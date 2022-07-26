Молдова обеспокоена опасностью вторжения РФ, если оккупантам удастся захватить Одессу

Вероятность того, что Молдова может стать следующим объектом вторжения России, "все еще является гипотетическим сценарием".

Об этом заявила премьер Молдовы Наталья Гаврилица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Она отметила, что риск может увеличиться, если боевые действия переместятся дальше на юго-запад Украины и в сторону Одессы.

"Это очень сложная позиция не только для Молдовы, но и для любой маленькой страны, любой страны, которая опирается на основанный на правилах международный порядок. Если страна может начать войну за аннексию, не принимая во внимание, знаете ли, международное право, то в этом смысле никто не в безопасности, и я думаю, что многие страны обеспокоены", — сказала Гаврилица.

Премьер Молдовы подчеркнула, что война России против Украины нанесла ущерб молдавской экономике и напомнила о "неспокойной истории Молдовы в сложном регионе", вероятно, имея в виду ситуацию с Приднестровьем, где расположен российский оккупационный контингент.

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