Молдова обеспокоена опасностью вторжения РФ, если оккупантам удастся захватить Одессу
Вероятность того, что Молдова может стать следующим объектом вторжения России, "все еще является гипотетическим сценарием".
Об этом заявила премьер Молдовы Наталья Гаврилица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Она отметила, что риск может увеличиться, если боевые действия переместятся дальше на юго-запад Украины и в сторону Одессы.
"Это очень сложная позиция не только для Молдовы, но и для любой маленькой страны, любой страны, которая опирается на основанный на правилах международный порядок. Если страна может начать войну за аннексию, не принимая во внимание, знаете ли, международное право, то в этом смысле никто не в безопасности, и я думаю, что многие страны обеспокоены", — сказала Гаврилица.
Премьер Молдовы подчеркнула, что война России против Украины нанесла ущерб молдавской экономике и напомнила о "неспокойной истории Молдовы в сложном регионе", вероятно, имея в виду ситуацию с Приднестровьем, где расположен российский оккупационный контингент.
Пожалуйста, подождите...
просто принесить ноту в посольство України що просити ввести войска на теріторію Приднестров'я
иди *****
это я тебе говорю как молдаванин
иди на фронт защищай свою землю
ибо до *** ваших ватных одесситов кататься по Кишиневу на дорогих авто
Купили себе за деньги выезд из страны
посмотрим когда вернетесь
Варіант превентивного удару (привід знайти можна) по Придністров'ю разом з ЗСУ вирішить на часі певні проблеми для обох країн. Але нейтральний статус Молдові вже не поможе ніяк, хай просто глянуть на Україну.
Звичайно фантастичний варіант після стрімкого відновлення військовим шляхом територіальної цілісності залетіти в НАТО для Молдови був би ідеальним.
не забываем что нанешняя Молдова всегда была частью Румынии - и нас не раз окупировала русня и большевики
по этому мы очень быстро можем вернуться в состав своей страны- Румыния, где нам и место
точно так как это некогда зделала ГДР и воссоединилась с своими землями и своим народом
и тем самым мы за один день можем стать частью ЕС и НАТО
и это лучший вариант
и думаю Так и будет
поэтому сеголня лошадь Лавров снова вспомнил об ущемленых!!
не хочет русня что бы Молдова ушла в Румынии
и тогда никогда больше не будет иметь влияние
Тому Україна повинна вистояти, тоді Молдова збереже свою незалежність і територію. В разі нападу рашки, Молдова не вистоїть, все таки маленька держава і армія не воювала. Україна по любому переможе, західні держави поможуть, але заплатить високу ціну.
и напиши себе на лбу что через Молдову прошли более 500 тыс беженцев которые получили помощь от молдаван
а 100 тыс беженцев приютили молдаване в своих домах и делятся куском хлеба
Отак, включити бика, і перти проти думки всієї Європи і США?
когда началась война все мы на машинах ехали на границу и забирали беженцев к себе по домам и делились всем чем могли
ничего не хочешь на это счёт сказать??
узколобый
Молдова наш добрий сусід і дружня держава. Україна зацікавлена не менше Молдови в збереженні її територіальної цілісності, бо у вас рашка теж окупувала частину території і фактично розколола країну.
если что прорвутся - встретим достойно
ее сомневайся
уже в 92- ом проходили в Приднестроьв