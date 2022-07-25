Німецькі міністри Фазер і Гайль прибули з візитом до Києва

В Україну з візитом прибули німецька міністерка внутрішніх справ Ненсі Фазер і міністр соціальних питань Губертус Гайль.

Про це повідомляє Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

На початку своєї поїздки політики СДПН хотіли зранку відвідати зруйноване війною місто Ірпінь.

Для Фазер та Гайля це перший візит в Україну з початку війни.

Окрім візиту в Ірпінь, також заплановані їхні зустрічі з українськими політиками, зокрема колегою Фазер Денисом Монастирським, начальником цивільного захисту Сергієм Круком, віцепрем’єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко, міністром соціальної політики Оксаною Жолнович та мером Києва Віталієм Кличком.

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