Молдова стурбована небезпекою вторгнення РФ, якщо окупантам вдасться захопити Одесу
Ймовірність того, що Молдова може стати наступним об'єктом вторгнення Росії, "все ще є гіпотетичним сценарієм".
Про це заявила прем’єр Молдови Наталія Гаврилиця, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Вона зазначила, що ризик може збільшитися, якщо бойові дії перемістяться далеко на південний захід України й у бік Одеси.
"Це дуже складна позиція не тільки для Молдови, а й для будь-якої маленької країни, будь-якої країни, що спирається на заснований на правилах міжнародний порядок. Якщо країна може розпочати війну за анексію, не беручи до уваги, чи знаєте, міжнародне право, то в цьому сенсі ніхто не в безпеці, і я думаю, що багато країн стурбовані", – сказала Гаврилиця.
Прем'єр Молдови наголосила, що війна Росії проти України завдала шкоди молдавській економіці та нагадала про "неспокійну історію Молдови у складному регіоні", ймовірно, маючи на увазі ситуацію з Придністров'ям, де розташований російський окупаційний контингент.
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просто принесить ноту в посольство України що просити ввести войска на теріторію Приднестров'я
иди *****
это я тебе говорю как молдаванин
иди на фронт защищай свою землю
ибо до *** ваших ватных одесситов кататься по Кишиневу на дорогих авто
Купили себе за деньги выезд из страны
посмотрим когда вернетесь
Варіант превентивного удару (привід знайти можна) по Придністров'ю разом з ЗСУ вирішить на часі певні проблеми для обох країн. Але нейтральний статус Молдові вже не поможе ніяк, хай просто глянуть на Україну.
Звичайно фантастичний варіант після стрімкого відновлення військовим шляхом територіальної цілісності залетіти в НАТО для Молдови був би ідеальним.
не забываем что нанешняя Молдова всегда была частью Румынии - и нас не раз окупировала русня и большевики
по этому мы очень быстро можем вернуться в состав своей страны- Румыния, где нам и место
точно так как это некогда зделала ГДР и воссоединилась с своими землями и своим народом
и тем самым мы за один день можем стать частью ЕС и НАТО
и это лучший вариант
и думаю Так и будет
поэтому сеголня лошадь Лавров снова вспомнил об ущемленых!!
не хочет русня что бы Молдова ушла в Румынии
и тогда никогда больше не будет иметь влияние
Тому Україна повинна вистояти, тоді Молдова збереже свою незалежність і територію. В разі нападу рашки, Молдова не вистоїть, все таки маленька держава і армія не воювала. Україна по любому переможе, західні держави поможуть, але заплатить високу ціну.
и напиши себе на лбу что через Молдову прошли более 500 тыс беженцев которые получили помощь от молдаван
а 100 тыс беженцев приютили молдаване в своих домах и делятся куском хлеба
Отак, включити бика, і перти проти думки всієї Європи і США?
когда началась война все мы на машинах ехали на границу и забирали беженцев к себе по домам и делились всем чем могли
ничего не хочешь на это счёт сказать??
узколобый
Молдова наш добрий сусід і дружня держава. Україна зацікавлена не менше Молдови в збереженні її територіальної цілісності, бо у вас рашка теж окупувала частину території і фактично розколола країну.
если что прорвутся - встретим достойно
ее сомневайся
уже в 92- ом проходили в Приднестроьв