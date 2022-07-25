Колеги шукають нову амуніцію для військового, який відновився після поранень

Військовий із псевдо Бордюр відновився після поранень і потребує оновлення амуніції, щоб знову заступити на службу.

Про це повідомляє у фейсбуці військовий Дмитро Бабкін (Бєня), передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, мій колега з позивним "Бордюр" (нє "Поребрік" нє), про якого я останніми днями вам розповідаю додаючи фотофакти його особистого Героїчного бойового шляху із майже чотирма десятками особисто знищених орків, після лікування повернувся до строю і за тиждень відбуває на злагодження та навчання з новим составом підрозділу перед виконанням нових бойових завдань. В нього влучили ворожі кулі не один раз! І каску зривало, і в бронік прилетіло, але у зв'язку з останніми важкими осколковими пораненнями (напередодні буле ще кульове у руку), отриманими ним від "Граду", від амуніції не залишилося геть нічого. Його ледве витягнули, з великою втратою крові, лише за півтори години... Був і некроз тканин і трохи не ампутація, але наші лікарі врятували!

Він потребує на нашу з вами допомогу", - пише Бабкін.

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Він підкреслює, що потрібна саме амуніція, а не гроші.

Боєць наводить пряму мову Бордюра:

"Мені потрібно:

Плитоноска

Плити 6 або хочаб 4 класу (мене вже один раз рятувала)

РПС + підсумки під ак 6 та якщо є підсумки під короба на пкм 3

Кріплення під активні навушники (просто активні навушники є , а кріплення ніяк не можу купити)

І хоча б комплект мультика (а то все, що у мене було по формі, у#бали п#даркі)".

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