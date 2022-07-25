До вересня планують обрати доброчесний склад Вищої ради правосуддя, - нардеп Маслов

Планується найближчим часом обрати доброчесних та професійних членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це повідомив народний депутат Денис Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"Вже у вересні Україна може отримати доброчесний склад! Це буде виконанням одного із ключових пунктів-маркерів для підтвердження статусу кандидата в члени ЄС", - написав Маслов.

За його словами, триває підготовча робота. 22 липня Етична рада допустила до співбесіди 44-х кандидатів на посади членів ВРП за квотою з’їзду суддів України - це 6 вакансій.

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23 липня президент України підписав указ про створення конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя за своєю квотою. Тут мова про одну вакансію.

"За умови швидкого проведення цих процедур (від 1 до 2 місяців), а також завершення попередніх конкурсів на 2 вакансії від ВРУ, 1 вакансію від з'їзду юридичних ВНЗ та 1 вакансію від з'їзду суддів, які перебувають на фінальній стадії, вже у вересні ми можемо отримати повноважну Вищу раду правосуддя, з 15 необхідними членами. Вищу раду правосуддя, сформовану на нових засадах, з доброчесними та професійними членами", - додав нардеп.

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