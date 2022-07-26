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Новини Війна
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Молдова (2013) Одеса (5320) росія (63552)

Молдова стурбована небезпекою вторгнення РФ, якщо окупантам вдасться захопити Одесу

гаврилиця

Ймовірність того, що Молдова може стати наступним об'єктом вторгнення Росії, "все ще є гіпотетичним сценарієм".

Про це заявила прем’єр Молдови Наталія Гаврилиця, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Вона зазначила, що ризик може збільшитися, якщо бойові дії перемістяться далеко на південний захід України й у бік Одеси.

"Це дуже складна позиція не тільки для Молдови, а й для будь-якої маленької країни, будь-якої країни, що спирається на заснований на правилах міжнародний порядок. Якщо країна може розпочати війну за анексію, не беручи до уваги, чи знаєте, міжнародне право, то в цьому сенсі ніхто не в безпеці, і я думаю, що багато країн стурбовані", – сказала Гаврилиця.

Також читайте: Молдова зазнала найбільших економічних втрат після України від війни, яку розв'язала Росія, - прем’єр Гаврилиця

Прем'єр Молдови наголосила, що війна Росії проти України завдала шкоди молдавській економіці та нагадала про "неспокійну історію Молдови у складному регіоні", ймовірно, маючи на увазі ситуацію з Придністров'ям, де розташований російський окупаційний контингент.

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Топ коментарі
+29
Треба пошукати трохи національної гідності, звільнити придністровя і буде вам спокій.
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26.07.2022 10:24
+22
Тож позбавтеся від придністровської клоаки, яку ж самі викормили за 30 років
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26.07.2022 10:24
+12
так досить сиськи свої мять
просто принесить ноту в посольство України що просити ввести войска на теріторію Приднестров'я
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26.07.2022 10:24
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Треба пошукати трохи національної гідності, звільнити придністровя і буде вам спокій.
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26.07.2022 10:24 Відповісти
У Молдови армія тільки на папері. Звільняти рашистську діру тупо немає кому.
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26.07.2022 10:36 Відповісти
путь попросят румынию
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26.07.2022 14:33 Відповісти
ЗЕ БРЕХЛО ,где же наступление на Херсон и освобождение всего юга ‼️Сколько можно плевать уродцам какламойскогот и почему молчат патриоты , позволяя выродкам строить ДИКТАТУРУ ДЕРЬМАКА-зеленского ⁉️
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26.07.2022 11:18 Відповісти
Тож позбавтеся від придністровської клоаки, яку ж самі викормили за 30 років
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26.07.2022 10:24 Відповісти
Придністровську клоаку викормила Україна. Чи для вас це було таємницею ? Війскове відладнення постачалось залізницею з Московії, особовий склад прилетів до Одеського аеропорту та потім їхали на автівках до ПНР.
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26.07.2022 10:53 Відповісти
Краще б вона ходила до церкви і народжувала дітей...
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26.07.2022 10:24 Відповісти
Краще б твоя мамка зробила аборт.
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26.07.2022 10:45 Відповісти
так досить сиськи свої мять
просто принесить ноту в посольство України що просити ввести войска на теріторію Приднестров'я
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26.07.2022 10:24 Відповісти
Стурбованих стурбованців більшає...
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26.07.2022 10:26 Відповісти
гаврилица иди на *****, это я тебе говорю как житель Одесы
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26.07.2022 10:29 Відповісти
Вата
иди *****
это я тебе говорю как молдаванин
иди на фронт защищай свою землю
ибо до *** ваших ватных одесситов кататься по Кишиневу на дорогих авто
Купили себе за деньги выезд из страны
посмотрим когда вернетесь
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31.08.2022 23:13 Відповісти
Замість стурбованості Молдові варто було б юридично офіційно попросити Румунію з Україною допомогти з ліквідацією цього анклаву збройним шляхом. Україні варто було б надати таку допомогу та здійснити інтервенцію в Придністров'я навіть якщо натівська Румунія відмовиться (через тиск партнерів по блоку). Адже ми не лише позбудемося російської військової бази в тилу, а ще й отримаємо величезні склади озброєння та ***********, які зараз вимушені збирати по всьому світу. Зважаючи, що там росіян лише з півтори тисячі, звільнення Придністров'я можна здійснити навіть без жодного пострілу, запропонувавши росіянам життя і депортацію в РФ (при бажанні) за складання зброї.
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26.07.2022 10:36 Відповісти
ЗСУ могли б провести блискавичну спецоперацію по деокупації Придністров'я через систематичні порушення на їх території прав громадян України.
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26.07.2022 10:44 Відповісти
Україна не мордор щоби займатися свавіллям. Без офіційних документів зі сторони влади Молдови Україна не має права втручатися у внутрішні справи Молдови з її регіонами.
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26.07.2022 11:58 Відповісти
Угу один калібр в Ковбасну,і нема пів Одеської області.
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26.07.2022 12:20 Відповісти
Общеизвестно, что США своим ядерным потенциалом может уничтожить Россию раз 10. Поэтому без особых потерь для своей безопасности американцы вполне могли бы передать Украине в качестве компенсации за невыполненный "будапешт" ядерное оружие в количестве способном уничтожить РФ раза 2 (чтобы было с запасом при прорыве ее системы ПВО). Раз уж Запад сцит, то Украина могла бы за него опять сделать трудную работу и в одну прекрасную ночь истребить 100-120 млн. россиян (думаю, решимости и злости после всего у нас хватит). Остальных россиян уже добъет Запад, у которого просто не будет другого варианта (хотя какое-то количество можно и оставить для демонстрации в зоопарках мира выродившихся из-за агрессивной идеологии человекообразных обезьян).
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26.07.2022 19:46 Відповісти
Нахера тримаємо Залужного? З такими стратегами як ви...
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01.09.2022 08:55 Відповісти
Одною дупою на двох стільцях не всидіж. Саміт 1999року у Стамбулі , чому не виконується йго рішення .?
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26.07.2022 10:37 Відповісти
Не переживай Гаврилиця. Через рік буде контрнаступ на Херсон і тоді Одеса буде в безпеці. І молдавани теж.
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26.07.2022 10:37 Відповісти
На шкалi cтурбометра показало 880 меркелей.
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26.07.2022 10:41 Відповісти
Молдова, якщо впаде Україна, буде приречена на окупацію рашкою. Ще Придністров'я як той гнійник і тільки питання часу коли його прорве. В результаті в Молдови всі варіанти погані, залишається готуватися до війни, яку рано чи пізно спровокують з рашки напряму чи опосередковано через Придністров'я.
Варіант превентивного удару (привід знайти можна) по Придністров'ю разом з ЗСУ вирішить на часі певні проблеми для обох країн. Але нейтральний статус Молдові вже не поможе ніяк, хай просто глянуть на Україну.
Звичайно фантастичний варіант після стрімкого відновлення військовим шляхом територіальної цілісності залетіти в НАТО для Молдови був би ідеальним.
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26.07.2022 10:41 Відповісти
Не все варианты для Молдовы поганы!!
не забываем что нанешняя Молдова всегда была частью Румынии - и нас не раз окупировала русня и большевики
по этому мы очень быстро можем вернуться в состав своей страны- Румыния, где нам и место
точно так как это некогда зделала ГДР и воссоединилась с своими землями и своим народом
и тем самым мы за один день можем стать частью ЕС и НАТО
и это лучший вариант
и думаю Так и будет
поэтому сеголня лошадь Лавров снова вспомнил об ущемленых!!
не хочет русня что бы Молдова ушла в Румынии
и тогда никогда больше не будет иметь влияние
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31.08.2022 23:19 Відповісти
Румунія в ЄС, а значить ніяких приєднань до неї Молдови не буде, а до НАТО і ЄС можливо. З Придністров'ям як окупованою частиною Молдови теж треба вирішувати, бо ми теж зацікавлені в цьому.
Тому Україна повинна вистояти, тоді Молдова збереже свою незалежність і територію. В разі нападу рашки, Молдова не вистоїть, все таки маленька держава і армія не воювала. Україна по любому переможе, західні держави поможуть, але заплатить високу ціну.
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31.08.2022 23:30 Відповісти
Які бої за Одесу??Цього взагалі не можна допустити!!А Молдова сама винна!Вже можна було хоча б оскаржити це 100 разів..А решта всіх винна, що тоді не звернули потрібної уваги на справи у Приднстров'ї..Як так могло статися взагалі..
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26.07.2022 10:48 Відповісти
Молдова і досі жива? П'ять місяців хронічної діареї...
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26.07.2022 11:10 Відповісти
О себе позаботься
и напиши себе на лбу что через Молдову прошли более 500 тыс беженцев которые получили помощь от молдаван
а 100 тыс беженцев приютили молдаване в своих домах и делятся куском хлеба
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31.08.2022 23:21 Відповісти
Могли би не приймати?

Отак, включити бика, і перти проти думки всієї Європи і США?
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01.09.2022 16:59 Відповісти
Преднистровье это Молдова? Так и готовтесь освобождать свои земли.
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26.07.2022 11:11 Відповісти
Всі "обеспокоєні" прям немає ради... А самі Молдавани не хочуть щось робити? Сидять всі рівненько на своїх жопах і чекають, коли Україна переможе і під шумок потім кудись пролізти... Як було вже з отриманням кандидата на членство в ЄС (Грузія і та ж Молдова).
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26.07.2022 11:33 Відповісти
Стурбувались, блд. Замість стурбованості рийте укріп лінії, мобілізуйте досвідчених війскових, тренуйте резерви, перевіряйте наявну зброю, докуповуйте нову.
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26.07.2022 11:45 Відповісти
та провели б спільну операц
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26.07.2022 12:22 Відповісти
провели б спільну операцію з деокупації та закрити питання придністров'я поки параша має слабку позицію
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26.07.2022 12:24 Відповісти
Страшно вам,шлимазлы???Так шо вы кота за бейцалы крутите?Шевелится надо,малохольные...Отсидется не получится!Хитрож...мудрые,блин..Одессу возьмут???Скорее вы от мамалыги откажетесь,убогие...Привет с Одессы...
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26.07.2022 12:28 Відповісти
Краще ніж проявляти стурбованість закрийте повітряне сполучення з мордостаном і зверніться по допомогу до ЗСУ і буде вам спокій.
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26.07.2022 12:38 Відповісти
молдова мастурбована *****
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26.07.2022 13:29 Відповісти
А как насчёт того , мастурбированый что молдаване приняли более 100 тыс беженцев в свои дома и делятся последним куском хлеба
когда началась война все мы на машинах ехали на границу и забирали беженцев к себе по домам и делились всем чем могли
ничего не хочешь на это счёт сказать??
узколобый
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31.08.2022 23:24 Відповісти
Ботів просто блокуйте, а не коментуйте їх нісенітницю.
Молдова наш добрий сусід і дружня держава. Україна зацікавлена не менше Молдови в збереженні її територіальної цілісності, бо у вас рашка теж окупувала частину території і фактично розколола країну.
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31.08.2022 23:37 Відповісти
Баба на таком ответственном посту и не понимает что гарантия суверенитета её страны это мощная армия . Как таких только на работу берут.
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26.07.2022 16:44 Відповісти
На відміну від наших довбодятлів з тік-току. Молдова цілком вірно дивиться на ситуацію. Розмінування акваторії моря поблизу Одеси задля зерна як і розмінування Чонгару задля логістичного хаба може принести багато проблем як нам так і їм. Зрештою вже зараз ми бачимо підготовку до можливого нападу отримуючи ракетні удари вже котрий день поспіль по Одещині. Хочеться нагадати що станом на 3 липня у росії в ремонтних доках залишилось тільки 2 великих десантних кораблів (з 5 у травні), тобто станом на зараз росія здатна десантувати на берег Одеси близько 10 ВДК (+- 100 бтр і 4тисячі людей). А тепер подивіться на фото міст Одещини і знайдіть там підготовку до оборони. Навпаки ні блокпостів, ні їжаків, навіть мішки з піском подекуди розібрали все готово для блискавичного нападу правда пан Єрмак і його друзі.
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26.07.2022 16:44 Відповісти
Не бздіть молдавани. Україна вас прикриє. Всі і так знають, що ви ні на що не здатні в воєнному плані.
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29.07.2022 15:23 Відповісти
Не бздим
если что прорвутся - встретим достойно
ее сомневайся
уже в 92- ом проходили в Приднестроьв
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31.08.2022 23:25 Відповісти
 
 