5 млн?
Ох блин..... ничего суд еще спишет Бене.
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25.07.2022 02:00 Відповісти
Для чого вона вилізла? Це не просто так.
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25.07.2022 02:18 Відповісти
Верещук верещить...
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25.07.2022 02:26 Відповісти
Враження,що невпинний пердіж це їхнє- фсьо
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25.07.2022 02:27 Відповісти
Саме так. Безкінечний інформаційний шум, з першого дня презЕденства.
Трешак, перекривається новим трешаком, щоб під їх прикриттям протягнути потрібне *****-бабломойського та їх слугам.
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25.07.2022 10:17 Відповісти
А,шоб в тебе нічого неболіло хвойдо ...
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25.07.2022 02:25 Відповісти
Тобто переселенців, як зазначили вище, приблизно 5 млн.
Із них отримали роботу 8 тисяч.
Бл... Це навіть не 1%.
Це кількість, про яку кажуть "пренебрежимо малая". Або "у межах статистичної похибки"
...
І не встидно Верещук верещати про такий "здобуток"?
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25.07.2022 02:31 Відповісти
Їй, аби личко явити ...,аби посяяти,аби інфопростір наповнити...
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25.07.2022 02:50 Відповісти
И каждому по зонтику.
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25.07.2022 02:38 Відповісти
Верещук ,***** , ***** завали ,
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25.07.2022 02:46 Відповісти
Ой,жеж мамо ...
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25.07.2022 02:48 Відповісти
Всім ставлю лайк,окрім себе. Собою незадоволений
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25.07.2022 02:52 Відповісти
Скільки ми витрачаємо на її утримання?
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25.07.2022 02:54 Відповісти
По зерновой угоде, с орков , сняли ещё и авиационные санкции , плюс удобрения вози не хочу . Вообще кругом полная Жопа. Это не Угода , а обычное предательство. . Ну как ЮГ и отвод войск , Вагнеровцы и Цемах .
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25.07.2022 02:58 Відповісти
Хто там верещить: не треба сіяти зраду, скажу одне: Зрада посіяна три роки тому. Зараз проросла і принесла плоди - кров, сльози, руїни, зруйновану економіку, втрачені території.
Зато асфальт був гарний.
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25.07.2022 03:19 Відповісти
асфальт був гарний для орків
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25.07.2022 06:13 Відповісти
на оборонные заводы?
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25.07.2022 03:24 Відповісти
Мразь, слуги народа - падаль
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25.07.2022 04:53 Відповісти
А решта що робить? Банячить по карпатських колибах?. ***, оце "здобуток і прогрес"...аж 8 тисяч
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25.07.2022 05:02 Відповісти
"завдяки"...

Завдяки Зе та Верещук сотні тисяч втратили ВСЕ, мільйонни українців стали біженцями завдяки Зе та Верещук
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25.07.2022 06:12 Відповісти
та ні.
мудрий нарід їх посадив керувати(нищити) Україну

мудрий нарід, пля, так хоче
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25.07.2022 06:44 Відповісти
Меріпопинз із трусів випригує по життю, рідчайша тварь.
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25.07.2022 06:20 Відповісти
Виконуються оманські угоди...Амєріка дєньгі дай,зброю !!!!!!
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25.07.2022 07:19 Відповісти
Виконуються оманські угоди...Амєріка дєньгі дай,зброю дай !!!!!!Молодець шолблойоблокаламоя на чолі з єрмаком пафосно працює....і не соромно з набрякшими ногами роз'їжджати по Америкам...а першу лєдю так розхвалюють бєнініканали.....пофіг що це прогулки на крові українців.....повертайте вже свого портнова....януовощ вже сидить в рудому лісі щоб заїхати на банкову.....славно попрацював оманський бєня......
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25.07.2022 07:33 Відповісти
Вона звернеться(!) до ООН і Червоного хреста ... І все, питання в кишені! Вже можна звітувати перед мудрим народом. Дебіли, ***...
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25.07.2022 07:39 Відповісти
Чому ця "оманський кнур" не відповідає за "шатли" на Чонгарі перед українським народом?
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25.07.2022 07:40 Відповісти
Ага, отримали...
У Львові місцевих вже не беруть, беруть пєрєсєлєнців, бо за них компенсації платять. На роботу беруть їх, в універ без черги їх, в садочок без черги їх, в школу без черги їх, гуманітарку їм, гроші халявні виплати їм... Всьо їм, а львів'янам повістки на війну!
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25.07.2022 07:51 Відповісти
Хочете з ними помінятися місцями?
Можна персонально розбомбити вашу квартиру - зате всі пільги ваші....
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25.07.2022 07:59 Відповісти
Нєх....й було Путін спасі 30 років кричати!
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25.07.2022 23:18 Відповісти
а нічого що з ляма про який пердів резніков майже сто тисяч хочуть набрати з Львівщини,у нас що 10 областей,як воювати то западенці,а чого ж ті всі біженці не захищають свою землю самі?
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25.07.2022 23:27 Відповісти
а ще крім всього Западенщині світить ***** яка криза,заробітчани бабло не шлють,бізнес знатно порідів,кого на фронт,хто закрився,зате "рускаязичнага" бидла "я ніпанімаю,гаваріте па рузге" з півасиком як гівна і менше не стає,якого *** вони всі сюди приперлись,там що не їхня земля,чого не захищають?
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25.07.2022 23:33 Відповісти
ЗЕкодло, валите, суки, В ОТСТАВКУ!!!!
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25.07.2022 08:03 Відповісти
ВПО замість ППО....а довбнів же попереджали.
Аж вісім тисяч працевлаштували.
Кинули ви людей...кинули
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25.07.2022 08:56 Відповісти
Зняти заборону виїзду чоловікам за межі України
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
https://petition.president.gov.ua/petition/140908
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25.07.2022 09:26 Відповісти
Не буде такого.
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25.07.2022 09:33 Відповісти
верещук-**** брехлива
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25.07.2022 09:32 Відповісти
Пліснява всіма правдами і неправдами принуджує регеструватися в "дії".
Готується до фальсифікованих інтернет-виборів.
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25.07.2022 10:21 Відповісти
ІУДА.....ще насміхається з України...
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25.07.2022 10:29 Відповісти
Сьогодні у магазині дівчина-продавець розмовляла з новенькою продавчинею та попросила її нагадувати покупцям про акцію, а тай їй у відповідь: йа на укрАінском нимагу, я магу толька суржиком.

Я ледь стримала себе, щоб не піти до менеджера , бо почула, як вона таки вимовила кілька слів українською і нічого не трапилось, рускагаварящая щелепа не зламалась.
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26.07.2022 00:00 Відповісти
 
 