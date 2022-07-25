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Польща вже передала Україні танки PT-91 Twardy, - спікер Міноборони Платек

танки,польща,чехія

В Міністерстві оборони Польщі підтвердили передачу українській владі польських танків.

Про це розповів речник Агентства озброєнь Міноборони Польщі Кшиштоф Платек в інтерв'ю Wolski o Wojnie, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, польські танки PT-91 Twardy, що захищені бронею ERAWA, вже мають бути доставлені на територію України. Втім, їх точна кількість не розголошується.

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На заміну цим танкам Польща закупить техніку в Південної Кореї. Він додав, що дефіцит більш ніж у 200 танків Т-72 та деякої кількості танків PT-91 буде покритий з надлишком танками якіснішого рівня. Поставки заплановано на 2022-2026 роки.

Мова може йти про танки K2 "Чорна пантера" із резервів корейської армії. Платек не назвав точну модель корейських танків, які будуть закуплені Польщею.

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Польща (8500) українська зброя (176) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+27
Польща просто найкращі. Просто дупу розірвали собі аби нам допомогти, навіть бачачи чи знаючи що мінетчина їх кине з допомогою. Поляки вже зрозуміли що від німців допомоги не дочекатись, навіть якщо росія нападе на країни НАТО. Литва Латвія Естонія та інші країни Східної Європи вже все зрозуміли. що мадяри вшиві і німці, це зрадники. і їх треба ізолювати.
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25.07.2022 11:13
+25
"Ну що синку, помогли тобі твої ляхи?"
"Помогли батьку, не те що твої москалі!"
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25.07.2022 11:15
+10
щира подяка полякам
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25.07.2022 12:43
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Польща просто найкращі. Просто дупу розірвали собі аби нам допомогти, навіть бачачи чи знаючи що мінетчина їх кине з допомогою. Поляки вже зрозуміли що від німців допомоги не дочекатись, навіть якщо росія нападе на країни НАТО. Литва Латвія Естонія та інші країни Східної Європи вже все зрозуміли. що мадяри вшиві і німці, це зрадники. і їх треба ізолювати.
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25.07.2022 11:13 Відповісти
Німців ізолювати тре? Не зупиняйтесь - я тільки санитарів покличу)))
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25.07.2022 11:34 Відповісти
поляки РОБЛЯТЬ ***** ,і їм вона ще гукнеться,тут ***** вумні критикували наш танковий парк : кококо зопарк аж цілих три обт,от тільки є нюанс,всі ці танки плюс мінус схожі,а по конструкції хіба що т72 відрізняється від т80 та т64,в яких начинка крім двига сумісна. а тут поляки вирішили накупити ТРИ РІЗНІ(абрамс,леопард2,пантера) обт. спільне у яких хіба що гармата... Замість того щоб просто розширити замовлення на абрамси,американцям їх і так стільки не треба буде,бо КМП планує відмовитись від ОБТ.Один фіг танки будуть поставлені ні завтра,ні післязавтра...
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25.07.2022 15:06 Відповісти
то ти пишеш *****
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25.07.2022 20:55 Відповісти
Багато букв, а по факту країни Балтії ще жодного разу не сумнівались в своїх союзниках по НАТО. Не кожен день сумніваються, не міліард раз, а ще жодного разу не сумнівались в своїх союзниках. Німці серед лідерів у військовій, фінансовій допомозі Україні.
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25.07.2022 19:24 Відповісти
"Ну що синку, помогли тобі твої ляхи?"
"Помогли батьку, не те що твої москалі!"
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25.07.2022 11:15 Відповісти
Весь металлолом на утилизацию. После победы нужно думать о создании серьезнейшего совместного ВПК с Польшей с производством танков, гаубиц, рсзо и т.д.
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25.07.2022 12:27 Відповісти
щира подяка полякам
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25.07.2022 12:43 Відповісти
не тошо засраті німці сказали зробили .Дякуемо
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25.07.2022 13:02 Відповісти
Потрібна спілка народів Англії,України,Прибалтики,Польші,Чехії,Словачинни ,Румунії де разом обєднати коаліцію економіно і військово.
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25.07.2022 13:17 Відповісти
Niech dobrze służą na chwałę Ukrainy i na zwycięstwo!
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25.07.2022 14:02 Відповісти
 
 