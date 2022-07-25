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Новини Судова реформа
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До вересня планують обрати доброчесний склад Вищої ради правосуддя, - нардеп Маслов

врп

Планується найближчим часом обрати доброчесних та професійних членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це повідомив народний депутат Денис Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"Вже у вересні Україна може отримати доброчесний склад! Це буде виконанням одного із ключових пунктів-маркерів для підтвердження статусу кандидата в члени ЄС", - написав Маслов.

За його словами, триває підготовча робота. 22 липня Етична рада допустила до співбесіди 44-х кандидатів на посади членів ВРП за квотою з’їзду суддів України - це 6 вакансій.

Читайте також: Судова реформа: Зеленський розпорядився провести конкурс до Вищої ради правосуддя

23 липня президент України підписав указ про створення конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя за своєю квотою. Тут мова про одну вакансію.

"За умови швидкого проведення цих процедур (від 1 до 2 місяців), а також завершення попередніх конкурсів на 2 вакансії від ВРУ, 1 вакансію від з'їзду юридичних ВНЗ та 1 вакансію від з'їзду суддів, які перебувають на фінальній стадії, вже у вересні ми можемо отримати повноважну Вищу раду правосуддя, з 15 необхідними членами. Вищу раду правосуддя, сформовану на нових засадах, з доброчесними та професійними членами", - додав нардеп.

Також читайте: Судова мафія проштовхує через Верховну Раду низку неконституційних рішень з відновлення ВРП, - Жернаков

Зеленський Володимир (23832) судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+6
Доброчестный суд Дерьмака- Портнова-Татарова???
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25.07.2022 14:57
+5
Доброчесний склад правосуддя-це про яку країну мова???
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25.07.2022 14:55
+2
Черговий "слуга наріду" Далі можно не дивиться
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25.07.2022 15:01
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Доброчесний склад правосуддя-це про яку країну мова???
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25.07.2022 14:55 Відповісти
Доброчестный суд Дерьмака- Портнова-Татарова???
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25.07.2022 14:57 Відповісти
Чому тільки їхній? Нині "суддями" сумлінно служать пташенята Юща-Дрища, Віть Свинохряка, Соєвого Петі ... А деінде ще збереглись призначені Рудим Тарганом Чучмою.
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25.07.2022 15:16 Відповісти
Ключове слово "...планують...". (((
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25.07.2022 14:59 Відповісти
Черговий "слуга наріду" Далі можно не дивиться
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25.07.2022 15:01 Відповісти
Прокурора САП коли затвердите,покидьки зелені?
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25.07.2022 15:05 Відповісти
когда прокурора Рада выберет...а когда выберет,это никто не знает
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25.07.2022 15:08 Відповісти
ух ты...неужели из нищих граждан Украины?
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25.07.2022 15:07 Відповісти
ще одна хєрня..додаткове навантаження на бюджет...гаразі зроблять їм оклади по 50 тис і надбавки - дики коефіцієнти...а потім - ой дірка в бюджеті...ЄС не потрібна очуєна кількість контролюючтх органів, ім треба щоб не крали...а ми потім ніглядову раду ще виберемо...

і шо то таке доброчесний суд??? а які повинні бути суди???
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25.07.2022 15:07 Відповісти
Якщо урод, чи його слуга відкрив пельку - знай: збрехав, цей сучий ********.
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25.07.2022 15:15 Відповісти
Склад "доброчесних" вже написаний в Офісі.
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25.07.2022 15:17 Відповісти
Татаров обере саааамих доброчесних…
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25.07.2022 15:48 Відповісти
А на скільки доброчесний нардеп, який повідомляє про відбір доброчесних суддів?
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25.07.2022 16:43 Відповісти
Та не поспішайте, чого там? От війна закінчиться, і ми вам допоможемо
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25.07.2022 16:57 Відповісти
 
 