Колеги шукають нову амуніцію для військового, який відновився після поранень
Військовий із псевдо Бордюр відновився після поранень і потребує оновлення амуніції, щоб знову заступити на службу.
Про це повідомляє у фейсбуці військовий Дмитро Бабкін (Бєня), передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, мій колега з позивним "Бордюр" (нє "Поребрік" нє), про якого я останніми днями вам розповідаю додаючи фотофакти його особистого Героїчного бойового шляху із майже чотирма десятками особисто знищених орків, після лікування повернувся до строю і за тиждень відбуває на злагодження та навчання з новим составом підрозділу перед виконанням нових бойових завдань. В нього влучили ворожі кулі не один раз! І каску зривало, і в бронік прилетіло, але у зв'язку з останніми важкими осколковими пораненнями (напередодні буле ще кульове у руку), отриманими ним від "Граду", від амуніції не залишилося геть нічого. Його ледве витягнули, з великою втратою крові, лише за півтори години... Був і некроз тканин і трохи не ампутація, але наші лікарі врятували!
Він потребує на нашу з вами допомогу", - пише Бабкін.
Він підкреслює, що потрібна саме амуніція, а не гроші.
Боєць наводить пряму мову Бордюра:
"Мені потрібно:
Плитоноска
Плити 6 або хочаб 4 класу (мене вже один раз рятувала)
РПС + підсумки під ак 6 та якщо є підсумки під короба на пкм 3
Кріплення під активні навушники (просто активні навушники є , а кріплення ніяк не можу купити)
І хоча б комплект мультика (а то все, що у мене було по формі, у#бали п#даркі)".
Будь ласка, зачекайте...
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надіслати гроші в данному конкретному випадку то не проблема, але, скільки ось таких "конкретних" Воїнів, яким не вистачає того чи іншого .
це - прямий облвьязок міністра оборони!
пане адвокат Рєзніков, ваша робота зараз це
"Патрони та кальсони !!!!!"
як же не вистачає пана Міністра Степана Полторака, Гетьмана Пороха і всієї Хунти загалом !
із ЗЄлєю ми війну не виграємо !!!!!!!!!!!!!
Рєзніков, прочитай новину, візьми все потрібне та завези хлопцю особисто!Це твоя робота, і це твій пройоб!
Може, хоч хтось назве тебе мужиком, а не ганчіркою...