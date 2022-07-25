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Крим (14078) саміт (723) Джепар Еміне (23) Кримська платформа (319)

Новий саміт Кримської платформи відбудеться наприкінці серпня

платформа,кримська

Україна проведе черговий саміт Кримської платформи 23 серпня.

Про це у коментарі Крим.Реалії повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар, передає Цензор.НЕТ.

"Президент України поставив чітке завдання перед Міністерством закордонних справ України організувати саміт. Ми його готуємо. Саміт буде проведений онлайн", – сказала Джеппар.

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Вона також повідомила, що докладнішу інформацію про саміт та інші заходи в рамках Кримської платформи міністерство озвучить пізніше.

23 серпня 2021 року у Києві пройшов саміт Кримської платформи. У міжнародному майданчику з деокупації півострова брали участь 46 держав, це найбільша міжнародна подія, яку організовувала Україна.

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25.07.2022 23:59 Відповісти
Толочь говно в ступе будут. Только ВСУ сможет освободить крым а не жополизы и импотенты
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26.07.2022 00:11 Відповісти
Посадите в круг Лаврова и водите хороводы вокруг него. Чтобы у него голова закружилась и он изрыгнул вам очередную резолюцию
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26.07.2022 00:13 Відповісти
а саміт по Херсону та Бердянську буде? А по Лисичанську та Сєверодонецьку?

дорослі дядьки та тітки а займаються галимою хернею
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26.07.2022 00:15 Відповісти
Если в рамштайне бы проводили то норм
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26.07.2022 00:20 Відповісти
Шоб я всрався і води ніде не було !!!
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26.07.2022 00:47 Відповісти
після зернового збіговиська українських зрадників з куйлом і його друзями з турції і оон.Кримська платформа і даром нікому не потрібна,
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26.07.2022 00:54 Відповісти
Віддайте ті гроші,на потреби армії,******** трутні
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26.07.2022 01:14 Відповісти
******** трудні - клас)
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26.07.2022 07:02 Відповісти
 
 