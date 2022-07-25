Польща вже передала Україні танки PT-91 Twardy, - спікер Міноборони Платек
В Міністерстві оборони Польщі підтвердили передачу українській владі польських танків.
Про це розповів речник Агентства озброєнь Міноборони Польщі Кшиштоф Платек в інтерв'ю Wolski o Wojnie, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, польські танки PT-91 Twardy, що захищені бронею ERAWA, вже мають бути доставлені на територію України. Втім, їх точна кількість не розголошується.
На заміну цим танкам Польща закупить техніку в Південної Кореї. Він додав, що дефіцит більш ніж у 200 танків Т-72 та деякої кількості танків PT-91 буде покритий з надлишком танками якіснішого рівня. Поставки заплановано на 2022-2026 роки.
Мова може йти про танки K2 "Чорна пантера" із резервів корейської армії. Платек не назвав точну модель корейських танків, які будуть закуплені Польщею.
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