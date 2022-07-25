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Новини Війна
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Колеги шукають нову амуніцію для військового, який відновився після поранень

бордюр,бабкін

Військовий із псевдо Бордюр відновився після поранень і потребує оновлення амуніції, щоб знову заступити на службу.

Про це повідомляє у фейсбуці військовий Дмитро Бабкін (Бєня), передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, мій колега з позивним "Бордюр" (нє "Поребрік" нє), про якого я останніми днями вам розповідаю додаючи фотофакти його особистого Героїчного бойового шляху із майже чотирма десятками особисто знищених орків, після лікування повернувся до строю і за тиждень відбуває на злагодження та навчання з новим составом підрозділу перед виконанням нових бойових завдань. В нього влучили ворожі кулі не один раз! І каску зривало, і в бронік прилетіло, але у зв'язку з останніми важкими осколковими пораненнями (напередодні буле ще кульове у руку), отриманими ним від "Граду", від амуніції не залишилося геть нічого. Його ледве витягнули, з великою втратою крові, лише за півтори години... Був і некроз тканин і трохи не ампутація, але наші лікарі врятували!

Він потребує на нашу з вами допомогу", - пише Бабкін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На передовій тривають важкі бої, воїнам потрібен дрон та тепловізори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Він підкреслює, що потрібна саме амуніція, а не гроші.

Боєць наводить пряму мову Бордюра:

"Мені потрібно:

Плитоноска

Плити 6 або хочаб 4 класу (мене вже один раз рятувала)

РПС + підсумки під ак 6 та якщо є підсумки під короба на пкм 3

Кріплення під активні навушники (просто активні навушники є , а кріплення ніяк не можу купити)

І хоча б комплект мультика (а то все, що у мене було по формі, у#бали п#даркі)".

Також дивіться: Мій тато служить в ЗСУ і зараз знаходиться в гарячій точці. Йому та його товаришам дуже потрібен тепловізор, - українців просять про допомогу воїнам. ФОТО

Автор: 

допомога (8348) військовослужбовці (4753)


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Топ коментарі
+22
Де той резніков, який про хамерси розказує, аж слина на всі боки летить? Слабо екіперувати героя? Зелені воші просто достають.
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25.07.2022 14:12
+10
Для зелених виродків це не на часі
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25.07.2022 14:20
+10
Вони себе "екіпірували..." Їм важливіше малюнок в телехвізорі
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25.07.2022 14:24
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Де той резніков, який про хамерси розказує, аж слина на всі боки летить? Слабо екіперувати героя? Зелені воші просто достають.
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25.07.2022 14:12 Відповісти
Для зелених виродків це не на часі
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25.07.2022 14:20 Відповісти
оце реально !

надіслати гроші в данному конкретному випадку то не проблема, але, скільки ось таких "конкретних" Воїнів, яким не вистачає того чи іншого .
це - прямий облвьязок міністра оборони!

пане адвокат Рєзніков, ваша робота зараз це

"Патрони та кальсони !!!!!"

як же не вистачає пана Міністра Степана Полторака, Гетьмана Пороха і всієї Хунти загалом !
із ЗЄлєю ми війну не виграємо !!!!!!!!!!!!!
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25.07.2022 14:25 Відповісти
Вони себе "екіпірували..." Їм важливіше малюнок в телехвізорі
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25.07.2022 14:24 Відповісти
сюр какой-то..
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25.07.2022 14:19 Відповісти
....на восьмому році війни і пьятому місяці масованого вторгнення, при залученні міліардів доларів допомоги західних друзів !!!!!!!!!!!!!!
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25.07.2022 14:27 Відповісти
Сюр - это выборы в Украине 2019
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25.07.2022 14:27 Відповісти
Полностью согласен! Из всего говна выбрали самое мерзкое и вонючее.
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25.07.2022 14:35 Відповісти
Зеля віддай свій бронік,в якому,ти так любиш красуватися,тебе ж Дерьмак своєю тушкою і від птрк прикриє,якщо не зміг спорядити військових.До речі,а де 100 000 ₴ за вишиваночку,чоловік 10 одягнути можно.
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25.07.2022 14:26 Відповісти
бронік по розміру не підійде
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25.07.2022 14:55 Відповісти
Ні, ну це вже п...ц!!! А що там МО скаже?
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25.07.2022 14:29 Відповісти
Комплект форми, (штани кітель) - на 1рік видають, не думаю що для таких Термінаторів (в кращу сенсі цього слова) зроблять вийняток, хоча б і могли...
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25.07.2022 14:30 Відповісти
Як, ну як можливо, що на цьому етапі війни геройський хлопець має знов САМ шукати собі амуніцію?!
Рєзніков, прочитай новину, візьми все потрібне та завези хлопцю особисто!Це твоя робота, і це твій пройоб!
Може, хоч хтось назве тебе мужиком, а не ганчіркою...
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25.07.2022 14:33 Відповісти
для особливої амуніції це звичайна справа, якщо в вас є, подаруйте, та й все..., в мене такого немає, на жаль..., а грошима не потрібно...
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25.07.2022 14:50 Відповісти
заберіть всю амуніцію в Бездумної і віддайте на фронт, на трьох бійців вистачить
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25.07.2022 14:35 Відповісти
подібні повідомлення - сором і ганьба зелених бариг-асфальтоукрадчиків і Їхнього Найвеличнівшивого
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25.07.2022 14:36 Відповісти
+
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25.07.2022 14:51 Відповісти
Хіба не міністерство оборони має забезпечити бійця, нє? Чому люди мають скидатись наче на дворі літо 2014 року? Куди йдуть гроші на армію в чиї кишені?
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25.07.2022 14:54 Відповісти
Ермак ...Альо ... i вся кампанiя, Вашу ж матiнку
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25.07.2022 18:09 Відповісти
 
 