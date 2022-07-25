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Німецькі міністри Фазер і Гайль прибули з візитом до Києва

київ

В Україну з візитом прибули німецька міністерка внутрішніх справ Ненсі Фазер і міністр соціальних питань Губертус Гайль.

Про це повідомляє Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

На початку своєї поїздки політики СДПН хотіли зранку відвідати зруйноване війною місто Ірпінь.

Для Фазер та Гайля це перший візит в Україну з початку війни.

Окрім візиту в Ірпінь, також заплановані їхні зустрічі з українськими політиками, зокрема колегою Фазер Денисом Монастирським, начальником цивільного захисту Сергієм Круком, віцепрем’єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко, міністром соціальної політики Оксаною Жолнович та мером Києва Віталієм Кличком.

Також читайте: Маю велике бажання поїхати до Києва, - Папа Римський Франциск

Автор: 

візит (1585) Німеччина (7357) Київ (19469)


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Топ коментарі
+4
можливо і потрібний візит але ліпше було щоб прибули танки "леопард"
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25.07.2022 12:55
+4
Дранкель и Жранкель?
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25.07.2022 13:00
+4
Німці вже відкрещують від цих гедееровців та газпромівців, того шо вони вже в ізгоях в Германії, а там замаячила недовіра Шольцу
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25.07.2022 13:00
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можливо і потрібний візит але ліпше було щоб прибули танки "леопард"
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25.07.2022 12:55 Відповісти
Проблеми? Асфальт, пісок і плівок зе. Будуйте
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25.07.2022 13:00 Відповісти
Дерьмак, що не з ними? Великою цяцею став, чи йому руки вже ніжно не подає? Ще папі пеоскаржиться, а він, самі знаєте де працює.
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25.07.2022 13:55 Відповісти
Дранкель и Жранкель?
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25.07.2022 13:00 Відповісти
ААААААА!!!
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25.07.2022 13:44 Відповісти
Гензель і Гретель
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25.07.2022 14:22 Відповісти
міністр соціальних питань Губертус Гайль Джерело:
*********
Губертус - гайль!

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25.07.2022 18:52 Відповісти
Німці вже відкрещують від цих гедееровців та газпромівців, того шо вони вже в ізгоях в Германії, а там замаячила недовіра Шольцу
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25.07.2022 13:00 Відповісти
а можно Фазера и Лазєра возити роздивлятися зруйновані дома гелікоптером?
мені доставляють незручності ці постійні очікування на перекритих дорогах задля цих туристів
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25.07.2022 13:27 Відповісти
З наведеного переліку адекватною можна назвати лише зустріч з Кличком. Решта або ніщо, або ніхто.
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25.07.2022 13:30 Відповісти
бо тільки Віталик знає німецьку )
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25.07.2022 14:23 Відповісти
 
 