Новий саміт Кримської платформи відбудеться наприкінці серпня

Україна проведе черговий саміт Кримської платформи 23 серпня.

Про це у коментарі Крим.Реалії повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар, передає Цензор.НЕТ.

"Президент України поставив чітке завдання перед Міністерством закордонних справ України організувати саміт. Ми його готуємо. Саміт буде проведений онлайн", – сказала Джеппар.

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Вона також повідомила, що докладнішу інформацію про саміт та інші заходи в рамках Кримської платформи міністерство озвучить пізніше.

23 серпня 2021 року у Києві пройшов саміт Кримської платформи. У міжнародному майданчику з деокупації півострова брали участь 46 держав, це найбільша міжнародна подія, яку організовувала Україна.